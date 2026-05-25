Москва ще се обърне към Международния съд заради "системното нарушаване на правата на етническите руснаци в балтийските държави"

Русия възнамерява да сезира Международния съд за системното нарушаване на правата на етническите руснаци в балтийските държави, съобщиха от Министерството на външните работи пред „Известия“.
Решението е провокирано от факта, че "балтийските правителства игнорират призивите на Москва за диалог и продължават да провеждат политики, които нарушават международните норми". Според статията на руското външно министерство Латвия, Литва и Естония преживяват „рязък скок на русофобията, спонсорирана от държавата“.
„В тази връзка очевидно ще трябва да насочим оплакванията си към съдебната арена, като се обърнем към главния съдебен орган на ООН – Международния съд“, заяви министерството.
Основните оплаквания на Русия се отнасят до езикова дискриминация, изопачаване на историята и преследване на несъгласните. Като пример те посочват случая с активиста за правата на човека Александър Гапоненко, който беше осъден в Латвия на десет години затвор по обвинения, повдигнати след участие в конференция на Руския институт на страните от ОНД.
Според Министерството на външните работи Русия възнамерява да повдигне въпроса за лишаването от свобода на Гапоненко на 62-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, насрочена за юни-юли.
Министерството отбеляза, че вече са се опитали да привлекат вниманието към въпроса чрез Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека и ОССЕ, но не са успели да получат смислен отговор.
Ведомството многократно е обвинявало ръководството на Литва, Латвия и Естония в русофобия, а неговият говорител Мария Захарова обвини САЩ и ЕС в насърчаване на „антируската кампания на балтийските държави“.
1 История БГ
Пряката военна победа на Трета българска армия срещу руските войски на фронта и последвалият мирен договор създават геополитическия вакуум, който позволява на балтийските народи да обявят своята независимост.
2 История БГ
Въпреки че български войски не са марширували в Рига или Талин, косвеният принос на България е огромен. Победата на българското оръжие на бойното поле в Добруджа допринася за рухването на Руската империя. Подписът на България под Брест-Литовския договор юридически принуждава Русия да освободи окупираните територии край Балтийско море, отваряйки пътя за раждането на модерните държави Литва, Латвия и Естония.
3 Боже боже
4 О, ама това
5 Изобщо нямаш
До коментар #3 от "Боже боже":Престава, какво е са си руснак в балтийските концлагери. Не ти дават паспорт, ако не им знаеш диалекта, не ги интересува, че твоят майчин език е руски. Не те допускат на държавна работа никъде... А без паспорт не можеш да напуснеш тази територия и да работиш в други страни на ЕС. За училищата и дискриминацията на етнически принцип да не говорим.... Тези са същите, като укро фашата.
6 Ударил Греда
7 Глеб Жиглов
8 Петър Георгиев
9 Нали Русия слаба, шизо
До коментар #6 от "Ударил Греда":кой ще нападат😀
10 Сандо
11 Сандо
До коментар #2 от "История БГ":Историко,тъпо е да натякваш някаква велика победа на България тогава,когато България изпада в жестока национална катастрофа.А още по-тъпо е волската упоритост,с която едни и същи неща ги пишеш с повод и без повод.
12 Ти нямаш представа
До коментар #5 от "Изобщо нямаш":за какво става въпрос. Едно време отиваш да работиш зад граница, разбирасе или в русия или в либия. Е в русия отиваш, пращат те в Коми и ти прибират паспорта, няма бягане от там а какво се случва с теб... аз няма да ти разказвам, намери си ти някой възрастен дето е бил да ти обясни на по чашка фалшива водка... на кратко тогава това беше 10-ят кръг на ада!!!
13 башта си
14 мандо
До коментар #11 от "Сандо":разтваряй мандата
