Робърт Сървис: Путин допусна огромна грешка с войната в Украйна, танкистите му тръгнаха към Киев с парадни униформи

Владимир Путин се е озовал в ситуация, в която войната срещу Украйна започва да подкопава не само руската икономика, но и собствения му политически имидж, заяви британският историк и анализатор на Русия Робърт Сървис пред The Telegraph.
Авторът припомня, че руската политическа култура традиционно свързва легитимността на властта с военни победи. Статията цитира исторически примери – от поражението на Руската империя във войната с Япония през 1905 г. до абдикацията на цар Николай II след поражения в Първата световна война.
Според Сървис предишните военни кампании на Кремъл са били сравнително лесни за Путин. Анексирането на Крим през 2014 г. е станало практически без съпротива, а операцията в Сирия е била до голяма степен ограничена до въздушни удари. Пълномащабната война срещу Украйна обаче се оказа съвсем различна.
Авторът посочва, че през 2026 г. парадът за Деня на победата на Червения площад се проведе за първи път без танкове и най-нова военна техника поради опасения от атаки на украински дронове. Междувременно ударите по руска територия вече станаха редовни, дори дълбоко в тила.
Той пише, че Кремъл е очаквал да завърши инвазията за няколко дни, а някои руски танкови екипажи носили парадни униформи със себе си в началото на инвазията, очаквайки парада на Крещатик - главната улица в Киев.
Вместо това войната навлезе в петата си година, а руската икономика започва да се колебае заради военните разходи и санкциите. Статията отбелязва, че Кремъл среща все по-големи трудности да попълва армията си с личен състав. Според оценките на автора, Русия губи най-малко 30 000 убити и ранени войници всеки месец.
Историкът обръща внимание на решението на Путин да разшири механизмите за мобилизация. Както посочва Сървис, частичната мобилизация през есента на 2022 г. предизвика значително обществено недоволство и сега правителството на практика се насочва към постоянна военна служба.
В статията се отбелязва също, че Кремъл засилва контрола си върху информационното пространство. Авторът пише, че властите са започнали да ограничават използването на месинджъра Telegram и да насърчават контролирани от държавата алтернативи, достъпни за руските разузнавателни агенции.
Според Сървис, въпреки репресивния апарат и контрола върху медиите, имиджът на Путин постепенно ерозира, заплашвайки стабилността на самия режим.
В същото време Сървис смята, че дори потенциален край на войната по условията на Кремъл ще попречи на Русия да си възвърне предишното геополитическо влияние. Според него все още няма признаци за готовност на руския елит открито да се противопостави на Путин, но политическата ситуация в Русия може да се промени неочаквано – точно както се случи по време на падането на династията Романови през 1917 г.
„Тази война беше гигантска геополитическа грешка. Путин едва ли ще си тръгне без голяма експлозия и не можем да бъдем сигурни, че неговият наследник ще бъде по-добър от него. Но има поне шанс без него да стане възможно завръщането към по-мека политика както в Русия, така и на световната сцена“, обобщава наблюдателят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многоходовото
Коментиран от #25, #64
22:13 24.05.2026
2 Жорко
22:14 24.05.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #52
22:14 24.05.2026
4 Хмм
Коментиран от #23, #70
22:15 24.05.2026
5 Варна 3
22:16 24.05.2026
6 Глупава прпаганда
22:16 24.05.2026
7 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #20, #32
22:17 24.05.2026
11 Феникс
22:20 24.05.2026
12 Това има значение
До коментар #8 от "Кирил и Медодий":само за фирма ТИТАН.
22:20 24.05.2026
13 А икономиката на
Невероятни смешници сте
22:21 24.05.2026
14 Запознат
До коментар #8 от "Кирил и Медодий":Няколко копейки сме с много никове.
22:21 24.05.2026
15 "Зоната на смъртта"
22:21 24.05.2026
16 Ако не беше тая
Коментиран от #31
22:21 24.05.2026
17 Феникс
До коментар #10 от "Любо":Този е като хлебарка милият, не знам руснаците защо не го пречукат, може следващата кукла на конци да е по сговорчива!
Коментиран от #24
22:21 24.05.2026
18 Анастас Витко
22:22 24.05.2026
19 Хаген Дас
22:22 24.05.2026
21 Раковски
22:24 24.05.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Хмм":Британската империя се ,,разпада,, след 2СВ , и не точно разпада , а се отказват от колониите си//Руската ,,империйка,,продължава да се разпада
22:24 24.05.2026
24 Нищо няма да се промени.
До коментар #17 от "Феникс":Дали президент ще е Зеленски, Буданов или Залужни, няма никакво значение. Неуспехите и унижението на Русия се дължат на глупостта и некадърността на руската армия и на Путин. Не търсете други виновни за руския позор. :)
Коментиран от #28, #33
22:24 24.05.2026
25 Хаген Дас
До коментар #1 от "Многоходовото":Да щом го казваш ти🤣🤣🤣! Зеления днес не знае къде се намира! Една такава ракета в центъра на Кийв и край!
22:25 24.05.2026
27 Любо
22:27 24.05.2026
28 Феникс
До коментар #24 от "Нищо няма да се промени.":Еми ясно е че която и кукла на конци да сложат сатанистите, Русия ще си откъсне териториите със рускоговоращите украйнци, засега това и е достатъчно! Дано онези се инатят още, така все повече трезво мислещи украйнци ще минат на страната на братята си славяни!
Коментиран от #43, #111
22:28 24.05.2026
29 Ъъъъ
Коментиран от #78
22:28 24.05.2026
30 Владимир Путин, президент
22:29 24.05.2026
31 Точно обратното.
До коментар #16 от "Ако не беше тая":Преди войната Украйна е била незначителна заплаха за Русия, а сега е огромна заплаха. В бъдеще тази заплаха ще става все по-голяма. На практика Русия допусна фатална грешка като атакува Украйна без да има нужния капацитет за това. Всички си мислеха, че Путин е бил подведен от разузнаването, но последно се разкри, че руското разузнаване никога не е твърдяло че в Украйна лесно може да бъде направен политически преврат.
Коментиран от #59
22:29 24.05.2026
32 Мухахаха
До коментар #7 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Кииф сърми ще яде
22:29 24.05.2026
33 Украйна- нашето спасение
До коментар #24 от "Нищо няма да се промени.":Може и Мадяр да е президент. Той е патриот и демократ. От една страна обича народа си и брани родината, от друга постъпва много демократично с руските нашественици и военна техника като ги праща в погребалните агенции и пунктовете за вторични суровини.
22:29 24.05.2026
35 Молете се
Коментиран от #60
22:32 24.05.2026
36 Как се случи
Освен това Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр. А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.
Резултата Укр от 45 мил е на 19 милиона. Загуба 20% от триторията си.
Коментиран от #69
22:32 24.05.2026
37 Отец Чапаев
Коментиран от #47
22:33 24.05.2026
39 ВВП
22:33 24.05.2026
40 Ами
Четери години търся и не мога да намеря документа
с който Русия обяваява война на окраина или обратното.
Ако някъде го има, ще съм благодарен да го прочета.
22:34 24.05.2026
41 А Робчо Сервитьорчето уж историк
-борис джонсън-
22:34 24.05.2026
43 Русия изобщо няма такава цел.
До коментар #28 от "Феникс":Не ги слушай изобщо какво говорят за пред руското население. За да се премахне заплахата, идваща от Украйна, трябва да бъде поставена проруска власт и правителство. Само така може да превърнат Украйна в проруска марионетка, която да не е заплаха. Териториите нямат нито значение, нито полза за Русия. Ако Русия се откаже от целта си в замяна на две три области, това ще е огромна загуба и унижение за нея. Ако Украйна продължи да бъде с прозападно управление, след войната, това ще е огромна бъдеща опасност за Русия. Путин просто няма полезен ход.
Коментиран от #132
22:36 24.05.2026
45 отец Щирлиц
22:37 24.05.2026
46 стоян георгиев
22:37 24.05.2026
47 Хмм
До коментар #37 от "Отец Чапаев":Горбачов е украинец
22:38 24.05.2026
48 Хи хи
22:38 24.05.2026
50 Хайо
22:39 24.05.2026
51 Как
Коментиран от #63
22:40 24.05.2026
52 Омбре
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":То щото един друг е много висок...
22:40 24.05.2026
53 Софиянец
22:42 24.05.2026
54 Болшевишки неволи
22:42 24.05.2026
55 Дон Корлеоне
22:42 24.05.2026
56 Хи хи
Коментиран от #68
22:42 24.05.2026
57 Бахур
Само 80 км се отклони
Коментиран от #73
22:43 24.05.2026
58 Вероятно
До коментар #8 от "Кирил и Медодий":на един читател се падает 5-6 трола и 2-3 редактора.
Добра поддръжка..
22:43 24.05.2026
59 Миролюб Войнов, историк
До коментар #31 от "Точно обратното.":"...Украйна е била незначителна заплаха за Русия, а сега е огромна заплаха..."
Пачему руснаците винаги разглеждате света през призмата на войната, страха, заплахите ? Уверявам те, че никой не помисля да напада Русия с калните блата, градове и села потънали в кучешки, човешки фекалии, простите серевенщици не знаещи друг език освен монголския !!! Каква заплаха е Украйна, украинците не искат да воюват, няма нормален човек който да иска това.
Само за руските селяни войната е единствения начин да избягат от селата и припечелят нещо.
Цялата руска пропаганда се върти около това да внушава на народа външна заплаха, да държи руснаците в страх и покорство. Руски фашизъм в най-отвратителен вид ☝️
22:44 24.05.2026
60 Да се молят ушанките,
До коментар #35 от "Молете се":че последният Сталин затри 30 милиона души щото нали трябваше Мировая революция да победи навред по земята.
Пак те ще бъдат "горивото" на "прогреса".
22:44 24.05.2026
61 хаха
Те със смъкнати гащи ще посрещнат поредния си господар. Слугинаж.
Коментиран от #90
22:45 24.05.2026
62 Тоа що не си
22:46 24.05.2026
63 Русия всъщност
До коментар #51 от "Как":пострада най-тежко в тази война. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
22:46 24.05.2026
64 сам се издаваш какъв си
До коментар #1 от "Многоходовото":Днешно време, който получава заеми е силния.
22:46 24.05.2026
65 Гориил
Коментиран от #95
22:48 24.05.2026
66 Цомчо Плюнката
22:48 24.05.2026
67 Хигиенист
22:49 24.05.2026
69 Случи така, че Русия се провали с
До коментар #36 от "Как се случи":гръм и трясък. Дори в Русия го разбраха и проумяха, само българските путинофили още не са и си живеят в паралелна вселена :)
22:50 24.05.2026
70 Старите господари
До коментар #4 от "Хмм":Ингилизите, преди столетия, окупатори на Индия, са вързвали индийските бунтовници за оръдията, за растрел. Днес са на хранилка отвъд океана, даже флота им се разпада.
22:51 24.05.2026
71 Ами
До коментар #49 от "пРосия страната на идиотите.":Един от многото, който унищожи/уби милиони kpeпocници....
22:52 24.05.2026
73 Айде
До коментар #57 от "Бахур":Гараж викаш!???
Ами кажи на Зеленски да ти прати снимки на таратора в бункера в Бяла църква край Киев.
Някои военни тук може и да знаят за какво става дума в скритото военно градче в гъстата гора с военното летище и железопътната гара разположени край Бяла църква и което беше посетено от 36 бойни глави на Орешник.
Няма зрелищни експлозии, но 50 метра под земята на 50 декара площ всичко е на мармалад, все едно метеорити са падали.
Няма нужда от помпозност когато денафицираш боклуците от НАТО в главния им команден пункт на сухопътните войски, но многобройните медицински самолети на НАТО кацащи в Полша, за да евакуират остатъците от натовска биомаса в посока Германия говорят красноречиво.
Орешник си върши тихо, но съвършено своята работа под земята, защото няма боеприпаси в себе си и действа само с огромна кинетична енергия и температура от 4000 градуса на плазмата.
Отивай там да копаеш и ровиш останките, може и някой офицер кадър на отпадъка Запрянов да намериш!
Коментиран от #77, #80, #108
22:53 24.05.2026
74 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯТ
22:54 24.05.2026
75 Хигиенист
22:55 24.05.2026
76 Наследника на путин съм
Коментиран от #107
22:55 24.05.2026
77 Руската пропаганда
До коментар #73 от "Айде":Има за цел глупака.
22:56 24.05.2026
78 Мммм
До коментар #29 от "Ъъъъ":Навремето е имало 100 годишни войни ,явно руснаците живеят в миналото
22:57 24.05.2026
79 Хи хи
До коментар #72 от "Имаме специална":Руснаците не са се върнали, а завладяха 20% уркотеритории !!!
Коментиран от #115
22:57 24.05.2026
80 Баба Радка
До коментар #73 от "Айде":Момче увий се с един мокър чаршаф да ти спадне температурата.
22:58 24.05.2026
81 Тьотя
До коментар #8 от "Кирил и Медодий":Абадими се в посьоль ще ти споделя ,а може и да те включа
22:59 24.05.2026
82 Хигиенист
Коментиран от #104
22:59 24.05.2026
83 Хи хи
До коментар #68 от "Опа":Украинките които ива безплатно вече 5-та година казват точно обратното
23:00 24.05.2026
84 Тити на Кака
Руснаците чакат срива на ВСУ, Украйна и останалия правилен свят се надяват на преврат в Кремъл.
Това е ситуацията от години време.
Какво ще се случи в крайна сметка - има да видим. Но и сега се вижда ясно, че в Украйна Русия направи обединения капацитет на НАТО за смях. САЩ и останалата глутница наляха в Украйна над три ПЪТИ повече пари, отколкото по ленд-лийза 41-45 г / дотук имаме 500+млрд$ за Украйна срещу около 160 млрд $ за СССР за времето на ВСВ/ и резултатът е много, много печален за инвеститорите. Едва удържат руснаците.
Затова е целият вой на англо-американците. Губят.
И вият.
Да вият, друго не им остава!
Коментиран от #87
23:01 24.05.2026
85 Гориил
Коментиран от #99
23:03 24.05.2026
86 Пора
Коментиран от #101
23:04 24.05.2026
87 "Едва удържат руснаците"
До коментар #84 от "Тити на Кака":И така пета година.
😂😂😂😂😂😂
23:07 24.05.2026
88 Копейка
23:08 24.05.2026
89 така, така
Великобритания утече, нищо велико няма - колониите ги няма, Шотландия иска да се маха, а като нищо и Северна Ирландия да пожелае същото. Монарха им е обект на подигравки от години, а скандалите с файловете на Епщайн само подкопават целия труд на ПР-те, които се опитват да лъскат имиджа на смешното семейство. Та умника да си анализира разлагането на Британия.
Коментиран от #100
23:08 24.05.2026
90 Бай ГанЮ
До коментар #61 от "хаха":Още чакаме братишките на Дунав ,жените омесеха погачите ,дъщерите се подмиха ,чакат ли чакат Иванушките ,ама те още около деревнята Болшое Токмачка
23:08 24.05.2026
91 Пак не е чул англичанина
Англичаните в случая помагат за целите на операцията, за да могат да заминат на фронта всички, които се чувстват украинци. Както и пращат оръжие, което руснаците унищожават.
Дори не е обявена война!
23:08 24.05.2026
92 Британските учени
23:09 24.05.2026
93 Хигиенист
23:10 24.05.2026
94 000
23:11 24.05.2026
95 Абе
До коментар #65 от "Гориил":Я кажи кво стана с кадирката ,снима ли се още за тик ток или умирисва някоя украинска трънка
23:11 24.05.2026
97 Смех с копейки
🤣😅🤣
23:14 24.05.2026
98 12345
23:16 24.05.2026
99 Баба Маша
До коментар #85 от "Гориил":Абе изкъпи се бре момче ,миришеш ,в деревнята баня нямате ли
Коментиран от #109
23:16 24.05.2026
100 Хм...
До коментар #89 от "така, така":И ти не е лошо да се съсредоточиш върху колапса на косря копрйката на посследните избори, но даваш акъл наляво-надясно по международни теми? Украинец ли си или руснак? На мършава вaтa намирисваш.
Коментиран от #126, #131
23:17 24.05.2026
101 Гориил
До коментар #86 от "Пора":Дори в страна на абсолютни глупаци те осъзнават, че войната на два фронта води до поражение и разгром.Две войни в Украйна и Иран водят Европа към ада.Спирането на две кървави войни е невъзможно. Попаднали сте в капана на Тукидид. Днешните войни изискват астрономически ресурси, които преди сто години биха могли да бъдат ограбени или откраднати от колониите. Но днес тези ресурси са ограничени и не могат да бъдат получени безплатно или срещу номинална такса. Това е катастрофален преход за някога доминиращите западни империи. Нямате място за маневриране.
Коментиран от #106
23:18 24.05.2026
102 Лошо
23:20 24.05.2026
103 Пророк на Бога
23:20 24.05.2026
104 Асбъркал си се
До коментар #82 от "Хигиенист":Требало да си носят чували
Коментиран от #105
23:22 24.05.2026
105 Хигиенист
До коментар #104 от "Асбъркал си се":То е все едно!
23:23 24.05.2026
106 Важното е
До коментар #101 от "Гориил":Че руснаците го разбраха по трудния начин ,не можеш да водиш война срещу собствения си народ и срещу Украйна,понял чебурашок
23:26 24.05.2026
107 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #76 от "Наследника на путин съм":Съмнявам се,че знаеш на кой си наследник 🤣.
23:29 24.05.2026
108 ДоЦент
До коментар #73 от "Айде":Официалните изявления от украинската страна за „попадения на ракети в празни гаражи и изоставени складове“ са класически и напълно логичен елемент от информационната хигиена. Целта им е на всяка цена да намалят паниката в тила и да предотвратят обществената деморализация. Военните жертви, особено когато са свързани с офицери, оператори на сателитни системи или чуждестранни съветници, са свръхдържавна тайна. Признаването, че десетки обучени и чуждестранни специалисти са останали под развалините, би означавало да се предостави на противника обективно потвърждение за успеха на ракетния му удар и да се коригират по-нататъшните му действия. Следователно стандартното медийно покритие за всеки разрушен чувствителен обект винаги ще бъде историята, че „нямаше никой там“, ударът се е провалил, руснаците са стреляли в празно пространство и гараж и т.н. Обикновеният човек лесно вярва в това, забравяйки, че дори някои щабни офицери да са били на други места по това време, основният технически персонал и дежурните смени винаги са на смяна, независимо от календара.
Но ние приемаме всичко с лека насмешка , защото знаем, че истината за щетите и жертвите на НАТО е нелицеприятна за масовата публика.
Коментиран от #120, #121
23:30 24.05.2026
109 Гоорил
До коментар #99 от "Баба Маша":Зимата не се къпя.Само лятоска на реката.
23:31 24.05.2026
110 Сървис
23:31 24.05.2026
111 Хм Хм
До коментар #28 от "Феникс":Украинците в момента са на страната на братята си славяни. Московите са викинги-азиатци, не го ли разбрахте досега? И Путин го разказа на Тъкър Карлсън, а вие пак повтаряте глупотевини.
23:32 24.05.2026
112 Българин
И Путин това ще направи! За това трябва да не му пречим! Той е отлично подготвен и ще изпълни повелята на времето!
23:33 24.05.2026
113 Хи хи
Коментиран от #117
23:33 24.05.2026
114 Тома
23:38 24.05.2026
115 Това е голяма загуба за Русия.
До коментар #79 от "Хи хи":"По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си
финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."
Коментиран от #119
23:39 24.05.2026
116 Падне ли Русия
23:39 24.05.2026
117 Защото
До коментар #113 от "Хи хи":това ще е самоубийство за самата Русия.
23:42 24.05.2026
118 Англосаксонски напъни
Коментиран от #124
23:48 24.05.2026
121 Академик
До коментар #108 от "ДоЦент":Та еvа y Доцента.
23:54 24.05.2026
122 ВВП
23:55 24.05.2026
123 Вацев
Коментиран от #129
23:56 24.05.2026
124 Хаяско от Кремъл
До коментар #118 от "Англосаксонски напъни":Ама чакай малко Украйна ли нападна Русия ?
Много си дал накъсо .
И да ти кажа Русия е доста изтощена в момента , НАТО защо не я напада ?
Твойте теории за англосаксите нищо не струват.
Коментиран от #128
00:00 25.05.2026
125 Слава на Украйна
00:04 25.05.2026
127 1550 дни
00:09 25.05.2026
128 Вярвам ти
До коментар #124 от "Хаяско от Кремъл":Еврото не се търси, долара има опасност за тапети, обясни го на безработните в ЕС и САЩ.
Коментиран от #130
00:11 25.05.2026
129 много просто
До коментар #123 от "Вацев":Путин падна жертва на собствената си пропаганда. Той разчиташе че украинците ще се уплашат и ще се предадат. Истината обаче е че украинците са живели достатъчно дълго с руснаците и знаят добре какви са въздухари. А сега света гледа и вече и други народи знаят какви въздухари са руснаците. Постепенно и тези които наричат себе си русофили, и те ще обърнат палачинката.
00:13 25.05.2026
130 Смех с копейки
До коментар #128 от "Вярвам ти":Ти с каква валута пазаруваш?
00:14 25.05.2026
131 така, така
До коментар #100 от "Хм...":Мършавата вaтa, както си се изразил владее по-добре от теб българския език.
Първо научи българския и после пиши - ако въобще има какво да изразиш като теза, че май освен да обиждаш, на друго не си способен. В противен случай, стой си в кръчмата, където с подобен манталитет би могъл и да впечатлиш някой авер по чашка.
00:20 25.05.2026
132 А тебе ли да слушаме?
До коментар #43 от "Русия изобщо няма такава цел.":СВО не започна за територии. Чети, образовай се, както целия свят вече го направи. Дори Крим щеше да си е украински ако САЩ и НАТО си бяха изпълнили обещанието към Горбачов. Русия нямаше нищо против Украйна да си е про-западна дори да влиза в ЕС или какъвто иска икономически съюз, ако не военен. Дори Русия бе про-западна и дори да кандидатира за ЕС. Ако бяха приели Русия в НАТО и за Украйна нямаше да е проблем. Но на НАТО му трябва враг и ако няма трябваше да го създаде. Иначе не може да ни преджобва за да ни спасява.
Ако останалото от Украйна не иска да е неутрално, Русия ще продължи до Одеса. Когато, тогава - без да бърза. И до пълния колапс на Европа ако бе бъдат изритани психопатите.
01:13 25.05.2026