Деца от елитни фамилии са участвали във фаталната сбирка в Благоевград

16-годишно момиче загина, а 15-годишно момче се бори за живота си след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“. Тежкият инцидент е станал малко след полунощ на 24 май по време на младежко събиране, съобщават от местното издание Struma.com.
Трагедията се е разиграла в апартамент на улица „Яне Сандански“. Тялото на загиналото момиче е открито около 00:30 часа върху плочника пред входа на сградата. Малко по-късно е намерено и 15-годишното момче, чието падане е било частично омекотено от клоните на дърво.
Поради множеството тежки травми, оцелелият младеж е транспортиран по спешност в столичната болница „Пирогов“, където състоянието му остава критично.
По информация на първоизточника, във фаталния апартамент са присъствали общо четирима души – трима гимназисти и един студент, който е бил организатор на събирането по повод предстоящ абитуриентски бал. Данните сочат, че по-рано през деня компанията се е снабдила с диетиламид на лизергиновата киселина (ЛСД) чрез поръчка по интернет, както и с райски газ.
Студентът е задържан на място от пристигналите полицейски екипи в неадекватно състояние. Часове по-късно органите на реда са открили и задържали четвъртия участник в купона.
Към момента полицията в Благоевград води активно разследване за изясняване на точните обстоятелства около инцидента. Предстои да се установи дали става въпрос за нещастен случай под въздействието на силни халюциногени, самоубийство или външна намеса, довела до фаталния полет от петия етаж. С арестуваните младежи работят психолози.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Сила
По полека с квалификациите за провинциалния "елит " ....
Коментиран от #28
16:10 24.05.2026
3 Сталин
16:10 24.05.2026
4 Ами ако това са
16:11 24.05.2026
5 Механик
16:13 24.05.2026
7 Елит
16:15 24.05.2026
8 Като
16:16 24.05.2026
9 .....
16:17 24.05.2026
10 Сталин
16:17 24.05.2026
11 И Университета
Коментиран от #13, #14, #15
16:20 24.05.2026
12 Рогач
16:27 24.05.2026
15 Възпълничкият елитен
До коментар #11 от "И Университета":Даже моята диплома е от него.
16:33 24.05.2026
16 Анонимен
Коментиран от #38
16:33 24.05.2026
17 Маро мааа
16:37 24.05.2026
18 Елитни фамилии в Ганьовистан ?!!?
16:38 24.05.2026
20 Здрасти
Коментиран от #26, #33
16:40 24.05.2026
21 Да завършиш в бг
Коментиран от #29
16:41 24.05.2026
22 БеГемот
16:42 24.05.2026
23 Уха
16:43 24.05.2026
24 Елити ?!?!?! 😄😄😄
16:47 24.05.2026
25 Нямат възпитание
16:49 24.05.2026
26 И от мен здрасти
До коментар #20 от "Здрасти":Само ,че не съм съгласен да...,,ЛЕЖАТ"!
Das Arbeit macht Mensch!
Коментиран от #31
16:50 24.05.2026
27 Гърне
До коментар #6 от "Сталин":Тия дето ги изреди джензитата не са ги и чували че да се мятат от балкона
Теб нещо те мъчи на едно място цитираш х.тлер що ли?
16:51 24.05.2026
28 Ееее
До коментар #2 от "Сила":Че кое му е елитното на тоз дворец, та в кое село се намира викаш???
17:01 24.05.2026
29 Механик
До коментар #21 от "Да завършиш в бг":Ооо, а ми да. Всичко "читаво" учи в чужбина. Като Кирчо, Кокоряка, Лена, Лорер, Спецов...
Все в елитни западни училища учат умниците.
Я ги виж болшинството в Щатите, дето не знаят кой е открил Америка! За германия и франция няма изобщо да говоря.
17:04 24.05.2026
30 Явно наякакви
17:07 24.05.2026
32 Шани
Коментиран от #34
17:25 24.05.2026
33 Помни
До коментар #20 от "Здрасти":Когато Фидел Кастро идва на власт за 1 година ликвидира кубинската и американската мафии там . Същото прави и Бенито Мусолини с италианските мафии Коза Ностра , Ндрагета ..., когато взема властта там . Вие да сте чули за мафия в Северна Корея ? Начин има. Мерак няма ! Определението за МАФИЯ е срастване на организираната престъпност с държавната власт ! Ако някой си мисли , че Радев не е дошъл на власт с парите на българската МАФИЯ, или е наивник , или е глупак . Не случайно Черепа нарича , Радев свой фигурант .
17:30 24.05.2026
34 Пампаец
До коментар #32 от "Шани":Дали ще ти отрежат главата от врата , или от шията , крайният резултат ще е все същият ...
17:38 24.05.2026
35 Най великото нещо
17:43 24.05.2026
36 Рогач
17:50 24.05.2026
37 Елитна държава сме
17:54 24.05.2026
38 Питам
До коментар #16 от "Анонимен":Ама ти наистина ли си мислиш, че разпространението на наркотици става без активното съучастие на законодателната , съдебната и изпълнителната власти ? Що законодателната власт не въведе наказание до животен затвор за притежание и разпространение на наркотици на територията на България? Що не въведе доживотен затвор и за всеки държавен служител съдействам за разпространението на наркотици ? Пък гледай тогаз ще смеят ли тези от изпълнителната и съдебната власти да се правят на улави ? Те закон за третата криминална присъда не искат да приемат която задължително да е 20 години без право на замяна независимо от размера на престъплението и да махнат комулациите...
17:57 24.05.2026
39 Ганчо няма нужда от врагове
18:29 24.05.2026
40 Излиза че са елитни наркомани
18:31 24.05.2026
41 Радев донесе свободата
18:36 24.05.2026