Мобилизация в Украйна от 1 юни: Кои най-напред ще получат призовки

Върховната рада удължи на 28 април военното положение и мобилизацията в Украйна до 2 август 2026 г. Правилата за наборна служба обаче остават непроменени - важат същите разпоредби.
УНИАН обясни как протича мобилизацията в Украйна днес: кой се призовава пръв, при каква възраст се счита за годен за наборна служба и какви промени се обсъждат в момента.
Законът „За подготовката за мобилизация и мобилизацията“ определя възрастта за наборна служба в Украйна през 2026 г. в диапазона от 18 до 60 години - това е възрастта за мобилизация, залегнала в закона в Украйна. На практика обаче не възрастта е определяща, а статусът – тоест ключовото понятие тук е „наборник“.
Мъжете под 25 години, които никога не са служили и не са в резерва, се считат за наборници и не подлежат на мобилизация. Те могат да бъдат привлечени само доброволно, по договор (Договор 18-24).
Може ли някой да бъде мобилизиран преди 25-годишна възраст, ако е служил? Да, ако млад мъж вече е служил или има военна подготовка, той автоматично става военноотговорен и може да получи известие за наборна служба дори преди 25-годишна възраст.
На практика 25 години е действителната долна граница на мобилизацията: от тази възраст мъжът автоматично се счита за военноотговорен и може да бъде повикан, освен ако няма отсрочка или освобождаване.
Горната граница също не е толкова ясно определена. За повечето това е 60 години, но за висшите офицери възрастта за наборна служба в Украйна е *до* 65*. Други мъже над 60 години имат право да продължат да служат на договорна основа (Contract 60+), ако желаят, при съответно решение на командването.
От 1 юни правилата за мобилизация в Украйна остават непроменени – военното положение и общата мобилизация са удължени до 2 август 2026 г. Не са въведени нови разпоредби и този процес остава регулиран от действащото законодателство.
По този начин ключови фактори остават не само възрастта, но и военният статус, здравословното състояние и липсата на законови основания за освобождаване от служба.
Успоредно с настоящите правила за мобилизация, властите се готвят да въведат няколко важни промени.
Например, главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски заяви, че военнослужещите, освободени от служба, ще получат отсрочка от повторно повикване, пропорционална на броя дни, прекарани на фронта. Механизмът вече е определен от военното командване и практическото му разработване продължава на ниво бригада. Процесът на вземане на решения беше планиран да приключи до края на май.
Освен това, както УНИАН съобщи по-рано, териториалните центрове за набиране на персонал биха могли да се превърнат в „Резервни офиси+“.
Министерството на отбраната обмисля трансформирането на териториалните центрове за набиране на персонал в „Резервни офиси+“ с две отделни подразделения: офиси за набиране на персонал, отговарящи за регистрацията на наборниците, набирането и записването, и офиси за подкрепа, отговарящи за социални въпроси като обезщетения за ранените и плащания на семействата на починалите.
Проектът в момента е в процес на обсъждане и не е залегнал в никакви законопроекти или резолюции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 хаспелге
Коментиран от #33
07:51 25.05.2026
7 Нерез
Коментиран от #13
07:51 25.05.2026
12 ВЕРНО ЛИ
Коментиран от #15
07:54 25.05.2026
13 Баш Българин
До коментар #7 от "Нерез":Радвай се Българино ,това е добра вест !
07:54 25.05.2026
15 Гробар
До коментар #12 от "ВЕРНО ЛИ":Намерихте ли адреса на тоя гейзер в Париж синчето на Тагарев да го бусифицираме за фронта?
07:55 25.05.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а виждаме във видеорепортажи как събират насила хора от улицата и с очите си виждаме хилядите ИЗБЯГАЛИ от У...йна защото
" хАтели на мОре, а не на фронтЕ "❗
Коментиран от #22
07:56 25.05.2026
20 Хохо Бохо
Коментиран от #34
07:58 25.05.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Та както казваше един наш поет:
" Абе аз на тъпана ли да вярвам или на он@я си работа?"😉❗
/За келешите от клоZETa(00) ПО ПEЙКИТЕ,
при нужда мога да поясня/
07:58 25.05.2026
28 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
ВСИЧКО ЖИВО, ДАЖЕ И САКАTO ФРОНТА 😩
ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЩИТАBAT EBPOATЛАНТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ 🤣😝😆
08:04 25.05.2026
29 така, така
Запада (па и ние се набутахме) плаща да види последния украинец и ще го види. Организационните проблеми на наркомана не са ми интересни. Ясно е, че основния му начин ще си остане да лови хората по улиците като бездомни кучета - бусификацията няма да спре. Докато Запада дава пари, наркомана ще продава украинците, ако ще и 12 годишните да вкара в играта.
08:06 25.05.2026
30 В Украйна всичко се върши
А от 18 до 25 годишните доброволно ги пращат на фронта. И превоз им осигуряват.
Тая статия е досущ както от Дойче Веле!
Коментиран от #41
08:07 25.05.2026
33 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #5 от "хаспелге":Дали пък децата заслужават да живеят под руско робство и окупация ?
Коментиран от #45
08:08 25.05.2026
41 Че и заглавието дори
До коментар #30 от "В Украйна всичко се върши":е въпросително, по Дойчовски стандарт. Напредва ни журналистикта по западни стандарти!
Абе и ние ядем бонбонки Тик-Так!
08:14 25.05.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":За канарчето зад решетките са другите❗
Ама за хора с ум на канарче, ще трябва една страница разяснение, а аз няма да си губя времето с това😉
08:17 25.05.2026
