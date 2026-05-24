Руснаците поразили сградата с киевския апартамент на Зеленски

Сградата в Киев, в която се помещават апартаментите на украинския президент Володимир Зеленски и приближения му бизнесмен Тимур Миндич, е била повредена при масираната руска атака, съобщи вестник „Украинска правда“.

Според вестника вероятно сградата е била поразена от отломки от украинска ракета за противовъздушна отбрана.

Преди това кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че украинската столица е била атакувана с десетки ракети и стотици безпилотни летателни апарати през нощта.

В нощта на 24 май руските въоръжени сили нанесоха масиран удар по военни командни съоръжения, авиобази и предприятия на отбранителната промишленост в Украйна, използвайки ракети „Орешник“, „Циркон“, „Искандер“ и „Кинжал“, съобщи Министерството на отбраната. Украйна заяви, че ударът с „Орешник“ е засегнал Киевска област. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев нарече атаката отговор на атаката на украинската армия срещу колеж в Старобилск.

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че град Бела Церква в Киевска област е бил ударен от ракета „Орешник“. Според телеграм канала SHOT, металургичен завод в града, където са били сглобявани дронове FP-1, е бил ударен.

По-рано украинската Върховна рада призова за прекратяване на конфликта след удара в Орешник.