Украинските въоръжени сили предприеха масирана атака с РСЗО „Град“ срещу цивилни в село Белая Березка в Трубчевски район на Брянска област. При атаката е убит цивилен, а член на пожарната и спасителната служба е откаран в болница, обяви изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук.
Ковалчук изрази съболезнованията си на семейството на загиналия и пожела на ранените бързо възстановяване. „Ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ“, добави той.
Временно изпълняващият длъжността губернатор съобщи още, че са повредени няколко жилищни сгради, социални заведения, повече от 10 частни жилища, административни сгради и гаражи.
Украинските въоръжени сили предприеха ракетна атака срещу Белгород и Белгородска област.
Мъж е загинал при взривяване на дрон на украинските въоръжени сили в град Грайворон, съобщи регионалната оперативна група.
Белгородска област редовно е обект на обстрели и атаки с дронове поради близостта си до границата. На 23 май шестима души бяха ранени в село Борисовка.
Центърът за спешно реагиране съобщи, че е повредена фасада на административна сграда на предприятие и са счупени прозорци. „Повредени са стъклата на прозорци в две жилищни сгради, а камион и автомобил също са повредени“, съобщиха те.
По-рано центърът съобщи, че при атаката са повредени съоръжения на енергийната инфраструктура, като са съобщени прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.
Детските заведения в Белгород, засегнати от прекъсването на електрозахранването, ще останат отворени, заяви кметът на Белгород Валентин Демидов.
„Училищата и детските градини, засегнати от прекъсването на електрозахранването, ще работят както обикновено – активираме резервни източници на захранване“, написа Демидов в Telegram.
Масирана украинска атака с дронове беше отблъсната близо до Ярославъл. Жена получи рана от осколки, съобщи областният управител Михаил Евраев по своя канал Max.
Порталът L'AntiDiplomatico остро критикува италианския телевизионен канал Sky TG24 за отразяването на атаката на украинските въоръжени сили срещу общежитието в Старобилск.
Авторите на статията, публикувана в портала L'AntiDiplomatico, заключиха, че няма оправдание за действията на украинските въоръжени сили, довели до смъртта на студенти в Старобилския педагогически колеж.
L'AntiDiplomatico отбелязва, че няколко западни медии и международни организации, въпреки предложенията от руската страна да участват в отразяването на трагедията, са отказали да присъстват на мястото на инцидента.
По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че над 50 журналисти от 19 държави – Австрия, Бразилия, Великобритания, Унгария, Венецуела, Германия, Гърция, Испания, Италия, Катар, Китай, Куба, Ливан, ОАЕ, Пакистан, САЩ, Турция, Финландия и Франция – се отправят към мястото на атаката, извършена от украинските въоръжени сили. Захарова отбеляза, че Токио е забранил на журналистите си да участват в пътуването. „BBC официално отказа. CNN е на почивка“, заяви тя.
В нощта на 22 май дронове на украинските въоръжени сили атакуваха учебния корпус и общежитието на Старобилския педагогически колеж към Луганския държавен педагогически университет. По време на атаката там са се намирали 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и един души са загинали. Според ръководителя на ЛНР Леонид Пасечник, 65 деца са ранени.
2 Войната винаги се завръща у дома
32 Ей това да си руснак е Божие наказание
34 Някой
35 Зеленски бомби Путин
60 Запознат
62 Хаген Дас
63 Истината
64 Зельо
66 Хахахаха
67 Гресиран козяк
До коментар #32 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":"Майоре" ,много го ползваш това пръстче ☝️ във всеки пост ,явно с него си мажеш греста ?
08:06 25.05.2026
69 Хахахаха
70 Путин
До коментар #10 от "Как, нали Контранаступваха и":Бавн 0 ра3 вива щ съм вееее
71 Путин
До коментар #2 от "Войната винаги се завръща у дома":Копейките с 3ти клас си ме обичат
08:08 25.05.2026
74 Миролюб Войнов, историк
До коментар #49 от "Майор Деянов, на всеки километър":Украинските деца не заслужават да живеят под руско робство и окупация !!! Бери на заметку ☝️
08:11 25.05.2026
88 Архимандрисандрит Бибиян
92 Киро
94 маке
95 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Вън укроподкрепящите ги
98 ВВП
100 Абе ненам ама
101 ВВП
103 ВВП
105 ВВП
108 Комундел Комунделов
109 Нормално
110 Боби Баламата
Дали защото са пе.. дали и нефелни или тия украинци са много силни?!?
Коментиран от #117, #120, #137
09:14 25.05.2026
111 ББС
112 Да бе
До коментар #108 от "Комундел Комунделов":Италианските журналисти , присъстващи там казаха, че са деца. И укрите удрят по спящи цивилни дечица. Истината излезе
Коментиран от #116
09:15 25.05.2026
115 Къде ти
До коментар #47 от "А Мала Токмачка?":Те още Покровск, Мирноград, Гуляйполе, Сиверск...още не са превзели!
Ако ги бяха превзели, нали истинските медии щяха го напишат?
Коментиран от #119
09:17 25.05.2026
117 Поредният, на когото да му се обяснява
До коментар #110 от "Боби Баламата":Защото, това не е война за побеждаване на друга държава, а е СВО за опазване на територии с репресирано етническо население.
В Украйна беше извършен репресивен процес срещу рускоговорящите от Донбас, подобен на тукашните vazroditelen proces.
Руснаците умоляваха запада да вземе мерки. Западът се правеше, че не чува. Руснаците взеха мерки сами. Сега, Донбас е техен.
Коментиран от #121, #126, #133
09:18 25.05.2026
120 Артилерист
До коментар #110 от "Боби Баламата":Движухата приключи преди да е започнала.
За Киев, Дамаск и Лиса бон изобщо няма да говорим.
Нито една превзета област и областен град, идва ми да си..посегна
09:22 25.05.2026
124 Артилерист
До коментар #96 от "Хехехе":Няма нужда от надъхване. Ти се огледай и виж какво става с Украйна и мобилизацията. Руските войски не настъпват бързо, за да не се дават излишни жертви, но средствата им за далечно поразяване омаломощават възможностите за отбрана и съпротива на Украйна. Как мислиш, че украинската армия може да се отбранява, когато до фронта не достига снабдяване и свежи сили, които да заместят загубите? Това няма как да стане с подпалена тук там някоя руска рафинерия или с демонстративна атака с дронове по цивилни в пограничните области.
Коментиран от #127, #136, #139
09:26 25.05.2026
126 Боби Баламата
До коментар #117 от "Поредният, на когото да му се обяснява":Тъй де. 13 г.. и Донбас НЕ Е превзет.
Нито една превзета област, областен град а нали Киев, Харков, Суми, Одеса, Херсон щяха да са руски навсегда?!?
Или като няма риба и ракът е..риба?!?
23 ядрени републики и...13 г ..?!?
Коментиран от #154
09:27 25.05.2026
133 ТОЧНО И ЯСНО
До коментар #117 от "Поредният, на когото да му се обяснява":Кой разбрал разбрал. ВЪВ РУСИЯ ВСЕ ОЩЕ ИМА ХОРА ОБИЧАЩИ РОДИНАТА СИ И ЗА ПАРИ. А ЗА ВДОВИЦИ ХЕМ БОГАТИ ХЕМ СВОБОДНИ.
135 Тая партенка я чухме
До коментар #108 от "Комундел Комунделов":но дори смелите "обекнивни медии" не се престрашиха да я публикуват.
136 Хи хи хи
До коментар #124 от "Артилерист":Ти сериозно ли си военен?
Руските войски не напреднали бързо, за да не давали излишни жертви и вече така 5 години не напредват бързо, а понякога в жест на добра воля отстъпват бързо.
А икономиката, бате, как е? 5 години към 20% лихва, производството за фронта, за да изгори.
А Решетников министистър на икономическото развитие предлага да се реши проблема с недостига на работна ръка и ниските пенсии като всички пенсионери започнат да работят.
140 Чичо
141 Артилерист
146 Факти
Коментиран от #160
09:52 25.05.2026
147 АЕН
151 Запитах и веднага ми отговориха:
До коментар #148 от "Бегай рубладжийке грозна!":"Към момента водещите български медии отразяват събитията от фронта чрез препратки към международни информационни агенции като Ройтерс и Асошиейтед Прес. Български журналисти там няма."
Коментиран от #155
10:02 25.05.2026
161 Българин
163 Ку-ку
До коментар #18 от "Т Живков":ПроЗд и затлачен,какво ще кажеш за Китай и за комунизма, ако Китай процъфтява с комунистическа идеология начело с ком.партия.Предполагам,че няма какво да кажеш.
166 Колективен руски крепостен
169 Факти
До коментар #152 от "Сократ":Даже по от ранно ги учат за оператори на дронове. В Русия това вече е държавна политика. Използват деца и при разработването на самите дронове, защото те имат свежи идеи. Първо ги зарибяват с популярна видео игра, в която управляваш дрон. Организират им състезания и конкурси. Дават им стипендии. Да не говорим, че във всички училища в часовете по трудово обучение сглобяват и управляват дронове. Милиони тинейджъри са внедрени в програмата за дронове на Русия. В Татарстан има цял завод, в който непълнолетни сглобяват дронове. Украинците го бяха ударили преди две години. То сигурно има много такива вече. Привличат и непълнолетни от Африка от Южна Америка. Това в Луганск е бил педагогически институт преди войната. В момента е корпус за оператори и разработчици на дронове. В Русия ги хващат от детската градина с пропаганда и ги готвят за война. Както виждаш държавата няма никакви технологични продукти на световния пазар, освен оръжие. Русия просто е такава - войствена държава. Тя без война не може. Как е станала най-голямата държава на планетата? С война след война, разбира се. В Русия мирът е просто подготовка за следващата война.
10:38 25.05.2026
171 Само така
172 Турчин
До коментар #170 от "Артилерист":Джамиите, бате, защо бутнахте джамиите? Колко неща имахте построени от Османската империя и ги разрушихте, защото били турски.
Коментиран от #174
10:50 25.05.2026
174 Иисус Христос е ВЕЛИК
До коментар #172 от "Турчин":И, защо в християнски държави трябва да има джамии ?
Естествено, че ще бъдат разрушени и камък върху камък не трябва да остане от тях.
Стройте си джамиите във вашите мюсюлмански държави това нас не ни интересува, но не и в нашите.
Християнство и ислям никога не могат да съществуват на едно място както водата не може да се смеси с олиото.
11:04 25.05.2026
176 паси идиота с трабанта
