Евродепутати, институции и бизнес обсъждат бъдещето на Дунавския регион в Русе

25 Май, 2026 11:48 642

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 26 май в Русе ще се проведе дискусия на тема „България - двигател на кохезия, устойчивост и развитие по Дунав“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Събитието ще се състои от 14:30 ч. в зала 101 на Корпус 2 на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Форумът ще събере представители на европейските институции, местната власт, академичната общност, бизнеса и експерти по Дунавската стратегия, за да обсъдят предизвикателствата и възможностите пред страните от региона и бъдещите европейски политики. Събитието се провежда в контекста на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион през 2026 г., което поставя акцент върху свързаността, кохезионната политика, устойчивото развитие и по-силната интеграция на Дунавския регион в европейските транспортни, енергийни и икономически коридори.

Дискусията ще бъде открита от евродепутатите от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, както и от почетния ректор на Русенския университет акад. Христо Белоев.

Ще бъде разисквана ролята на Дунав като стратегически коридор за транспорт, икономика и регионално развитие. Сред основните теми ще бъдат състоянието на транспортната и речната свързаност по Дунав, инфраструктурните дефицити, логистичният и инвестиционен потенциал на региона, развитието на трансграничната икономика и връзката между образованието, бизнеса и подготовката на кадри. Ще бъдат обсъдени макрорегионалните стратегии на ЕС и значението им за България. Акцент ще бъде поставен върху бъдещето на кохезионната политика, регионалните неравенства, свързаността по оста Дунав - Черно море и мястото на Дунавския регион в европейския дневен ред.

В разговора участие ще вземат кметът на Русе Пенчо Милков, националният координатор на Дунавската стратегия за България Вяра Минчева, представители на Русенския университет, Русенската търговско-индустриална камара, „Дунавски драгажен флот“ и експерти по градско и регионално развитие.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

