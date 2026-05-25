Латвия доставя нови радари за откриване на дронове по препоръка на Украйна

Латвийските национални въоръжени сили (НАВ) скоро ще получат няколко нови радара за откриване на безпилотни летателни апарати (БЛА), съобщи държавната телевизия LSM, цитирайки Каспарс Пуданс, командир на латвийските НАВ.

Според него, оборудването е избрано въз основа на препоръки от украинските военни и опит в използването на подобни системи в съвременни бойни действия. Пуданс отбеляза, че някои от съществуващите системи за борба с дронове в латвийските военни са подобни на тези, използвани от украинските въоръжени сили.

На 21 май Латвийските национални въоръжени сили съобщиха за откриването на поне един безпилотен летателен апарат (БЛА) в небето над страната; произходът му не беше уточнен. На 23 май БЛА с неизвестен произход се разби в езеро в югоизточната балтийска република, взривявайки се.

На 19 май пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че властите в Киев са убедили Рига да се съгласи на операция с дронове срещу Русия. Според СВР Украйна е оправдала този ход с факта, че „точното място на изстрелване на безпилотника би било невъзможно да се определи“. Латвийските власти са се съгласили на операцията въпреки опасенията, че „ще станат жертва на ответния удар на Москва“, заяви СВР.