Тежко наказание за Никола Цолов във Формула 2, загуби ценни точки в Монреал

25 Май, 2026 08:59 1 684 11

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов получи тежко наказание след основното състезание в Монреал, което го лиши от ценни точки и по-предно класиране.

След преглед на инцидент от стюардите след края на надпреварата, пилотът на "Кампос" беше наказан с 10 секунди, което го свали от впечатляващата 4-а до 12-а позиция в крайното класиране.

Наказанието за Цолов дойде заради "напускане на пистата и печелене на предимство". По време на оспорвана битка с болида на Оливер Гьоте (болид №10) на завои 13 и 14, българският състезател излезе извън очертанията на трасето, но успя да запази позицията си пред своя съперник.

Според информация от организаторите, стюардите внимателно са прегледали видео и GPS доказателства, установявайки, че въпреки защитната си маневра, Цолов е напуснал пистата и е запазил позицията си, което е било определено като неправомерно предимство.

В резултат на това, след прибавянето на 10-те секунди към времето му, Никола Цолов падна от четвъртото място, което дава солиден брой точки, до 12-а позиция, извън зоната на точките.

Цолов получи 10-секундно наказание и по време на спринта в Канада.

Междувременно, японският пилот Ритомо Мията също беше наказан, като получи пет секунди времево наказание за "причиняване на сблъсък".


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 3 Отговор
    Как така някакво българче ще се меси в големите пари❗

    09:01 25.05.2026

  • 2 Абе

    12 2 Отговор
    тези 10 секунди ги раздават като топъл хляб?! 🤬

    Коментиран от #3, #4, #11

    09:04 25.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Ама не на всички😉

    09:11 25.05.2026

  • 4 Полицията в Сен Тропе и Монако

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    И шест месеца без книжка за превишена скорост, като Гришо.

    09:19 25.05.2026

  • 5 Ама разбира се

    3 6 Отговор
    Явно не подкрепя новото нормално и не го харесват в Джендеропата.
    А и не става с накупувани фонокарти да му гласуваме точки и да го изтичане за шампион.

    09:27 25.05.2026

  • 6 Тия нормални ли са?

    7 0 Отговор
    Как с 10 сек???
    За 10 сек в този спорт се минават три-четири завоя.
    Той е настъпил очертанията!!!

    09:30 25.05.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    9 2 Отговор
    Във Формулата се лансират само британци!

    Ако не си англе, ще те спъват съдийите със мръсни номера.

    09:47 25.05.2026

  • 8 редник

    10 0 Отговор
    /...японският пилот Ритомо Мията също беше наказан, като получи пет секунди времево наказание за "причиняване на сблъсък".
    Хм, а за настъпена линия - 10 с.
    Странни правила...

    09:51 25.05.2026

  • 9 Факт

    3 1 Отговор
    Тези от ф2 са големи смешни ци. И организатори, че и състезатели.... Няма да си губя вече времето с тях.

    09:56 25.05.2026

  • 10 Формула7

    5 1 Отговор
    Никой няма да допусне някой вън от евро-ядрото до шампионската позиция. Нещо повече, непоносимо им е дори временното водачеството. Още повече - дори брилянтна маневра и/или изпреварване не могат да понесат. Думите ми не са балкански патриотизъм, а момчето ни е много добро.

    10:18 25.05.2026

  • 11 Крис

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Да, предимно на българи ги раздават идиотите стюарди

    10:29 25.05.2026

