Григор Димитров разкри как са му взели шофьорската книжка

25 Май, 2026 09:58 1 411 7

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Дори да се казваш Григор Димитров, полицията в Монте Карло няма милост. В това се убеди най-добрият български тенисист през 2020 година, когато книжката му беше отнета за 6 месеца заради превишена скорост в княжеството.

Гришо се върна към спомена във видеоклип, публикуван в YouTube канала на UTS Tour. Любопитното е, че по същото време, на същото място и за същото провинение е спрян друг елитен тенисист - Даниил Медведев.

"В моя защита, това беше веднага след първия турнир по време на пандемията от коронавирус. Баща ми беше в колата с мен", започна разказа си Димитров.

Със 110 км/ч
"Карах със 110 км/ч по магистралата. Баща ми каза: "Можеш ли да ускориш малко, за да изпревариш тези коли?"

"Включих мигача, тръгнах наляво, натиснах газта. Върнах се надясно, карах със 110 и влязох в Монако".

Скоро се появили полицаи, което му наредили да спре. Казали му, че ограничението на скоростта е преминато многократно.

Огромна глоба
"Отнеха ми книжката и ме наказаха с огромна глоба. И изведнъж чух отзад: "О, Григор, и ти..."

Обърнах се и видях Медведев. Възкликнах: Даня! Тогава жена му дойде да ни вземе – той не можеше да шофира, аз не можех, а и баща ми нямаше книжка."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    13 5 Отговор
    колкото му тениса, толкоз и шофьорлька

    Коментиран от #3, #6

    10:00 25.05.2026

  • 2 Йеронимус БОШ

    10 2 Отговор
    Пак добре , че не е попаднал на наш полицай , който да му каже - И СЕГА , ко праим ? Шъ съ глобяваме ли или......? Или !!!

    10:03 25.05.2026

  • 3 Слоностозъбест Абракадабър

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Той с тениса вече ПРИКЛЮЧИ май . Ама поне може като шофьор да поработва , стига да има книжка !

    10:04 25.05.2026

  • 4 Чеп за каца

    5 4 Отговор
    Явно и чеп за каца не става. Ми да си стои у аскююю в Монте Карло все пак трябва да умее нещо пък било то и да шофира. Нищо не му се отдава, ни спорта, ни жените, че всички бягат от него, а сега се разбра, че и в шофьорлъка го няма.

    10:10 25.05.2026

  • 5 Пълни глупости

    4 0 Отговор
    Това с магистралата са пълни глупости. В Монако магистрала изобщо няма. Магистрала е във Франция и е на няколко километра от Монако. "Интересна" история, така да се каже. Карал си е колата с монегаските номера във Франция с превишена скорост (с минимум 30 км над ограничението) спрели да го френските полицаи, глобили да го и е нямал право да кара във Франция за 6 месеца. Чудо голямо.

    11:11 25.05.2026

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    От професията си е станал милионер и цял свят е чувал за него. Не е малко.

    11:11 25.05.2026

  • 7 Гол влоГ

    1 0 Отговор
    Гришо , както си тръгнал , скоро ще ти вземат и ТЕНИС-книжката ! Създаде си някакво име в тениса с години тежки битки и труд , а сега за нула време съсипваш всичко. Ех !

    11:53 25.05.2026

