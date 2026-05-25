Мохамед Салах и емоционалното сбогуване с Робъртсън на "Анфийлд"

Футболистът на Ливърпул Мохамед Салах бе изключително емоционален в последния си мач за клуба, но не само заради себе си, а и заради напускането на своя съотборник Андрю Робъртсън.

„Мисля, че сега плаках повече, отколкото през целия си живот. По принцип не съм особено емоционален човек. Прекарахме тук младостта си, споделяхме всичко от началото до края. Върнахме този клуб там, където му е мястото. Анди е обичан, защото винаги дава всичко от себе си на терена. Затова го ценят и обичат", сподели Салах.

"Напускането на Ливърпул е изключително тежко. Той е изключително важен за отбора и за периода, който преживяхме заедно. Наистина съм горд, че делях съблекалнята с него. Той винаги е бил отборен играч. Много съм щастлив, че играх с него в един отбор“, каза крилото в ефира на Sky Sports.

След мача с Брентфорд Салах и Робъртсън излязоха отново на терена на „Анфийлд“, за да се сбогуват с феновете. Играчите и треньорският щаб на Ливърпул направиха шпалир за тях.