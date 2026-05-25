Блогъри и експерти се чудят: Защо Путин прати "Орешник" срещу гаражи?

В нощта на 23 срещу 24 май за трети път във войната в Украйна Русия изстреля балистичната ракета със среден обсег „Орешник“.
Ракетата е поразила района на град Бела церква (разположен на около 80 км от Киев). Поради високата си хиперзвукова скорост (около Мах 10) и липсата на специализирани противоракетни системи за този клас оръжие в Украйна, ракетата „Орешник“ не е била прихваната от украинската противовъздушна отбрана.
Според украинските местни власти ракетата е поразила комплекс от гаражи, а не гъсто населен жилищен блок или работещо предприятие, преките жертви от този взрив са били избегнати.
Часове преди атаката украинското разузнаване и лично президентът Володимир Зеленски публично предупредиха, че Русия подготвя масиран удар, включително с възможно използване на „Орешник“. Посолството на САЩ в Киев също издаде извънредно предупреждение. Това даде възможност на голяма част от населението в Киев и региона да потърси убежище в метростанциите и бомбоубежищата преди началото на обстрела.
Западни и украински военни анализатори посочват, че използването на експерименталната ракета „Орешник“ (базирана на проекта за междуконтинентална ракета РС-26 „Рубеж“) има по-скоро политически и психологически характер за сплашване (т.н. „стратегическо съобщение“), отколкото реален военен смисъл на бойното поле.
Експертите отбелязват, че цената на една ракета „Орешник“ се оценява на близо 100 милиона долара. Фактът, че толкова скъпо хиперзвуково оръжие поразява гаражи, показва или проблеми с прецизното насочване, или че руското командване я използва за демонстрация на сила пред съюзниците на Украйна.
Фактът, че скъпа експериментална ракета като „Орешник“ поразява обикновен гаражен кооператив в Бела церква, предизвика силни критики и ирония, включително сред руските военни блогъри.
Русия, разбира се, не е имала за цел да атакува гаражи, този абсурден резултат се дължи на комбинация от военни, технически и стратегически причини, смятат анализатори.
Проблеми с точността на ракетата
„Орешник“ е модификация на съветски и руски технологии за междуконтинентални балистични ракети (базирана на проекта РС-26 „Рубеж“). Тези системи са проектирани за ядрени удари, където отклонение от 100-200 метра няма значение заради мащаба на ядрения взрив.
Конвенционален провал
Когато същата ракета се използва с конвенционален (неядрен) заряд, тя разчита единствено на кинетичната енергия на падащите блокове и взривното вещество. При хиперзвукова скорост от Мах 10, ако системите за насочване (ГЛОНАСС или оптични сензори) се отклонят дори с милисекунда, ракетата пропуска военната цел (например близко предприятие или склад) и пада в съседния гаражен масив.
Психологическо сплашване, а не военна ефективност
Основната цел на изстрелването не е унищожаването на конкретна сграда, а „стратегическо съобщение“ (сигнал) към Запада и Украйна. За Кремъл е важно да демонстрира, че притежава оръжие, което украинската противовъздушна отбрана (ПВО) не може да свали, независимо къде точно ще падне то.
Според анализатори от Defense Express ударът има изцяло демонстративен характер, подобно на предишните опити в Днепър и Лвов.
Разминаване между пропаганда и реалност
Руското Министерство на отбраната официално обяви, че са поразени заводи за ремонт на самолети (Ф-16 и МиГ-29) и командни пунктове.Разследвания на място и видеоклипове от украински журналисти (публикувани в платформи като LIGA.net) обаче показаха само горящи ламарини и разрушени частни гаражи. Дори руските "Z-военкори" в Телеграм започнаха открито да се подиграват на командването си, пишейки иронично, че са "унищожени 500 инструктори на НАТО в гаражите".
Огромна икономическа неефективност
Според доклад на Института за изследване на войната (ISW) руски анализатори са дълбоко разочаровани от използването на оръжието. Изстрелването на ракета, чието производство струва десетки милиони долари, за да се запалят три автомобилни гаража, се определя от експертите като прахосване на стратегически ресурс за постигане на временен пропаганден ефект в медиите.
честен ционист
име
7 Искрено и лично
До коментар #1 от "честен ционист":А снимки от гаражния кооператив няма ли да покажат демократичните украински медии?
Внимание,
А, разбрахме
11 Ъхъ
До коментар #1 от "честен ционист":За това "показно" руснаците си имат специален термин - "Показуха", аналогичен на българският израз: "На гол тумбак, чифте пищови".
хъхъ
13 Сесесере
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В гаражите са били 500 инструктори от НАТО ! Не четеш ли?
Нищо ново под слънцето
Григор
За да
Кочо простия чизмар
Ако това на снимката
29 дядо поп
До коментар #7 от "Искрено и лично":Чакай де , сега ги палят и разрушават , после ще публикуват.
Путин многоходовия бакшиш
Архимандрисандрит Бибиян
Снайперист
блатарские
Анонимен
И милен
Благодаря
41 Много просто
До коментар #4 от "Руска точност":Ако нападаш с рапира залагаш на точност, а имаш буздуган точността не е проблем.
46 Не му се връзвай на тоя
49 Кво палят
До коментар #29 от "дядо поп":важното е отдолу, под гаражите кво има..
11:10 25.05.2026
55 Тъй тъй
До коментар #44 от "Баба Гошка":Но понеже Путин е много свестен човек, затова изби милиони във войните си и стана безспорен лидер в класацията "руснак избил най-много сънародници за всички времена", като почти застигна австриецът Хитлер и грузинецът Сталин, за абсолютния рекорд на човек избил най-много руснаци. Нищо, има време да счупи и него.
Ама си вярвате
57 В този случай
До коментар #11 от "Ъхъ":Поговорката трябва да е на гол тумбак - базука.
Макар, че колко да е гол тумбака на хора, които си произвеждат вдичко необходимо и си купуват без проблем това, което не произвеждат.
11:13 25.05.2026
шаа
До коментар #52 от "Meфистофел":Не бе. Това на снимката са щети от Крайцера Москва. : )))
62 Никой не чете
До коментар #8 от "Внимание,":5-6 администратора и 2-3 трола си губят времето в празни драсканици, чртами и резами..
Бай онзи
69 хаха
А защо Путин пуска тази ракета по малък обект на 80км от Киев без бойни глави? Какво щеше да стане, ако на същото място беше паднала с бойни глави и не само да отнесе завода(дето не е ясно дали е отнесен или не, защото двете страни казват различно, а от предните удари с Орешник знаем, че на повърхността не оставя почти следи, но разрушава подземни съоръжение изцяло на 30-40м под земята), ами целия град с почти 0 шанс да се оцелее в укрития. Ако тази ракета беше пратена към Киев, колко щяха да са жертвите пак без боен заряд? А ако Путин беше достатъчно твърд да прати с бойни глави и да избие наведнъж хиляди украинци и да изравни центъра на Киев или жилищен квартал, това с конвенционални, а не ядрени?
Украйна и ЕС трябва да разберат, че или войната свършва с белия флаг на Украйна, или Русия ще си печели по нейните си цели- игра на котка и мишка с фалиране на ЕС и накрая пак някой ден да почне истинска силна атака и за дни да победи. НАТО ни има парите, ни производството на оръжия, ни складирани оръжия да води сериозна война с такъв враг. И затова и Орешник е само за плашене на НАТО да видят, че не са недосегаеми, защото тая ракета няма ПВО, включително и руското, да я улови.
71 Хисарския поп
До коментар #63 от "туй онуй":Щом е "крива"ракетата, защо тогава вият на ум рел0?
11:18 25.05.2026
пламен
Факт
гост
77 Този коментар е премахнат от модератор.
падналия ангел
82 Браво
83 Помнещ
До коментар #76 от "гост":"Дори когато , щото то е неизбежно , Раша се разпадне и изчезне"
Това го повтаряте още от 2022 пък то НАТО се разпадна и изчезна.
Коментиран от #96, #111
11:22 25.05.2026
Йкл
Въпрос
89 гост
До коментар #77 от "Антитрол":Иранските петролни полета им предстои същото , което се случи с венецуелските !! Тоест западане и загуба на добив !! Светът е изправен пред масово свръхпредлагане на петрол и такива рискове като някакъв пролив да спира 10 или 20 % от търговията просто няма как да продължават !! Всички страни от Персийския залив вече работят по проекти за заобикаляне на пролива с тръбопроводи , а цени над 70-80 долара за барел само ускоряват и то в пъти световния ОТКАЗ от петрола !! В ЕС и Китай вече има бум на електромобили заради това и само ще се увеличава !! Тоест малоумните аятоласи сами си вадят очите , вместо да си изпишат веждите !! ОПЕК до 4-5 години няма да съществува , ОАЕ първи прогледнаха , че им остава не повече от 10 години да продадат каквото могат , защото след това продажбите , колкото с останали ще са под себестойност !! Производството ИЗВЪН ОПЕК з а миналата година е с над 20% ПО-ГОЛЯМО от това на ОПЕК и расте бързо. Защото няма кой да го ограничава с измислени квоти !! Така че скоро всички в ОПЕК ще вдянат , че спасението на давещите се е само дело на давещите се !! И такива като Раша и Иран с единствени купувачи Китай и Индия ги чака тежък удар в стената !! Без предпазни колани !!
91 Учуден
До коментар #85 от "Хехе":"Това е разработка още от съветско време с името Кедър"
Значи според теб руснаците имат хиперзвукова ракета още от съветско време а господарите ти и до сега нямат - защо така - ще ми обясниш ли?
шаа
незнайко
99 хаха
До коментар #74 от "Стивън Дарси...":Защото украинският парламент някак си след удара на Русия обяви, че планира гласуване са спиране на войната. Уплашиха се леко, че може следващия път да е с бойни глави по Киев без пазене на цивилните ударът. Зелето от своя страна иска някак Западът да спре Русия, че иначе трябва да вее белия флаг или да чака кога ще го гонят по улиците ентусиазирани граждани, дето и сега вече почнаха опитват да бият ония с бусовете, дето събират доброволци. Едно е да умират на фронта и да мажеш броя жертви, друго е да видят цивилните жертви до себе си в градовете.
102 Русофили с наплив
Какъв е този сексуален прилив на русофилите!
не може да бъде
107 Антитрол
До коментар #89 от "гост":"Иранските петролни полета им предстои същото"
Ти ходи на врачка ли или от посолството те увериха какво предстояло. Абе защо пропагандата на нашите козячета е само в бъдеще време ама пък нищо не познават.
То още 2022 година ни уверявахте че "предстои" Русия да фалира и да се разпадне.
Ама много лошо е всички козяшки мечти да не се сбъдват.
108 Мeфистoфел
До коментар #60 от "Хех":"Не бе. Това на cнимкaта са щeти от Крaйцера Мoсква"
Ти наистина си бeзнадeжден случай, щом продължаваш да упорстваш с неподложени аpгументи. Май само ти не си разбрал, че това беше бритaнcка дивеpcия, xoxлите нямат потенциал да планират, още по-малко да осъществят такава провoкaция.
109 Интересно
Или просто канала на Анатолий Шарий.
Оказва се,че вече има убити и други в Испания но пресата тук мълчи.Включително и за избягалия с хеликоптера....Гледайте.
111 гост
До коментар #83 от "Помнещ":А НАТО знае ли , че се е "разпаднало" , и даже изчезнало , да не стане изненада , хахахаха !!! И като е изчезнало , от кого се "пази" любимата ти Раша и то с планове за 50-60 години напред ?? Опорките са хубаво нещо за пред дебилни русороби , ама пред нормални хора са си жива излагация , мълчи , мълчи , хахахаха !!!
113 Присмехулник
115 Хехе
До коментар #91 от "Учуден":Почти всяка балистична ракета влиза в хиперзвуков режим при спускането си към целта. Истинският въпрос е доколко ракетата може да маневрира, колко е точна и колко трудно се прихваща. Така че темата е по-сложна от „едните имат, другите нямат".
118 хаха
До коментар #106 от "Дайте им водката и сельодката":Дубре. Колко можеше да направи Тръмп с тия към 500 милиарда в Иран опукани? А колко се загуби от ЕС с унищожаването на газови, петролни и химически мощности в Близкия Изток? Ама Тръмп удари Иран и това е. Не ще да мисли колко болници може да построи.
А с 90 милиарда колко неща можеше да се направят в ЕС... И ние даваме 1-1.5 от тия пари- да направим от 0 магистралите си изцяло плюс няколко болници. Ама даваме за златни кенефи....
121 От Втората "армия"
До коментар #103 от "не може да бъде":не може да бъде
10ОТГОВОР
Изглежда ще разберем по-късно -защо!?Започнах да мисля че действително тази масирана атака на руснаците е повече пропагандна за сплашвани без голям ефект.
...
-;-
Рашистите се опитват да сплашат бандерите, а не си дават сметка че още повече озлобяват бандерите.
123 Помнещ
До коментар #111 от "гост":"А НАТО знае ли , че се е "разпаднало"
Ти само опорките от посолството ли четеш - кой забрани на американски самолети даже и да прелитат над територията им - това сигурно е "силно и сплотено НАТО". Кой пък искаше да анексира част от територията на държава членка на НАТО и го постигна на 50%.
126 хаха
До коментар #101 от "Лопата Орешник":"Не е изненадващо важни и критични обекти да се крият сред цивилна инфраструктура! Да не кажем, че е задължително! " Освен че заради високия риск за цивилни жертви използването на "жив щит" противоречи на Женевската конвенция и е незаконно по международното право. Ако прави това, Зеленски е военопрестъпник и трябва да бъде съден от трибунал. А руснаците при такива удари са напълно защитени от същите тези конвенции- вината, че военните ползват цивилни за укритие е единствено и само на тези военни. Идеята на тези правила е да няма повторение на ВСВ и избиването на стотици хиляди, унищожаване на цели градове с бомбени килими, което между другото правят основно англичаните през ВСВ, а не немците.
127 Запознат
До коментар #121 от "От Втората "армия"":"още повече озлобяват бандерите"
Така е бандерите с голяма злоба почнаха да мобилизират "доброволци" - вече с юмруци, ритници и стрелят по тях даже.
130 2080 г ще разберем за Усрацията
До коментар #103 от "не може да бъде":не може да бъде
20ОТГОВОР
Изглежда ще разберем по-късно -защо!?
-;-
Както след 50 години разбрахме за секретния протокол към Пакта Молотов-Рибентроп, та така и СВО към 2070-2080 год. ще се разберат нещата защо Путлеристите започнаха Усрацията над жалката несъществуваща Украйна.
Не става ли ясно защо пропадтаха идейте на маркс-лбенинизъма?! Защото бяха реализирани от Сталино-путлиристите!
131 т-п тpoл соpocоиден
До коментар #89 от "гост":Петрола не се ползва само за бензин, керосин и нафта, бе козяк. Бедна ти е фантазията неграмотна за колко много неща се ползва. Евтин петрол и алтернатива на петрола ще видиш кога получиш трета мозъчна гънка.
132 Нали точно
До коментар #7 от "Искрено и лично":гаражите са показани на снимката, сложи очилата! Че и 51(засега) като теб не са видели нищо.
136 Замислен
139 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Да хвърлиш безсмислено..1 Милиард $...за некаков удар по сергиите на пазара и 3 гаража е де.. БИЛНО! САМО с тия пари можеше да направи 50 болници, да даде на ровещите в контейнерите пенционере у москал по Една пенсия, да подари на Сите монголья по Една.. тоалетна чиния/ или по 1 дървен ке неф/..
Еееееееехехе
144 Путлер може и да си вярва
До коментар #136 от "Замислен":Замислен
10ОТГОВОР
Защо такъв рев за три гаража?От три дена световните медии гърмят,Зеленаки реве като вдовица
-;-
Вдовицата направи на луд Разведения!
147 Ами
До коментар #102 от "Русофили с наплив":Падат си по мъжки ласки
149 Ракетата "Орешник"
151 Град Козлодуй
До коментар #1 от "честен ционист":Защото от руснак войник не става, там е проблема.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #139 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Лап Пай У Йоттт бре продънен кюстендилски тръбар !
157 Ганю
До коментар #88 от "Въпрос":Особено пеперудата "Главен редактор"на Факти- Милена Генева
160 АБЕ мани....
СДА ВАЙ СЯ,..Плешивая подземная Дрянь
Ааааахахаха
161 Кочо простия чизмар
До коментар #21 от "Кочо простия чизмар":След като се развесилихме малко с градски интриги, да уточним. Не гаражите, а близо до гаражите, най-вероятно в района на военния аеродром са забетонирали дълбоко в земята резернен щаб, където са се криели НАТОвските съветници. Чукнати са няколко НАТОВски генерала, висши чинове и десетки съветници и оператори на системи за въздушни нападения в посока РФ. Никой засега все още не уточнява с числа и имена, но то ще се разчуе, ако не у нас в Западнала Юръба и може би в САЩ, ще има много зоопокойни молитви и стрелкови почести.
Все пак Путин подлежи на критика, че не воюва както Сталин например, а се усуква, усуква, докато си докара белята отвътре в страната. Иначе досега да е приключил с нов 9 май.
