Майли Сайръс със звезда на Алеята на славата в Холивуд

25 Май, 2026 07:40

Холивуд стана свидетел на емоция, която ще се помни дълго

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Майли Сайръс официално получи своята звезда на Алеята на славата – момент, който разтърси фенове и знаменитости, пише marica.bg.

Певицата и актриса, покорила света още с хитовия сериал "Хана Монтана", не успя да скрие вълнението си. В разтърсваща реч тя призна, че това е сбъдната мечта, която никога няма да забрави.

„Това не е просто награда…“

Майли разкри, че песента ѝ Walk of Fame носи дълбок личен смисъл – тя е за наследството, което оставяме след себе си. И точно тази звезда, според нея, не е просто трофей, а доказателство, че е докоснала сърцата на хората.


В един от най-силните моменти тя си припомни съвета на баща си Били Рей Сайръс:

„Не става въпрос за сила, а за постоянство.“

Точно това, по думите ѝ, стои зад успеха ѝ – години труд, падения и изправяния.

До нея в този голям ден бяха най-близките ѝ – майка ѝ Тиш Сайръс, сестра ѝ, годеникът ѝ Макс Морандо, както и звездни приятели като Аня Тейлър-Джой и Донатела Версаче.

Майли беше категорична – тази звезда не е крайна цел, а символ на връзката ѝ с публиката. И ако има нещо, което този момент доказва, то е, че тя не просто е звезда… тя оставя следа.


  • 1 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Ами , че то и ББ също заслужава звезда ! То не бяха пози , чупки , смешки , кълчене , преструвки ........НАПРАВО Е ИСТИНСКИ АРТИСТ , преминал през п0жарникаро-мутренската школа на опростачения бай ганьо !

    07:53 25.05.2026

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    Майли Сайръс вече има звезда на "Алеята на славата" в Холивуд.

    07:54 25.05.2026

  • 3 дедо Флашко

    0 0 Отговор
    На Майли искам да й нацункам славното дупенце!

    07:57 25.05.2026

  • 4 иди ми дойди ми

    0 0 Отговор
    Добе е,че не е в Боливуд-боли ме вууда.

    07:58 25.05.2026

  • 5 въпросче

    0 0 Отговор
    А сестра й как се казва? Само нейното име не сте написали!

    08:11 25.05.2026

  • 6 Не ме топли

    0 0 Отговор
    очи пълни, ръце празни.
    Полза нула от такива “новини”.

    08:13 25.05.2026

  • 7 Въй

    0 0 Отговор
    На Алеята на славата има ли звезда с татуировки? Питам просто ей така!

    08:19 25.05.2026