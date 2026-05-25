Зимни гуми през лятото - основна грешка, която не ви спестява пари, а напротив

Шофирането през летни месеци с комплект зимни гуми е тревожно често срещан навик сред шофьорите, които се съобразяват с бюджета си и погрешно смятат, че просто допълнително изтъркват комплекта си за зимата. В действителност това улеснение за каране с един чифт гуми води до сериозни технически компромиси, които активно подкопават динамиката на колата, безопасността на пътниците и дълголетието на автомобила.
Основният проблем се състои в химичния състав на самата смес на протектора. Зимните гуми използват меки гумени матрици с високо съдържание на силициев диоксид, проектирани да запазват еластичността си, когато температурата на пътя падне под нулата. Когато се подложи на горещ летен асфалт, тази гъвкава смес бързо се прегрява, което кара блоковете на протектора да се огъват прекомерно и буквално да „плуват“ по повърхността на пътя. Това структурно омекване унищожава прецизността на кормилното управление, предизвиква масивно накланяне на каросерията при завиване с висока скорост и драстично удължава спирачния път при аварийно спиране.
Освен това финансовата логика зад пропускането на сезонната смяна се разпада при анализ на триенето в реални условия. Интензивното термично натоварване, генерирано от бързото шофиране по магистралата върху горещ асфалт, води до износване на зимните протектори с ускорени и силно неравномерни темпове. Комплект висококачествени гуми за студено време, които лесно биха издържали три зими, може да се изтърка напълно и да се компрометира структурно само за един летен сезон, принуждавайки шофьорите към скъп и преждевременен цикъл на подмяна.
Управлението при мокри условия добавя още едно ниво на екстремен механичен риск към уравнението. Докато случайните шофьори гледат дълбоките, агресивни ламели на зимната гума и предполагат, че тя лесно ще отведе обилните валежи, тези канали са проектирани да уплътняват и компресират сняг, а не да отводняват вода при висока скорост. Истинските летни гуми с високи експлоатационни характеристики разполагат с широки надлъжни канали, проектирани специално да разрязват водния филм върху горещия асфалт. Карането със зимни гуми по наводнена магистрала през юли драстично понижава прага за аквапланинг, което води до загуба на физически контакт на автомобила с пътя при много по-ниски скорости, отколкото би било при подходящи сезонни гуми.
Освен непосредствените рискове за безопасността, това несъответствие в гумите натоварва ненужно вторичните механични системи на автомобила. Повишеното съпротивление при търкаляне на меките зимни смеси принуждава задвижващия механизъм да работи по-усилено, което значително увеличава разхода на гориво или изчерпва пробега на батерията на електромобила. Това също така увеличава термичното натоварване на спирачната система и повишава шума в интериора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #40
12:03 25.05.2026
2 Защото
Коментиран от #3
12:06 25.05.2026
3 Гого
До коментар #2 от "Защото":Как навремето карахме с едни гуми?Нямаше летни,зимни и др.
Коментиран от #4, #8
12:11 25.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Гого":Ами бяха си всесезонни, нещо което сега обявяват като НОВА ТЕХНИЛОГИЯ ❗
12:18 25.05.2026
5 хххх
Коментиран от #7, #9
12:20 25.05.2026
че знам че сместа и грайферите са различни,
че знам че зимните гуми се появяват преди малко повече от половин век,
че знам че има страни със сурова зима...❗
12:22 25.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "хххх":"Преди 30г. пък изобщо нямаше летни и зимни гуми, а всички бяха като днешните зимни."🤔
"Да, да , ама НЕ!"- както казваше Бай Петко❗
Първата зимна автомобилна гума в света, наречена „Kelirengas”, е създадена във Финландия през 1934 г. и е била предназначена за камиони и автобуси. Две години по-късно, нейният еквивалент за леки автомобили се появява под името “Nokian Hakkapeliitta”, предизвиквайки революция по отношение на безопасността през зимните месеци.
Коментиран от #10
12:26 25.05.2026
8 Хахахаха
До коментар #3 от "Гого":Защо сравнявате преди и сега? Преди колите бяха по 800 кг, бяха по 60 коня и вдигаха 120 км/ч. Сега са двойно по-тежки, 3 пъти по-мощни и два пъти по-бързи и то средните коли.
Коментиран от #12
12:26 25.05.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "хххх":Ако имаш предвид за гумите в България или твоите познания- уточни се!
Защото дори през соца във Видин правеха
Вида-контакт и Вида-зимна шарка❗
Коментиран от #11
12:28 25.05.2026
10 хххх
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Че те изобщо първите автомобилни гуми са си били със състав сходен със на сегашните зимни. Иначе казано пъво са се появили зимните гуми. Финландците добавят по-подходящ грайфер но на същия химичен състав на гумата! До неотдавна всички масови гуми бяха само ЗИМНИ.
Коментиран от #15
12:30 25.05.2026
11 хххх
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Още няколко пъти ли да ти го обясня? Гумите започнаха да се делят на зимни и летни, когато се внедри масово нов химичен състав на ЛЕТНИ гуми. До тогава гумите бяха със състава на днешните зимни и разликата беше единствено в грайфера - шарка, дълбочина и борд.
12:33 25.05.2026
До коментар #8 от "Хахахаха":Кои коли са били 800кг? Трабанта и полското фиатче? Средното тегло на тогавашните автомобили е почти два пъти по-голямо от на днешните. Не говоря за "руский мир", а в световен мащаб.
12:35 25.05.2026
13 дядо дръмпир
Коментиран от #18
12:35 25.05.2026
14 Хахахаха
До коментар #11 от "хххх":Както зимните, така и летните са много по-развити и напреднали в качествата си в сравнение с това, което е било преди. Но колкото те повече се развиват да са по-добри за това което са направени, толкова стават по-лоши за това, което не са направени. За това летните стават много по-добри за лятото, но много по-лоши за зимата, а зимните стават много по-добри за сняг и лед, но много по-лоши за лято, от колкото тези средните и старите, както всички пишат.
Коментиран от #44
12:38 25.05.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "хххх":Иначе казано, да ти повторя ли;
" Преди 30г. пък ИЗОБЩО НЯМАШЕ
летни и зимни гуми....."🤔 ами имаше😉
Преди 40 години карах зимите в Балкана със Вида-зимна шарка, а от март до октомври с Вида-контакт❗
Хубав ден! И лек път ❗
Коментиран от #19
12:38 25.05.2026
Коментиран от #22, #26
12:41 25.05.2026
12:41 25.05.2026
18 Хахахаха
До коментар #13 от "дядо дръмпир":Както написах горе, колкото една зимна гума е по-добра за сняг и лед, толкова тя е по-лоша за лятно време. Това, че твоите зимни гуми са добри лятото, показва, че те са много зле за зимата. Те за това са и евтини зимни гуми. Ако караш със скъпи и качествени зимни гуми, усещаш разликата бързо, когато се качиш на летни през лятото. Зимните не държат в завой, поднася. Естествено, трябва малко да вземеш по-рязък завой или малко да понатовариш, за да усетиш. То иначе и с гуми без грайфер, няма да усетиш нищо, ако само караш направо.
12:42 25.05.2026
19 хххх
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Карал си с два вида зимни гуми. Такива с грайфер и такива с по-дълбок грайфер. Просто едните си ги сменял по-често. Познай от къде знам!
12:42 25.05.2026
Васил
Коментиран от #24, #25
12:43 25.05.2026
21 Хахахаха
До коментар #12 от "хххх":Пиша, за колите които бяха в България. Колко тежеше жигули? 985 кг. Ладите всички толкова. Шкода 105 и 120 Л бяха по-леки. Вартбурга също. Колко беше мощността на тези?
12:45 25.05.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "хех":Знаеш ли, че в книжарниците има гумички за триене на молив и триене на химикал🤔❓
Толкова за природата и физиката на гумите❗
Коментиран от #27, #61
12:46 25.05.2026
12:49 25.05.2026
24 Сър Мастър Бейтс
До коментар #20 от "Васил":Сега сложих летни гуми на колата на жената - взеха ми 60 Евро с включен хотел за гуми. Ами за 2 сезона каране на всесезонни си избиваш парите за нови всесезонки като не спонсорираш гумаджиите. Не смятам повече да слагам зимни/летни. А по темата, имаме 3та кола в семейството, която се кара много рядко и тази година съм я оставил със зимните (не съм донор на гумаджиите), та ще видя как се представя зимна гума през лятото.
Коментиран от #32
12:50 25.05.2026
25 Хахахаха
До коментар #20 от "Васил":Ама на мен ми е интересно, как въобще се занимавате да сменяте гуми? Ами пичове, нямате ли два комплекта колела (гуми с джанти) и само си ги сменяте, когато му дойде времето. 25 болта са. Кой въобще се занимава, да сваля на гумаджия зимна гума, да монтира лятна и така всеки път? Това нормално ли е? Два комплекта, сваляш едните слагаш другите, така ти издържат по-дълго, защото километрите за годината ги рсзделяш на двата комплекта гуми.
Коментиран от #28
12:51 25.05.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "хех":За ТВОЕ сведение има ФИЗИЧЕН
закон който обяснява защо дори
ДВЕ ЛЕТНИ ГУМИ НА ЕДНА МАРКА
ИМАТ РАЗЛИЧЕН СПИРАЧЕН ПЪТ,
само защото шарката на грайфера е различна❗
12:51 25.05.2026
28 Хахахаха
До коментар #25 от "Хахахаха":Грешка в писането. 20 болта са на колелата (на повечето коли все пак).
12:54 25.05.2026
29 Абе тъй, то
С кво ще ги купиш като няма евраци?
Джиткаш с каквото имаш и тва е.
12:55 25.05.2026
30 Хубаво е да се сменят
Я сметнете колко кинта са 8 джанти с два комплекта зимни и летни гуми средна ръка.
Колко хора могат да си го позволят с тези доходи?
Коментиран от #33, #38
13:01 25.05.2026
32 Хахахаха
До коментар #24 от "Сър Мастър Бейтс":И все пак, не можете ли сами да си развиете 20 болта и да си смените колелата от летни на зимни и обратно? Все пак, това са само 20 болта? Мога да напиша, че карам не евтина кола, но колелата си ги сменям сам. Два комплекта, когато му дойде се сменят. При гумаджии се ходи, когато ще купуваш нови гуми да монтираш на джанти, иначе си сменям сам.
13:04 25.05.2026
33 Хахахаха
До коментар #30 от "Хубаво е да се сменят":Ами да се, но то не излиза по-евтино всеки път да ходиш на гумаджия да ти сменя гумите върху едни и същи джанти. Това отнема доста време, а на сервизите се плаща за времето. Два пъти в годината, то ти излиза по-евтино да си имаш комплект джанти.
13:07 25.05.2026
34 Спомени
Коментиран от #35, #37
13:08 25.05.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Спомени":Ех, наборе, зими имаше, ама и техника имаше и пояси срещу снегонавяване имаше, а и купчини с пясък или сгурия имаше през 300 метра❗
А сега, няма нито едно от изброените, а като падне два пръста сняг- обявяват бедствено положение, че и затварят пътищата❗
13:13 25.05.2026
36 МНЕНИЕ
Само заблуждавате хората
Коментиран от #39, #42
13:16 25.05.2026
37 Хахахаха
До коментар #34 от "Спомени":Както написах по-горе, едно време колите не бяха като днешните. Ще спомена малко характеристики, може би има хора, които не са живяли едно време. Мощността на Трабант беше 26 коня, Шкода 105 Л беше 46 коня, Шкода 120 Л беше 52 коня. Вартбурга беше 50 коня. Жигули беше 60 коня. Москвича беше 60 - 75 коня. И всъщност масовите коли, бяха в този диапазон мощност. Сега 120 коня вече се смятат за слаби коли. Едно време ускорението до 100 беше за 25 - 30 секунди. Сега в повечето случаи е под 10 секунди.
Коментиран от #53
13:16 25.05.2026
38 Какви
До коментар #30 от "Хубаво е да се сменят":пък джанти искаш за зимни гуми. Ходи на някви отпадъци, тенекиените може и кило да ти ги дадат. Чудя им се на тия, дето зимно време, карат с ляти джанти. Ако се наложи да им сложиш вериги, после трябва и на бояджия да ги караш. Карам си зимата с тенекиите, и даже тасове не им слагам.
13:17 25.05.2026
39 Хахахаха
До коментар #36 от "МНЕНИЕ":Зимните са направени с материали, които да са меки дори и при ниски температури, за да държат на сняг и лед. Но колкото те са по-меки за да държат и да не замръзват в студа, то толкова те са по-лоши за лятото. Така и обратно от лятна на зимна.
Коментиран от #41
13:19 25.05.2026
40 бай Данью
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аха, бутай им фитили,... току виж са сложили и тези категории в Правилника
13:19 25.05.2026
41 МНЕНИЕ 2
До коментар #39 от "Хахахаха":Колега , а ти дали си сигурен, че е така на практика
Не съм видял някъде да има химически ъстав на гумите,... а само ДОТ и снежинка за зимни
Коментиран от #45
13:22 25.05.2026
43 ТАС
Просто на 3 година съвремите летни гуми са по опасни (стават абсолютна пластмаса) от 3 годишни зинми на пътя. Пробвах да карам летни повече от три години и при условия за аквапланинг така ме завтртяха че нямам думи. Ежедневно минавам този участък по няколко пъти и на два пъти съм имал проблем и то с 3-4 годишни летни гуми. При летните явно каучука старее по бързо от колкото при зимните гуми.
Ако правиш повече от 15 000 километра лятото и да ги смениш на 3 година с нови има смисъл.
За тези които карат под 10 000 на година. Просто караш две години с зимни на двигателния мост на третата ги слагаш на задния и взимаш нови зимни за двигателния мост.
Коментиран от #46, #49
13:27 25.05.2026
44 НОВО МНЕНИЕ
До коментар #14 от "Хахахаха":Еха, ти го обясняваш, все едно си работил в Мишлен или ВИДА,....че и говориш за състав на двете категории гуми... Да си видял ТИР със зимни гуми, но не рядко пишат, че се е завъртял на пътя заради...
Коментиран от #47, #48
13:29 25.05.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "МНЕНИЕ 2":Ами влез в магазин и пипни с ръка зимна и лятна гума и ще се увериш сам(а)❗
А относно химичния състав- няма изписан химичния състав на течността в бутилките уиски , само марката и колко годишно е❗😉
13:31 25.05.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "ТАС":Това "Просто караш две години с зимни на двигателния мост на третата ги слагаш на задния и взимаш нови зимни за двигателния мост.", ако в колата не ти светнат няколко датчика ... е идеален съвет за само катастрофа или катастрофа ❗
Коментиран от #55
13:35 25.05.2026
47 Хахахаха
До коментар #44 от "НОВО МНЕНИЕ":Естествено че съм видял. По Скандинавието е забранено да се кара с летни гуми зимата на камиони и автобуси (не съм шофьор). Та явно ти не си виждал в България, защото така ви лъжат, че нямало зимни гуми на камиони. Ами има.
13:37 25.05.2026
48 Хахахаха
До коментар #44 от "НОВО МНЕНИЕ":Пичага, зимната гума не е само шарката на грайфера. Тя не е проблем да се изкопира от всички. Важен е състава на материала и това всъщност определя цената на гумата и качествата и.
13:40 25.05.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "ТАС":Какво имам предвид.
След каране около 20 000 км износването макар и 2-3 мм, променя доста обиколката на гумата, а той влияе на броя обиколки на гумата за единица време,което при по-новите коли се отчита от електрониката и тя реагира❗
Но дори да нямаш този проблем, то сцеплението на задните гуми става осезаемо още по- слабо. А това на мокър или заснежен път в завой си е направо опасност да видиш как стоповете ти минават пред теб❗
Нищо лично, просто информация за размисъл, а животът си е твой 🚗
Коментиран от #57
13:42 25.05.2026
51 Механик
През зимата няма ли "мокри условия"??? М? Ко прайм кат завали дъжд и темпераурата е 18 градуса (което се случва много по-често от това да има сняг)
Единствения проблем е втвърдяването на зимната гума в следствие горещия асфалт. Казано инак, ако рази зима зимните ти гуми са "държали" добре на сняг, другата зима няма да държат така добре. И това също е относително.
Дето вика един колега по-горе "време ви е да измислите пролетни и есенни гуми".
14:00 25.05.2026
14:11 25.05.2026
53 Механик
До коментар #37 от "Хахахаха":А кой те кара да ускоряваш от 0 до 100 за 3 секунди? На кого е нужно това?
Защо не кажеш колко бе максималната РАЗРЕШЕНА скорост едно време и колко е сега? В градовете бе 60 а сега е 50. Освен това в градовете рядко можеш да караш дори с 50.
Коя кола от старите не можеше да вдигне 60? М?
Или ти си от тия дето обичат да се фъзганосват с мръсна газ на 10 метра и после яко спирачки?
Хората ти говорят за нормана експолатация на автомобила от НОРМАЛНИ водачи. Екстремистите и да си купуват квито си искат гуми, пак после ги дават по новините.
Коментиран от #56, #59
14:15 25.05.2026
14:16 25.05.2026
55 ТАС
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това зависи от задкормилното устройство.
Ако караш като сътезател и нови гуми няма да ти помогнат.
Над 15 години карам така и няма проблеми.
Датчици не ми светват.
Коментиран от #58
14:16 25.05.2026
56 Хахахаха
До коментар #53 от "Механик":Е така е, но сега градовете са много по-натоварени и, кола която е двойно по-тежка от старите, трябва да може да спре по-бързо, а за това ти трябва добра гума, нали?
14:22 25.05.2026
57 ТАС
До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Я обясни по-подробно как пада сцеплението от намаляването на диаметъра на гумата.
Че ми стана интересно.
Коментиран от #60
14:27 25.05.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "ТАС":Така е. Но трябва да имаш предвид, че тук четат и шафиатурчита дето до сега са карАли само на видеоигри и след бала тепърва ще карат на сняг❗
14:34 25.05.2026
59 Хахахаха
До коментар #53 от "Механик":По същата логика може да напишете - Защо ми са мощни спирачки на колата? Старата жигула с дискове отпред и барабани отзад също спираше колата!
Защо според вас се слагат мощни спирачки на новите коли? Нали старите спирачки на старите коли също спираха колите?
14:48 25.05.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "ТАС":Знаех си, че си разбирАч, ама много от прочетеното НЕ го разбираш❗
"След каране около 20 000 км износването макар и 2-3 мм, променя доста обиколката на гумата, а то влияе на броя обиколки на гумата за единица време,което при по-новите коли се отчита от електрониката и тя реагира❗"
Явно ти нямаш такава електроника, защото писа , че нищо не ти светва❗
Остана да ти се обясни допълнително, че всяко изречение е завършена мисъл❗
Та във втората част коментирам сцеплението, а не диаметъра. И след 20 000 км сцеплението вече е по-слабо защото част от страничните ръбове (към борда) , а и по самата шарка която стъпва върху асфалта, са износени.
Така сцеплението на новата и старата гума,
особено при центробежната сила в завой вече е различно. И балансът който автомобилът е имал срещу НЕДОЗАВИВАНЕ и ПРЕЗАВИВАНЕ е допълнително нарушен. Като презавиването става по-лесно, особено при понижено механично сцепление. 🚗
Дано си ме разбрал сега❗
14:55 25.05.2026
61 Вале-каро
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Само да добавя относно природата.Едно време си бършехме ..адника с вестник ,а сега от меко та по-меко.
15:05 25.05.2026