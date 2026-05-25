Русия остава неразделна част от световната икономика

25 Май, 2026 13:55 793 17

Москва е отворена за конструктивно взаимодействие с всички партньори, които споделят принципите на взаимно уважение

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия е била и остава неразделна част от световната икономическа система, подчерта руският президент Владимир Путин в приветствието си към участниците, организаторите и гостите на 29-ия Санктпетербургски международен икономически форум (СПИЕФ).

„Нашата страна е била и остава неразделна част от световната икономическа система. Заедно с нашите колеги продължаваме активно да работим в многостранни обединения – ООН и нейните структури, ЕАЕС, ОНД, БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество и Организацията на Договора за колективна сигурност, чието председателство Русия ще поеме през 2026 г.“, се отбелязва в посланието на държавния глава, публикувано на уебсайта на Кремъл.

Путин отбеляза, че Русия е отворена за конструктивно взаимодействие с всички партньори, които споделят принципите на взаимно уважение и са готови да изграждат честни, дългосрочни отношения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 путин ли

    И той ще капутне!

    13:58 25.05.2026

  • 4 дедо

    па ний от европа сме по големите пакети

    13:59 25.05.2026

  • 5 Ваймар 2 иде

    До коментар #2 от "Хамбург":

    По едно време БВП на Хамбург е тежало в хартия повече от инфраструктурата на целия град.

    14:00 25.05.2026

  • 12 ФАКТ

    путин - най-големия он във Вселената.

    14:03 25.05.2026

  • 13 ФАКТ

    путин - най-големия олигофрен във Вселената.

    14:04 25.05.2026

  • 15 Благой от СОФстрой

    За "Хитлериста Путин" убийствата са неразделна част от световната икономика!!!

    14:18 25.05.2026

  • 16 Гориил

    На този форум се сключват сделки на стойност десетки милиарди евро. Така нареченият пакет за участие във форума започва от 60 000 евро и може да достигне 90 000-100 000 евро при внимателно внимание и дълбок интерес към участието и сключването на сделки. Очаква се броят на участващите държави да достигне 100 до 2026 г., а вероятно и повече.Този форум не е за бедни и хора в неравностойно положение, но всички са поканени, включително страни от Азия, Африка и Латинска Америка. Съединените щати изразиха желание да участват. Москва, с подозрение и недоверие, се съгласи.

    14:19 25.05.2026

  • 17 аман

    Аман от тази русия бе. Започвате да досаждате.

    14:58 25.05.2026