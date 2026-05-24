Waze пусна феноменална нова функция, която значително улеснява шофьорите

Популярното навигационно приложение Waze, което е собственост на технологичния гигант Google, прави поредната мащабна крачка към подобряване на безопасността и удобството по време на път. Шофьорите вече ще могат да докладват за различни инциденти и опасности на пътя, използвайки изцяло естествения си глас, без да се налага да докосват екрана на своя смартфон. Тази дългоочаквана функционалност става реалност благодарение на интеграцията на усъвършенствания изкуствен интелект Gemini, който е способен да разбира разговорна реч и контекст в реално време.

До този момент подаването на сигнали в платформата изискваше или поредица от кликвания по дисплея, или използването на доста ограничени и строго дефинирани гласови команди. Новата система обаче променя правилата на играта из основи. Сега е напълно достатъчно просто да натиснете бутона за докладване и да кажете какво виждате пред себе си по съвсем естествен начин, сякаш разговаряте със спътник на съседната седалка. Изрази като "Ей, тук пред мен има огромно задръстване" или "Внимавай, на платното има паднал клон" ще бъдат моментално разчетени и обработени от софтуера.

Технологията зад кулисите е впечатляващо гъвкава и интуитивна. Изкуственият интелект не просто слуша думите, а анализира смисъла на цялото изречение. Ако шофьорът възкликне "Опа, нещо май са се ударили пред мен", Waze веднага ще разбере, че става въпрос за пътнотранспортно произшествие, и ще генерира съответния маркер върху картата на останалите потребители. В случай че информацията е твърде неясна или двусмислена, асистентът може учтиво да зададе уточняващ въпрос, за да локализира точния характер на проблема на пътя.

Основният фокус на тази иновация е коренното намаляване на разсейването зад волана, което остава сред водещите причини за инциденти в световен мащаб. Когато ръцете на водача са здраво върху кормилото, а погледът е насочен изцяло към асфалта, рискът от опасни ситуации намалява драстично. Въвеждането на интелигентни гласови отчети превръща Waze в още по-сигурен и незаменим дигитален помощник за всекидневните пътувания.

Първоначално тази модерна екстра ще бъде достъпна за ограничен кръг от бета тестващи потребители, които използват приложението на английски език за платформите Android и iOS. От Google обаче уверяват, че нямат намерение да губят време и активно планират поетапно разширяване на функцията. Очаква се в най-близко бъдеще гласовото докладване чрез изкуствен интелект да достигне до милиони шофьори по целия свят, като поддръжката ще бъде разширена с още множество чужди езици.