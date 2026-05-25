Тежко наказание за Никола Цолов във Формула 2, загуби ценни точки в Монреал

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов получи тежко наказание след основното състезание в Монреал, което го лиши от ценни точки и по-предно класиране.
След преглед на инцидент от стюардите след края на надпреварата, пилотът на "Кампос" беше наказан с 10 секунди, което го свали от впечатляващата 4-а до 12-а позиция в крайното класиране.
Наказанието за Цолов дойде заради "напускане на пистата и печелене на предимство". По време на оспорвана битка с болида на Оливер Гьоте (болид №10) на завои 13 и 14, българският състезател излезе извън очертанията на трасето, но успя да запази позицията си пред своя съперник.
Според информация от организаторите, стюардите внимателно са прегледали видео и GPS доказателства, установявайки, че въпреки защитната си маневра, Цолов е напуснал пистата и е запазил позицията си, което е било определено като неправомерно предимство.
В резултат на това, след прибавянето на 10-те секунди към времето му, Никола Цолов падна от четвъртото място, което дава солиден брой точки, до 12-а позиция, извън зоната на точките.
Цолов получи 10-секундно наказание и по време на спринта в Канада.
Междувременно, японският пилот Ритомо Мията също беше наказан, като получи пет секунди времево наказание за "причиняване на сблъсък".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:01 25.05.2026
2 Абе
Коментиран от #3, #4, #11
09:04 25.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Абе":Ама не на всички😉
09:11 25.05.2026
4 Полицията в Сен Тропе и Монако
До коментар #2 от "Абе":И шест месеца без книжка за превишена скорост, като Гришо.
09:19 25.05.2026
5 Ама разбира се
А и не става с накупувани фонокарти да му гласуваме точки и да го изтичане за шампион.
09:27 25.05.2026
6 Тия нормални ли са?
За 10 сек в този спорт се минават три-четири завоя.
Той е настъпил очертанията!!!
09:30 25.05.2026
7 таксиджия 🚖
Ако не си англе, ще те спъват съдийите със мръсни номера.
09:47 25.05.2026
8 редник
Хм, а за настъпена линия - 10 с.
Странни правила...
09:51 25.05.2026
11 Крис
До коментар #2 от "Абе":Да, предимно на българи ги раздават идиотите стюарди
10:29 25.05.2026