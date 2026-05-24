Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Руснаците поразили сградата с киевския апартамент на Зеленски
  Тема: Украйна

Руснаците поразили сградата с киевския апартамент на Зеленски

24 Май, 2026 18:27, обновена 24 Май, 2026 18:32 856 30

  • украйна-
  • киев-
  • зеленски-
  • миндич-
  • атака-
  • русия

Там било и жилището на приближеният на украинския президент бизнесмен Тимур Миндич

Руснаците поразили сградата с киевския апартамент на Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сградата в Киев, в която се помещават апартаментите на украинския президент Володимир Зеленски и приближения му бизнесмен Тимур Миндич, е била повредена при масираната руска атака, съобщи вестник „Украинска правда“.

Според вестника вероятно сградата е била поразена от отломки от украинска ракета за противовъздушна отбрана.

Преди това кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че украинската столица е била атакувана с десетки ракети и стотици безпилотни летателни апарати през нощта.

В нощта на 24 май руските въоръжени сили нанесоха масиран удар по военни командни съоръжения, авиобази и предприятия на отбранителната промишленост в Украйна, използвайки ракети „Орешник“, „Циркон“, „Искандер“ и „Кинжал“, съобщи Министерството на отбраната. Украйна заяви, че ударът с „Орешник“ е засегнал Киевска област. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев нарече атаката отговор на атаката на украинската армия срещу колеж в Старобилск.

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че град Бела Церква в Киевска област е бил ударен от ракета „Орешник“. Според телеграм канала SHOT, металургичен завод в града, където са били сглобявани дронове FP-1, е бил ударен.

По-рано украинската Върховна рада призова за прекратяване на конфликта след удара в Орешник.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Z-канали за обстрела с "Орешник":

    8 13 Отговор
    Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е паднал "Орешник". Стрували си цената на "Орешник" за такъв резултат от използването му .

    Коментиран от #5

    18:34 24.05.2026

  • 2 Това е добре

    15 5 Отговор
    Той без това няма да му трябва на боклука като го погне народа!

    18:34 24.05.2026

  • 3 хаха🤣

    8 14 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и пазари, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    18:35 24.05.2026

  • 4 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    9 17 Отговор
    Преди една година в нощта на 24 май Кремъл пак удари Киев - в навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий. Него църквите в Русия и Украйна честват на тази дата.
    Изверигите на Путин не пропуснаха и днес да осквернят и зачерният този празник, който би трябвало да е празник на единството на всички които пишем с буквите на Кирил и Методий и прославяме Бога на езика, който те са ни създали.
    Няма как обаче да сме в единство с онези, които кощунстват на светите празници и избиват хора. Имате ли още съмнения, чe режимът в Кремъл живота е богоборчески, антихристиянски и служител на Сатаната?
    Путин и компания, както и Руската православна църква трябва да бъдат отлъчени от православието. А дотогава всички православни църкви да прекъснат всякакво общение и да престана да споменават името на Кирил Гундяев по време на богослуженията, обслужвани от предстоятелите на тези църкви.

    18:35 24.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Z-канали за обстрела с "Орешник":":

    само да ми посегнат на гаража...ще хвърчат ботокси и куфари с л.й на

    Коментиран от #11, #25

    18:36 24.05.2026

  • 6 Оли Гофрен

    12 4 Отговор
    Руснаците са потрошили златния кнеффф на Зелен със Ски .Мъкаа,мъкаа 😂😂😂 !

    18:36 24.05.2026

  • 7 Глупости и тъпи изявления

    7 2 Отговор
    на наркоманските PR медии.
    Орешника просто е запалил гаража на Надето която тя преди няколко месеца е купила в Киев и е мислила да го прави луксозен жилищен комплекс.
    Гаража не е бил нищо особено но може би вътре имало някой пей трилър който тя е използвала за разходки в кюф и затова се вдига такъв огромен войн. Аре голям праз.

    18:37 24.05.2026

  • 8 Урсулите:

    12 2 Отговор
    Руснаците поразили с Орешник сградата с киевския апартамент на Зеленски,
    в който се намира Златната му вана и тоалетна за Сто милиона Евро
    Подарени от Кая Калас и Урсула фон дер Лаен,
    от удара златото се стопило и изтекло в канализацията.

    Коментиран от #13

    18:37 24.05.2026

  • 9 Питам

    13 3 Отговор
    Последно: Сградата от руска ракета ли е ударена или от ОТЛОМКИ ОТ УКРАИНСКИ ДРОН? И какво е правил този УКРАИНСКИ ДРОН над сградата на Зеленски? Приятелски огън или атентат?

    18:37 24.05.2026

  • 10 Айдеее

    9 2 Отговор
    5 тона бЕло и поне три златни кенефа са дали фира, разхищение! А всичко това е платено с кръвта на млади укри

    18:37 24.05.2026

  • 11 хаха🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски не се прави на лош,мека Мария си ,с тези дебели счупени уши и тъпо изражение даже и гарга не можеш да изплашиш 😂😂😂.

    Коментиран от #21

    18:38 24.05.2026

  • 12 Питанка

    5 13 Отговор
    Някоя българска телевизия съобщи ли за руското "славянско" варварство тази нощ над Украйна?
    Мунчо осъди ли варварското нападение на Мордор и настоя ли пред кондукторката от посоль за спиране на огъня и уреждане на конфликта с дипломация

    Коментиран от #17, #19

    18:38 24.05.2026

  • 13 Коща:

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Урсулите:":

    На спешно заседание евро-комисията взе решение
    да се отпуснат нови Сто милиона Евро за да може
    Зеленски отново да си купи залтна вана и тоалетна от масивно злато!

    18:39 24.05.2026

  • 14 Лайн Ари

    5 3 Отговор
    Какъв апартамент ? Той излиза от бункера само когато е в чужбина да проси !

    Коментиран от #28

    18:39 24.05.2026

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 2 Отговор
    Ся последно на Сирски главата откриха ли ?Благодаря ви предварително !

    18:39 24.05.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Това вече е новина !!!
    След ПЯТЬ года бомбене в нищото руснаците най-сетне поразиха апартамента на Зеле. Пабеда за нами 🤣

    Коментиран от #22

    18:40 24.05.2026

  • 17 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Питанка":

    Много питаш Гриша ,лесно и просто е лап пай Гуя.

    18:41 24.05.2026

  • 18 Мишел

    1 5 Отговор
    Трети път "Орешник", трето фиаско. Въпреки колосалната цена от десетки милиони долара за една ракета "Орешник", както и в предишните два случая, при които бе използван "Орешник"-ът, резултатите не са впечатляващи - тази нощ "суперракетата" е успяла да разруши само 3 гаража в Била Церква в Киевска област. Според украинския OSINT канал "Кибер Борошно" е възможно целта на атаката да е било летището на града, само че то е в съвсем друга посока, а "Орешник"-ът е долетял едва до гаражни помещения в съвсем различна част на града.

    Коментиран от #24

    18:42 24.05.2026

  • 19 @@@

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Питанка":

    ПедиПП/ДБ-тата осъдиха удара по златната тоалетна на Зеленски
    и спешно заминават за Киев за да пазят Зеленски от следващи
    удари с Руски ракети.

    18:42 24.05.2026

  • 20 Противоречие

    2 2 Отговор
    В заглавието руснаците виновни, в статията поразяване от украинско пво. Зеленски плаче ли? Пак е някъде в Европа под полата на жена си.

    18:42 24.05.2026

  • 21 хаха🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "хаха🤣":

    остави го Максудския, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    18:43 24.05.2026

  • 22 Гресиран козяк

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    Но въпреки всичката налична грес , козяшки мин.дилл тии продължаваш да си го слагаш на сухо в гаzyндера ☝️😬!

    18:43 24.05.2026

  • 23 Ей тия

    2 1 Отговор
    руснаци са изверги! Молим се на Господ да ни освободи от Путин и да го прати на правилното място.

    18:44 24.05.2026

  • 24 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Много хохохол измря от ударите снощи,тепърва ще излиза информация !

    18:44 24.05.2026

  • 25 Тоест

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ще се разхвърчиш самия ти, защото си куфар с л..@..й.нааааа. Нали си поглеждал в огледалото?

    18:46 24.05.2026

  • 26 Изчакайте като не знаете мисирки!

    1 1 Отговор
    Руснаците поразили сградата с киевския апартамент на Зеленски?Според вестника вероятно сградата е била поразена от отломки от украинска ракета за противовъздушна отбрана. МИСИРКИ, КОЕ Е ВЕРНОТО И КОЕ Е ЛЪЖЛИВОТО? АЗ МИСЛЯ ,ЧЕ ПВО РАКЕТА Е УДАРИЛА АПАРТАМЕНТА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН. БЪДЕТЕ КОРЕКТНИ!

    18:47 24.05.2026

  • 27 Рублевка

    0 1 Отговор
    Много закъснял и недостатъчно силен отговор на украинските провокации и терористични атентати. Украински диверсанти действат в Русия. В руските гори постоянно намират убити гъбари с одрана на живо кожа.

    18:47 24.05.2026

  • 28 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лайн Ари":

    Зеленски е богат човек. Само от правата на сериала Слуга на народа от 10 години / от 2015 до момента / е получил на 15 млн. $. Нормално е през годините да ги е инвестирал в недвижими имоти, примерно 20 апартамента или офиси. Също има и доста инвестиции в акции облигации и в стартъпи в ИТ индустрията. Както всеки богат човек прави и той е така.

    18:48 24.05.2026

  • 29 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    А трите вили и яхтата му как са?

    18:48 24.05.2026

  • 30 1234

    0 0 Отговор
    Коментиращите орешник показват, че понятие си нямат от орешник. Орешник може да носи ядрен боеприпас равняващ се на 50 хирошими. Може да носи конвенциален заряд равняващ се на зо авиобомби ФАБ 1500. Може да използва само кинетичната енергия на титанови и волфрамови елементи, които проникват в 30 м железобетон или 100 м земно-скалиста местност, при това проникване дълбоко под земята се образува локално земетресение, което разрушава всичко, което е под земята. За това не се виждат кратери и разрушения на повърхността.

    18:48 24.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания