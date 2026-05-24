Руснаците поразили сградата с киевския апартамент на Зеленски

Сградата в Киев, в която се помещават апартаментите на украинския президент Володимир Зеленски и приближения му бизнесмен Тимур Миндич, е била повредена при масираната руска атака, съобщи вестник „Украинска правда“.
Според вестника вероятно сградата е била поразена от отломки от украинска ракета за противовъздушна отбрана.
Преди това кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че украинската столица е била атакувана с десетки ракети и стотици безпилотни летателни апарати през нощта.
В нощта на 24 май руските въоръжени сили нанесоха масиран удар по военни командни съоръжения, авиобази и предприятия на отбранителната промишленост в Украйна, използвайки ракети „Орешник“, „Циркон“, „Искандер“ и „Кинжал“, съобщи Министерството на отбраната. Украйна заяви, че ударът с „Орешник“ е засегнал Киевска област. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев нарече атаката отговор на атаката на украинската армия срещу колеж в Старобилск.
Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че град Бела Церква в Киевска област е бил ударен от ракета „Орешник“. Според телеграм канала SHOT, металургичен завод в града, където са били сглобявани дронове FP-1, е бил ударен.
По-рано украинската Върховна рада призова за прекратяване на конфликта след удара в Орешник.
1 Z-канали за обстрела с "Орешник":
2 Това е добре
3 хаха🤣
4 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Изверигите на Путин не пропуснаха и днес да осквернят и зачерният този празник, който би трябвало да е празник на единството на всички които пишем с буквите на Кирил и Методий и прославяме Бога на езика, който те са ни създали.
Няма как обаче да сме в единство с онези, които кощунстват на светите празници и избиват хора. Имате ли още съмнения, чe режимът в Кремъл живота е богоборчески, антихристиянски и служител на Сатаната?
Путин и компания, както и Руската православна църква трябва да бъдат отлъчени от православието. А дотогава всички православни църкви да прекъснат всякакво общение и да престана да споменават името на Кирил Гундяев по време на богослуженията, обслужвани от предстоятелите на тези църкви.
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Z-канали за обстрела с "Орешник":":само да ми посегнат на гаража...ще хвърчат ботокси и куфари с л.й на
6 Оли Гофрен
7 Глупости и тъпи изявления
Орешника просто е запалил гаража на Надето която тя преди няколко месеца е купила в Киев и е мислила да го прави луксозен жилищен комплекс.
Гаража не е бил нищо особено но може би вътре имало някой пей трилър който тя е използвала за разходки в кюф и затова се вдига такъв огромен войн. Аре голям праз.
8 Урсулите:
в който се намира Златната му вана и тоалетна за Сто милиона Евро
Подарени от Кая Калас и Урсула фон дер Лаен,
от удара златото се стопило и изтекло в канализацията.
18:37 24.05.2026
9 Питам
10 Айдеее
11 хаха🤣
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Максудски не се прави на лош,мека Мария си ,с тези дебели счупени уши и тъпо изражение даже и гарга не можеш да изплашиш 😂😂😂.
12 Питанка
Мунчо осъди ли варварското нападение на Мордор и настоя ли пред кондукторката от посоль за спиране на огъня и уреждане на конфликта с дипломация
13 Коща:
До коментар #8 от "Урсулите:":На спешно заседание евро-комисията взе решение
да се отпуснат нови Сто милиона Евро за да може
Зеленски отново да си купи залтна вана и тоалетна от масивно злато!
14 Лайн Ари
15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16 Владимир Путин, президент
След ПЯТЬ года бомбене в нищото руснаците най-сетне поразиха апартамента на Зеле. Пабеда за нами 🤣
17 оня с коня
До коментар #12 от "Питанка":Много питаш Гриша ,лесно и просто е лап пай Гуя.
18 Мишел
19 @@@
До коментар #12 от "Питанка":ПедиПП/ДБ-тата осъдиха удара по златната тоалетна на Зеленски
и спешно заминават за Киев за да пазят Зеленски от следващи
удари с Руски ракети.
20 Противоречие
21 хаха🤣
До коментар #11 от "хаха🤣":остави го Максудския, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣
22 Гресиран козяк
До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":Но въпреки всичката налична грес , козяшки мин.дилл тии продължаваш да си го слагаш на сухо в гаzyндера ☝️😬!
23 Ей тия
24 Механик
До коментар #18 от "Мишел":Много хохохол измря от ударите снощи,тепърва ще излиза информация !
25 Тоест
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ще се разхвърчиш самия ти, защото си куфар с л..@..й.нааааа. Нали си поглеждал в огледалото?
26 Изчакайте като не знаете мисирки!
27 Рублевка
28 ....
До коментар #14 от "Лайн Ари":Зеленски е богат човек. Само от правата на сериала Слуга на народа от 10 години / от 2015 до момента / е получил на 15 млн. $. Нормално е през годините да ги е инвестирал в недвижими имоти, примерно 20 апартамента или офиси. Също има и доста инвестиции в акции облигации и в стартъпи в ИТ индустрията. Както всеки богат човек прави и той е така.
29 стоян георгиев
30 1234
