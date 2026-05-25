Латвия доставя нови радари за откриване на дронове по препоръка на Украйна

Латвийските национални въоръжени сили (НАВ) скоро ще получат няколко нови радара за откриване на безпилотни летателни апарати (БЛА), съобщи държавната телевизия LSM, цитирайки Каспарс Пуданс, командир на латвийските НАВ.
Според него, оборудването е избрано въз основа на препоръки от украинските военни и опит в използването на подобни системи в съвременни бойни действия. Пуданс отбеляза, че някои от съществуващите системи за борба с дронове в латвийските военни са подобни на тези, използвани от украинските въоръжени сили.
На 21 май Латвийските национални въоръжени сили съобщиха за откриването на поне един безпилотен летателен апарат (БЛА) в небето над страната; произходът му не беше уточнен. На 23 май БЛА с неизвестен произход се разби в езеро в югоизточната балтийска република, взривявайки се.
На 19 май пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че властите в Киев са убедили Рига да се съгласи на операция с дронове срещу Русия. Според СВР Украйна е оправдала този ход с факта, че „точното място на изстрелване на безпилотника би било невъзможно да се определи“. Латвийските власти са се съгласили на операцията въпреки опасенията, че „ще станат жертва на ответния удар на Москва“, заяви СВР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:53 25.05.2026
2 хехе
Коментиран от #14, #16
11:55 25.05.2026
3 Боруна Лом
11:59 25.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дивуй
Коментиран от #10
12:12 25.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 себестиян
Коментиран от #28
12:21 25.05.2026
12 чакаме поумняването
12:27 25.05.2026
13 Мишел
Коментиран от #26
12:33 25.05.2026
14 А руските дронове
До коментар #2 от "хехе":дето минават през Белорус или за руснаците всичко е позволено. Те и оттам нападнаха Киев, а вие за дронове през Латвия?!
Коментиран от #15, #22
12:38 25.05.2026
15 когато става въпрос
До коментар #14 от "А руските дронове":За денацифициране, РФ има право да денацифицира откъдо и както иска, понеже е страна-победител във ВСВ и в хортата на ООн е записано че може до се бори с нацизма както си иска.
12:41 25.05.2026
16 Няма никакъв проблем
До коментар #2 от "хехе":Украйна да използва територии на други държави, ако се договорят. Русия няма нищо общо в случая, защото и тя използва територии на други държави, дори и редовни войски от Северна Корея.
Коментиран от #18
12:44 25.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боко
Освен 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩…….
12:59 25.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Боко
До коментар #14 от "А руските дронове":Да, ама латвийката може да изчезне 🧨💣🔥🪦👌, а за Беларус няма такава опасност.
13:05 25.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Важното е
13:13 25.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Джак Спароу
До коментар #13 от "Мишел":Еми затова Путин е бесен и думка по блоковете в Киев
13:36 25.05.2026
27 Маринов
14:17 25.05.2026
28 Маринов
До коментар #11 от "себестиян":Мисля, че Русия няма да стигне до там. Сега там напрежението расте, срещу сегашната доктрина да се пази населението и да не се работи на фронта на килимен принцип. Не дойде ли Сталин 2 каручката може да се преобърне. Но и предстоящите избори в Германия, Франция и другаде могат да окажат влияние на събитията в ЕС и по на изток.
14:26 25.05.2026
29 Участници във войната срещу Русия
14:32 25.05.2026