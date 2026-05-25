Зимни гуми през лятото - основна грешка, която не ви спестява пари, а напротив

25 Май, 2026 12:00

Мнозина смятат, че рисковете са единствено за джоба

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Шофирането през летни месеци с комплект зимни гуми е тревожно често срещан навик сред шофьорите, които се съобразяват с бюджета си и погрешно смятат, че просто допълнително изтъркват комплекта си за зимата. В действителност това улеснение за каране с един чифт гуми води до сериозни технически компромиси, които активно подкопават динамиката на колата, безопасността на пътниците и дълголетието на автомобила.

Основният проблем се състои в химичния състав на самата смес на протектора. Зимните гуми използват меки гумени матрици с високо съдържание на силициев диоксид, проектирани да запазват еластичността си, когато температурата на пътя падне под нулата. Когато се подложи на горещ летен асфалт, тази гъвкава смес бързо се прегрява, което кара блоковете на протектора да се огъват прекомерно и буквално да „плуват“ по повърхността на пътя. Това структурно омекване унищожава прецизността на кормилното управление, предизвиква масивно накланяне на каросерията при завиване с висока скорост и драстично удължава спирачния път при аварийно спиране.

Освен това финансовата логика зад пропускането на сезонната смяна се разпада при анализ на триенето в реални условия. Интензивното термично натоварване, генерирано от бързото шофиране по магистралата върху горещ асфалт, води до износване на зимните протектори с ускорени и силно неравномерни темпове. Комплект висококачествени гуми за студено време, които лесно биха издържали три зими, може да се изтърка напълно и да се компрометира структурно само за един летен сезон, принуждавайки шофьорите към скъп и преждевременен цикъл на подмяна.

Управлението при мокри условия добавя още едно ниво на екстремен механичен риск към уравнението. Докато случайните шофьори гледат дълбоките, агресивни ламели на зимната гума и предполагат, че тя лесно ще отведе обилните валежи, тези канали са проектирани да уплътняват и компресират сняг, а не да отводняват вода при висока скорост. Истинските летни гуми с високи експлоатационни характеристики разполагат с широки надлъжни канали, проектирани специално да разрязват водния филм върху горещия асфалт. Карането със зимни гуми по наводнена магистрала през юли драстично понижава прага за аквапланинг, което води до загуба на физически контакт на автомобила с пътя при много по-ниски скорости, отколкото би било при подходящи сезонни гуми.

Освен непосредствените рискове за безопасността, това несъответствие в гумите натоварва ненужно вторичните механични системи на автомобила. Повишеното съпротивление при търкаляне на меките зимни смеси принуждава задвижващия механизъм да работи по-усилено, което значително увеличава разхода на гориво или изчерпва пробега на батерията на електромобила. Това също така увеличава термичното натоварване на спирачната система и повишава шума в интериора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 4 Отговор
    🚗🚗 Да се чуди човек, как още не са създали пролетни и есенни гуми🤔

    Коментиран от #40

    12:03 25.05.2026

  • 2 Защото

    42 3 Отговор
    сме в "клуба на богатите" карам само със зимни гуми и през лятото ! Затова !

    Коментиран от #3

    12:06 25.05.2026

  • 3 Гого

    42 2 Отговор

    До коментар #2 от "Защото":

    Как навремето карахме с едни гуми?Нямаше летни,зимни и др.

    Коментиран от #4, #8

    12:11 25.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гого":

    Ами бяха си всесезонни, нещо което сега обявяват като НОВА ТЕХНИЛОГИЯ ❗

    12:18 25.05.2026

  • 5 хххх

    20 9 Отговор
    Почти нищо от написаното не е вярно, а останалото е силно преувеличено. В много ситуации през лятото, зимните гуми са дори голямо предимство, например при мокър асфалт, или запрашени пътища.Само допреди двайсетина години, всички гуми бяха със състава на днешните зимни и разликата беше единствено в грайфера. Преди 30г. пък изобщо нямаше летни и зимни гуми, а всички бяха като днешните зимни. Говорим за времената на мъсълкарите, тежащи по 3-4 тона, с по над 5000куб. двигатели и с по минимум 200-300 к.с., които не са срещали никакви проблеми с управлението и незнам си кво, дори и без днешните системи за подпомагане и безопасност. Като шофьор с над милион километра пробег, винаги ще предпочета зимни гуми за целогодишно шофиране по нашите ширини.

    Коментиран от #7, #9

    12:20 25.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Бързам да поясня за ЗАЯДЛИВКОто,
    че знам че сместа и грайферите са различни,
    че знам че зимните гуми се появяват преди малко повече от половин век,
    че знам че има страни със сурова зима...❗

    12:22 25.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "хххх":

    "Преди 30г. пък изобщо нямаше летни и зимни гуми, а всички бяха като днешните зимни."🤔

    "Да, да , ама НЕ!"- както казваше Бай Петко❗

    Първата зимна автомобилна гума в света, наречена „Kelirengas”, е създадена във Финландия през 1934 г. и е била предназначена за камиони и автобуси. Две години по-късно, нейният еквивалент за леки автомобили се появява под името “Nokian Hakkapeliitta”, предизвиквайки революция по отношение на безопасността през зимните месеци.

    Коментиран от #10

    12:26 25.05.2026

  • 8 Хахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гого":

    Защо сравнявате преди и сега? Преди колите бяха по 800 кг, бяха по 60 коня и вдигаха 120 км/ч. Сега са двойно по-тежки, 3 пъти по-мощни и два пъти по-бързи и то средните коли.

    Коментиран от #12

    12:26 25.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "хххх":

    Ако имаш предвид за гумите в България или твоите познания- уточни се!
    Защото дори през соца във Видин правеха
    Вида-контакт и Вида-зимна шарка❗

    Коментиран от #11

    12:28 25.05.2026

  • 10 хххх

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че те изобщо първите автомобилни гуми са си били със състав сходен със на сегашните зимни. Иначе казано пъво са се появили зимните гуми. Финландците добавят по-подходящ грайфер но на същия химичен състав на гумата! До неотдавна всички масови гуми бяха само ЗИМНИ.

    Коментиран от #15

    12:30 25.05.2026

  • 11 хххх

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Още няколко пъти ли да ти го обясня? Гумите започнаха да се делят на зимни и летни, когато се внедри масово нов химичен състав на ЛЕТНИ гуми. До тогава гумите бяха със състава на днешните зимни и разликата беше единствено в грайфера - шарка, дълбочина и борд.

    Коментиран от #14

    12:33 25.05.2026

  • 12 хххх

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Кои коли са били 800кг? Трабанта и полското фиатче? Средното тегло на тогавашните автомобили е почти два пъти по-голямо от на днешните. Не говоря за "руский мир", а в световен мащаб.

    Коментиран от #21

    12:35 25.05.2026

  • 13 дядо дръмпир

    8 4 Отговор
    никаква разлика няма и при спиране и при изхабяване.това съм го проверил затова ви пиша.Основно лъжат с това как се разтичала зимната гума по нажеженият асфалт.как не спирала и така нататък.Всичко това е лъжа и измама .карам зимни гуми от чехия не са най скъпите ,но са много добри и през лятото.казват се ПОЛАрис имаше една книжка от фантаст .понеже не ми харесват едни джанти ,които купих преди години на машенка и сложих тези поларис сега ,дори вчера в дъжда сложих едно яке и приготвих стари две джанти за пръскане.Ще ги напръскам и ще сложа на машенка гуми немски Фулда летни.ще пробвам да ги оставя и през зимата и ако не отида горе да играя шах със синът ни ще ви кажа как се държи кола на пътя със задни зимни поларис и предни летни Фулда!Това с гумите е като със сичко...от доматите и марулите до лекарствата за рак...Всичко е за ПАРИ!ПС.Тези джанти ,които ще сваля с гумата ще ги обработя аз и ще сложа гумите пак натях.за 40г имам джанти за магазин да отворя.Трябва да помисля каква арт инсталация да сглобя!

    Коментиран от #18

    12:35 25.05.2026

  • 14 Хахахаха

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "хххх":

    Както зимните, така и летните са много по-развити и напреднали в качествата си в сравнение с това, което е било преди. Но колкото те повече се развиват да са по-добри за това което са направени, толкова стават по-лоши за това, което не са направени. За това летните стават много по-добри за лятото, но много по-лоши за зимата, а зимните стават много по-добри за сняг и лед, но много по-лоши за лято, от колкото тези средните и старите, както всички пишат.

    Коментиран от #44

    12:38 25.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "хххх":

    Иначе казано, да ти повторя ли;
    " Преди 30г. пък ИЗОБЩО НЯМАШЕ
    летни и зимни гуми....."🤔 ами имаше😉
    Преди 40 години карах зимите в Балкана със Вида-зимна шарка, а от март до октомври с Вида-контакт❗
    Хубав ден! И лек път ❗

    Коментиран от #19

    12:38 25.05.2026

  • 16 хех

    9 4 Отговор
    Няма такъв природен закон, според който лятната гума (по-твърда) да има по-къс спирачен път от зимната гума (по-мека), при летни температури. Всякакви други предимства на летните можете да си измислите, но не и това! Това си е чиста лъжа! Говорим за нормални гуми. Не за сликове, не за различни ширини и т.н. а за идентични гуми с летен и зимен химичен състав.

    Коментиран от #22, #26

    12:41 25.05.2026

  • 17 Пловдив

    25 2 Отговор
    Трябва да има дневни и нощни гуми и да се сменят сутрин и вечер.

    12:41 25.05.2026

  • 18 Хахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "дядо дръмпир":

    Както написах горе, колкото една зимна гума е по-добра за сняг и лед, толкова тя е по-лоша за лятно време. Това, че твоите зимни гуми са добри лятото, показва, че те са много зле за зимата. Те за това са и евтини зимни гуми. Ако караш със скъпи и качествени зимни гуми, усещаш разликата бързо, когато се качиш на летни през лятото. Зимните не държат в завой, поднася. Естествено, трябва малко да вземеш по-рязък завой или малко да понатовариш, за да усетиш. То иначе и с гуми без грайфер, няма да усетиш нищо, ако само караш направо.

    12:42 25.05.2026

  • 19 хххх

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Карал си с два вида зимни гуми. Такива с грайфер и такива с по-дълбок грайфер. Просто едните си ги сменял по-често. Познай от къде знам!

    12:42 25.05.2026

  • 20 Васил

    14 1 Отговор
    При тези цени за смяна на гума е по рентабилно да не ги сменяш. Сервизите за смяна взимат толкова все едно сменят части на кораб от наса а цялата процедура е едно отвиване на гайки.

    Коментиран от #24, #25

    12:43 25.05.2026

  • 21 Хахахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "хххх":

    Пиша, за колите които бяха в България. Колко тежеше жигули? 985 кг. Ладите всички толкова. Шкода 105 и 120 Л бяха по-леки. Вартбурга също. Колко беше мощността на тези?

    12:45 25.05.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "хех":

    Знаеш ли, че в книжарниците има гумички за триене на молив и триене на химикал🤔❓
    Толкова за природата и физиката на гумите❗

    Коментиран от #27, #61

    12:46 25.05.2026

  • 23 ....

    9 1 Отговор
    Нямам спомен заводът във Видин някога да е променял химичният състав на гумите си за цялата си история на съществуване. Различни бяха само грайферите и размерите. Доколкото знам се правиха някакви експерименти, но никога не са влизали в масово производство.

    12:49 25.05.2026

  • 24 Сър Мастър Бейтс

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Васил":

    Сега сложих летни гуми на колата на жената - взеха ми 60 Евро с включен хотел за гуми. Ами за 2 сезона каране на всесезонни си избиваш парите за нови всесезонки като не спонсорираш гумаджиите. Не смятам повече да слагам зимни/летни. А по темата, имаме 3та кола в семейството, която се кара много рядко и тази година съм я оставил със зимните (не съм донор на гумаджиите), та ще видя как се представя зимна гума през лятото.

    Коментиран от #32

    12:50 25.05.2026

  • 25 Хахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Васил":

    Ама на мен ми е интересно, как въобще се занимавате да сменяте гуми? Ами пичове, нямате ли два комплекта колела (гуми с джанти) и само си ги сменяте, когато му дойде времето. 25 болта са. Кой въобще се занимава, да сваля на гумаджия зимна гума, да монтира лятна и така всеки път? Това нормално ли е? Два комплекта, сваляш едните слагаш другите, така ти издържат по-дълго, защото километрите за годината ги рсзделяш на двата комплекта гуми.

    Коментиран от #28

    12:51 25.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "хех":

    За ТВОЕ сведение има ФИЗИЧЕН
    закон който обяснява защо дори
    ДВЕ ЛЕТНИ ГУМИ НА ЕДНА МАРКА
    ИМАТ РАЗЛИЧЕН СПИРАЧЕН ПЪТ,
    само защото шарката на грайфера е различна❗

    12:51 25.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Грешка в писането. 20 болта са на колелата (на повечето коли все пак).

    12:54 25.05.2026

  • 29 Абе тъй, то

    3 0 Отговор
    ама фалинел манге, йок мъни.
    С кво ще ги купиш като няма евраци?
    Джиткаш с каквото имаш и тва е.

    12:55 25.05.2026

  • 30 Хубаво е да се сменят

    1 2 Отговор
    и да имаш 8 джанти, но и съхранение трябва.
    Я сметнете колко кинта са 8 джанти с два комплекта зимни и летни гуми средна ръка.
    Колко хора могат да си го позволят с тези доходи?

    Коментиран от #33, #38

    13:01 25.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сър Мастър Бейтс":

    И все пак, не можете ли сами да си развиете 20 болта и да си смените колелата от летни на зимни и обратно? Все пак, това са само 20 болта? Мога да напиша, че карам не евтина кола, но колелата си ги сменям сам. Два комплекта, когато му дойде се сменят. При гумаджии се ходи, когато ще купуваш нови гуми да монтираш на джанти, иначе си сменям сам.

    13:04 25.05.2026

  • 33 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хубаво е да се сменят":

    Ами да се, но то не излиза по-евтино всеки път да ходиш на гумаджия да ти сменя гумите върху едни и същи джанти. Това отнема доста време, а на сервизите се плаща за времето. Два пъти в годината, то ти излиза по-евтино да си имаш комплект джанти.

    13:07 25.05.2026

  • 34 Спомени

    8 2 Отговор
    Едно време ,когато и родителите на голобрадото авторче са били още в детската градина,карахме целогодишно с единствените ,,всесезонни" гуми ,,Вида Спорт",като често задните бяха и регенерат при това какви зими имаше за разлика от липсата на...банани...

    Коментиран от #35, #37

    13:08 25.05.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Спомени":

    Ех, наборе, зими имаше, ама и техника имаше и пояси срещу снегонавяване имаше, а и купчини с пясък или сгурия имаше през 300 метра❗
    А сега, няма нито едно от изброените, а като падне два пръста сняг- обявяват бедствено положение, че и затварят пътищата❗

    13:13 25.05.2026

  • 36 МНЕНИЕ

    2 3 Отговор
    КАКВО Е ТОВА ПОНЯТИЕ зимни, летни, всесезонни гуми,... да, има гуми 3-5 упутреба внос от някъде...Когато нова гума има грайфер, според изисванията, какъв е проблема или зимната гума е направена от по-специален материал ли, нима в БГ има минусови -40 градуса през зимните месеци,... то тогава всесезонните от какво са направени.
    Само заблуждавате хората

    Коментиран от #39, #42

    13:16 25.05.2026

  • 37 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Спомени":

    Както написах по-горе, едно време колите не бяха като днешните. Ще спомена малко характеристики, може би има хора, които не са живяли едно време. Мощността на Трабант беше 26 коня, Шкода 105 Л беше 46 коня, Шкода 120 Л беше 52 коня. Вартбурга беше 50 коня. Жигули беше 60 коня. Москвича беше 60 - 75 коня. И всъщност масовите коли, бяха в този диапазон мощност. Сега 120 коня вече се смятат за слаби коли. Едно време ускорението до 100 беше за 25 - 30 секунди. Сега в повечето случаи е под 10 секунди.

    Коментиран от #53

    13:16 25.05.2026

  • 38 Какви

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хубаво е да се сменят":

    пък джанти искаш за зимни гуми. Ходи на някви отпадъци, тенекиените може и кило да ти ги дадат. Чудя им се на тия, дето зимно време, карат с ляти джанти. Ако се наложи да им сложиш вериги, после трябва и на бояджия да ги караш. Карам си зимата с тенекиите, и даже тасове не им слагам.

    13:17 25.05.2026

  • 39 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "МНЕНИЕ":

    Зимните са направени с материали, които да са меки дори и при ниски температури, за да държат на сняг и лед. Но колкото те са по-меки за да държат и да не замръзват в студа, то толкова те са по-лоши за лятото. Така и обратно от лятна на зимна.

    Коментиран от #41

    13:19 25.05.2026

  • 40 бай Данью

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аха, бутай им фитили,... току виж са сложили и тези категории в Правилника

    13:19 25.05.2026

  • 41 МНЕНИЕ 2

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    Колега , а ти дали си сигурен, че е така на практика
    Не съм видял някъде да има химически ъстав на гумите,... а само ДОТ и снежинка за зимни

    Коментиран от #45

    13:22 25.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ТАС

    0 1 Отговор
    Финасова логика при пробег под 10 000 км годишно за смяна на летни с зимни гуми няма.
    Просто на 3 година съвремите летни гуми са по опасни (стават абсолютна пластмаса) от 3 годишни зинми на пътя. Пробвах да карам летни повече от три години и при условия за аквапланинг така ме завтртяха че нямам думи. Ежедневно минавам този участък по няколко пъти и на два пъти съм имал проблем и то с 3-4 годишни летни гуми. При летните явно каучука старее по бързо от колкото при зимните гуми.
    Ако правиш повече от 15 000 километра лятото и да ги смениш на 3 година с нови има смисъл.
    За тези които карат под 10 000 на година. Просто караш две години с зимни на двигателния мост на третата ги слагаш на задния и взимаш нови зимни за двигателния мост.

    Коментиран от #46, #49

    13:27 25.05.2026

  • 44 НОВО МНЕНИЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Еха, ти го обясняваш, все едно си работил в Мишлен или ВИДА,....че и говориш за състав на двете категории гуми... Да си видял ТИР със зимни гуми, но не рядко пишат, че се е завъртял на пътя заради...

    Коментиран от #47, #48

    13:29 25.05.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "МНЕНИЕ 2":

    Ами влез в магазин и пипни с ръка зимна и лятна гума и ще се увериш сам(а)❗
    А относно химичния състав- няма изписан химичния състав на течността в бутилките уиски , само марката и колко годишно е❗😉

    13:31 25.05.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "ТАС":

    Това "Просто караш две години с зимни на двигателния мост на третата ги слагаш на задния и взимаш нови зимни за двигателния мост.", ако в колата не ти светнат няколко датчика ... е идеален съвет за само катастрофа или катастрофа ❗

    Коментиран от #55

    13:35 25.05.2026

  • 47 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "НОВО МНЕНИЕ":

    Естествено че съм видял. По Скандинавието е забранено да се кара с летни гуми зимата на камиони и автобуси (не съм шофьор). Та явно ти не си виждал в България, защото така ви лъжат, че нямало зимни гуми на камиони. Ами има.

    13:37 25.05.2026

  • 48 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "НОВО МНЕНИЕ":

    Пичага, зимната гума не е само шарката на грайфера. Тя не е проблем да се изкопира от всички. Важен е състава на материала и това всъщност определя цената на гумата и качествата и.

    13:40 25.05.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "ТАС":

    Какво имам предвид.
    След каране около 20 000 км износването макар и 2-3 мм, променя доста обиколката на гумата, а той влияе на броя обиколки на гумата за единица време,което при по-новите коли се отчита от електрониката и тя реагира❗
    Но дори да нямаш този проблем, то сцеплението на задните гуми става осезаемо още по- слабо. А това на мокър или заснежен път в завой си е направо опасност да видиш как стоповете ти минават пред теб❗
    Нищо лично, просто информация за размисъл, а животът си е твой 🚗

    Коментиран от #57

    13:42 25.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Механик

    4 0 Отговор
    "Управлението при мокри условия добавя още едно ниво на екстремен механичен риск към уравнението."
    През зимата няма ли "мокри условия"??? М? Ко прайм кат завали дъжд и темпераурата е 18 градуса (което се случва много по-често от това да има сняг)
    Единствения проблем е втвърдяването на зимната гума в следствие горещия асфалт. Казано инак, ако рази зима зимните ти гуми са "държали" добре на сняг, другата зима няма да държат така добре. И това също е относително.
    Дето вика един колега по-горе "време ви е да измислите пролетни и есенни гуми".

    14:00 25.05.2026

  • 52 Левски

    5 2 Отговор
    Пета година си карам само със зимни гуми и нямам никакъв проблем. Тъпа статия.

    14:11 25.05.2026

  • 53 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    А кой те кара да ускоряваш от 0 до 100 за 3 секунди? На кого е нужно това?
    Защо не кажеш колко бе максималната РАЗРЕШЕНА скорост едно време и колко е сега? В градовете бе 60 а сега е 50. Освен това в градовете рядко можеш да караш дори с 50.
    Коя кола от старите не можеше да вдигне 60? М?
    Или ти си от тия дето обичат да се фъзганосват с мръсна газ на 10 метра и после яко спирачки?
    Хората ти говорят за нормана експолатация на автомобила от НОРМАЛНИ водачи. Екстремистите и да си купуват квито си искат гуми, пак после ги дават по новините.

    Коментиран от #56, #59

    14:15 25.05.2026

  • 54 Ицо

    4 1 Отговор
    Чета и се смея...! Както на статията, така и на коментарите. В някои статии се пише как зимните гуми се опичат от слънцето и горещия асфалт, ставали твърди и неподходящи за зимни условия. Тук пише, че били меки и неподходящи за лятото ( което е така ). От коментарите най-много ме забавлява дискусията за едно време и сега. Хора, през социализма много малко хора шофираха през зимата. Ако се замисля, сигурно поименно ще мога да ги изброя от моя квартал. То и лятото не се шофираше особено много. Хората си ходеха пеша в ежедневието, автомобили се използваха само за уикенда на село и за лятната почивка. И човека, който описва тогавашния автопарк е много прав. Стига вече с тези сравнения. Времето се промени, животът се промени. Никой вече не управлява автомобил от "едно време" с гуми също от тогава...и черно-бели телевизори не гледа, и телефон с шайба не използва. Ако някой го прави, то това е от колекционерска гледна точка, а не защото е много хубаво.

    14:16 25.05.2026

  • 55 ТАС

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това зависи от задкормилното устройство.
    Ако караш като сътезател и нови гуми няма да ти помогнат.
    Над 15 години карам така и няма проблеми.
    Датчици не ми светват.

    Коментиран от #58

    14:16 25.05.2026

  • 56 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Механик":

    Е така е, но сега градовете са много по-натоварени и, кола която е двойно по-тежка от старите, трябва да може да спре по-бързо, а за това ти трябва добра гума, нали?

    14:22 25.05.2026

  • 57 ТАС

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Я обясни по-подробно как пада сцеплението от намаляването на диаметъра на гумата.
    Че ми стана интересно.

    Коментиран от #60

    14:27 25.05.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "ТАС":

    Така е. Но трябва да имаш предвид, че тук четат и шафиатурчита дето до сега са карАли само на видеоигри и след бала тепърва ще карат на сняг❗

    14:34 25.05.2026

  • 59 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Механик":

    По същата логика може да напишете - Защо ми са мощни спирачки на колата? Старата жигула с дискове отпред и барабани отзад също спираше колата!

    Защо според вас се слагат мощни спирачки на новите коли? Нали старите спирачки на старите коли също спираха колите?

    14:48 25.05.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "ТАС":

    Знаех си, че си разбирАч, ама много от прочетеното НЕ го разбираш❗
    "След каране около 20 000 км износването макар и 2-3 мм, променя доста обиколката на гумата, а то влияе на броя обиколки на гумата за единица време,което при по-новите коли се отчита от електрониката и тя реагира❗"
    Явно ти нямаш такава електроника, защото писа , че нищо не ти светва❗
    Остана да ти се обясни допълнително, че всяко изречение е завършена мисъл❗
    Та във втората част коментирам сцеплението, а не диаметъра. И след 20 000 км сцеплението вече е по-слабо защото част от страничните ръбове (към борда) , а и по самата шарка която стъпва върху асфалта, са износени.
    Така сцеплението на новата и старата гума,
    особено при центробежната сила в завой вече е различно. И балансът който автомобилът е имал срещу НЕДОЗАВИВАНЕ и ПРЕЗАВИВАНЕ е допълнително нарушен. Като презавиването става по-лесно, особено при понижено механично сцепление. 🚗
    Дано си ме разбрал сега❗

    14:55 25.05.2026

  • 61 Вале-каро

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Само да добавя относно природата.Едно време си бършехме ..адника с вестник ,а сега от меко та по-меко.

    15:05 25.05.2026