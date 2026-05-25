Депортиво Ла Коруня сложи край на 8-годишното изгнание и се завърна в Ла Лига

25 Май, 2026 11:29

С успеха над Реал Валядолид тимът, воден от Антонио Идалго, събра 77 точки и стана недостижим на второто място, осигуряващо директна промоция

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Легендарният испански клуб Депортиво Ла Коруня официално си осигури завръщане в Ла Лига. Това стана факт, след като галисийците победиха Реал Валядолид с 2:0 като гост на стадион „Хосе Сориля“ в мач от предпоследния 41-ви кръг на Ла Лига 2. С този триумф тимът, воден от Антонио Идалго, събра 77 точки и стана недостижим на второто място, осигуряващо директна промоция.

Така Ла Коруня се присъединява към лидера Расинг Сантандер, който също вече си гарантира участие в елита от следващия сезон. За последно бившият шампион на Испания (от 2000 г.) и полуфиналист в Шампионската лига, игра в най-високото ниво на испанския футбол през сезон 2017/2018. Последва тежък период на финансова криза и административни проблеми, които свалиха отбора дори до трета дивизия, но сега феновете имат повод отново да празнуват.

Големият герой за гостите в историческата вечер стана камерунският нападател Бил Нсонго, който отбеляза и двата гола. Той откри резултата в 10-ата минута, възползвайки се от подаване на Луисми Крус. В 33-ата минута същият тандем нанесе втория си удар – Крус отново асистира, а Нсонго удвои преднината на Депортиво.

През второто полувреме домакините от Валядолид се опитаха да променят развоя на срещата, но агресивната им игра доведе единствено до поредица от картони. Логичното се случи в 85-ата минута, когато влезлият като резерва Лукас Сансевиеро получи директен червен картон за грубо нарушение, оставяйки Валядолид в намален състав и лишавайки ги от всякакви шансове за късен натиск.

Така Депортиво се поздрави с победата и събра актив от 77 точки на втората позиция. Валядолид остава 16-и с 46 точки.


