Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гуардиола през сълзи: Толкова съм уморен

Гуардиола през сълзи: Толкова съм уморен

25 Май, 2026 11:01 821 0

  • пеп гуардиола-
  • манчестър сити-
  • футбол

Изтощеният мениджър направи равносметка за десетилетието си на „Етихад“

Гуардиола през сълзи: Толкова съм уморен - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Джосеп Гуардиола призна, че е „толкова уморен“, и се разплака след края на легендарния си 10-годишен престой като мениджър на Манчестър Сити, завършил със загуба с 1:2 от Астън Вила в неделя. Емблематичният испански тактик, който спечели 20 трофея по време на историческото си десетилетие на „Етихад Стейдиъм“, настоя, че оттеглянето му сега е „правилното решение“ както за клуба, така и за играчите. Гуардиола трудно сдържаше емоциите си на терена след последния съдийски сигнал. Мачът бе последен и за ветераните на клуба Бернардо Силва и Джон Стоунс.

„Аз не плача, но когато видях Бернардо да плаче, се разплаках. Казах му да не плаче, но се случи. Беше толкова специален момент. Емоциите бяха много силни. Никога няма да го забравя“, заяви Пеп.

Гуардиола през сълзи: Толкова съм уморен

Изтощеният мениджър направи равносметка за десетилетието си на „Етихад“.

„Толкова съм уморен. Сериозно, толкова съм уморен. Направих всичко. Успяхме. Спомените, които имам от Барселона и Байерн (Мюнхен), са ненадминати, но багажът от спомени, който имам оттук за 10 години, е повече от всичко друго“, допълни специалистът.

От пристигането си през лятото на 2016 г. испанецът е водил отбора в 593 мача, постигайки 423 победи, 77 равенства и 93 загуби. Той подчерта, че човешките връзки са по-важни от трофеите.

Гуардиола през сълзи: Толкова съм уморен

„Без трофеите щях да бъда уволнен, но не гледането на трофеите във витрината у дома ме прави щастлив. Щастлив ме правят спомените и връзките, които имах от първия ден с града, с екипа и с играчите“, каза още испанецът.

Въпреки емоционалното сбогуване, тактическият гений настоя, че напускането му е най-доброто за клуба, който преминава към нова ера.

„Това е правилният момент. Няма да ми липсва за известно време, това е сигурно. Дълбоко в себе си усещам, че решението е правилното за този клуб и за играчите. Благодаря на клуба, че го уважи, те разбраха“, завърши Гуардиола.

Мениджърът си тръгва, след като е спечелил изумителните 20 трофея за Манчестър Сити, включително шест титли от Премиър лийг, една Шампионска лига, три ФА Къп и пет Купи на лигата.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове