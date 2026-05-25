Мобилизация в Украйна от 1 юни: Кои най-напред ще получат призовки

Върховната рада удължи на 28 април военното положение и мобилизацията в Украйна до 2 август 2026 г. Правилата за наборна служба обаче остават непроменени - важат същите разпоредби.

УНИАН обясни как протича мобилизацията в Украйна днес: кой се призовава пръв, при каква възраст се счита за годен за наборна служба и какви промени се обсъждат в момента.

Законът „За подготовката за мобилизация и мобилизацията“ определя възрастта за наборна служба в Украйна през 2026 г. в диапазона от 18 до 60 години - това е възрастта за мобилизация, залегнала в закона в Украйна. На практика обаче не възрастта е определяща, а статусът – тоест ключовото понятие тук е „наборник“.

Мъжете под 25 години, които никога не са служили и не са в резерва, се считат за наборници и не подлежат на мобилизация. Те могат да бъдат привлечени само доброволно, по договор (Договор 18-24).

Може ли някой да бъде мобилизиран преди 25-годишна възраст, ако е служил? Да, ако млад мъж вече е служил или има военна подготовка, той автоматично става военноотговорен и може да получи известие за наборна служба дори преди 25-годишна възраст.

На практика 25 години е действителната долна граница на мобилизацията: от тази възраст мъжът автоматично се счита за военноотговорен и може да бъде повикан, освен ако няма отсрочка или освобождаване.

Горната граница също не е толкова ясно определена. За повечето това е 60 години, но за висшите офицери възрастта за наборна служба в Украйна е *до* 65*. Други мъже над 60 години имат право да продължат да служат на договорна основа (Contract 60+), ако желаят, при съответно решение на командването.

От 1 юни правилата за мобилизация в Украйна остават непроменени – военното положение и общата мобилизация са удължени до 2 август 2026 г. Не са въведени нови разпоредби и този процес остава регулиран от действащото законодателство.

По този начин ключови фактори остават не само възрастта, но и военният статус, здравословното състояние и липсата на законови основания за освобождаване от служба.

Успоредно с настоящите правила за мобилизация, властите се готвят да въведат няколко важни промени.

Например, главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски заяви, че военнослужещите, освободени от служба, ще получат отсрочка от повторно повикване, пропорционална на броя дни, прекарани на фронта. Механизмът вече е определен от военното командване и практическото му разработване продължава на ниво бригада. Процесът на вземане на решения беше планиран да приключи до края на май.

Освен това, както УНИАН съобщи по-рано, териториалните центрове за набиране на персонал биха могли да се превърнат в „Резервни офиси+“.

Министерството на отбраната обмисля трансформирането на териториалните центрове за набиране на персонал в „Резервни офиси+“ с две отделни подразделения: офиси за набиране на персонал, отговарящи за регистрацията на наборниците, набирането и записването, и офиси за подкрепа, отговарящи за социални въпроси като обезщетения за ранените и плащания на семействата на починалите.

Проектът в момента е в процес на обсъждане и не е залегнал в никакви законопроекти или резолюции.