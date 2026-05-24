Робърт Сървис: Путин допусна огромна грешка с войната в Украйна, танкистите му тръгнаха към Киев с парадни униформи

Владимир Путин се е озовал в ситуация, в която войната срещу Украйна започва да подкопава не само руската икономика, но и собствения му политически имидж, заяви британският историк и анализатор на Русия Робърт Сървис пред The Telegraph.

Авторът припомня, че руската политическа култура традиционно свързва легитимността на властта с военни победи. Статията цитира исторически примери – от поражението на Руската империя във войната с Япония през 1905 г. до абдикацията на цар Николай II след поражения в Първата световна война.

Още новини от Украйна

Според Сървис предишните военни кампании на Кремъл са били сравнително лесни за Путин. Анексирането на Крим през 2014 г. е станало практически без съпротива, а операцията в Сирия е била до голяма степен ограничена до въздушни удари. Пълномащабната война срещу Украйна обаче се оказа съвсем различна.

Авторът посочва, че през 2026 г. парадът за Деня на победата на Червения площад се проведе за първи път без танкове и най-нова военна техника поради опасения от атаки на украински дронове. Междувременно ударите по руска територия вече станаха редовни, дори дълбоко в тила.

Той пише, че Кремъл е очаквал да завърши инвазията за няколко дни, а някои руски танкови екипажи носили парадни униформи със себе си в началото на инвазията, очаквайки парада на Крещатик - главната улица в Киев.

Вместо това войната навлезе в петата си година, а руската икономика започва да се колебае заради военните разходи и санкциите. Статията отбелязва, че Кремъл среща все по-големи трудности да попълва армията си с личен състав. Според оценките на автора, Русия губи най-малко 30 000 убити и ранени войници всеки месец.

Историкът обръща внимание на решението на Путин да разшири механизмите за мобилизация. Както посочва Сървис, частичната мобилизация през есента на 2022 г. предизвика значително обществено недоволство и сега правителството на практика се насочва към постоянна военна служба.

В статията се отбелязва също, че Кремъл засилва контрола си върху информационното пространство. Авторът пише, че властите са започнали да ограничават използването на месинджъра Telegram и да насърчават контролирани от държавата алтернативи, достъпни за руските разузнавателни агенции.

Според Сървис, въпреки репресивния апарат и контрола върху медиите, имиджът на Путин постепенно ерозира, заплашвайки стабилността на самия режим.

В същото време Сървис смята, че дори потенциален край на войната по условията на Кремъл ще попречи на Русия да си възвърне предишното геополитическо влияние. Според него все още няма признаци за готовност на руския елит открито да се противопостави на Путин, но политическата ситуация в Русия може да се промени неочаквано – точно както се случи по време на падането на династията Романови през 1917 г.

„Тази война беше гигантска геополитическа грешка. Путин едва ли ще си тръгне без голяма експлозия и не можем да бъдем сигурни, че неговият наследник ще бъде по-добър от него. Но има поне шанс без него да стане възможно завръщането към по-мека политика както в Русия, така и на световната сцена“, обобщава наблюдателят.