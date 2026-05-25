Тежко наказание за Никола Цолов във Формула 2, загуби ценни точки в Монреал

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов получи тежко наказание след основното състезание в Монреал, което го лиши от ценни точки и по-предно класиране.

След преглед на инцидент от стюардите след края на надпреварата, пилотът на "Кампос" беше наказан с 10 секунди, което го свали от впечатляващата 4-а до 12-а позиция в крайното класиране.

Наказанието за Цолов дойде заради "напускане на пистата и печелене на предимство". По време на оспорвана битка с болида на Оливер Гьоте (болид №10) на завои 13 и 14, българският състезател излезе извън очертанията на трасето, но успя да запази позицията си пред своя съперник.

Според информация от организаторите, стюардите внимателно са прегледали видео и GPS доказателства, установявайки, че въпреки защитната си маневра, Цолов е напуснал пистата и е запазил позицията си, което е било определено като неправомерно предимство.

В резултат на това, след прибавянето на 10-те секунди към времето му, Никола Цолов падна от четвъртото място, което дава солиден брой точки, до 12-а позиция, извън зоната на точките.

Цолов получи 10-секундно наказание и по време на спринта в Канада.

Междувременно, японският пилот Ритомо Мията също беше наказан, като получи пет секунди времево наказание за "причиняване на сблъсък".