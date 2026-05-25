Майли Сайръс със звезда на Алеята на славата в Холивуд

Майли Сайръс официално получи своята звезда на Алеята на славата – момент, който разтърси фенове и знаменитости, пише marica.bg.

Певицата и актриса, покорила света още с хитовия сериал "Хана Монтана", не успя да скрие вълнението си. В разтърсваща реч тя призна, че това е сбъдната мечта, която никога няма да забрави.

„Това не е просто награда…“

Майли разкри, че песента ѝ Walk of Fame носи дълбок личен смисъл – тя е за наследството, което оставяме след себе си. И точно тази звезда, според нея, не е просто трофей, а доказателство, че е докоснала сърцата на хората.

В един от най-силните моменти тя си припомни съвета на баща си Били Рей Сайръс:

„Не става въпрос за сила, а за постоянство.“

Точно това, по думите ѝ, стои зад успеха ѝ – години труд, падения и изправяния.

До нея в този голям ден бяха най-близките ѝ – майка ѝ Тиш Сайръс, сестра ѝ, годеникът ѝ Макс Морандо, както и звездни приятели като Аня Тейлър-Джой и Донатела Версаче.

Майли беше категорична – тази звезда не е крайна цел, а символ на връзката ѝ с публиката. И ако има нещо, което този момент доказва, то е, че тя не просто е звезда… тя оставя следа.