Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мохамед Салах и емоционалното сбогуване с Робъртсън на "Анфийлд"

Мохамед Салах и емоционалното сбогуване с Робъртсън на "Анфийлд"

25 Май, 2026 13:29 762 0

  • мохамед салах-
  • футбол-
  • ливърпул-
  • андрю робъртсън-
  • сбогуване-
  • сълзи-
  • пач

Мисля, че сега плаках повече, отколкото през целия си живот

Мохамед Салах и емоционалното сбогуване с Робъртсън на "Анфийлд" - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Футболистът на Ливърпул Мохамед Салах бе изключително емоционален в последния си мач за клуба, но не само заради себе си, а и заради напускането на своя съотборник Андрю Робъртсън.

Мохамед Салах и емоционалното сбогуване с Робъртсън на "Анфийлд"

„Мисля, че сега плаках повече, отколкото през целия си живот. По принцип не съм особено емоционален човек. Прекарахме тук младостта си, споделяхме всичко от началото до края. Върнахме този клуб там, където му е мястото. Анди е обичан, защото винаги дава всичко от себе си на терена. Затова го ценят и обичат", сподели Салах.

Мохамед Салах и емоционалното сбогуване с Робъртсън на "Анфийлд"

"Напускането на Ливърпул е изключително тежко. Той е изключително важен за отбора и за периода, който преживяхме заедно. Наистина съм горд, че делях съблекалнята с него. Той винаги е бил отборен играч. Много съм щастлив, че играх с него в един отбор“, каза крилото в ефира на Sky Sports.

Мохамед Салах и емоционалното сбогуване с Робъртсън на "Анфийлд"

След мача с Брентфорд Салах и Робъртсън излязоха отново на терена на „Анфийлд“, за да се сбогуват с феновете. Играчите и треньорският щаб на Ливърпул направиха шпалир за тях.

Мохамед Салах и емоционалното сбогуване с Робъртсън на "Анфийлд"


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове