Шишков: Водоснабдяването на Севлиево ще бъде възстановено до довечера или най-късно утре

25 Май, 2026 14:07 513 9

Работи се в координация между отделните ведомства

Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, ще бъде възстановено най-късно в средата на утрешния ден. Оптимистичният сценарий е работата да приключи до края на днешния ден. Това съобщи на брифинг при посещение в района министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, днес арх. Шишков провери напредъка във възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май от него бе откъснат участък с дължина 87 метра.

Министърът обясни, че в рамките на един ден е осигурена и вече е монтирана необходимата тръба за възстановяване на довеждащия водопровод. Работата се изпълнява по график и е денонощна.

В отговор на въпрос Иван Шишков посочи, че основната причина за аварията е природата. Прави се анализ и ако има други причини, ще бъдат констатирани и ще се търси отговорност.

Работи се в координация между отделните ведомства. Екипите правят обход по места, за да се знае с какво и как може да помогне, каза още той. И допълни, че на мястото, в което е станало най-голямото наводнение, канализацията е върнала, защото е в най-ниската точка.

„Състоянието на инфраструктурата в България е симбиоза на отношение между държавата и общините. В годините назад не са били особено активни и това е резултатът“, каза регионалният министър. И изрази увереност, че предстои проблемите да се решават глобално, а не да се отстраняват причините от тях.

Арх. Шишков съобщи, че при днешното си посещение е коментирал и други проблеми за района с областния управител на Габрово Кристина Сидорова и кмета на Севлиево д-р Иван Иванов. И се ангажира да направи така, че реконструкцията на довеждащия водопровод, на която е дал старт преди около три години, да не остане наполовина, както е сега, а да бъде завършена.

„При обилните валежи през последните дни природата ни показа много проблеми, които са били игнорирани в годините назад и ни дава добър урок, че трябва да строим при спазване на нормата. Това ще бъде наложено като политика“, категоричен бе регионалният министър.


  • 1 По тази ръждива тръбица

    7 0 Отговор
    тече вода, чиста като сълзица!

    14:10 25.05.2026

  • 2 А по

    4 1 Отговор
    Старите интернитови тръби тече ешерихие коли

    14:19 25.05.2026

  • 3 И, ако

    5 1 Отговор
    министъра не е там няма да могат заварят новата тръба ли????? От показност и ПР акции сме на това дередже.

    14:20 25.05.2026

  • 4 Основната

    3 0 Отговор
    причина е глупав проект, министърче.

    14:25 25.05.2026

  • 5 Китайците

    4 0 Отговор
    за един месец цяла болница построиха,а у нас една ръждясала тръба се поставя за седмица.

    14:26 25.05.2026

  • 6 Тошко

    2 2 Отговор
    На това правителство Пи-ар е златен, харчат луди пари в медиите.

    14:37 25.05.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Това, което "построи" ГЕРБ за 11 години, дъждът отнесе за 2 дни.🤣

    14:45 25.05.2026

  • 8 Тоя

    3 1 Отговор
    защо се е посадил там , да работи.......с пръст , ли ? Да беше напълнил лимузина поне с гумени ботуши , а не хората да работят и газят в калта !

    14:48 25.05.2026

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пълни безполезнци лежачи и нищоправещи И защо са толкова снимки на тези нелицеприятните Оставка Къде еРадев как излъга хората хората хората да гласуват за него Бедстват си хората Радев си празнува по банкети

    14:53 25.05.2026

