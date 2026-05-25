Крах за Милан - "росонерите" се разминаха с Шампионската лига

Отборът на Милан се сгромоляса като домакин на Каляри, допускайки обрат за домакинско поражение с 1:2 в мач от последния 38-и кръг на Серия "А". Алексис Салемакерс (2’) даде ранен аванс на "росонерите", но след това сардинци шокираха опонента си с головете на Дженаро Борели (20’) и Хуан Родригес (51’). "Дявола" се нуждаеше от победа, за да си гарантира участие в Шампионската лига, но този развой на срещата го прати в Лига Европа. Може би най-фрапиращото е, че статистиката на миланския гранд в последните му 16 двубоя срещу този съперник беше доста добра: 12 успеха и 4 ремита. За последно "рособлу" бяха надвили именития си опонент като гост през далечната 1997 година.

Началото на мача се забави с няколко минути заради случващото се в Торино по същото време, където Ювентус и градският му съперник стартираха мача помежду си с час закъснение поради сблъсъци между ултраси на двата тима. Това обаче въобще не се отрази негативно за домакините. Напротив, те взеха аванс още във втората минута. Тогава в наказателното поле Сантиаго Хименес с глава насочи топката за Салемакерс, който беше точен с шут по земя. Следващите два удара отидоха на сметката на сардинци, но изстрелите от голямо разстояние на Алесандро Дейола и Джанлука Гаетано прелетяха над вратата.

Пасивността на "росонерите" обаче продължи и така в 19-ата минута, на Майк Менян му се наложи да отрази коварен удар на Джанлука Гаетано. При последвалия корнер Джери Мина с глава свали топката за Борели, който с воле отблизо възстанови равенството. Адриен Рабио веднага се опита да върне преднината на своя тим именно при корнер, но ударът му с глава се оказа доста несполучлив. В 27-ата минута Кристофър Нкунку получи топката на добра позиция, но Елия Каприле се справи с неговия шут. Три минути по-късно първо Хименес, а след това и Юсуф Фофана пропуснаха да отбележат втори гол за домакините.

В 37-ата минута Менян не успя да улови топка във въздуха, но Фикайо Томори съумя да я изчисти. Малко след това Алесандро Дейола не затрудни вратаря със своя точен удар. Последва опасна атака на домакините, която обаче беше опропастена от отиграването на Хименес в близост до вратата. В заключителните минути преди почивката Борели, Еспозито и Гаетано решиха да пробват късмета си с далечни удари, но и тримата не намериха целта.

Алегри реагира на почивката, пускайки в игра Пулишич на мястото на Хименес. В началните минути на втората част двата тима си размениха по един пропуск чрез Рабио и Зе Педро. Така се стигна до 51-вата минута, когато за втори път в срещата Милан беше наказан от корнер. Тогава Менян спаси удара на Борели, но Хуан Родригес нанесе изстрел от добавка, която Томори не успя да предотврати за пълния обрат в мача. Това предизвика всеобщи освирквания от феновете и скандирания: "Покажете топки".

В следващите минути Алегри извърши всичките си оставащи смени, пускайки в игра Закари Атекаме, Лука Модрич, Никлас Фюлкруг и Рафаел Леао. Последваха неуспешни удари за Пулишич и Рабио. В 73-тата минута на Менян му се наложи да отрази удари на Борели и Габриеле Дзапа, а такъв на Еспозито беше блокиран. След това дойде разочароващо акробатично изпълнение на Рабио. Опасна контраатака на сардинци пък доведе до спасен удар на Мишел Адопо, а при последвалия корнер Гаетано не можа да преодолее вратаря

От 80-ата минута нататък дойдоха серия пропуски на росонерите, като те бяха дело на Страхиня Павлович, Модрич и Пулишич (два пъти). Най-близо до гол в заключителните минути обаче бяха рособлу, като Пол Менди напълно необезпокояван изскочи сам срещу Менян, но вратарят отрази неубедителния му изстрел.

Милан стартира последния кръг на третото място, но се свлече до петата позиция в крайното класиране, финиширайки с актив от 70 точки. Така за втори пореден сезон седемкратният европейски първенец ще отсъства от ШЛ, като ще трябва да се задоволи с ЛЕ. Каляри пък приключва на 14-ата позиция с 43 пункта в дебютната кампания на Фабио Пизакане в мъжкия футбол.