Латвия доставя нови радари за откриване на дронове по препоръка на Украйна

25 Май, 2026 11:50 1 108 29

Оборудването е избрано въз основа на препоръки от украинските военни и опит в използването на подобни системи в съвременни бойни действия

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Латвийските национални въоръжени сили (НАВ) скоро ще получат няколко нови радара за откриване на безпилотни летателни апарати (БЛА), съобщи държавната телевизия LSM, цитирайки Каспарс Пуданс, командир на латвийските НАВ.

Според него, оборудването е избрано въз основа на препоръки от украинските военни и опит в използването на подобни системи в съвременни бойни действия. Пуданс отбеляза, че някои от съществуващите системи за борба с дронове в латвийските военни са подобни на тези, използвани от украинските въоръжени сили.

На 21 май Латвийските национални въоръжени сили съобщиха за откриването на поне един безпилотен летателен апарат (БЛА) в небето над страната; произходът му не беше уточнен. На 23 май БЛА с неизвестен произход се разби в езеро в югоизточната балтийска република, взривявайки се.

На 19 май пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че властите в Киев са убедили Рига да се съгласи на операция с дронове срещу Русия. Според СВР Украйна е оправдала този ход с факта, че „точното място на изстрелване на безпилотника би било невъзможно да се определи“. Латвийските власти са се съгласили на операцията въпреки опасенията, че „ще станат жертва на ответния удар на Москва“, заяви СВР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор
    ДОСТАВЯ или ПОЛУЧАВА🤔🤔🤔

    11:53 25.05.2026

  • 2 хехе

    19 7 Отговор
    На балтийските пудели ще им бъде по-лесно, ако укрите спрат да пращат дронове от Латвия в посока Русия.

    Коментиран от #14, #16

    11:55 25.05.2026

  • 3 Боруна Лом

    9 5 Отговор
    !!ГОРЕ ДОЛУ АЛГОРИТЪМА КАТО НА ЧАРЛИ ЧАПЛИН И ХЛАПЕТО!НАГЛИ УКРИ ЕЙ!

    11:59 25.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дивуй

    12 3 Отговор
    Украинци ще пазят Латвия от украински дронове? Е , те сега ,,жив дрон" нема да мине.

    Коментиран от #10

    12:12 25.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 себестиян

    6 10 Отговор
    Това е нормално явление първо Западът ги прие в ЕС след което в НАТО . Превърна ги най-големите врагове на Русия . (забележете каква последователна планирана стратегия имат и то за много години напред ) След което първо въоръжиха и подготвиха Грузинската армия от 2004 до 2008 година която започна война срещу С. Осетия -- беше Генерална репетиция ? как ще реагира Русия по точно Путин въобще не реагира и се оправдаваше пред Запада . От 2014 до 2022 година финансираха , въоръжиха , подготвиха Украинскатa армия която успешно воюва вече 5 -та година ..Сега ще включат Прибалтийските тигри ,Полша ,Румъния , и някои други страни след време Германия която подтикната от Англия ще тръгне отново на Изток за реванш ВСВ и грабеж на огромните Руски природни богатства -- Как ще реагира Русия или Путин на това като бившите страни от Соц.лагера и Съюзните Републики вече воюват срещу нея --? Никак ще воюва Руската армия с огромни загуби на жива сила и разрушения на инфраструктурата й Путин ще раздава награда --единствено на което е способен в момента ако на всичкото гледаш с нехайство и прибережение така ще е естествено ..

    Коментиран от #28

    12:21 25.05.2026

  • 12 чакаме поумняването

    5 4 Отговор
    Доставете им мозък пане.

    12:27 25.05.2026

  • 13 Мишел

    4 6 Отговор
    Изминаха почти 15 месеца от срещата на президентът Володимир Зеленски с американския президент Тръмп. Тогава той твърдеше, че Украйна няма козове, но, както съобщава The Times , това вече не е така, тъй като Киев разполага с убийствени дронове, които разчистват бойното поле от руската пехота. Както подчертава изданието, дроновете на участъци от украинския фронт са унищожили някогашната фиксирана фронтова линия, заменяйки я с много по-широка „зона на убийството", където украински оператори на дронове са най-добрите в света. В някои отношения войната с дронове прилича на компютърна игра, а украинците са най-талантливите ѝ практикуващи играчи. Новата печеливша комбинация на Украйна не е само за хардуер и софтуер. Тя е разработила система за награди за своите най-добри играчи. На екраните в украинските командни центрове черепите символизират загубите на руска пехота, техника и комуникационни възли, нанесени от дронове.

    Коментиран от #26

    12:33 25.05.2026

  • 14 А руските дронове

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    дето минават през Белорус или за руснаците всичко е позволено. Те и оттам нападнаха Киев, а вие за дронове през Латвия?!

    Коментиран от #15, #22

    12:38 25.05.2026

  • 15 когато става въпрос

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "А руските дронове":

    За денацифициране, РФ има право да денацифицира откъдо и както иска, понеже е страна-победител във ВСВ и в хортата на ООн е записано че може до се бори с нацизма както си иска.

    12:41 25.05.2026

  • 16 Няма никакъв проблем

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Украйна да използва територии на други държави, ако се договорят. Русия няма нищо общо в случая, защото и тя използва територии на други държави, дори и редовни войски от Северна Корея.

    Коментиран от #18

    12:44 25.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боко

    5 2 Отговор
    А срещу “лешниците” какво правим ?
    Освен 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩…….

    12:59 25.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Боко

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "А руските дронове":

    Да, ама латвийката може да изчезне 🧨💣🔥🪦👌, а за Беларус няма такава опасност.

    13:05 25.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Важното е

    0 1 Отговор
    да се въртят едни пари. Като центрофуга. Не е ли по-просто да ги уведомяват по телефона ? А с радарите какво ? Да пропускат или да свалят ?

    13:13 25.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Джак Спароу

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Еми затова Путин е бесен и думка по блоковете в Киев

    13:36 25.05.2026

  • 27 Маринов

    2 0 Отговор
    Тия латвийските системи, ще имат ли функция за разпознаване "свой" - "чужд"? Не разбирам какво е това бързане, след като регистрираните досега уж неизвестни дронове в латвийското небе са все окраински. Там Киев май реализира някакви свои планове за ползване на чуждо небе "на сигурно", но ще видим.

    14:17 25.05.2026

  • 28 Маринов

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "себестиян":

    Мисля, че Русия няма да стигне до там. Сега там напрежението расте, срещу сегашната доктрина да се пази населението и да не се работи на фронта на килимен принцип. Не дойде ли Сталин 2 каручката може да се преобърне. Но и предстоящите избори в Германия, Франция и другаде могат да окажат влияние на събитията в ЕС и по на изток.

    14:26 25.05.2026

  • 29 Участници във войната срещу Русия

    0 0 Отговор
    Над Латвия летят засечени от радарите чуждестранни дронове в посока РФ. Знаем, можем , но не ги сваляме . Защото плащат да играем грубо срещу Путин . Предупреждението с орешниците е неефективно и са необходими по- радикални мерки.

    14:32 25.05.2026

