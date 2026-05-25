Гуардиола през сълзи: Толкова съм уморен

Джосеп Гуардиола призна, че е „толкова уморен“, и се разплака след края на легендарния си 10-годишен престой като мениджър на Манчестър Сити, завършил със загуба с 1:2 от Астън Вила в неделя. Емблематичният испански тактик, който спечели 20 трофея по време на историческото си десетилетие на „Етихад Стейдиъм“, настоя, че оттеглянето му сега е „правилното решение“ както за клуба, така и за играчите. Гуардиола трудно сдържаше емоциите си на терена след последния съдийски сигнал. Мачът бе последен и за ветераните на клуба Бернардо Силва и Джон Стоунс.

„Аз не плача, но когато видях Бернардо да плаче, се разплаках. Казах му да не плаче, но се случи. Беше толкова специален момент. Емоциите бяха много силни. Никога няма да го забравя“, заяви Пеп.

Изтощеният мениджър направи равносметка за десетилетието си на „Етихад“.

„Толкова съм уморен. Сериозно, толкова съм уморен. Направих всичко. Успяхме. Спомените, които имам от Барселона и Байерн (Мюнхен), са ненадминати, но багажът от спомени, който имам оттук за 10 години, е повече от всичко друго“, допълни специалистът.

От пристигането си през лятото на 2016 г. испанецът е водил отбора в 593 мача, постигайки 423 победи, 77 равенства и 93 загуби. Той подчерта, че човешките връзки са по-важни от трофеите.

„Без трофеите щях да бъда уволнен, но не гледането на трофеите във витрината у дома ме прави щастлив. Щастлив ме правят спомените и връзките, които имах от първия ден с града, с екипа и с играчите“, каза още испанецът.

Въпреки емоционалното сбогуване, тактическият гений настоя, че напускането му е най-доброто за клуба, който преминава към нова ера.

„Това е правилният момент. Няма да ми липсва за известно време, това е сигурно. Дълбоко в себе си усещам, че решението е правилното за този клуб и за играчите. Благодаря на клуба, че го уважи, те разбраха“, завърши Гуардиола.

Мениджърът си тръгва, след като е спечелил изумителните 20 трофея за Манчестър Сити, включително шест титли от Премиър лийг, една Шампионска лига, три ФА Къп и пет Купи на лигата.