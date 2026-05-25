Меси притесни цяла Аржентина дни преди Световното първенство

Привържениците на националния отбор на Аржентина по целия свят са притаили дъх, след като капитанът Лионел Меси напусна принудително терена по време на мача на Интер Маями срещу Филаделфия Юниън, завършил с победа 6:4 за Маями.

Макар отборът му да триумфира в последния двубой от МЛС преди Световното първенство по футбол през 2026 г., резултатът остана на заден план заради потенциалната контузия на една от най-големите звезди на предстоящия форум.

В 70-ата минута на срещата Меси изпита дискомфорт в горната част на лявото бедро и сам поиска смяна – нещо, което прави изключително рядко. Той бе заменен от Матео Силвети и се насочи директно към съблекалнята, като добрата новина е, че не се нуждаеше от допълнителна помощ при ходенето.

Участието на 38-годишния Меси на Мондиала винаги е било под въпрос, зависещо от физическото му състояние преди 1 юни, когато селекционерът на Аржентина Лионел Скалони трябва официално да обяви състава от 26 играчи.

За да бъде в оптимална форма, Меси и съотборникът му Родриго Де Пол провеждаха извънредни двуразови тренировки през последните месеци. Въпреки че треньорският щаб на Интер Маями внимателно дозираше натоварването му през сезона, Лионел отказа да почива в последния мач, за разлика от други звезди като Хамес Родригес и Гилермо Очоа, които пропуснаха двубоите на клубовете си от предпазливост.

Преди контузията Меси направи отличен мач, като се отчете с две асистенции за головете на Херман Бертераме и участва в три от шестте попадения за своя тим. Ситуацията обаче се влоши през второто полувреме заради проливен дъжд. Теренът стана тежък, като в 62-ата минута аржентинецът се подхлъзна пред наказателното поле на Филаделфия, а броени минути след това поиска смяна.

Към момента сериозността на травмата остава неизвестна. Меси преминава медицински изследвания и всякакви прогнози за времето му извън игра са прибързани.

В щаба на Аржентина се надяват, че става дума просто за преумора, а не за тежка контузия, но към момента това не може да бъде потвърдено.