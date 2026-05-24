Новини
Крими »
Деца от елитни фамилии са участвали във фаталната сбирка в Благоевград

Деца от елитни фамилии са участвали във фаталната сбирка в Благоевград

24 Май, 2026 16:06 4 053 41

  • благоевград-
  • младежи-
  • наркотици

Трагедията се е разиграла в апартамент на улица „Яне Сандански“

Деца от елитни фамилии са участвали във фаталната сбирка в Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16-годишно момиче загина, а 15-годишно момче се бори за живота си след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“. Тежкият инцидент е станал малко след полунощ на 24 май по време на младежко събиране, съобщават от местното издание Struma.com.

Трагедията се е разиграла в апартамент на улица „Яне Сандански“. Тялото на загиналото момиче е открито около 00:30 часа върху плочника пред входа на сградата. Малко по-късно е намерено и 15-годишното момче, чието падане е било частично омекотено от клоните на дърво.

Поради множеството тежки травми, оцелелият младеж е транспортиран по спешност в столичната болница „Пирогов“, където състоянието му остава критично.

По информация на първоизточника, във фаталния апартамент са присъствали общо четирима души – трима гимназисти и един студент, който е бил организатор на събирането по повод предстоящ абитуриентски бал. Данните сочат, че по-рано през деня компанията се е снабдила с диетиламид на лизергиновата киселина (ЛСД) чрез поръчка по интернет, както и с райски газ.

Студентът е задържан на място от пристигналите полицейски екипи в неадекватно състояние. Часове по-късно органите на реда са открили и задържали четвъртия участник в купона.

Към момента полицията в Благоевград води активно разследване за изясняване на точните обстоятелства около инцидента. Предстои да се установи дали става въпрос за нещастен случай под въздействието на силни халюциногени, самоубийство или външна намеса, довела до фаталния полет от петия етаж. С арестуваните младежи работят психолози.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    64 3 Отговор
    В Бъкингамския дворец ли са били ...???!
    По полека с квалификациите за провинциалния "елит " ....

    Коментиран от #28

    16:10 24.05.2026

  • 3 Сталин

    86 4 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    16:10 24.05.2026

  • 4 Ами ако това са

    80 5 Отговор
    елитни фамилии, по-добре да контактуват децата ми с деца, които не са от елитни...

    16:11 24.05.2026

  • 5 Механик

    73 7 Отговор
    Честита ви демокрация, ценности и "елитни семейства" (без ден трудов стаж, но пък с много пари и още по-голямо самочувствие)!

    16:13 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Елит

    55 2 Отговор
    в България е странно понятие , но жалко за съдбата на младите хора , почти деца още .

    16:15 24.05.2026

  • 8 Като

    67 1 Отговор
    Го знам българския елит на що мяза , ясна работата с тез елитни семейства

    16:16 24.05.2026

  • 9 .....

    69 1 Отговор
    Не разбрахме, кво им е елитното на нар.команчетата🤣

    16:17 24.05.2026

  • 10 Сталин

    53 9 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    16:17 24.05.2026

  • 11 И Университета

    43 4 Отговор
    им в Горна Джумая "елитен" , и студентите "елитни" , не ти е работа !

    Коментиран от #13, #14, #15

    16:20 24.05.2026

  • 12 Рогач

    45 2 Отговор
    Е га ти държавата щом тези са ни елита . Пък иначе , явно са искали да правят групов кекс , но каката така се е опъвала , че се е метнала от петият етаж , а натопорченият келеш я е последвал .Другите двамца под упойка са чакали реда си .

    16:27 24.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Възпълничкият елитен

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "И Университета":

    Даже моята диплома е от него.

    16:33 24.05.2026

  • 16 Анонимен

    26 3 Отговор
    Дрогата не прощава и на най-добрите.Всички от силовите министерства трябва да гледат под лупа случващото се,заедно с министър-председателя да вземат неотложни мерки това да не се повтори.

    Коментиран от #38

    16:33 24.05.2026

  • 17 Маро мааа

    24 2 Отговор
    Елитна мис иркеее

    16:37 24.05.2026

  • 18 Елитни фамилии в Ганьовистан ?!!?

    43 2 Отговор
    Айде по реалистично, жалко за децата !

    16:38 24.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Здрасти

    36 1 Отговор
    Властта ако иска за 24 часа няма да има един дилър на наркотици в България. ЗАЩО НЕ ЛЕЖАТ ПО ЗАТВОРИТЕ Е ВЪПРОСА? ТЕЯ НОВИТЕ КАТО СТАРИТЕ ЛИ СА???

    Коментиран от #26, #33

    16:40 24.05.2026

  • 21 Да завършиш в бг

    10 11 Отговор
    Звучи много тъпо...получаването на диплома е точното описание. Всичко читаво учи навън, останалото вегетира на труда и заблудата на предишното поколение

    Коментиран от #29

    16:41 24.05.2026

  • 22 БеГемот

    8 3 Отговор
    Пробвали са да полетят....никой не може да спре полета на младостта....да им пожелаем приятен полет....

    16:42 24.05.2026

  • 23 Уха

    18 3 Отговор
    Според мен са докопали дрогата за продажба на татковците фуражки. Явно партидата е била калпава. Затова е и затъмнението.

    16:43 24.05.2026

  • 24 Елити ?!?!?! 😄😄😄

    27 3 Отговор
    От кога да си държавен чиновник се води елитно, явно в тоя затънтен край яко са умрели от глад, няма бизнес, разчитат само на схемите на 🐷-то

    16:47 24.05.2026

  • 25 Нямат възпитание

    15 2 Отговор
    С две думи са се надрусали и, защо това трябва да ни интересува. Каквото са решили са направили сега да си носят последствията. А родителите са най-виновни, защото явно не са ги възпитали както трябва. Сега и те ще ронят сълзи, ама късно.

    16:49 24.05.2026

  • 26 И от мен здрасти

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Здрасти":

    Само ,че не съм съгласен да...,,ЛЕЖАТ"!
    Das Arbeit macht Mensch!

    Коментиран от #31

    16:50 24.05.2026

  • 27 Гърне

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Тия дето ги изреди джензитата не са ги и чували че да се мятат от балкона
    Теб нещо те мъчи на едно място цитираш х.тлер що ли?

    16:51 24.05.2026

  • 28 Ееее

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Че кое му е елитното на тоз дворец, та в кое село се намира викаш???

    17:01 24.05.2026

  • 29 Механик

    20 3 Отговор

    До коментар #21 от "Да завършиш в бг":

    Ооо, а ми да. Всичко "читаво" учи в чужбина. Като Кирчо, Кокоряка, Лена, Лорер, Спецов...
    Все в елитни западни училища учат умниците.
    Я ги виж болшинството в Щатите, дето не знаят кой е открил Америка! За германия и франция няма изобщо да говоря.

    17:04 24.05.2026

  • 30 Явно наякакви

    19 0 Отговор
    Графове или барони ще да са били.Жалко за младежите,а и елитния автор

    17:07 24.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Шани

    0 2 Отговор
    Как си пише : das Arbeit или die Arbeit ?

    Коментиран от #34

    17:25 24.05.2026

  • 33 Помни

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "Здрасти":

    Когато Фидел Кастро идва на власт за 1 година ликвидира кубинската и американската мафии там . Същото прави и Бенито Мусолини с италианските мафии Коза Ностра , Ндрагета ..., когато взема властта там . Вие да сте чули за мафия в Северна Корея ? Начин има. Мерак няма ! Определението за МАФИЯ е срастване на организираната престъпност с държавната власт ! Ако някой си мисли , че Радев не е дошъл на власт с парите на българската МАФИЯ, или е наивник , или е глупак . Не случайно Черепа нарича , Радев свой фигурант .

    17:30 24.05.2026

  • 34 Пампаец

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Шани":

    Дали ще ти отрежат главата от врата , или от шията , крайният резултат ще е все същият ...

    17:38 24.05.2026

  • 35 Най великото нещо

    2 0 Отговор
    Свързано с ЛСД е албумът на Porcupine Tree - Voyage 34. Вместо да си давате парите за ЛСД, просто го чуйте.

    17:43 24.05.2026

  • 36 Рогач

    6 0 Отговор
    Явно елитните родителски фамилии са си били камшика на някое елитно суингър парти в странство през почивните дни . И са хвърлили някоя пачка евраци на келешите си (щто вече са ГОЛЕМИ ) надявайки се като в ,,Декамерон" от Бокачо, лапетиите им да разнообразяват скучното си еднообразие с елитни разговори за възвишеното , в спорове кое е първичното и кое вторичното и в краен случай да си поиграят на доктори ... Лапетиите обаче , вместо да се занимават с философия са се назобили до откат за по лесно и са почнали да се мятат през терасата на петия етаж ... !

    17:50 24.05.2026

  • 37 Елитна държава сме

    6 0 Отговор
    15--16 годишни си поръчват наркотици по интернет, да си правят "купон". И се е получило купон трепач, а най-кофтито от всичко това е, че другите 15-16 годишни и да го чуят това(те няма да го прочетат, че четенето изисква умствена дейност), та и да го чуят този случай, изобщо няма да си извадят никакви поуки. Евентуално по-ентеуегентните младИежи, ще съобразят вече купените да съ правят на първия етаж или у мъзътъ. И тоя дето се сети тая гениални идея, ще го цанят за бъдещ Премиер!

    17:54 24.05.2026

  • 38 Питам

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Ама ти наистина ли си мислиш, че разпространението на наркотици става без активното съучастие на законодателната , съдебната и изпълнителната власти ? Що законодателната власт не въведе наказание до животен затвор за притежание и разпространение на наркотици на територията на България? Що не въведе доживотен затвор и за всеки държавен служител съдействам за разпространението на наркотици ? Пък гледай тогаз ще смеят ли тези от изпълнителната и съдебната власти да се правят на улави ? Те закон за третата криминална присъда не искат да приемат която задължително да е 20 години без право на замяна независимо от размера на престъплението и да махнат комулациите...

    17:57 24.05.2026

  • 39 Ганчо няма нужда от врагове

    0 0 Отговор
    Само затрива се доста успешно. Превърнал е ко чината в клоака

    18:29 24.05.2026

  • 40 Излиза че са елитни наркомани

    0 0 Отговор
    Така ли , макар че ако бяха от елитни семейства щяха да са наясно , че наркотиците не прощават на никого и просто щяха да разпускат със стария добре познат алкохол

    18:31 24.05.2026

  • 41 Радев донесе свободата

    0 0 Отговор
    Свободно си купуваме ЛСД

    18:36 24.05.2026