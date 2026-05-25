ВСУ атакува с дронове и ракети Брянск, Белгород и Ярославъл, има убити
  Тема: Украйна

25 Май, 2026 06:40, обновена 25 Май, 2026 09:01

Порталът L'AntiDiplomatico остро критикува италианския телевизионен канал Sky TG24 за отразяването на атаката срещу общежитието в Старобилск

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили предприеха масирана атака с РСЗО „Град“ срещу цивилни в село Белая Березка в Трубчевски район на Брянска област. При атаката е убит цивилен, а член на пожарната и спасителната служба е откаран в болница, обяви изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук.

Ковалчук ​​изрази съболезнованията си на семейството на загиналия и пожела на ранените бързо възстановяване. „Ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ“, добави той.

Временно изпълняващият длъжността губернатор съобщи още, че са повредени няколко жилищни сгради, социални заведения, повече от 10 частни жилища, административни сгради и гаражи.

Украинските въоръжени сили предприеха ракетна атака срещу Белгород и Белгородска област.

Мъж е загинал при взривяване на дрон на украинските въоръжени сили в град Грайворон, съобщи регионалната оперативна група.

Белгородска област редовно е обект на обстрели и атаки с дронове поради близостта си до границата. На 23 май шестима души бяха ранени в село Борисовка.

Центърът за спешно реагиране съобщи, че е повредена фасада на административна сграда на предприятие и са счупени прозорци. „Повредени са стъклата на прозорци в две жилищни сгради, а камион и автомобил също са повредени“, съобщиха те.

По-рано центърът съобщи, че при атаката са повредени съоръжения на енергийната инфраструктура, като са съобщени прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.

Детските заведения в Белгород, засегнати от прекъсването на електрозахранването, ще останат отворени, заяви кметът на Белгород Валентин Демидов.

„Училищата и детските градини, засегнати от прекъсването на електрозахранването, ще работят както обикновено – активираме резервни източници на захранване“, написа Демидов в Telegram.

Масирана украинска атака с дронове беше отблъсната близо до Ярославъл. Жена получи рана от осколки, съобщи областният управител Михаил Евраев по своя канал Max.

Порталът L'AntiDiplomatico остро критикува италианския телевизионен канал Sky TG24 за отразяването на атаката на украинските въоръжени сили срещу общежитието в Старобилск.

Авторите на статията, публикувана в портала L'AntiDiplomatico, заключиха, че няма оправдание за действията на украинските въоръжени сили, довели до смъртта на студенти в Старобилския педагогически колеж.

L'AntiDiplomatico отбелязва, че няколко западни медии и международни организации, въпреки предложенията от руската страна да участват в отразяването на трагедията, са отказали да присъстват на мястото на инцидента.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че над 50 журналисти от 19 държави – Австрия, Бразилия, Великобритания, Унгария, Венецуела, Германия, Гърция, Испания, Италия, Катар, Китай, Куба, Ливан, ОАЕ, Пакистан, САЩ, Турция, Финландия и Франция – се отправят към мястото на атаката, извършена от украинските въоръжени сили. Захарова отбеляза, че Токио е забранил на журналистите си да участват в пътуването. „BBC официално отказа. CNN е на почивка“, заяви тя.

В нощта на 22 май дронове на украинските въоръжени сили атакуваха учебния корпус и общежитието на Старобилския педагогически колеж към Луганския държавен педагогически университет. По време на атаката там са се намирали 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и един души са загинали. Според ръководителя на ЛНР Леонид Пасечник, 65 деца са ранени.


  • 2 Войната винаги се завръща у дома

    Китайска народна мъдрост.

  • 15 Мунчо

    Тук както навсякъде по света има по някой психар, разпознаващ се отдалеч по маниерите му, който първи излиза в ранното утро, обикаля по цял ден по улиците като си говори сам едно и също, а вечер се прибира последен, ако може де, защото не се знае дали вече е понамаляла псикоатаката........

  • 18 Т Живков

    Само така!Смрът на комунизма!

  • 22 Българин

    Да гръмнат мумията на Ленин!

  • 28 Цената

    До коментар #31 от "КИРО БУДАЛОФ":

    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

  • 34 Някой

    Никой не те пита какво мислиш .
    По мияр.

    Порталът LAntiDiplomatico остро критикува италианския телевизионен канал Sky TG24 за отразяването на атаката на украинските въоръжени сили срещу общежитието в Старобилск! Ето ви ЕС политика, укриването на украинските престъпления!

