Блогъри и експерти се чудят: Защо Путин прати "Орешник" срещу гаражи?
  Тема: Украйна

25 Май, 2026 10:36, обновена 25 Май, 2026 10:50 2 669 161

При удара с топ ракетата бе поразен единствено гаражен комплекс

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 23 срещу 24 май за трети път във войната в Украйна Русия изстреля балистичната ракета със среден обсег „Орешник“.

Ракетата е поразила района на град Бела церква (разположен на около 80 км от Киев). Поради високата си хиперзвукова скорост (около Мах 10) и липсата на специализирани противоракетни системи за този клас оръжие в Украйна, ракетата „Орешник“ не е била прихваната от украинската противовъздушна отбрана.

Според украинските местни власти ракетата е поразила комплекс от гаражи, а не гъсто населен жилищен блок или работещо предприятие, преките жертви от този взрив са били избегнати.

Часове преди атаката украинското разузнаване и лично президентът Володимир Зеленски публично предупредиха, че Русия подготвя масиран удар, включително с възможно използване на „Орешник“. Посолството на САЩ в Киев също издаде извънредно предупреждение. Това даде възможност на голяма част от населението в Киев и региона да потърси убежище в метростанциите и бомбоубежищата преди началото на обстрела.

Западни и украински военни анализатори посочват, че използването на експерименталната ракета „Орешник“ (базирана на проекта за междуконтинентална ракета РС-26 „Рубеж“) има по-скоро политически и психологически характер за сплашване (т.н. „стратегическо съобщение“), отколкото реален военен смисъл на бойното поле.

Експертите отбелязват, че цената на една ракета „Орешник“ се оценява на близо 100 милиона долара. Фактът, че толкова скъпо хиперзвуково оръжие поразява гаражи, показва или проблеми с прецизното насочване, или че руското командване я използва за демонстрация на сила пред съюзниците на Украйна.

Фактът, че скъпа експериментална ракета като „Орешник“ поразява обикновен гаражен кооператив в Бела церква, предизвика силни критики и ирония, включително сред руските военни блогъри.

Русия, разбира се, не е имала за цел да атакува гаражи, този абсурден резултат се дължи на комбинация от военни, технически и стратегически причини, смятат анализатори.

Проблеми с точността на ракетата

„Орешник“ е модификация на съветски и руски технологии за междуконтинентални балистични ракети (базирана на проекта РС-26 „Рубеж“). Тези системи са проектирани за ядрени удари, където отклонение от 100-200 метра няма значение заради мащаба на ядрения взрив.

Конвенционален провал

Когато същата ракета се използва с конвенционален (неядрен) заряд, тя разчита единствено на кинетичната енергия на падащите блокове и взривното вещество. При хиперзвукова скорост от Мах 10, ако системите за насочване (ГЛОНАСС или оптични сензори) се отклонят дори с милисекунда, ракетата пропуска военната цел (например близко предприятие или склад) и пада в съседния гаражен масив.

Психологическо сплашване, а не военна ефективност

Основната цел на изстрелването не е унищожаването на конкретна сграда, а „стратегическо съобщение“ (сигнал) към Запада и Украйна. За Кремъл е важно да демонстрира, че притежава оръжие, което украинската противовъздушна отбрана (ПВО) не може да свали, независимо къде точно ще падне то.

Според анализатори от Defense Express ударът има изцяло демонстративен характер, подобно на предишните опити в Днепър и Лвов.

Разминаване между пропаганда и реалност

Руското Министерство на отбраната официално обяви, че са поразени заводи за ремонт на самолети (Ф-16 и МиГ-29) и командни пунктове.Разследвания на място и видеоклипове от украински журналисти (публикувани в платформи като LIGA.net) обаче показаха само горящи ламарини и разрушени частни гаражи. Дори руските "Z-военкори" в Телеграм започнаха открито да се подиграват на командването си, пишейки иронично, че са "унищожени 500 инструктори на НАТО в гаражите".

Огромна икономическа неефективност

Според доклад на Института за изследване на войната (ISW) руски анализатори са дълбоко разочаровани от използването на оръжието. Изстрелването на ракета, чието производство струва десетки милиони долари, за да се запалят три автомобилни гаража, се определя от експертите като прахосване на стратегически ресурс за постигане на временен пропаганден ефект в медиите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    27 25 Отговор
    За показно и защото не беше заредил бойни глави.

    Коментиран от #7, #11, #151

    10:52 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    67 9 Отговор
    За да може сopocнята да вие на умряло и бандерите да се оплакват в ООН. Апропо, от два месеца хунтата купува стари,утвърдени телеграм канали на руснаци за да сее дезинформация и да пуска архивни видеа от военни действия на отдавна изгубени позиции, че да не секват парите от урсулите, щото виждаш ли, правели контраатаки. Предполагам, че тези блогери са именно такива.

    10:56 25.05.2026

  • 7 Искрено и лично

    67 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А снимки от гаражния кооператив няма ли да покажат демократичните украински медии?

    Коментиран от #29, #132

    10:56 25.05.2026

  • 8 Внимание,

    49 6 Отговор
    Дезинформация. Не четете.

    Коментиран от #62

    10:57 25.05.2026

  • 9 А, разбрахме

    59 8 Отговор
    Кой стои зад статията: Пропагандния Институт за Разпалване на Войната. Гаражи,а? Ако кажат истината може да им спрат средствата от Европа/САЩ поради безсмисленост. Милиарди, хвърлени за предприятия, които се разрушават преди да са се върнали инвестициите в тях.

    10:57 25.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъхъ

    12 27 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    За това "показно" руснаците си имат специален термин - "Показуха", аналогичен на българският израз: "На гол тумбак, чифте пищови".

    Коментиран от #57

    10:58 25.05.2026

  • 12 хъхъ

    41 6 Отговор
    Абе вие така и не разбрахте, че няма нужда от Орешник по Украйна. Използването му е предупреждените към Урсулите.

    10:58 25.05.2026

  • 13 Сесесере

    41 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В гаражите са били 500 инструктори от НАТО ! Не четеш ли?

    10:58 25.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нищо ново под слънцето

    2 7 Отговор
    Случаят е описан още в Библията като Соломоновият съд и двете майки.

    10:59 25.05.2026

  • 17 Григор

    45 6 Отговор
    Не ви ли омръзна от идиотски коментари? "Орешник" бил изпратен срещу гаражи. Пълен фейк и простотия. Русия атакува военни обекти в Украйна не само с "Орешник", но и с други хиперзвукови ракети. Защо? Ама вие наистина ли от космоса падате? Вследствие на украинския удар срещу общежитието на колежа в Старобелск са убити 21 деца на възраст между 14 и 18 години. В Луганска област е обявен траур за 24 и 25 май. На мястото има над 50 журналисти от цял свят, които се запознават с последствията от фашисткия погром. Или викате да стреляш срещу гараж и срещу общежитие с деца е едно и също?

    10:59 25.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 За да

    29 4 Отговор
    Видят тея от брюксел до колко едажа може да стигне под земята без заряд ... какво по нагледно от подземен гараж ?

    11:00 25.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кочо простия чизмар

    25 6 Отговор
    Анализаторът показва че ВВП наказва украшлихтата, като я лишава от новодакупените лимузини от откраднатите юръб и наши милиарди, подарени им уж да пазят Юръба от източната нецивилизована анархия. Като го заболи украмужикът, ще се вдигне на нов майдан и ще окачи зеления потник на простора.

    Коментиран от #161

    11:00 25.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ако това на снимката

    5 19 Отговор
    е поразено от Орешник Русия е загубила войната.

    11:02 25.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 дядо поп

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "Искрено и лично":

    Чакай де , сега ги палят и разрушават , после ще публикуват.

    Коментиран от #49

    11:03 25.05.2026

  • 30 Путин многоходовия бакшиш

    12 18 Отговор
    Многоходов съм веее... това е един от многото ми ходове. Да целя разнообразни цели като гаражи и автомивки

    11:03 25.05.2026

  • 31 Архимандрисандрит Бибиян

    6 18 Отговор
    Путилифонът Пундлер измреца каде го боли допеца колко пиенци на кам то Мумуян Илича пошли! Внетен ли е?

    11:03 25.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Снайперист

    10 15 Отговор
    Това е "точността" на кОрешника.🤣

    11:04 25.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 блатарские

    7 9 Отговор
    дела

    11:06 25.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    5 12 Отговор
    Никакъв пропаганден ефект , а просто това е ефекта от руските чипове .

    11:06 25.05.2026

  • 39 И милен

    2 5 Отговор
    Е учуден

    11:07 25.05.2026

  • 40 Благодаря

    27 4 Отговор
    Благодаря на редактора за поредната фалшива информация.Ще помоля същия да коментира и точността на Орешник при удара по Южмаш в Днипро .Ако може и снимки от там да се покажат.

    11:07 25.05.2026

  • 41 Много просто

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руска точност":

    Ако нападаш с рапира залагаш на точност, а имаш буздуган точността не е проблем.

    11:07 25.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Не му се връзвай на тоя

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Толкоз му е акъла..

    11:09 25.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кво палят

    16 3 Отговор

    До коментар #29 от "дядо поп":

    важното е отдолу, под гаражите кво има..

    11:10 25.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тъй тъй

    7 13 Отговор

    До коментар #44 от "Баба Гошка":

    Но понеже Путин е много свестен човек, затова изби милиони във войните си и стана безспорен лидер в класацията "руснак избил най-много сънародници за всички времена", като почти застигна австриецът Хитлер и грузинецът Сталин, за абсолютния рекорд на човек избил най-много руснаци. Нищо, има време да счупи и него.

    11:12 25.05.2026

  • 56 Ама си вярвате

    11 4 Отговор
    Като пишете глупости. Смазаха ги като хлебарки с чехъл. Пишете си.... Все едно някой ви верва

    11:13 25.05.2026

  • 57 В този случай

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ъхъ":

    Поговорката трябва да е на гол тумбак - базука.
    Макар, че колко да е гол тумбака на хора, които си произвеждат вдичко необходимо и си купуват без проблем това, което не произвеждат.

    11:13 25.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хех

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Meфистофел":

    Не бе. Това на снимката са щети от Крайцера Москва. : )))

    Коментиран от #95, #100, #108

    11:14 25.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Никой не чете

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Внимание,":

    5-6 администратора и 2-3 трола си губят времето в празни драсканици, чртами и резами..

    11:15 25.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бай онзи

    6 2 Отговор
    Ако в Жешов,Полша са кацнали медицински самолети,работата е ясна!!!

    11:16 25.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 хаха

    10 2 Отговор
    Може да е имало отклонение и да са ударени гаражи вместо на 200м завод. Това не прави грам удара грешка, защото той е бил само за сплашване и си свърши работата. Даже Калас се разлая как така Русия ползва подобни оръжия и колко е голяма заплахата за ЕС.
    А защо Путин пуска тази ракета по малък обект на 80км от Киев без бойни глави? Какво щеше да стане, ако на същото място беше паднала с бойни глави и не само да отнесе завода(дето не е ясно дали е отнесен или не, защото двете страни казват различно, а от предните удари с Орешник знаем, че на повърхността не оставя почти следи, но разрушава подземни съоръжение изцяло на 30-40м под земята), ами целия град с почти 0 шанс да се оцелее в укрития. Ако тази ракета беше пратена към Киев, колко щяха да са жертвите пак без боен заряд? А ако Путин беше достатъчно твърд да прати с бойни глави и да избие наведнъж хиляди украинци и да изравни центъра на Киев или жилищен квартал, това с конвенционални, а не ядрени?
    Украйна и ЕС трябва да разберат, че или войната свършва с белия флаг на Украйна, или Русия ще си печели по нейните си цели- игра на котка и мишка с фалиране на ЕС и накрая пак някой ден да почне истинска силна атака и за дни да победи. НАТО ни има парите, ни производството на оръжия, ни складирани оръжия да води сериозна война с такъв враг. И затова и Орешник е само за плашене на НАТО да видят, че не са недосегаеми, защото тая ракета няма ПВО, включително и руското, да я улови.

    11:18 25.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хисарския поп

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "туй онуй":

    Щом е "крива"ракетата, защо тогава вият на ум рел0?

    11:18 25.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 пламен

    3 5 Отговор
    Със сто милиона долара, бункерното можеше да направи две болници

    Коментиран от #106

    11:19 25.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Факт

    5 1 Отговор
    Южмаш е тотално на практика разбит.Не случайно и никога не показаха снимки от там .За разлика от радакцията някои общуваме с украинци.Та толкова относно това,че Орешник не бил точен

    11:20 25.05.2026

  • 76 гост

    4 8 Отговор
    Правоверния русороб не можеш го убеди , че любимата му Раша само се излага и унижава !! Дори когато , щото то е неизбежно , Раша се разпадне и изчезне , а любимия им вожд иде при мумията , те убедено ще ви обясняват , че това е по план и велик ход , който само ще помага в бъдеще за новото и величие , хахаха !!!

    Коментиран от #82, #83

    11:20 25.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 падналия ангел

    5 1 Отговор
    Значи цел е било летището, намира се в западния край на селището, там свършва бул. Гайок. Летището се води затворено, същевременно спътникови снимки показват 6 бойни хеликоптера на стоянките. Направих си труда да се разходя там...с Гутъл мапс. Е няма гаражи в близост. Някой вярва ли на снимката, че нещо е паднало с над 10 мах, съседните гаражи ще стоят здрави и няма да са отнесени от ударната вълна? Хайде стига щуротии!

    11:21 25.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Браво

    6 2 Отговор

    До коментар #76 от "гост":

    Заслужи си центовете също като написалия статията.

    11:22 25.05.2026

  • 83 Помнещ

    6 2 Отговор

    До коментар #76 от "гост":

    "Дори когато , щото то е неизбежно , Раша се разпадне и изчезне"

    Това го повтаряте още от 2022 пък то НАТО се разпадна и изчезна.

    Коментиран от #96, #111

    11:22 25.05.2026

  • 84 Йкл

    4 2 Отговор
    Какви гаражи какви ламарини в предишните статии писаха че е ударен завод за сглобяване на дронове....след това бетонни подземни гаражи дълбоко под земята с което руснаците показали че няма укритие от ..Орешник.. какво ли ще е следващата..вестникарска порнография

    11:22 25.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Въпрос

    5 2 Отговор
    Как изведнъж всички медии и политици станаха по-украинци от украинците при положение,че до вчера не знаеха същата къде се намира на картата?

    Коментиран от #157

    11:23 25.05.2026

  • 89 гост

    4 4 Отговор

    До коментар #77 от "Антитрол":

    Иранските петролни полета им предстои същото , което се случи с венецуелските !! Тоест западане и загуба на добив !! Светът е изправен пред масово свръхпредлагане на петрол и такива рискове като някакъв пролив да спира 10 или 20 % от търговията просто няма как да продължават !! Всички страни от Персийския залив вече работят по проекти за заобикаляне на пролива с тръбопроводи , а цени над 70-80 долара за барел само ускоряват и то в пъти световния ОТКАЗ от петрола !! В ЕС и Китай вече има бум на електромобили заради това и само ще се увеличава !! Тоест малоумните аятоласи сами си вадят очите , вместо да си изпишат веждите !! ОПЕК до 4-5 години няма да съществува , ОАЕ първи прогледнаха , че им остава не повече от 10 години да продадат каквото могат , защото след това продажбите , колкото с останали ще са под себестойност !! Производството ИЗВЪН ОПЕК з а миналата година е с над 20% ПО-ГОЛЯМО от това на ОПЕК и расте бързо. Защото няма кой да го ограничава с измислени квоти !! Така че скоро всички в ОПЕК ще вдянат , че спасението на давещите се е само дело на давещите се !! И такива като Раша и Иран с единствени купувачи Китай и Индия ги чака тежък удар в стената !! Без предпазни колани !!

    Коментиран от #107, #131

    11:24 25.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "Хехе":

    "Това е разработка още от съветско време с името Кедър"

    Значи според теб руснаците имат хиперзвукова ракета още от съветско време а господарите ти и до сега нямат - защо така - ще ми обясниш ли?

    Коментиран от #115

    11:25 25.05.2026

  • 92 шаа

    5 1 Отговор
    такива "материали" се получават, когато блогъри се правят на експерти, а експертите се правят на блогъри. може да видите снимката - това поражение не може да е от Орешник. при мах 10 няма как да има разрушени само две гаражни клетки. всички по дезинформационната верига от там до тук нито от физика разбират, нито от оръжия, нито от журналистика.

    11:25 25.05.2026

  • 93 незнайко

    3 1 Отговор
    Статията тактично не споменава БЕЗСИЛИЕТО на украинската отбрана срещу такава ракета ! Защо не кажат в радиус на 100- 200 или повече МЕТРИ какво би било цел а не е улучена или се крият като мишки ? Това, че са някакви гаражи , никой не знае под тях какво има !

    11:25 25.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Стивън Дарси...":

    Защото украинският парламент някак си след удара на Русия обяви, че планира гласуване са спиране на войната. Уплашиха се леко, че може следващия път да е с бойни глави по Киев без пазене на цивилните ударът. Зелето от своя страна иска някак Западът да спре Русия, че иначе трябва да вее белия флаг или да чака кога ще го гонят по улиците ентусиазирани граждани, дето и сега вече почнаха опитват да бият ония с бусовете, дето събират доброволци. Едно е да умират на фронта и да мажеш броя жертви, друго е да видят цивилните жертви до себе си в градовете.

    11:27 25.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Русофили с наплив

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Руснак":

    Руснак
    61ОТГОВОР
    Милен иска да го еб в гъ.
    -;-
    Какъв е този сексуален прилив на русофилите!

    Коментиран от #147

    11:28 25.05.2026

  • 103 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Изглежда ще разберем по-късно -защо!?Започнах да мисля че действително тази масирана атака на руснаците е повече пропагандна за сплашвани без голям ефект..т-е-Путин продължава с неговата нерешителна тактика - но мълчанието на нашите и европейските медии какво е станало ТАЗИ нощ и е продължило до късната утрин ме кара да мисля че нищо не е ясно!?...Според руските медии тази нощ руснаците са продължили масираните атаки -основно с безпилотници Герань -както изглежда най-вече с тези които имат реактивен двигател и могат да носят бомбен товар от 150 до 300 кг!?Но не са прекратили използването и на ракети - не са свършили значи ...ще разберем след време и за това!?

    Коментиран от #121, #130

    11:28 25.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #89 от "гост":

    "Иранските петролни полета им предстои същото"

    Ти ходи на врачка ли или от посолството те увериха какво предстояло. Абе защо пропагандата на нашите козячета е само в бъдеще време ама пък нищо не познават.

    То още 2022 година ни уверявахте че "предстои" Русия да фалира и да се разпадне.

    Ама много лошо е всички козяшки мечти да не се сбъдват.

    11:30 25.05.2026

  • 108 Мeфистoфел

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Хех":

    "Не бе. Това на cнимкaта са щeти от Крaйцера Мoсква"

    Ти наистина си бeзнадeжден случай, щом продължаваш да упорстваш с неподложени аpгументи. Май само ти не си разбрал, че това беше бритaнcка дивеpcия, xoxлите нямат потенциал да планират, още по-малко да осъществят такава провoкaция.

    Коментиран от #112, #119, #120

    11:30 25.05.2026

  • 109 Интересно

    2 0 Отговор
    Намерете си видеото -Как СБУ пыталась убить меня в Испании.
    Или просто канала на Анатолий Шарий.
    Оказва се,че вече има убити и други в Испания но пресата тук мълчи.Включително и за избягалия с хеликоптера....Гледайте.

    11:31 25.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Помнещ":

    А НАТО знае ли , че се е "разпаднало" , и даже изчезнало , да не стане изненада , хахахаха !!! И като е изчезнало , от кого се "пази" любимата ти Раша и то с планове за 50-60 години напред ?? Опорките са хубаво нещо за пред дебилни русороби , ама пред нормални хора са си жива излагация , мълчи , мълчи , хахахаха !!!

    Коментиран от #123

    11:32 25.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Присмехулник

    4 0 Отговор
    За да се чудят блогъри и експерти.

    11:32 25.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Хехе

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Учуден":

    Почти всяка балистична ракета влиза в хиперзвуков режим при спускането си към целта. Истинският въпрос е доколко ракетата може да маневрира, колко е точна и колко трудно се прихваща. Така че темата е по-сложна от „едните имат, другите нямат".

    11:33 25.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Дайте им водката и сельодката":

    Дубре. Колко можеше да направи Тръмп с тия към 500 милиарда в Иран опукани? А колко се загуби от ЕС с унищожаването на газови, петролни и химически мощности в Близкия Изток? Ама Тръмп удари Иран и това е. Не ще да мисли колко болници може да построи.
    А с 90 милиарда колко неща можеше да се направят в ЕС... И ние даваме 1-1.5 от тия пари- да направим от 0 магистралите си изцяло плюс няколко болници. Ама даваме за златни кенефи....

    11:34 25.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 От Втората "армия"

    0 3 Отговор

    До коментар #103 от "не може да бъде":

    не може да бъде
    10ОТГОВОР
    Изглежда ще разберем по-късно -защо!?Започнах да мисля че действително тази масирана атака на руснаците е повече пропагандна за сплашвани без голям ефект.
    ...
    -;-
    Рашистите се опитват да сплашат бандерите, а не си дават сметка че още повече озлобяват бандерите.

    Коментиран от #127

    11:36 25.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "гост":

    "А НАТО знае ли , че се е "разпаднало"

    Ти само опорките от посолството ли четеш - кой забрани на американски самолети даже и да прелитат над територията им - това сигурно е "силно и сплотено НАТО". Кой пък искаше да анексира част от територията на държава членка на НАТО и го постигна на 50%.

    11:37 25.05.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "Лопата Орешник":

    "Не е изненадващо важни и критични обекти да се крият сред цивилна инфраструктура! Да не кажем, че е задължително! " Освен че заради високия риск за цивилни жертви използването на "жив щит" противоречи на Женевската конвенция и е незаконно по международното право. Ако прави това, Зеленски е военопрестъпник и трябва да бъде съден от трибунал. А руснаците при такива удари са напълно защитени от същите тези конвенции- вината, че военните ползват цивилни за укритие е единствено и само на тези военни. Идеята на тези правила е да няма повторение на ВСВ и избиването на стотици хиляди, унищожаване на цели градове с бомбени килими, което между другото правят основно англичаните през ВСВ, а не немците.

    11:38 25.05.2026

  • 127 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "От Втората "армия"":

    "още повече озлобяват бандерите"

    Така е бандерите с голяма злоба почнаха да мобилизират "доброволци" - вече с юмруци, ритници и стрелят по тях даже.

    11:39 25.05.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 2080 г ще разберем за Усрацията

    0 2 Отговор

    До коментар #103 от "не може да бъде":

    не може да бъде
    20ОТГОВОР
    Изглежда ще разберем по-късно -защо!?
    -;-
    Както след 50 години разбрахме за секретния протокол към Пакта Молотов-Рибентроп, та така и СВО към 2070-2080 год. ще се разберат нещата защо Путлеристите започнаха Усрацията над жалката несъществуваща Украйна.
    Не става ли ясно защо пропадтаха идейте на маркс-лбенинизъма?! Защото бяха реализирани от Сталино-путлиристите!

    11:44 25.05.2026

  • 131 т-п тpoл соpocоиден

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "гост":

    Петрола не се ползва само за бензин, керосин и нафта, бе козяк. Бедна ти е фантазията неграмотна за колко много неща се ползва. Евтин петрол и алтернатива на петрола ще видиш кога получиш трета мозъчна гънка.

    11:44 25.05.2026

  • 132 Нали точно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Искрено и лично":

    гаражите са показани на снимката, сложи очилата! Че и 51(засега) като теб не са видели нищо.

    11:45 25.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Артилерист

    3 1 Отговор
    Много ми се иска да опровергая баналната лъжа на матряла с по-контрастни изразни средства, но и при най-доброжелателния ми изказ ме изтриват. Защото аз не си служа с възклицания, обиди и лични съчинения, а коментирам въз основа на прочетеното от доказано сериозни източници. Първо, не вярвам да има що годе образован човек, който да повярва, че руснаците са изхабили толкова скъпа ракета (преди два дни тука писаха, че Русия има само 10 от тях), за да правят демонстрация по някакъв (самоделен по снимката) гараж. Второ, Бяла черква се описва в други източници като място на сериозно военно производство, учебен център за оператори на дронове и наситена концентрация на натовски управленски органи. Ударът с Орешник е бил насочен по военните заводи, но изглежда има засегнати и командни центрове, защото районите са отцепени, няма пропагандни видеа на пораженията, както обикновено, а в Англия много бързо са се появили некролози на техни висши военни...

    11:48 25.05.2026

  • 136 Замислен

    2 0 Отговор
    Защо такъв рев за три гаража?От три дена световните медии гърмят,Зеленаки реве като вдовица,иска ООН да налага още санкции а пък три гаража?Нещо не се вързва.

    Коментиран от #144

    11:49 25.05.2026

  • 137 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Защото може и иска !

    11:49 25.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    1 1 Отговор
    Пиздоглазия Педофил е тотално отчаян!
    Да хвърлиш безсмислено..1 Милиард $...за некаков удар по сергиите на пазара и 3 гаража е де.. БИЛНО! САМО с тия пари можеше да направи 50 болници, да даде на ровещите в контейнерите пенционере у москал по Една пенсия, да подари на Сите монголья по Една.. тоалетна чиния/ или по 1 дървен ке неф/..
    Еееееееехехе

    Коментиран от #154, #156

    11:50 25.05.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Мефистофел

    0 0 Отговор
    Пак ли искате да си играем на криеница с това тeндeнциознo тpиенe на неудoбни кoментaри?

    11:51 25.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Путлер може и да си вярва

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Замислен":

    Замислен
    10ОТГОВОР
    Защо такъв рев за три гаража?От три дена световните медии гърмят,Зеленаки реве като вдовица
    -;-
    Вдовицата направи на луд Разведения!

    11:53 25.05.2026

  • 145 От чужбина

    0 0 Отговор
    Пак си измислят глупости за оправдание. По-добре си признайте, че Путин ви жали. За това е ударил по гаражите, там няма никой през нощта. Ами ако беше ударил така както украинските сили удариха общежитието??? Тогава какво щяхте д разправяте, че Путин е много лош ли???

    11:54 25.05.2026

  • 146 Дон Турболенто

    2 0 Отговор
    Системните журналя се излагат с глупостите си. Нормално. Деградира статуквото, деградират и прилежащите му медии. Обаче примитивните консуматорски мозъчета си мислят, че нещата да както през деветдесетте. И тук няма нищо изненадващо, те преценяват единствени чрез степента им на потребление.

    Коментиран от #159

    11:54 25.05.2026

  • 147 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Русофили с наплив":

    Падат си по мъжки ласки

    11:54 25.05.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Ракетата "Орешник"

    0 0 Отговор
    носи боен заряд от 1200кг, за сравнение Искандер носи 500кг. Щетите които ще нанесе са колкото 2-3 Искандера от които има хвърлени няколко хиляди по Украйна от началото на войната. Забравят да споменат, че "Орешник" струва $80млн. колкото 3 МиГ-29 или 20 танка. Пълна лудост е да се използва с конвенционален заряд, а за ядрен - това е друга бира, но има и много други начини на доставка на ядрен заряд - ракета с малък обсег, авиобомба, дрон, включително и диверсионен способ. Светът отдавна е запознат с този клас ракети( ракети със среден радиус на действие (intermediate-range nuclear forces, INF)) и беше подписан договор за тяхното неразпространение и ликвидиране на съществуващите от СССР и САЩ на 8.12.1987г. от Рейгън и Горбачов. Явно на Путин не му се иска да спазва договори.

    11:56 25.05.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Защото от руснак войник не става, там е проблема.

    11:57 25.05.2026

  • 152 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Хубуу ма ,в този гаражен подземен комплекс умряха 30 висши офицери от СБУ и 17 натовски такива ,само не ми казвайте ,че не си е струвало използването на Орешника за зачистването на такава сганн....хахах .

    11:58 25.05.2026

  • 153 Весьолъйе друзя

    0 0 Отговор
    Пораженията по-скоро са като от паднала отломка от ракета прехващач, ако Орешник е паднал върху гаражи, няма да остане не само камък върху камък, а щеше да има кратери колкото 2-3 етажна сграда, ама хайде нека да е така както казва пропагандата.

    11:58 25.05.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Лап Пай У Йоттт бре продънен кюстендилски тръбар !

    12:00 25.05.2026

  • 157 Ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Въпрос":

    Особено пеперудата "Главен редактор"на Факти- Милена Генева

    12:00 25.05.2026

  • 158 ужас

    0 0 Отговор
    Ракетата е поразила това, което е трябвало да порази , иначе макрон нямаше да звъни след 10 часа на Лукашенко. Автора по добре да зададе въпроса защо ПВО на Киев не е прихванала ракета ,която е паднала до столицата. Явно пейтриятите не могат.

    12:00 25.05.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 АБЕ мани....

    1 0 Отговор
    90 ракети ( цирконе,кинжале, Орешки, корейски ракети,) и..400 дрона,..за удара по историческият музей,пазара, гаражите и ...13 г...пред Покровск, Малая Токмачка и Купянск?!?
    СДА ВАЙ СЯ,..Плешивая подземная Дрянь
    Ааааахахаха

    12:01 25.05.2026

  • 161 Кочо простия чизмар

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кочо простия чизмар":

    След като се развесилихме малко с градски интриги, да уточним. Не гаражите, а близо до гаражите, най-вероятно в района на военния аеродром са забетонирали дълбоко в земята резернен щаб, където са се криели НАТОвските съветници. Чукнати са няколко НАТОВски генерала, висши чинове и десетки съветници и оператори на системи за въздушни нападения в посока РФ. Никой засега все още не уточнява с числа и имена, но то ще се разчуе, ако не у нас в Западнала Юръба и може би в САЩ, ще има много зоопокойни молитви и стрелкови почести.
    Все пак Путин подлежи на критика, че не воюва както Сталин например, а се усуква, усуква, докато си докара белята отвътре в страната. Иначе досега да е приключил с нов 9 май.

    12:02 25.05.2026

