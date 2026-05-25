Мъжът на Дара си смени фамилията - д-р Заимов започва бизнес с масло от канабис заедно с Кирил Петков

Мъжът на Дара д-р Ервин Иванов започва нов бизнес. Той от години развива много сериозен бизнес с хранителни добавки с масло от канабис, което се използва във фармацията и козметиката. Ервин обаче продължава да търси нови хоризонти и се е насочил и към модерен бизнес в областта на изкуствения интелект. За целта само преди няколко седмици той е регистрирал и фирма „ХЕЛТ ДПК”, установи проверка на „Уикенд” в търговския регистър.
Подобен проект, макар и без да го е обявил публично, развива и експремиерът Кирил Петков. Източници твърдят, че двамата отдавна са в контакт и в близки приятелски отношения, като постоянно обменят бизнес идеи. Фирмата на Ервин е от т.нар. дружества с „променлив капитал”, които позволяват лесно да влизат нови съдружници. А и не случайно Кирил Петков бе един от първите, които поздравиха Дара за феноменалния ѝ успех на „Евровизия”.
„Когато не те е страх да бъдеш автентичен, не слушаш хорските приказки и просто разтърсваш цяла Европа с енергията и таланта си. Браво, Дара!”, написа Петков във Фейсбук.
Първият проект на Ервин, по който ще работи заедно с Кирил Петков, цели да създаде специален софтуер на база изкуствен интелект, с който да улесни работата на общопрактикуващите лекари. Идеята е чрез въвеждане на симптоми, данни от изследвания и други медицински показатели да се поставя диагноза. колкото и да са учили, има множество рядко срещани болести, които трудно могат да се диагностицират от общо практикуващите лекари.
Ервин вече работи по темата и има публикувани задълбочени анализи и статии как изкуственият интелект може да се ползва за превенция и диагностика за откриване на ранни признаци на тежки заболявания.
Това става чрез усъвършенствани алгоритми, които помагат на лекарите да разчитат рентгенови снимки, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и мамографии с по-висока точност и скорост. Дейността му включва също адаптиране на терапиите към генетичния профил, начина на живот и историята на конкретния пациент, а не чрез стандартните, общи подходи. Д-р Иванов наскоро е представил бъдещите си продукти на научна конференция в родния град на Дара - Варна, където е имало лекари от цялата страна. А в дисонанс с новия му бизнес, д-р Ервин Иванов има ново име и вече е д-р Ервин Заимов, научи „Уикенд”. Той е е подал заявление до МВР и по съдебен път е спечелил новата си фамилия. Как и защо е станал Заимов, той си знае.
Зад успеха на Дара стои много труд, упорство и талант, но и мъжът ѝ д-р Заимов. Нашето момиче сподели наскоро, че броени дни преди финала на „Евровизия” се е събудила в 4 сутринта и омерзена от нищо не предизвикания хейт срещу нея, е решила да се откаже от конкурса. Силната половинка до нея обаче ѝ се скарал: „Ти луда ли си? Отиваш на всяка цена, имам чувството, че ще спечелиш!”. Красивата варненка се просълзила и послушала любимия си мъж за радост на цяла България и всички меломани по света, които се влюбиха в нашата „Бангаранга”. Ето защо Ервин, който беше неотлъчно до Дара на „Евровизия” също има голяма заслуга за българската радост, а гласовитата хубавица не пропусна да напомни за това в няколко интервюта пред световни медии. Черешката на тортата е, че побезата ѝ дойде навръх годишнината от сватбата им. Двамата млади се взеха официално на 17 май миналата година, а певицата покори музикалния свят на 16 май.
Ервин е фармаколог и е родом от Дулово, а победата на Дара предизвика буря от емоции и гордост в родния му край. Затова и хитовата изпълнителка бе предложена за престижното отличие почетен гражданин на Дулово от кметицата на добруджанското градче Невхис Мустафа. Певицата ще стане още почетен гражданин на родната си Варна, София и Бургас.
