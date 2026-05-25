Русия остава неразделна част от световната икономика

Русия е била и остава неразделна част от световната икономическа система, подчерта руският президент Владимир Путин в приветствието си към участниците, организаторите и гостите на 29-ия Санктпетербургски международен икономически форум (СПИЕФ).

„Нашата страна е била и остава неразделна част от световната икономическа система. Заедно с нашите колеги продължаваме активно да работим в многостранни обединения – ООН и нейните структури, ЕАЕС, ОНД, БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество и Организацията на Договора за колективна сигурност, чието председателство Русия ще поеме през 2026 г.“, се отбелязва в посланието на държавния глава, публикувано на уебсайта на Кремъл.

Путин отбеляза, че Русия е отворена за конструктивно взаимодействие с всички партньори, които споделят принципите на взаимно уважение и са готови да изграждат честни, дългосрочни отношения.