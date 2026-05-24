"За съжаление, не успяхме да прихванем всички балистични ракети. Повечето от ударите бяха в Киев, а Киев беше основната цел на тази руска атака. Путин вече дори не може да произнесе правилно думата „ура“, а мърмори и все още разрушава жилищни сгради с ракетите си". Това е първият коментар на украинския президент Володимир Зеленски след атаката с "Орешник" по област Киев, където загинаха 4 граждани, а близо 80 бяха ранени.

Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение, изгориха пазар, повредиха десетки жилищни сгради и няколко обикновени училища. Той изстреля ракетата си „Орешник“ срещу Бела Церква. Ами, наистина неадекватно. Важно е това да не остане без последствия за Русия.

Наличието на Русия наблизо е постоянна заплаха. Нашият народ в Украйна ограничава и спира тази заплаха. Но светът трябва ясно да види с кого си има работа. Необходими са решения от Съединените щати, Европа и други, за да може старият лешник в Москва да да произнесе думата „мир“. Сега знаем, че най-малко 83 души са ранени от началото на деня. „За съжаление, има жертви“