Микел Артета: Сега можем да празнуваме

Мениджърът на Арсенал Микел Артета даде воля на емоциите си след успеха с 2:1 над Кристъл Палас в последния мач за сезона в Премиър лийг. Тимът му завоюва шампионската титла още в миналия кръг, а сега може да празнува.

„Трудно е да се опише с думи, но какъв момент. Много емоции, много радост, гордост. Начинът, по който беше постигнато, олицетворява това, което тези момчета чувстват, и причината, поради която тази магия се случи. По време на това пътуване направихме огромни стъпки. Постигнахме много неща, които според мен имат голяма стойност. Но в крайна сметка сме тук, за да печелим големи трофеи.Това беше крайната цел и бяхме много близо. В тези три случая не ни достигаше малко накрая и това беше много болезнено. Но мисля, че точно това ни мотивира всички да намерим нови начини да покажем от какво сме направени. Затова казах, че начинът, по който го постигнахме, го прави още по-сладко“, започна Артета.

„Беше магическо онази вечер, а това, което направихме днес следобед тук, бих казал, че е дори по-добро, защото целият щаб е тук, всички го докосват. Виждате радостта на играчите, на нашите привърженици, начина, по който се отнасят с отбора, и разбира се, семействата също са наоколо и това носи нещо повече. Трябва да празнуваме, защото се нуждаем тази енергия да тече и да се противопоставяме на това, мисля, че би било голяма грешка. Вече говорихме какво трябва да направим в Будапеща, как ще използваме цялата тази невероятна енергия, която носим, за този финал. Утре ще започнем да се подготвяме за него. Нямаме търпение да напишем нова глава в историята на нашия клуб и да спечелим Шампионската лига“, каза още специалистът.

„Ние сме шампиони и това носи много увереност и различен вид присъствие и енергия. Но също така и друг вид отговорност. Моята работа сега, както и на всички в клуба, ще бъде да живеем според тези стандарти и да постигаме все повече и повече, защото мисля, че сме способни да печелим. Трябва да преминем през процеса и да направим това, което правихме през целия сезон: да печелим футболни мачове. Ако спечелим още един, ние сме шампиони на Европа – толкова е просто. А останалото ще дойде. Този шампионат е въпрос на воля“, допълни испанецът.

Постижението е още по-впечатляващо за Артета, като се има предвид, че това е първата му работа като мениджър. Ръководството подкрепи своя човек през трудните периоди и сега бере плодовете от този процес.

„Чувствам се много привилегирован с връзката, която имаме помежду си. Не само с мен, но и с треньорския щаб и целия персонал. Това е причината да можеш да бъдеш в един клуб шест, седем години, защото поддържаш това и то е органично. Когато те погледнат, те все още се чувстват вдъхновени. Те вярват, че все още можеш да ги подобриш и да им помогнеш да изживеят моменти като днешния, иначе е невъзможно. Наистина го усещам с тях и съм много благодарен. Клубът ми даде възможността да ръководя този футболен клуб, когато нямах никакъв опит, така че на първо място искам да изкажа благодарност на всички, които бяха замесени в това решение. И това със сигурност са Еду, Тим [Люис], Винай [Венкатешам] и много хора, които бяха там. Джош и Стан [Крьонке] все още са тук и можете да видите лицата им днес. Но по пътя имаше много хора, които бяха от решаващо значение за този успех, за изграждането на тази връзка, за да можем да създадем отбор, който е толкова конкурентен и в крайна сметка донесе титлата от Премиър лийг“, допълни наставникът.

„Никога не съм си тръгвал от клуба, когато съм имал съмнения, заради хората около мен, като се започне от съпругата ми, борда, Джош и Стан. Защото е естествено. В крайна сметка имам много специална привързаност към този футболен клуб. Просто искам най-доброто за него. Понякога знам колко много трябва да се ровя в много неща в този футболен клуб, които не се забелязват отвън, за да стигна до този момент. В крайна сметка това, което искам, е да изживеем този момент, защото всички го чакаха толкова дълго. Ето защо казах, че начинът, по който го постигнахме, е най-красивото нещо. Смятам, че тази титла е въпрос на воля и причината всички да се чувстват по този начин е, че се усещат част от успеха. Тук не става въпрос за един или двама играчи. Става въпрос за отбор, който под огромно напрежение, очаквания и шум, използва всичко това като вдъхновение, за да намери правилния път към успеха. И аз съм толкова, толкова горд с това", завърши Артета.