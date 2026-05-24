Зеленски след "Орешник"-а: Това няма да остане без последствия за Русия (ВИДЕО)

"За съжаление, не успяхме да прихванем всички балистични ракети. Повечето от ударите бяха в Киев, а Киев беше основната цел на тази руска атака. Путин вече дори не може да произнесе правилно думата „ура“, а мърмори и все още разрушава жилищни сгради с ракетите си". Това е първият коментар на украинския президент Володимир Зеленски след атаката с "Орешник" по област Киев, където загинаха 4 граждани, а близо 80 бяха ранени.
Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение, изгориха пазар, повредиха десетки жилищни сгради и няколко обикновени училища. Той изстреля ракетата си „Орешник“ срещу Бела Церква. Ами, наистина неадекватно. Важно е това да не остане без последствия за Русия.
Наличието на Русия наблизо е постоянна заплаха. Нашият народ в Украйна ограничава и спира тази заплаха. Но светът трябва ясно да види с кого си има работа. Необходими са решения от Съединените щати, Европа и други, за да може старият лешник в Москва да да произнесе думата „мир“. Сега знаем, че най-малко 83 души са ранени от началото на деня. „За съжаление, има жертви“
1 Овчар
12:37 24.05.2026
4 Мир
5 Аби
6 Последния Софиянец
7 Европеец
8 Оги
13 Коста
15 Зеленски
18 А ГДЕ
12:43 24.05.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
И само 4 жертви.
21 Клоун безумел
Под суфлиране
23 ЗЕЛЕН ГЕЙ
12:45 24.05.2026
28 Пръдляциии
До коментар #5 от "Аби":Престанете с тези долни лъжи.Криенето на военни зад деца е престъпление срещу човечеството!
31 Уилям Херингтън герой СВО
32 Как не ви ормъзна да дезинформирате
Кой ще ползва Искандер за да удря по водоснабдителни съоражения, пазари и училища.
Честно казано, правя си скрийншоти с вашите фейкове и вие един ден ще бъдете вкарани в затвора за това.
33 По-точно:
До коментар #4 от "Мир":ЗеленскиНаркомански трябва да бъде Ликвидиран и заменен с жената на НЕвални.
12:49 24.05.2026
38 ха ха ха ....
Или се мислеха за велики и ще победят руснаците ?!!
Пълни смешници , разсипаха си държавата !
39 НА СНИМКАТА
40 Иван
До коментар #25 от "Руска Рускова, руска русофилка":И Киър Стармър обича.
43 Гост
44 А50
45 Сельооо
До коментар #12 от "Минчо":Намали пърцуцата увеличи чешмяната вода
12:51 24.05.2026
47 Слугувате като медия на бандерите
Как не ви е срам!
Как не ви е срам!
48 Българин
50 Зеленски
Ама онова голямото
Не ги жали
51 Българин
52 НАБЛЮДАТЕЛ
53 Антон
На мястото на Путин, укрия вече нямаше да същедтвува. И тогава с военна униформа ще се повява по тв-то и ше призова ингилизтв, макароните и същисаните ако искат да се пробат да отговорят за унищоженеито на укрия. Да видим колко от западните политици ще жертват живота и дуржавите си затади няккакви руснаци, нарекли се украинци.
54 Хи хи хи хи
До коментар #7 от "Европеец":Лошото е че според руснаците Путин за нищо не става,ти също.
12:53 24.05.2026
55 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #32 от "Как не ви ормъзна да дезинформирате":"...права скриншотове и вие един ден ще бъдете вкарани в затвора за това...."
Типичното комунде-руснак прави скриншотове и си пъха Банга🍌Ранга там дето птичките не пеят...😄
56 Истината:
„Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Циркон“, крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране, както и безпилотни летателни апарати срещу обекти на Военното управление,
Авиобази и предприятия на украинската отбранителна промишленост“.
Целите на удара са достигнати и всички определени цели са били поразени.
57 Велика Украйна ще намери начин
И само 4 жертви.
61 Мишел
62 Ще има дачкаш
63 Гресирана ватенка
До коментар #46 от "Мими Кучева🐕":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в zадният двор 😁😁😁
12:55 24.05.2026
Да бяхте пуснали тази подробност!
Вие сте срам за журналистиката.
12:55 24.05.2026
65 голям си смешник , също като потника
До коментар #59 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Сайта за колоездачи е на друго място .
12:56 24.05.2026
66 Моля,моля
До коментар #9 от "Мими Кучева🐕":Простотията на селския пазар!
12:56 24.05.2026
68 Пешщо
Фашизмът няма място в Европа. Хунтата е на брюкселски системи, които трябва бързо за прекъснем
12:57 24.05.2026
69 Без име
70 Мда
До коментар #61 от "Мишел":Орешника повреди три гаража.80 километра точност следващия може да падне в Минск .
12:57 24.05.2026
71 Владимир Путин, президент
До коментар #56 от "Истината:":"...целите на удара са достигнати и всички определени цели са били поразени...."
Сериозно, сигурен ли си ?
Щот ПЯТЬ года и 60 умрели чалми друго казват !!!
12:57 24.05.2026
73 жик так
74 Козар --чакам пролетарската революция
До коментар #1 от "Овчар":Овчар
Червея е пътник но кокаина го лъже че ще е победител..!
Тледай си овцете и агънцата- не разбираш вела роля на путлеризъма.
Русафилите нека си се надяват на победата при Константиновка- те и на световната революция се надяваха!
76 Чърчил
До коментар #46 от "Мими Кучева🐕":И той е павкал пури от сутринта и е прекалявал с уискито, но разказа играта на Хитлер. Въпреки, че когато идва на власт английската армия е разбита, а Франция е окупирана. Зеленски прави всичко въможно от първия ден да мобилиза страната и да не падне под Червения ботуш и засега успява въпреки, че най-големата му надежда го предаде - САЩ. Това което става днес ще се учи след време в училище и ще има паметник или поне улица кръстена на Зеленски и украинския народ в почти всички европейски столици.
77 Верно ли така е станало?
До коментар #61 от "Мишел":ТролскаСмрад.
12:58 24.05.2026
79 читател
80 УДРИ С ЛОПАТАТА
До коментар #61 от "Мишел":Ефектът е стресирани кокошки спрели да снасят 🤣🤣🤣
12:59 24.05.2026
83 Мишел
До коментар #50 от "Зеленски":За да пусне голямо Фламинго, Зеленски трябва да изяде тенджера боб.
84 Гресирана Мотика
До коментар #61 от "Мишел":"...Орешниците постигат ефекта..."
Постигат ефекта на тройно грессирана мотика забита в най-милото ти жжoпa ☝️😎
85 Мими Кучева🐕
До коментар #76 от "Чърчил":Обожавам Зе,и искам да му ям гом ното.💋🤔🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍
13:00 24.05.2026
86 С ДВЕ ДУМИ
Ако проследим потоците на пари, то Зеленски е руски агент и работи за Русия. Иначе отдавна да го бяха пратили при Св.Петър.
Ако анализираме глупостите на рашистите, те работят за хамериканците - съсипаха си Империята, та да били станели трети полюс редом до хамериканците и майниците.
До коментар #15 от "Зеленски":Чети бе, момче. Чърчил е избил и уморил от глад повече хора в така наречения Комънуелт от Хитлер през ВСВ. Откъде ви намират такива полу...хора?😂
94 стоян георгиев
96 Зеленяка
97 Верно ли бе?
До коментар #79 от "читател":ТролскаСмрад.
98 Психо
До коментар #92 от "Лев Главинчев":Психопаттт
99 Райха умира със/без Орешници
Видеото е илюстрация на пораженията след удар на един от шесте суббоеприпаси на Орешник с 6 инертни бойни глави. Има варианти на Орешник с 8 индивидуално насочвани бойни глави с по 6 боеприпаси всяка. Постигат ефекта на тактически ядрени оръжия.
Дори и с 48 боеприпаса Четвъртия райх умира
103 Еми това е войната
До коментар #5 от "Аби":за съжаление. Отмъстено е да удара в Старобелск. Но сега се налага да има ответен удар на снощния удар. Войната е размяна на удари, не се вживявайте толкова много.
104 козляците си апят зад ни ците от яд..
105 Марк Рюте, шеф на НАТО
До коментар #90 от "Хахахахаха":"...Пълно мълчание от Нато, никой не е коментирал нищо..."
Поредната безполезна руска фъсссня, кво има да се коментира......
Украйна с 5 дрона за жълти копейки постига повече ☝️
106 Предпоследния Селчак
В тази гражданска война загинаха стотици хиляди българи от двете страни.
каква е тая мегаромания- какви българи и колко ЧАКА СТОТИЦИ Хиляди!!!!
Ало селото, тледай си пресния лук и марулята, и не се прави на Братята Чукови с арабските им специалности!
107 АЕН
111 Полска армия
До коментар #88 от "Хмм":Ако полската армия се е била за Хитлер това е било само защото никой не помогнал на Полша срещу обединените Хитлер и Сталин. Падането на Полша за един месец, доказва още повече какво е постижението на Зеленски и Украйна които удържат Русия вече 5 година. Те не паднаха, а ако бяха паднали сега сигурно щеше да има 500 украинска армия да се бие за Путин в Централна Европа. Може би паралел в историята как малка Гърция е победила могъща Персия.
112 Путлеристите са агресори
В отговор на терористичните атаки на Украйна срещу граждански обекти в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с балистични ракети
„Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Циркон“,
спрех да четеме писаното за величието на Рашчмахта , защото искав да мидя кога ще бъзат изцпълнени 6-те цели на СНО-то.
там имаше ли РАЗРУШАВАНЕ НА ЦИВИЛНАТА СТРУКТУРА!
113 1945
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":защото опешника е много неточен. Отклонил се е с 80 км и вместо в Киев е паднал в село Била Церква.
До коментар #103 от "Еми това е войната":не стана както трябва, очакваха удар в центъра на Киев, разрушени посолства, а те атакували водохранилище, важно само за украинците, но не дори за Зеленски
До коментар #105 от "Марк Рюте, шеф на НАТО":Хахаха дядка пак ли сменяш никовете хахаха,тоя пъпеш нали се кснеше на руснаците, защо мълчиии ахахахха
116 🇧🇬❤️🇷🇺
Ако аз бях на мястото на Путин щях да ги приключа за 3 минути. Изчаквам прогнозата за ветровете когато духат в посока запад, думкам украйна с ЯО и ги заличавам от лицето на земята, а радиацията ще се разнесе и по целия запад, защото те са поддръжниците на тази война. Убеден съм, че след това целия свят от изтрезнее от тази умишлено поддържана лудост там и ще се снишат и дума няма да обелят, за да не са следващите.
Повече от убеден съм, че няма дори да мъцнат в подкрепа на укрите, защото няма да им се мре заради тях.
117 ха ха ха ....
До коментар #62 от "Ще има дачкаш":ЕС ФИНАСИРА УКРАЙНА С ЗАЕМИ !!
КОЙ ЩЕ ГИ ПЛАЩА БЕ ?!!
119 Ретроспекция
121 Само питам
До коментар #112 от "Путлеристите са агресори":Кой направи преврата на Майдана срещу законно избран Президент и Правителство ??!!
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 майти
До коментар #121 от "Само питам":с вдигнат фустан
До коментар #123 от "майти":Защо масура стърчи от ауспуха ти ?!
До коментар #117 от "ха ха ха ....":"...кой ще плаща за Украйна..."
Аз ще плащам и Русия !!!
До коментар #93 от "Путлеризъма ще умре":Болните ботове към шорош, все си мислите, че няма да последвате съдбата на укро-ботовете, които охотно взеха 5млрд долара "инвестиция" (от правителството на Обама, по думи на Виктория Нюланд), за да направят преврата в укрия, а после ги ползваха за мишени на фронта?!
Ботове, щом такива като шорош ви притежават, няма да прокопсате!
Те и Кирчо и Кокорчо ки мислеха, че ще краднат квото могат от България, а после ще бягат по островите, ама като гледам, май повече власт няма да видят!
128 Рашистите заслужават презрението
Вървете на фронта бе ХЕРОИ !!!
А мутрофановците кефят ли се?!
Къде са поредните освободени села от рашистите?
То е лесно с ракетите по Одса, Киев и където може да стане!
Все повече се убеждавам, че рашистите трябва ДЕСЕТКИ ГОДИНИ да бъдат ПРЕЗИРАНИ!
130 Хмм
До коментар #116 от "🇧🇬❤️🇷🇺":Ленинградска АЕЦ – Намира се до Санкт Петербург и е сред най-големите в страната (разполага с реактори тип РБМК и ВВЕР).Балаковска АЕЦ – Разположена в Саратовска област, основен доставчик на енергия за Поволжието.Курска АЕЦ – Намира се в Западна Русия, важен възел за руската енергосистема.Колска АЕЦ – Намира се зад Полярния кръг (Мурманска област) и захранва стратегически арктически обекти.Ростовска АЕЦ – Разположена в Южна Русия, близо до град Волгодонск.Белоярска АЕЦ – Намира се в Уралския регион и е пионер във внедряването на реактори с бързи неутрони (БН-600 и БН-800).Други централи: Калининска, Нововоронежка, Смоленска, Тверска, Билибинска ако атакуват с ядрено оръжие и тези централи стават лигитимна цел за украинските дронове и ракети, а както знаем отломките им причиняват доста щети.
Чърчил изтегли 300-хилядна армия при десанта в Дюнкерк, бягаха презглава пред танковете на Хитлер и не искаше да чуе за нов десант в Европа, десантът в Нормандия беше под натиск на САШ и краля,
Какво щеше да стане с Европа ако не беше позицията на Чърчил.
Сталин подкрепяше Хитлер , нали?!
Колко да пропаднали рашистите , без да сме чели клаузите на Договора и Анекса на Договора Молотомо- Рибентроп!
135 гост
Трябваше просто една ракета! В центъра на Киев! С тактическа ядрена бойна глава!
Утре щеше да има вече мир! И епохата на войните щеше да приключи на момента!
Просто на запад, когато те предизвиква някой, ако не му избиеш зъбите, те смятат за слаб и продължават с още по-жестоки предизвикателства!
За справка: Япония, края на втората световна война!
136 ха ха ха ....
До коментар #134 от "Пакта Молотов-Рибентроп":Объркал си и влака и посоката ....
Хептен си се омота...
Я кажи как ЗАПАДА ФИНАНСИРА ХИТЛЕР И ГО НАСОЧИ КЪМ РУСИЯ ?!!
140 Руснаци
До коментар #133 от "Ами руската ядрена пустиня":Хххах какво ще атакувайте, ако я няма Украйна кой ще атакува хахахахах, още един път доказваш че наистина трябва Украйна да я няма
142 Хамсал
До коментар #134 от "Пакта Молотов-Рибентроп":Преди Молотов-Рибентроп имаше нещо друго:"Мюнхенското споразумение от 1938 г. е споразумение, съставено в Мюнхен на 29 септември 1938 година и подписано на 30 септември същата година от премиера на Великобритания Чембърлейн, премиера на Франция Даладие, райхсканцлера на Германия Хитлер и премиера на Италия Мусолини. Споразумението уговаря предаването на Судетска област от Чехословакия на Германия. Широко известно е също като Мюнхенски сговор".
145 Z-канали за обстрела с "Орешник":
146 Спасение няма
Кой направи преврата на Майдана срещу законно избран Президент и Правителство ??!!
Ами то като комунистите са против преврата, защо на 10-и Ноември другарите направиха Преврата и не оставиха законно избраното правителство на Тато ви?!?!?!?
Само пролетарските революции са законни, другите били незаконни!
До коментар #146 от "Спасение няма":Каква работа има САЩ да спонсорира преврат в друга държава?
152 Много е късно за бялото знаме.
До коментар #8 от "Оги":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
153 Геренски
Ракетата е на стойност 100 млн. долара по официални данни .
До коментар #16 от "Доктора":Ако си доктор трябва да знаеш, че имаш нужда от лечение. На първо време потърси добър психиатър.
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Преди Молотов-Рибентроп имаше нещо друго:"Мюнхенското споразумение от 1938 г. е споразумение, съставено в Мюнхен на 29 септември 1938 година и подписано на 30 септември същата година от премиера на Великобритания Чембърлейн, премиера на Франция Даладие, райхсканцлера на Германия Хитлер и премиера на Италия Мусолини. Споразумението уговаря предаването на Судетска област
Явно трябва да се повтори същото с предаването на Луганската, Донбаската, Херсонската и Заположщага обрасти на Фюрера Владоф Тъпъ, за да се удовретвори мерака на Фюрера да обединел лускоговорящите!
Другарките и Другарите , са вдлъбнати и не могат да преценят че Райха е неспасяем!
157 Така като гледам на клипа
158 те така е
До коментар #152 от "Много е късно за бялото знаме.":Трябваше да сринат Киев до основи . Войната отдавна да е свършила .
Ама всички се вързаха на перчема от Лондон !!!
13:33 24.05.2026
160 Дако
До коментар #156 от "Защо не предадат ЛНР, ХНР, ДНР и ЗНР":За това сега бой до последната бандера .
А потника да си ги гони по улиците .
Вчера гледах един клип как в Лвов тълпата аргасва офицерите от наборната ...
600 офицера от наборната в украйна са ликвидирани вече.
162 55555
До коментар #135 от "гост":Не,Неси прав.!!В отговор на поне няколко ядрянни държави,в следващите няколко часа Москва щеше да изгори и тогава щеше да настъпи хилядолетен мир.
164 604
166 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #140 от "Руснаци":Точно същото щях да му напиша, ама си ме изпреварил. За да го осъзнае трябва малко да помисли, но затова се иска поне мъничък капацитет, а явно там има голям дефицит.
169 Щом плаши с последствия
До коментар #4 от "Мир":Значи "лешника" е уцелил правилния гараж
170 нпо агент
До коментар #4 от "Мир":А най добре да се възкръсне Елцин и Евротретополови нацисти да продължат да грабят Русия..и укройна да се разполага натовски бази в Крим..
173 ОБЕКТИВЕН
До коментар #6 от "Последния Софиянец":От гледище на историческия генезис на т. нар. "славянски" народи, по-точно не може да каже. Стига да сте имали предвид това.
13:45 24.05.2026
176 да да
До коментар #6 от "Последния Софиянец":На тази снимка.....дръпнах бялото..готино..
178 Зеленият шмъркач на кока,
179 Може ли
До коментар #4 от "Мир":някоя млада леля на Навални?
180 кога ще настъпи Мира на Земята!
Тоя ок реве като ощипана мома. А като опука студентското общежитие къде беше? Ако още няколко дни е като днеска и вдигаш бялото знаме, ЕС ще си спести десетки милиарди
Кога най-сетне Путлеризъма ще победи и да настъпи поредния Хилядолетен мир на Земята
184 Русофили без пипе
Презирай колкото си искаш , важното е плътно да ти влиза в зад ните части
Когато нямаш пипе и те боли нали!
Не стига че Путлеристите вече 1530 дни воюват урешно, ама радостта на русофила е за бомбените удари по Киев!
Колко Вдлъбнати са русофилите!
Виждат ли че войната не върви и само техонологиите се променят, ама с надъхват: "Много сме!", "Ще победим!"
Другарки Другари, къде са победите на Путлер!
185 Зеля прахосмукачката
186 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Мдааа
190 az СВО Победа 81
Лондон изпрати "съобщения" и до Москва, и до Вашингтон - Старобелск и стрелбата пред Белия дом.
Очевидно англичаните са в паника от действията и на Москва, и на Вашингтон, които имат за тях тежки геополитически последствия...
191 РуZнак без крак
До коментар #185 от "Зеля прахосмукачката":С магаре пред Купянск.А ние ще искаме от другаря Си чипове, от другаря Ким солдати и Киев за три дня.УрЯ товарищи.
13:55 24.05.2026
193 Не съм бил разузнавач,
За това сега бой до последната бандера .
600 офицера от наборната в украйна са ликвидирани вече.
Кратките клипове обнадеждават русофилите, как нямало да има бандери и оръжия за Фронта.
Другарки и Другари, като
-1-хамериканците щели да намалят доставките,
-2-пък бандерите били отчаяни,
-3-пък Народа бил у,морен,
-4-пък Ед-то нямало било парите,
.5.пък ...,
-6-пък...
КЪДЕ СА ПОБЕДИТЕ НА РАШИСТИТЕ!
Кякво трябва да стане, че да се види че рашисите нто на оръжие са адекватни , нито на солдатите читави, нито на фелдмаршалите умни!
А на върха на Пирамидата , ленинградскто нищожество с КГБ образованието нарежда и чете листчетата!
Не съм бил разузнавач, ама Фюрера определено ме радва че е тъп!
194 Недоръган укрофил
До коментар #184 от "Русофили без пипе":Бегай на магистралата да ти обръщат хастара, кухар.
195 🇧🇬❤️🇷🇺
Купи си очила, за да видиш, кой чия територия превзема километър по километър.
Всъщност руснаците си възвръщат своята руска територия подарена навремето на тези измисленяци нарекли се украинци.
И последно, какво сатна с контранаспупа кога ще е, че ни омръзна да чакаме?
199 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пръскайте ми карамфила от заде , киевски , и да приключвам с мъката//// то ми писна на напъват ден и нощ , там за една шепа цървени Центове началниците и атлантическите ми господари, То вече незнам ква повърна да измисля за Русия , то и най-заклетите и продажни центове са отказваме.
То са а Видело.
201 каква Ядрена Глава може да спаси ЧР
За съжаление трябва да се съглася със Зеленски, че отговорът е неадекватен!
Трябваше просто една ракета! В центъра на Киев! С тактическа ядрена бойна глава
Дотука те четох, явно си гост на някоя кьор софра и от пиене си мислиш едни Ядрени Бойни Глави.
За 1530 дни и колко пъти канене на Трезвения медвед че щело да се употлеби ядреното оръжие- дрън-дрън!
202 Нямам карта на СССР.-то от 70-80-90-те
"КЪДЕ СА ПОБЕДИТЕ НА РАШИСТИТЕ!"
Купи си очила, за да видиш, кой чия територия превзема километър по километър.
Имам лупа, ама нямам карта на СССР-то от 1970-80-90-те години.
И къде са новоосвободените села от ДНР-то поне?!
Щото Фюрера очакваше да му се подарят останалите села от Донецката област- тя била много руска!
Другарки и Другари, добре ли върви точното и по план изпълнение на СВО-то?
За кога да очакваме ден победы на Усрацията!
203 Объркали са нещо с изстрелването.
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Толкова си могат руснаците. Нисък капацитит, дефектни ракети и липса на военна подготовка на персонала.
204 Хихихихиииии
205 Важното е
До коментар #203 от "Объркали са нещо с изстрелването.":глупака да троли! 😄
207 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #202 от "Нямам карта на СССР.-то от 70-80-90-те":Очаквах някакъв смислен отговор, ама явно толкова са ти възможностите. Повтаряш като папагал нещо си там и се мислиш за оригинален. Е, не си.
Та нещо не разбрах, какво стана с контранаступа? Или ти е неудобно да отговориш ?
14:19 24.05.2026
209 Спирането на войната
До коментар #73 от "жик так":срещу територии е голяма загуба за Русия. Политическите кръгове в Русия изобщо не са съгласни с такъв вариант. И не само загуба, но и унижение. Русия хвърли целия си финансов ресурс и държавен резерв в тази война, даде колосални жертви и накрая да получи едно нищо.
210 да питам
До коментар #189 от "Мдааа":верно ли Пуся ще създава Русовизия /Русогейвизия/ с участието на Беларус и Русия ?
212 варна
До коментар #153 от "Геренски":руските националисти и блогърите затова са бесни
216 Никакво оръжие на може да помогне
До коментар #164 от "604":на Русия, камо ли пък ЯО. Така само ще увеличи и бездруго огромното унижение на руската армия. Военните експерти казаха, че не била в състояние да се справя на бойното поле и е невъзможно да превземе Украйна с конвенционални оръжия.
217 Гробар
До коментар #51 от "Българин":Видиш ли укроб, зарови го на дълбоко.
218 Нищо няма да се промени.
До коментар #135 от "гост":Дори да успеят да уцелят някой сграда в центъра на Киев, нищо няма да постигнат. Тази СВО си е обречена на провал още от самото й започване и това не може да бъде променено по никакъв начин.
219 Мдааа
До коментар #210 от "да питам":Вас юроreйовете и подлогите им, никой не може да ви надмине по negepactuя.
До коментар #218 от "Нищо няма да се промени.":щом ти го казваш, ще ти верваме .
223 абе
До коментар #216 от "Никакво оръжие на може да помогне":и какви са тия "експерти", щом смятат, че някой се кани да превзема 404.
Руснака ще си върне само изконно руските земи. Взимат Одеса и Николаев и войната, поне за руснаците е свършила - всичко друго ще се подреди по естествен път. Мизерията в 404 сама ще се денацифицира, а Украйна без излаз на море не представлява интерес за никого, та демилитаризирането няма да е проблем. Възстановяването на правата на рускоговорящите също ще си дойде по естествен път, тъй като хората няма да се плашат и няма да се мъчат да говорят на измесления украински, който се владее от 15-20% (днес повечето използват някаква странна шльокавица между руски, полски и каквото са запомнили от украинския в училище).
А дали ще има елит в онова, което ще остане от Украйна, който да е готов да възобнови диалога с Русия?! Еми, когато си фалирал и живееш в мизерия, когато радетелите за "демокрация" те изхвърлят като употребен парцал, сам се сети дали готованците (свикнали още от времената на СССР да получават, но не и да правят нещо сами) няма да го обърнат на молба към руснаците.
Единствено се надявам, че руснаците няма да им се вържат на възкръсналото усещане за братство и един народ, а ще ги оставят да си бъдат сива зона. Това е печалното бъдеще на украинците и нищо не може да го спре.
224 Пръдльооо
До коментар #160 от "Дако":НЕ ЛЪЖИ! Кой знае какво си гледал.
227 По кротко
До коментар #204 от "Хихихихиииии":Отзад си целия жълто-кафяв
228 Бат Котьо
До коментар #199 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тебе не те ли порих миналата седмица. кво се праиш на мъж крадецо на никове
