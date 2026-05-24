Григор Димитров с леко изкачване в световната ранглиста

Григор Димитров, най-успешният български тенисист през последното десетилетие, отново привлече вниманието на спортната общественост. В най-новото издание на световната ранглиста на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), 35-годишният хасковлия се изкачи с две позиции и вече заема 168-ото място. С актив от 355 точки, Димитров демонстрира постоянство и амбиция, които му позволяват да се задържи сред най-добрите в света.

Докато Григор бележи прогрес, останалите български тенисисти срещат трудности. Димитър Кузманов, който е втората ракета на страната ни, отстъпи с 13 места и вече е 338-и в класацията. Младият Пьотр Нестеров също регистрира спад – той изпадна от топ 400 и се нарежда на 405-ата позиция, след като само преди седмица заемаше 386-о място.

В челната тройка на ATP няма размествания – италианецът Яник Синер продължава да води с внушителните 14 750 точки. След него се нарежда испанецът Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия, с 11 960 точки. Третото място е за германеца Александър Зверев с 5 705 точки. В топ 10 обаче не липсват интересни размествания. Американецът Бен Шелтън се изкачва до петата позиция, измествайки канадеца Феликс Оже-Алиасим. Австралиецът Алекс де Минор също бележи прогрес, като вече е седми, след като миналата седмица заемаше деветото място. Руснакът Даниил Медведев губи една позиция и е осми, а американецът Тейлър Фриц се смъква до деветото място.