Спортът по ТВ в понеделник (25 май)

25 Май, 2026 07:20 517 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

11.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 2

13.00 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 1

17.00 Нотс Каунти – Солфърд Диема спорт 3

17.20 Хокей на лед, Чехия – Норвегия МАХ Спорт 3

17.45 Локомотив (Пд) – Ботев (Пд) Диема спорт

17.45 Черно море – Арда Диема спорт 2

19.15 Баскетбол, Балкан – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2

20.30 Лудогорец – ЦСКА Диема спорт

20..30 ЦСКА 1948 – Левски Диема спорт 2

21.20 Хокей на лед, Словения – Италия МАХ Спорт 1

21.20 Хокей на лед, Германия – Великобритания МАХ Спорт 3

21.30 Падерборн – Волфсбург Диема спорт 3

03.00 НБА, Кливлънд – Ню Йорк Диема спорт 3

03.00 НХЛ, Монреал – Каролина МАХ Спорт 2


