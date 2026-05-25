Везенков след триумфа в Евролигата: Реве ми се, смее ми се...

Най-полезният играч в Евролигата за редовния сезон Александър Везенков прибави и така дълго чакания трофей от турнира към богатата си визитка. След драматичната победа с 92:85 над Реал Мадрид българският ас на Олимпиакос не скри емоциите си от големия триумф.

"Беше много трудно, но успяхме. Всеки човек минава през трудни моменти. Мисля, че този отбор заслужаваше и накрая успяхме да вдигнем трофея", сподели Саша след големия финал.

“Честно казано, не знам как се чувствам, реве ми се, смеe ми се… минахме през много трудни моменти. Това, което се случва днес показва, че когато се трудиш, когато даваш всичко от себе си, накрая винаги идват добри резултати.

При 88:80 погледнах нагоре, но видяхте какво стана накрая. Докато не свърши мачът няма край, но сме много радостни, че държим тези купи в нашите ръце.

Имаше напрежение, но и Реал Мадрид имат много добра тактика, много натренирани, без центрове те играха малко по-нестандартно за нас и се бориха докрай. Те са много силен отбор, най-много титли в Европа.

Печелех индивидуални награди, казвах си колко е добре, но винаги ми липсваше това и вече можем да спим спокойно, че това е при нас.

Благодаря на всички за подкрепата. Да се насладим и да видим как ще е утрешният ден”, сподели Везенков.