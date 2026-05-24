Деца от елитни фамилии са участвали във фаталната сбирка в Благоевград

16-годишно момиче загина, а 15-годишно момче се бори за живота си след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“. Тежкият инцидент е станал малко след полунощ на 24 май по време на младежко събиране, съобщават от местното издание Struma.com.

Трагедията се е разиграла в апартамент на улица „Яне Сандански“. Тялото на загиналото момиче е открито около 00:30 часа върху плочника пред входа на сградата. Малко по-късно е намерено и 15-годишното момче, чието падане е било частично омекотено от клоните на дърво.

Поради множеството тежки травми, оцелелият младеж е транспортиран по спешност в столичната болница „Пирогов“, където състоянието му остава критично.

По информация на първоизточника, във фаталния апартамент са присъствали общо четирима души – трима гимназисти и един студент, който е бил организатор на събирането по повод предстоящ абитуриентски бал. Данните сочат, че по-рано през деня компанията се е снабдила с диетиламид на лизергиновата киселина (ЛСД) чрез поръчка по интернет, както и с райски газ.

Студентът е задържан на място от пристигналите полицейски екипи в неадекватно състояние. Часове по-късно органите на реда са открили и задържали четвъртия участник в купона.

Към момента полицията в Благоевград води активно разследване за изясняване на точните обстоятелства около инцидента. Предстои да се установи дали става въпрос за нещастен случай под въздействието на силни халюциногени, самоубийство или външна намеса, довела до фаталния полет от петия етаж. С арестуваните младежи работят психолози.