Русия възнамерява да сезира Международния съд за системното нарушаване на правата на етническите руснаци в балтийските държави, съобщиха от Министерството на външните работи пред „Известия“.

Решението е провокирано от факта, че "балтийските правителства игнорират призивите на Москва за диалог и продължават да провеждат политики, които нарушават международните норми". Според статията на руското външно министерство Латвия, Литва и Естония преживяват „рязък скок на русофобията, спонсорирана от държавата“.

„В тази връзка очевидно ще трябва да насочим оплакванията си към съдебната арена, като се обърнем към главния съдебен орган на ООН – Международния съд“, заяви министерството.

Основните оплаквания на Русия се отнасят до езикова дискриминация, изопачаване на историята и преследване на несъгласните. Като пример те посочват случая с активиста за правата на човека Александър Гапоненко, който беше осъден в Латвия на десет години затвор по обвинения, повдигнати след участие в конференция на Руския институт на страните от ОНД.

Според Министерството на външните работи Русия възнамерява да повдигне въпроса за лишаването от свобода на Гапоненко на 62-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, насрочена за юни-юли.

Министерството отбеляза, че вече са се опитали да привлекат вниманието към въпроса чрез Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека и ОССЕ, но не са успели да получат смислен отговор.

Ведомството многократно е обвинявало ръководството на Литва, Латвия и Естония в русофобия, а неговият говорител Мария Захарова обвини САЩ и ЕС в насърчаване на „антируската кампания на балтийските държави“.