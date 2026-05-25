Икер Касияс разкри за изключителен жест извън терена от Меси: Бях поразен!

Легендарният вратар на Реал Мадрид и испанския национален отбор Икер Касияс сподели трогателна и неизвестна досега история за големия си съперник на терена Лионел Меси. Касияс разкри как аржентинската суперзвезда го е изненадал с изключителен жест извън терена в един от най-трудните моменти в живота му.

През 2019 година стражът претърпя инфаркт по време на тренировка с тогавашния си клуб Порто и беше приет по спешност в болница. Ден след инцидента той получава обаждане, което никога няма да забрави.

„На следващия ден получих обаждане от непознат номер. Вдигнах и от другата страна беше Меси. Той ми каза: „Хей, Икер, нямах номера ти, но го взех от Пике. Надявам се да се възстановиш възможно най-скоро. Изпратих ти цветя, надявам се да ти харесат“, споделя Касияс.

Бившият капитан на „белия балет“, който в продължение на години водеше ожесточени битки с Меси в паметните сблъсъци между Реал Мадрид и Барселона, призна, че е останал дълбоко трогнат от постъпката на аржентинеца.

„Бях наистина поразен от неговата скромност. Той нямаше никаква причина или задължение да ми звъни – преди това дори не бяхме приятели“, допълва легендарният вратар.