Диалогът със САЩ е възможен на база принципа „действие за действие“

25 Май, 2026 14:15 898 5

Иран няма да се подчини на логиката на силата и заплахите

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Преговорите със САЩ и постигането на споразумения са възможни само въз основа на принципа „действие за действие“, заяви Ебрахим Резаи, говорител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

„По време на военните операции тактически се ръководехме от принципа „око за око“. Сега, в дипломатическа война, формулата може да бъде само „действие в замяна на действие“, цитира думите му иранският телевизионен канал Al Alam. „Иран няма да се подчини на логиката на силата и заплахите“, подчерта Резаи.

В къщото време оворителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че меморандум за разбирателство по мирното споразумение и въпросите, свързани с ядрената програма, трябва да бъде обсъден в рамките на 60 дни.

„В рамките на 60 дни трябва да бъдат обсъдени някои подробности от меморандума за разбирателство и други въпроси. Един от въпросите определено е свързан с ядрената програма. На този етап не обсъждаме подробностите за ядрената програма, а 14-точковият меморандум за разбирателство е фокусиран върху прекратяването на войната“, каза Багаей, според агенцията.

Техеран предприема стъпки за модернизиране на иранската военна техника и прави всичко необходимо, за да поддържа военния си потенциал. Това заяви Али Абдолахи, началник на Централния щаб на иранските сили „Хатам ал-Анбия“.

„Процесът на модернизиране на нашата техника в съответствие със съвременните изисквания продължава“, цитира го иранският телевизионен канал „Ал Алам“. „Целият ни военен потенциал е запазен.“ „Възнамеряваме да продължим борбата срещу врага докрай и да го победим“, добави Абдолахи.

Иран възнамерява да разположи нови системи за противовъздушна отбрана, за да отблъсква по-ефективно вражеските въздушни атаки. Това обяви Али Абдолахи, началник на щаба на силите „Хатам ал-Анбия“.

„Ще разположим нови системи за противовъздушна отбрана, за да противодействаме по-ефективно на вражеските въздушни атаки“, цитира думите му иранският телевизионен канал „Ал Алам“.


