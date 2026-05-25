Москва ще се обърне към Международния съд заради "системното нарушаване на правата на етническите руснаци в балтийските държави"

25 Май, 2026 04:46, обновена 25 Май, 2026 04:51 1 012 14

Решението е провокирано от факта, че "балтийските правителства игнорират призивите на Москва за диалог и продължават да провеждат политики, които нарушават международните норми"

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия възнамерява да сезира Международния съд за системното нарушаване на правата на етническите руснаци в балтийските държави, съобщиха от Министерството на външните работи пред „Известия“.

Решението е провокирано от факта, че "балтийските правителства игнорират призивите на Москва за диалог и продължават да провеждат политики, които нарушават международните норми". Според статията на руското външно министерство Латвия, Литва и Естония преживяват „рязък скок на русофобията, спонсорирана от държавата“.

„В тази връзка очевидно ще трябва да насочим оплакванията си към съдебната арена, като се обърнем към главния съдебен орган на ООН – Международния съд“, заяви министерството.

Основните оплаквания на Русия се отнасят до езикова дискриминация, изопачаване на историята и преследване на несъгласните. Като пример те посочват случая с активиста за правата на човека Александър Гапоненко, който беше осъден в Латвия на десет години затвор по обвинения, повдигнати след участие в конференция на Руския институт на страните от ОНД.

Според Министерството на външните работи Русия възнамерява да повдигне въпроса за лишаването от свобода на Гапоненко на 62-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, насрочена за юни-юли.

Министерството отбеляза, че вече са се опитали да привлекат вниманието към въпроса чрез Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека и ОССЕ, но не са успели да получат смислен отговор.

Ведомството многократно е обвинявало ръководството на Литва, Латвия и Естония в русофобия, а неговият говорител Мария Захарова обвини САЩ и ЕС в насърчаване на „антируската кампания на балтийските държави“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 История БГ

    13 12 Отговор
    България участва като държава победителка при подписването на Брест-Литовския мирен договор на 3 март 1918 г., с който капитулиралата Съветска Русия се отказва от претенциите си над Литва, Латвия и Естония.
    Пряката военна победа на Трета българска армия срещу руските войски на фронта и последвалият мирен договор създават геополитическия вакуум, който позволява на балтийските народи да обявят своята независимост.

    05:01 25.05.2026

  • 2 История БГ

    11 12 Отговор
    През Първата световна война Руската империя изпраща редовна армия на Балканите, за да атакува България в гръб през румънската граница. В епични сражения като Добричката епопея, битките при Тутракан, Кубадин и Черна вода, българските войски под командването на генерал Стефан Тошев и генерал Коле Nedelkov изтласкват и разгромяват руско-румънските сили. Този военен колапс, съчетан с тежките загуби на Източния фронт срещу Германия, довежда до революциите в Русия през 1917 г. и падането на царизма.

    Въпреки че български войски не са марширували в Рига или Талин, косвеният принос на България е огромен. Победата на българското оръжие на бойното поле в Добруджа допринася за рухването на Руската империя. Подписът на България под Брест-Литовския договор юридически принуждава Русия да освободи окупираните територии край Балтийско море, отваряйки пътя за раждането на модерните държави Литва, Латвия и Естония.

    Коментиран от #11

    05:04 25.05.2026

  • 3 Боже боже

    7 13 Отговор
    "преследване на несъгласните" е недай си боже да си несъгласен в русия директно изчезваш в тайгата до живот...

    Коментиран от #5

    05:05 25.05.2026

  • 4 О, ама това

    13 6 Отговор
    Западналите го знаят, но "не го виждат" и не го коментират изобщо. Достатъчно е обаче при вас, ако се нарушат правата на някой от лгбт групите и целия запад ще "ревне" срещу Русия. На за 14000 етнически руснаци, убити от укро фашата хунта от 2014 до 2022 тези нито дума. Но си "спомнят ", че "Русия е нападнала укра 2022" ... "Причина няма" или по-скоро "Путин иска да вземи територия" и подобни... А убитите руснаци "не съществуват изобщо" в техните "логики"!

    05:06 25.05.2026

  • 5 Изобщо нямаш

    8 15 Отговор

    До коментар #3 от "Боже боже":

    Престава, какво е са си руснак в балтийските концлагери. Не ти дават паспорт, ако не им знаеш диалекта, не ги интересува, че твоят майчин език е руски. Не те допускат на държавна работа никъде... А без паспорт не можеш да напуснеш тази територия и да работиш в други страни на ЕС. За училищата и дискриминацията на етнически принцип да не говорим.... Тези са същите, като укро фашата.

    Коментиран от #12

    05:11 25.05.2026

  • 6 Ударил Греда

    8 9 Отговор
    Чети го така - следващите нападнати ще са Литва, Латвия и Естония. Така де... да се защитят правата на руснаците. То на тях все някъде някой нещо им нарушава.

    Коментиран от #9

    05:14 25.05.2026

  • 7 Глеб Жиглов

    8 11 Отговор
    Международния съд широко е отворил вратите на килиите си за Руските бабаити.

    05:15 25.05.2026

  • 8 Петър Георгиев

    9 11 Отговор
    Руснаците в Прибалтика защо не се приберат в матушка расия ами седят ?

    05:21 25.05.2026

  • 9 Нали Русия слаба, шизо

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ударил Греда":

    кой ще нападат😀

    05:22 25.05.2026

  • 10 Сандо

    5 6 Отговор
    Сетиха се най-после нещо да направят,а проблемите са още от даването на независимост на разните балти.А поводи имаше достатъчно за да се вкарат в нормалния път тия самозабравили се балти,превърнали се в нацисти и расисти.И прекият резултат от това бездействие е,че тези държавици ги превърнаха в плацдарм за бъдеща война с Русия.А иронията в случая е,че това са законни руски земи,които Москва отдавна трябваше да си върне.

    05:55 25.05.2026

  • 11 Сандо

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "История БГ":

    Историко,тъпо е да натякваш някаква велика победа на България тогава,когато България изпада в жестока национална катастрофа.А още по-тъпо е волската упоритост,с която едни и същи неща ги пишеш с повод и без повод.

    Коментиран от #14

    05:59 25.05.2026

  • 12 Ти нямаш представа

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Изобщо нямаш":

    за какво става въпрос. Едно време отиваш да работиш зад граница, разбирасе или в русия или в либия. Е в русия отиваш, пращат те в Коми и ти прибират паспорта, няма бягане от там а какво се случва с теб... аз няма да ти разказвам, намери си ти някой възрастен дето е бил да ти обясни на по чашка фалшива водка... на кратко тогава това беше 10-ят кръг на ада!!!

    05:59 25.05.2026

  • 13 башта си

    0 0 Отговор
    дирят там

    07:28 25.05.2026

  • 14 мандо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сандо":

    разтваряй мандата

    07:29 25.05.2026

