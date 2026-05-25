Емоционален завършек на сезона: Юве с грандиозна издънка, докато Комо пише история

25 Май, 2026 08:29 1 194 2

Рома и сензационният Комо взеха последните квоти за турнира, а Кремонезе изпадна в Серия Б

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Последният кръг в Серия А донесе огромна драма, сензации и пълен обрат в битката за местата в Шампионската лига. Най-големите губещи се оказаха Милан и Ювентус, които останаха извън топ 4, докато Рома и Комо си осигуриха участие в най-престижния клубен турнир.

Истинският шок дойде на „Сан Сиро“, където Милан допусна обрат от 1:0 до 1:2 срещу Каляри и буквално се срина в най-важния момент от сезона. Загубата изхвърли „росонерите“ от местата за Шампионската лига.

От това се възползва Комо, който разгроми Кремонезе с 4:1 като гост и завърши на историческото четвърто място. Тимът написа една от най-големите сензации в италианския футбол и за първи път ще играе в Шампионската лига.

Поражението се оказа фатално и за Кремонезе. В комбинация с победата на Лече над Дженоа, тимът изпадна в Серия Б заедно с Верона и Пиза.

Рома също свърши работата си без проблеми и победи вече изпадналия Верона с 2:0. Така „вълците“ завършиха трети и се класираха директно за Шампионската лига.

Ювентус пък окончателно се провали. Двубоят с Торино започна със закъснение заради сблъсъци между ултраси, а впоследствие завърши 2:2. Дори победа обаче нямаше да помогне на „бианконерите“, които останаха зад Комо заради по-лоши резултати в преките двубои.

В останалите срещи Парма победи Сасуоло с 1:0, а Наполи надви Удинезе със същия резултат.


  1 Толкова

    3 0 Отговор
    без великия КР7

    08:35 25.05.2026

  2 Този коментар е премахнат от модератор.

