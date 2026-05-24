  Тема: Украйна

Робърт Сървис: Путин допусна огромна грешка с войната в Украйна, танкистите му тръгнаха към Киев с парадни униформи

24 Май, 2026 21:51, обновена 24 Май, 2026 22:11 3 067 132

Падането му ще е експлозия, както стана с Романови, заяви британският историк и анализатор

Робърт Сървис: Путин допусна огромна грешка с войната в Украйна, танкистите му тръгнаха към Киев с парадни униформи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин се е озовал в ситуация, в която войната срещу Украйна започва да подкопава не само руската икономика, но и собствения му политически имидж, заяви британският историк и анализатор на Русия Робърт Сървис пред The Telegraph.

Авторът припомня, че руската политическа култура традиционно свързва легитимността на властта с военни победи. Статията цитира исторически примери – от поражението на Руската империя във войната с Япония през 1905 г. до абдикацията на цар Николай II след поражения в Първата световна война.

Според Сървис предишните военни кампании на Кремъл са били сравнително лесни за Путин. Анексирането на Крим през 2014 г. е станало практически без съпротива, а операцията в Сирия е била до голяма степен ограничена до въздушни удари. Пълномащабната война срещу Украйна обаче се оказа съвсем различна.

Авторът посочва, че през 2026 г. парадът за Деня на победата на Червения площад се проведе за първи път без танкове и най-нова военна техника поради опасения от атаки на украински дронове. Междувременно ударите по руска територия вече станаха редовни, дори дълбоко в тила.

Той пише, че Кремъл е очаквал да завърши инвазията за няколко дни, а някои руски танкови екипажи носили парадни униформи със себе си в началото на инвазията, очаквайки парада на Крещатик - главната улица в Киев.

Вместо това войната навлезе в петата си година, а руската икономика започва да се колебае заради военните разходи и санкциите. Статията отбелязва, че Кремъл среща все по-големи трудности да попълва армията си с личен състав. Според оценките на автора, Русия губи най-малко 30 000 убити и ранени войници всеки месец.

Историкът обръща внимание на решението на Путин да разшири механизмите за мобилизация. Както посочва Сървис, частичната мобилизация през есента на 2022 г. предизвика значително обществено недоволство и сега правителството на практика се насочва към постоянна военна служба.

В статията се отбелязва също, че Кремъл засилва контрола си върху информационното пространство. Авторът пише, че властите са започнали да ограничават използването на месинджъра Telegram и да насърчават контролирани от държавата алтернативи, достъпни за руските разузнавателни агенции.

Според Сървис, въпреки репресивния апарат и контрола върху медиите, имиджът на Путин постепенно ерозира, заплашвайки стабилността на самия режим.

В същото време Сървис смята, че дори потенциален край на войната по условията на Кремъл ще попречи на Русия да си възвърне предишното геополитическо влияние. Според него все още няма признаци за готовност на руския елит открито да се противопостави на Путин, но политическата ситуация в Русия може да се промени неочаквано – точно както се случи по време на падането на династията Романови през 1917 г.

„Тази война беше гигантска геополитическа грешка. Путин едва ли ще си тръгне без голяма експлозия и не можем да бъдем сигурни, че неговият наследник ще бъде по-добър от него. Но има поне шанс без него да стане възможно завръщането към по-мека политика както в Русия, така и на световната сцена“, обобщава наблюдателят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоходовото

    45 66 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #25, #64

    22:13 24.05.2026

  • 2 Жорко

    58 24 Отговор
    Тоя па...и ти се един коментатор прозорлив...палячо!

    22:14 24.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 47 Отговор
    вярно е! самия гном си беше избрал най-лъскавите и високи токчета

    Коментиран от #52

    22:14 24.05.2026

  • 4 Хмм

    59 27 Отговор
    иска им се на англичаните, вече колко години правят какво ли не, за да съборят Руската империя, свалиха Романови и какво, Ленин възстанови Руската империя в предишните ѝ граници, а след ПСВ се разпадна британската колониална империя, не Русия

    Коментиран от #23, #70

    22:15 24.05.2026

  • 5 Варна 3

    36 41 Отговор
    Очаква се Путин да бъде покушен от народа.

    22:16 24.05.2026

  • 6 Глупава прпаганда

    56 27 Отговор
    Толкова ли го закъсахте, че върнахте старите и изтъркани бози! 😄

    22:16 24.05.2026

  • 7 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    32 48 Отговор
    В Москва да валят над 1 милион ракети. Справедлива разплата.

    Коментиран от #20, #32

    22:17 24.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Феникс

    39 24 Отговор
    Глупости, Путин заповяда да се изтеглят като повярва на поредната лъжа на ЕС и натовците! Лошото е че това ще коства още повече човешки животи !

    22:20 24.05.2026

  • 12 Това има значение

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "Кирил и Медодий":

    само за фирма ТИТАН.

    22:20 24.05.2026

  • 13 А икономиката на

    43 20 Отговор
    Европейският съюз цъфти и вързва след пакетите санкции наложени върху себе си.
    Невероятни смешници сте

    22:21 24.05.2026

  • 14 Запознат

    24 24 Отговор

    До коментар #8 от "Кирил и Медодий":

    Няколко копейки сме с много никове.

    22:21 24.05.2026

  • 15 "Зоната на смъртта"

    27 22 Отговор
    "Зоната на смъртта" в Украйна се владее от дроновете. Районът по протежението на фронта е толкова опасен, че руската пролетна офанзива на практика е прекратена, защото тук Русия даде вече прекалено много жертви. Руснаците са наясно, че тук могат много бързо да бъдат убити или ранени, и то масово. Въпреки това те се опитват да се придвижат през тази 30 километрова зона предимно на малки групи пеша, мотоциклети или коне. Шансът за оцеляване в зоната на дроновете е почти нулев.

    22:21 24.05.2026

  • 16 Ако не беше тая

    19 26 Отговор
    гигантска геополитическа грешка сега в руския град ХАрков щеше да има ракети, насочени срещу Москва.

    Коментиран от #31

    22:21 24.05.2026

  • 17 Феникс

    16 25 Отговор

    До коментар #10 от "Любо":

    Този е като хлебарка милият, не знам руснаците защо не го пречукат, може следващата кукла на конци да е по сговорчива!

    Коментиран от #24

    22:21 24.05.2026

  • 18 Анастас Витко

    28 20 Отговор
    Големите изтъркани мозъци на английския политически елит вдигат пушилка за да покажат че нещо работят.

    22:22 24.05.2026

  • 19 Хаген Дас

    27 18 Отговор
    Нито историк, нито анализатор! Явно снощи е препил и не видя какво стана! Зеленски героя преди три дни който се тупкаше какви поражения нанася , днес цял ден реве!

    22:22 24.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Раковски

    25 23 Отговор
    Помним, помним 60 километровата фашистка танкова колона как беше разкостена от украинските герои! Помним и как фашагите в знак "на добра воля" бегаха с кафеви петна по гащите от Киев!

    22:24 24.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 26 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Британската империя се ,,разпада,, след 2СВ , и не точно разпада , а се отказват от колониите си//Руската ,,империйка,,продължава да се разпада

    22:24 24.05.2026

  • 24 Нищо няма да се промени.

    27 18 Отговор

    До коментар #17 от "Феникс":

    Дали президент ще е Зеленски, Буданов или Залужни, няма никакво значение. Неуспехите и унижението на Русия се дължат на глупостта и некадърността на руската армия и на Путин. Не търсете други виновни за руския позор. :)

    Коментиран от #28, #33

    22:24 24.05.2026

  • 25 Хаген Дас

    21 19 Отговор

    До коментар #1 от "Многоходовото":

    Да щом го казваш ти🤣🤣🤣! Зеления днес не знае къде се намира! Една такава ракета в центъра на Кийв и край!

    22:25 24.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Любо

    15 16 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    22:27 24.05.2026

  • 28 Феникс

    18 16 Отговор

    До коментар #24 от "Нищо няма да се промени.":

    Еми ясно е че която и кукла на конци да сложат сатанистите, Русия ще си откъсне териториите със рускоговоращите украйнци, засега това и е достатъчно! Дано онези се инатят още, така все повече трезво мислещи украйнци ще минат на страната на братята си славяни!

    Коментиран от #43, #111

    22:28 24.05.2026

  • 29 Ъъъъ

    18 16 Отговор
    Няма как да водиш 5 години война и да си доникъде....И няма изгледи да приключи скоро. Колкото и да защитаваме Русия, това вече е излагация. Не може в 21-ви век да воюваш като в 19-ти, но явно Путин е на друго мнение.

    Коментиран от #78

    22:28 24.05.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    20 18 Отговор
    След 20 години ще се разбери целия ру3ки резил, жертви на един самозабравил се кpeтен и самозабравилата се руска нация, живееща в 1945г. Рязко и внезапно се оказа, че руснаците нито са за комунизъм, нито за капитализъм. Единствения строй, който разбират е феодализма с крепостничеството ☝️

    22:29 24.05.2026

  • 31 Точно обратното.

    21 13 Отговор

    До коментар #16 от "Ако не беше тая":

    Преди войната Украйна е била незначителна заплаха за Русия, а сега е огромна заплаха. В бъдеще тази заплаха ще става все по-голяма. На практика Русия допусна фатална грешка като атакува Украйна без да има нужния капацитет за това. Всички си мислеха, че Путин е бил подведен от разузнаването, но последно се разкри, че руското разузнаване никога не е твърдяло че в Украйна лесно може да бъде направен политически преврат.

    Коментиран от #59

    22:29 24.05.2026

  • 32 Мухахаха

    12 10 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Кииф сърми ще яде

    22:29 24.05.2026

  • 33 Украйна- нашето спасение

    15 9 Отговор

    До коментар #24 от "Нищо няма да се промени.":

    Може и Мадяр да е президент. Той е патриот и демократ. От една страна обича народа си и брани родината, от друга постъпва много демократично с руските нашественици и военна техника като ги праща в погребалните агенции и пунктовете за вторични суровини.

    22:29 24.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Молете се

    14 15 Отговор
    За Путин че следващият ще е Сталин и жална ви майка бандерска и ес фашисти

    Коментиран от #60

    22:32 24.05.2026

  • 36 Как се случи

    15 14 Отговор
    Главните обекти в Киев като летището и др. бяха превзети тогава, но подтиквани от Б.Джонсън украинците се отказаха от подписите са примирие и излъгаха руснаците да се изтеглят.

    Освен това Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр. А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.
    Резултата Укр от 45 мил е на 19 милиона. Загуба 20% от триторията си.

    Коментиран от #69

    22:32 24.05.2026

  • 37 Отец Чапаев

    13 14 Отговор
    голямата експлозия я направи предателя Горбачов като разруши СССР , сега Путин и Русия търпят последствията......Русия опитва да спре НАТО експанзията

    Коментиран от #47

    22:33 24.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ВВП

    13 15 Отговор
    Следващия президент ще ликвидира тумора Окропистан.Слава РУСКАЯ!!..

    22:33 24.05.2026

  • 40 Ами

    9 10 Отговор
    До колкото знам война се обявява с декларация или манифест.
    Четери години търся и не мога да намеря документа
    с който Русия обяваява война на окраина или обратното.
    Ако някъде го има, ще съм благодарен да го прочета.

    22:34 24.05.2026

  • 41 А Робчо Сервитьорчето уж историк

    11 10 Отговор
    пък не знае, че Киев всъщнот капитулира още първите дни и се нави да подпише в Истанбул?

    -борис джонсън-

    22:34 24.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Русия изобщо няма такава цел.

    12 6 Отговор

    До коментар #28 от "Феникс":

    Не ги слушай изобщо какво говорят за пред руското население. За да се премахне заплахата, идваща от Украйна, трябва да бъде поставена проруска власт и правителство. Само така може да превърнат Украйна в проруска марионетка, която да не е заплаха. Териториите нямат нито значение, нито полза за Русия. Ако Русия се откаже от целта си в замяна на две три области, това ще е огромна загуба и унижение за нея. Ако Украйна продължи да бъде с прозападно управление, след войната, това ще е огромна бъдеща опасност за Русия. Путин просто няма полезен ход.

    Коментиран от #132

    22:36 24.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 отец Щирлиц

    7 7 Отговор
    след Путин ще дойде по лош Путин, настоящия е мек Путин

    22:37 24.05.2026

  • 46 стоян георгиев

    8 8 Отговор
    От къде ги изкопавате подобни дбили да дрънкат глупости 😂

    22:37 24.05.2026

  • 47 Хмм

    9 6 Отговор

    До коментар #37 от "Отец Чапаев":

    Горбачов е украинец

    22:38 24.05.2026

  • 48 Хи хи

    6 11 Отговор
    Добре, че Специалната Операция продължава вече 5-та година, щото 5 години eвем безплатно укрaинки !! Иначе щяхме да ги eвем само 3 дня !!!

    22:38 24.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хайо

    7 8 Отговор
    Както в тръгнало ,русия не знам ,но острова може и да му се случи случка .

    22:39 24.05.2026

  • 51 Как

    6 8 Отговор
    Абе няма страшно. Войната в Афганистан се точи 10 г. И тази може да се проточи толкова. Русия не усеща войната и може да позволи милион и половина два милиона убити без да го усети.

    Коментиран от #63

    22:40 24.05.2026

  • 52 Омбре

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    То щото един друг е много висок...

    22:40 24.05.2026

  • 53 Софиянец

    7 9 Отговор
    50 ракети по кииф и всичкото западен дбил изпълзя да замаже резила на бандеровците с евтина пропаганда 😂😂😂

    22:42 24.05.2026

  • 54 Болшевишки неволи

    9 6 Отговор
    Какво стана? Нали руснаците викаха, ако Украйна не напуснела четирите си области, щели да завладеят не 4, а 6. Е, какво завладяха руснаците? Май им влезе дълбоко там дето слънце не огрява. Хехе

    22:42 24.05.2026

  • 55 Дон Корлеоне

    13 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    22:42 24.05.2026

  • 56 Хи хи

    6 9 Отговор
    Путин е много мек, следващият руски президент ще запука урките веднага с ядрено оръжие, и хич няма да си поплюва !!

    Коментиран от #68

    22:42 24.05.2026

  • 57 Бахур

    9 6 Отговор
    Орешникпадна на 80км.от Киев,удряйки няколко гаража в Белая Церква!Русия е нация антитехническа и олигофреническа!
    Само 80 км се отклони

    Коментиран от #73

    22:43 24.05.2026

  • 58 Вероятно

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Кирил и Медодий":

    на един читател се падает 5-6 трола и 2-3 редактора.
    Добра поддръжка..

    22:43 24.05.2026

  • 59 Миролюб Войнов, историк

    15 9 Отговор

    До коментар #31 от "Точно обратното.":

     "...Украйна е била незначителна заплаха за Русия, а сега е огромна заплаха..."

    Пачему руснаците винаги разглеждате света през призмата на войната, страха, заплахите ? Уверявам те, че никой не помисля да напада Русия с калните блата, градове и села потънали в кучешки, човешки фекалии, простите серевенщици не знаещи друг език освен монголския !!! Каква заплаха е Украйна, украинците не искат да воюват, няма нормален човек който да иска това.
    Само за руските селяни войната е единствения начин да избягат от селата и припечелят нещо.
    Цялата руска пропаганда се върти около това да внушава на народа външна заплаха, да държи руснаците в страх и покорство. Руски фашизъм в най-отвратителен вид ☝️

    22:44 24.05.2026

  • 60 Да се молят ушанките,

    10 6 Отговор

    До коментар #35 от "Молете се":

    че последният Сталин затри 30 милиона души щото нали трябваше Мировая революция да победи навред по земята.
    Пак те ще бъдат "горивото" на "прогреса".

    22:44 24.05.2026

  • 61 хаха

    5 7 Отговор
    Ами то само срещу байганьовците се тръгва така...
    Те със смъкнати гащи ще посрещнат поредния си господар. Слугинаж.

    Коментиран от #90

    22:45 24.05.2026

  • 62 Тоа що не си

    7 9 Отговор
    Види пропадналата островна "империя"? От "велика" Британия, днес е британистан и чалмарско Столипиново. Тръгнал да гледа в чужди канчета.

    22:46 24.05.2026

  • 63 Русия всъщност

    12 8 Отговор

    До коментар #51 от "Как":

    пострада най-тежко в тази война. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    22:46 24.05.2026

  • 64 сам се издаваш какъв си

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Многоходовото":

    Днешно време, който получава заеми е силния.

    22:46 24.05.2026

  • 65 Гориил

    14 10 Отговор
    Това са изфабрикувани обвинения. Те са разбрани и споделяни от малка група руски чуждестранни агенти. Няма да можете да повлияете на руското общество.

    Коментиран от #95

    22:48 24.05.2026

  • 66 Цомчо Плюнката

    9 7 Отговор
    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    22:48 24.05.2026

  • 67 Хигиенист

    8 5 Отговор
    Много съм притеснен за дъpтия! Глaвъта му много восъчен цвят е придобила! Също като фигура на мадам Тисо! Много му се събра напоследък, нема издържи!

    22:49 24.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Случи така, че Русия се провали с

    8 8 Отговор

    До коментар #36 от "Как се случи":

    гръм и трясък. Дори в Русия го разбраха и проумяха, само българските путинофили още не са и си живеят в паралелна вселена :)

    22:50 24.05.2026

  • 70 Старите господари

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Ингилизите, преди столетия, окупатори на Индия, са вързвали индийските бунтовници за оръдията, за растрел. Днес са на хранилка отвъд океана, даже флота им се разпада.

    22:51 24.05.2026

  • 71 Ами

    6 5 Отговор

    До коментар #49 от "пРосия страната на идиотите.":

    Един от многото, който унищожи/уби милиони kpeпocници....

    22:52 24.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Айде

    6 10 Отговор

    До коментар #57 от "Бахур":

    Гараж викаш!???

    Ами кажи на Зеленски да ти прати снимки на таратора в бункера в Бяла църква край Киев.
    Някои военни тук може и да знаят за какво става дума в скритото военно градче в гъстата гора с военното летище и железопътната гара разположени край Бяла църква и което беше посетено от 36 бойни глави на Орешник.
    Няма зрелищни експлозии, но 50 метра под земята на 50 декара площ всичко е на мармалад, все едно метеорити са падали.
    Няма нужда от помпозност когато денафицираш боклуците от НАТО в главния им команден пункт на сухопътните войски, но многобройните медицински самолети на НАТО кацащи в Полша, за да евакуират остатъците от натовска биомаса в посока Германия говорят красноречиво.

    Орешник си върши тихо, но съвършено своята работа под земята, защото няма боеприпаси в себе си и действа само с огромна кинетична енергия и температура от 4000 градуса на плазмата.

    Отивай там да копаеш и ровиш останките, може и някой офицер кадър на отпадъка Запрянов да намериш!

    Коментиран от #77, #80, #108

    22:53 24.05.2026

  • 74 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯТ

    5 6 Отговор
    КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА ЗА МАЛАЯ ТОКМАЧКА?

    22:54 24.05.2026

  • 75 Хигиенист

    8 4 Отговор
    Без парад в Киев! Зеленски не им е разрешил!

    22:55 24.05.2026

  • 76 Наследника на путин съм

    5 8 Отговор
    В момента в който имам достъп до атома го пращам в охрайна жермания франция острова ватикана и шфеицария и не ме интересува какво става след това но ще пратя всичкия атом който има в русия по запада ако ще и планетата да се разхвърчи на отломки в космоса

    Коментиран от #107

    22:55 24.05.2026

  • 77 Руската пропаганда

    7 8 Отговор

    До коментар #73 от "Айде":

    Има за цел глупака.

    22:56 24.05.2026

  • 78 Мммм

    4 9 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъъ":

    Навремето е имало 100 годишни войни ,явно руснаците живеят в миналото

    22:57 24.05.2026

  • 79 Хи хи

    4 9 Отговор

    До коментар #72 от "Имаме специална":

    Руснаците не са се върнали, а завладяха 20% уркотеритории !!!

    Коментиран от #115

    22:57 24.05.2026

  • 80 Баба Радка

    9 5 Отговор

    До коментар #73 от "Айде":

    Момче увий се с един мокър чаршаф да ти спадне температурата.

    22:58 24.05.2026

  • 81 Тьотя

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Кирил и Медодий":

    Абадими се в посьоль ще ти споделя ,а може и да те включа

    22:59 24.05.2026

  • 82 Хигиенист

    11 5 Отговор
    Тея вaтенки много недалновидни ва! Взели парадните униформи, а требвало да си вземат костюми!

    Коментиран от #104

    22:59 24.05.2026

  • 83 Хи хи

    3 10 Отговор

    До коментар #68 от "Опа":

    Украинките които ива безплатно вече 5-та година казват точно обратното

    23:00 24.05.2026

  • 84 Тити на Кака

    5 9 Отговор
    В едно нещо британският анализатор е прав - през 2022 руснаците тръгнаха в Украйна като на парад. Корпус от само 120 000 срещу над 800 000 украинска армия. Когато се разбра, че парад няма да има, руснаците увеличиха бойният състав до 350 000 щика, изтеглиха се от безперспективните направения и се започна тази операция със среден интензитет в която руската армия методично смила украинските защитници, в Украйна вече пета година тече перманентна мобилизация, а смъртността на фронта е огромна. Съотношението е някъде около 1000:25-30.
    Руснаците чакат срива на ВСУ, Украйна и останалия правилен свят се надяват на преврат в Кремъл.
    Това е ситуацията от години време.
    Какво ще се случи в крайна сметка - има да видим. Но и сега се вижда ясно, че в Украйна Русия направи обединения капацитет на НАТО за смях. САЩ и останалата глутница наляха в Украйна над три ПЪТИ повече пари, отколкото по ленд-лийза 41-45 г / дотук имаме 500+млрд$ за Украйна срещу около 160 млрд $ за СССР за времето на ВСВ/ и резултатът е много, много печален за инвеститорите. Едва удържат руснаците.
    Затова е целият вой на англо-американците. Губят.
    И вият.
    Да вият, друго не им остава!

    Коментиран от #87

    23:01 24.05.2026

  • 85 Гориил

    15 9 Отговор
    Европа несъмнено се клати на ръба на пропаст. Времето за спасение е ограничено и изисква незабавна намеса на Русия. Днес президентът Макрон, когото Кремъл вече не иска, се опитва да се свърже с Путин чрез Лукашенко. Но това няма да има ефект върху руския лидер. Европа сигурно страда и губи надежда.Русия и руският елит не искат да разговарят с вас.

    Коментиран от #99

    23:03 24.05.2026

  • 86 Пора

    8 8 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #101

    23:04 24.05.2026

  • 87 "Едва удържат руснаците"

    6 5 Отговор

    До коментар #84 от "Тити на Кака":

    И така пета година.
    😂😂😂😂😂😂

    23:07 24.05.2026

  • 88 Копейка

    7 4 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    23:08 24.05.2026

  • 89 така, така

    6 7 Отговор
    Този историк да се съсредоточи върху падането на бутафорната монархия в малобритания.
    Великобритания утече, нищо велико няма - колониите ги няма, Шотландия иска да се маха, а като нищо и Северна Ирландия да пожелае същото. Монарха им е обект на подигравки от години, а скандалите с файловете на Епщайн само подкопават целия труд на ПР-те, които се опитват да лъскат имиджа на смешното семейство. Та умника да си анализира разлагането на Британия.

    Коментиран от #100

    23:08 24.05.2026

  • 90 Бай ГанЮ

    9 6 Отговор

    До коментар #61 от "хаха":

    Още чакаме братишките на Дунав ,жените омесеха погачите ,дъщерите се подмиха ,чакат ли чакат Иванушките ,ама те още около деревнята Болшое Токмачка

    23:08 24.05.2026

  • 91 Пак не е чул англичанина

    5 9 Отговор
    Путин обяви на 24 февр. 2022г. че се започвя военна операция за деняцификация и демилитаризация на Украйна. Както и да го извъртат западняците с наименованието и целите, те са относително ясни. Очевидно едното ще е премахване на националността, а другото - унищожението на оръжието на Украйна.
    Англичаните в случая помагат за целите на операцията, за да могат да заминат на фронта всички, които се чувстват украинци. Както и пращат оръжие, което руснаците унищожават.

    Дори не е обявена война!

    23:08 24.05.2026

  • 92 Британските учени

    7 9 Отговор
    Обикновено ползват изхода за вход. Традиции, какво да се прави...

    23:09 24.05.2026

  • 93 Хигиенист

    10 5 Отговор
    Време му е на путин да падне от втория етаж! Тази височина му е достатъчна, понеже е полуръст!

    23:10 24.05.2026

  • 94 000

    4 8 Отговор
    Ами ако този велик специалст по русия греши? Тогава какво? Европа ще гори ли?

    23:11 24.05.2026

  • 95 Абе

    9 6 Отговор

    До коментар #65 от "Гориил":

    Я кажи кво стана с кадирката ,снима ли се още за тик ток или умирисва някоя украинска трънка

    23:11 24.05.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Смех с копейки

    9 4 Отговор
    Най-голямата грешка на руснаците е,че влязоха в Малая Токмачка.
    🤣😅🤣

    23:14 24.05.2026

  • 98 12345

    1 7 Отговор
    Според Сървис

    23:16 24.05.2026

  • 99 Баба Маша

    7 4 Отговор

    До коментар #85 от "Гориил":

    Абе изкъпи се бре момче ,миришеш ,в деревнята баня нямате ли

    Коментиран от #109

    23:16 24.05.2026

  • 100 Хм...

    6 3 Отговор

    До коментар #89 от "така, така":

    И ти не е лошо да се съсредоточиш върху колапса на косря копрйката на посследните избори, но даваш акъл наляво-надясно по международни теми? Украинец ли си или руснак? На мършава вaтa намирисваш.

    Коментиран от #126, #131

    23:17 24.05.2026

  • 101 Гориил

    9 8 Отговор

    До коментар #86 от "Пора":

    Дори в страна на абсолютни глупаци те осъзнават, че войната на два фронта води до поражение и разгром.Две войни в Украйна и Иран водят Европа към ада.Спирането на две кървави войни е невъзможно. Попаднали сте в капана на Тукидид. Днешните войни изискват астрономически ресурси, които преди сто години биха могли да бъдат ограбени или откраднати от колониите. Но днес тези ресурси са ограничени и не могат да бъдат получени безплатно или срещу номинална такса. Това е катастрофален преход за някога доминиращите западни империи. Нямате място за маневриране.

    Коментиран от #106

    23:18 24.05.2026

  • 102 Лошо

    8 3 Отговор
    Руснаците не случиха ни на цар ни на господар,крепостни бяха крепостни ще си останат

    23:20 24.05.2026

  • 103 Пророк на Бога

    7 4 Отговор
    Аз това го говоря от 2022г, но няма кой да чуе. Фрости копеи се надпреварват да пишат как Украйна била 404, как Русия.трепела по 20,000 украинеца на ден и как на разни клипчета се виждало колко мощно настъпва Русия.Жалко, че след пълния провал на Путин, тези нагли коментатори няма да излязат с лицата си и се покаят за глупостите, които им четем вече над 4 години.

    23:20 24.05.2026

  • 104 Асбъркал си се

    2 5 Отговор

    До коментар #82 от "Хигиенист":

    Требало да си носят чували

    Коментиран от #105

    23:22 24.05.2026

  • 105 Хигиенист

    6 0 Отговор

    До коментар #104 от "Асбъркал си се":

    То е все едно!

    23:23 24.05.2026

  • 106 Важното е

    8 4 Отговор

    До коментар #101 от "Гориил":

    Че руснаците го разбраха по трудния начин ,не можеш да водиш война срещу собствения си народ и срещу Украйна,понял чебурашок

    23:26 24.05.2026

  • 107 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Наследника на путин съм":

    Съмнявам се,че знаеш на кой си наследник 🤣.

    23:29 24.05.2026

  • 108 ДоЦент

    3 6 Отговор

    До коментар #73 от "Айде":

    Официалните изявления от украинската страна за „попадения на ракети в празни гаражи и изоставени складове“ са класически и напълно логичен елемент от информационната хигиена. Целта им е на всяка цена да намалят паниката в тила и да предотвратят обществената деморализация. Военните жертви, особено когато са свързани с офицери, оператори на сателитни системи или чуждестранни съветници, са свръхдържавна тайна. Признаването, че десетки обучени и чуждестранни специалисти са останали под развалините, би означавало да се предостави на противника обективно потвърждение за успеха на ракетния му удар и да се коригират по-нататъшните му действия. Следователно стандартното медийно покритие за всеки разрушен чувствителен обект винаги ще бъде историята, че „нямаше никой там“, ударът се е провалил, руснаците са стреляли в празно пространство и гараж и т.н. Обикновеният човек лесно вярва в това, забравяйки, че дори някои щабни офицери да са били на други места по това време, основният технически персонал и дежурните смени винаги са на смяна, независимо от календара.
    Но ние приемаме всичко с лека насмешка , защото знаем, че истината за щетите и жертвите на НАТО е нелицеприятна за масовата публика.

    Коментиран от #120, #121

    23:30 24.05.2026

  • 109 Гоорил

    4 4 Отговор

    До коментар #99 от "Баба Маша":

    Зимата не се къпя.Само лятоска на реката.

    23:31 24.05.2026

  • 110 Сървис

    2 5 Отговор
    Кого обслужваш? Приличаш на нашенски историчар. Съсредоточи се върху политиката на британските премиери, че там положението е ного лабаво - некои и 2 месеца не могат да искарат. Путин 30 г. води Русия и ако рече ще я води още 30.

    23:31 24.05.2026

  • 111 Хм Хм

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Феникс":

    Украинците в момента са на страната на братята си славяни. Московите са викинги-азиатци, не го ли разбрахте досега? И Путин го разказа на Тъкър Карлсън, а вие пак повтаряте глупотевини.

    23:32 24.05.2026

  • 112 Българин

    5 3 Отговор
    Путин бе сложен от Сорос за президент на Русия с единствена цел - да я унищожи.
    И Путин това ще направи! За това трябва да не му пречим! Той е отлично подготвен и ще изпълни повелята на времето!

    23:33 24.05.2026

  • 113 Хи хи

    1 6 Отговор
    Абе тея орешници що ги абят без ЯО следващия път да ги заредят както и с каквото си требе !!

    Коментиран от #117

    23:33 24.05.2026

  • 114 Тома

    5 7 Отговор
    Робърт Сървис ще носи знамето на дъгата на летните прайдове.Той спечели наградата.

    23:38 24.05.2026

  • 115 Това е голяма загуба за Русия.

    4 3 Отговор

    До коментар #79 от "Хи хи":

    "По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си
    финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #119

    23:39 24.05.2026

  • 116 Падне ли Русия

    3 4 Отговор
    Падат Балканите и се възстановява Османската империя.

    23:39 24.05.2026

  • 117 Защото

    4 1 Отговор

    До коментар #113 от "Хи хи":

    това ще е самоубийство за самата Русия.

    23:42 24.05.2026

  • 118 Англосаксонски напъни

    7 8 Отговор
    САЩ и ЕС допуснаха огромна грешка във войната с Русия чрез Украйна, като си мислеха, че ще я изтощят и разграбят след това. Те си мислеха, че воюват с Ирак.

    Коментиран от #124

    23:48 24.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Академик

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "ДоЦент":

    Та еvа y Доцента.

    23:54 24.05.2026

  • 122 ВВП

    2 3 Отговор
    Толкова си мога драги ми путлери а за повече, мозги нет. Лошото е: втарая вече не е втарая и китайците постоянно ми го напомнят. старческо немощно ураа, не ми е лесно товаришчи и оная стерва Кабаева ме бие

    23:55 24.05.2026

  • 123 Вацев

    3 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #129

    23:56 24.05.2026

  • 124 Хаяско от Кремъл

    3 5 Отговор

    До коментар #118 от "Англосаксонски напъни":

    Ама чакай малко Украйна ли нападна Русия ?
    Много си дал накъсо .
    И да ти кажа Русия е доста изтощена в момента , НАТО защо не я напада ?
    Твойте теории за англосаксите нищо не струват.

    Коментиран от #128

    00:00 25.05.2026

  • 125 Слава на Украйна

    3 5 Отговор
    🇺🇦⚔️Украинските въоръжени сили освободиха Одрадне и постигнаха значителен напредък с разчистването около селото! Посоката е Велики Бурлук, Харковска област.

    00:04 25.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 1550 дни

    3 0 Отговор
    РЕЗИЛ!

    00:09 25.05.2026

  • 128 Вярвам ти

    1 2 Отговор

    До коментар #124 от "Хаяско от Кремъл":

    Еврото не се търси, долара има опасност за тапети, обясни го на безработните в ЕС и САЩ.

    Коментиран от #130

    00:11 25.05.2026

  • 129 много просто

    1 5 Отговор

    До коментар #123 от "Вацев":

    Путин падна жертва на собствената си пропаганда. Той разчиташе че украинците ще се уплашат и ще се предадат. Истината обаче е че украинците са живели достатъчно дълго с руснаците и знаят добре какви са въздухари. А сега света гледа и вече и други народи знаят какви въздухари са руснаците. Постепенно и тези които наричат себе си русофили, и те ще обърнат палачинката.

    00:13 25.05.2026

  • 130 Смех с копейки

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Вярвам ти":

    Ти с каква валута пазаруваш?

    00:14 25.05.2026

  • 131 така, така

    0 2 Отговор

    До коментар #100 от "Хм...":

    Мършавата вaтa, както си се изразил владее по-добре от теб българския език.
    Първо научи българския и после пиши - ако въобще има какво да изразиш като теза, че май освен да обиждаш, на друго не си способен. В противен случай, стой си в кръчмата, където с подобен манталитет би могъл и да впечатлиш някой авер по чашка.

    00:20 25.05.2026

  • 132 А тебе ли да слушаме?

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Русия изобщо няма такава цел.":

    СВО не започна за територии. Чети, образовай се, както целия свят вече го направи. Дори Крим щеше да си е украински ако САЩ и НАТО си бяха изпълнили обещанието към Горбачов. Русия нямаше нищо против Украйна да си е про-западна дори да влиза в ЕС или какъвто иска икономически съюз, ако не военен. Дори Русия бе про-западна и дори да кандидатира за ЕС. Ако бяха приели Русия в НАТО и за Украйна нямаше да е проблем. Но на НАТО му трябва враг и ако няма трябваше да го създаде. Иначе не може да ни преджобва за да ни спасява.
    Ако останалото от Украйна не иска да е неутрално, Русия ще продължи до Одеса. Когато, тогава - без да бърза. И до пълния колапс на Европа ако бе бъдат изритани психопатите.

    01:13 25.05.2026

