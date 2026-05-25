Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аржентина има нов шампион, Ривър Плейт е на колене

Аржентина има нов шампион, Ривър Плейт е на колене

25 Май, 2026 12:58 884 0

  • аржентина-
  • футбол-
  • белграно-
  • шампион

Белграно за първи път ликува с титлата след шоу с "милионерите"

Аржентина има нов шампион, Ривър Плейт е на колене - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Отборът на Белграно спечели първата си титла от шампионата Апертура в Аржентина. Невероятният триумф бе подпечатан след драматичен успех с 3:2 над сочения за абсолютен фаворит Ривър Плейт в грандиозния финал, провел се на стадион „Марио Кемпес“ в Кордоба – родния град на новите шампиони.

Срещата започна по-добре за „милионерите“, които откриха резултата в 18-ата минута чрез Факундо Колидио. Радостта им обаче бе кратка, тъй като символичните гости от Белграно възстановиха равенството само осем минути по-късно, благодарение на точния удар на Леонардо Моралес. При този резултат двата тима се оттеглиха на почивка.

Аржентина има нов шампион, Ривър Плейт е на колене

След час игра столичани отново поведоха. Колидио влезе в ролята на асистент и комбинира с Томас Галван, който хладнокръвно прати топката в мрежата за 2:1. „Пиратите“, както е прословутият прякор на Белграно, обаче демонстрираха непримирим дух и организираха брутален обрат в заключителните минути, дирижиран от Николас Фернандес.

Аржентина има нов шампион, Ривър Плейт е на колене

Нападателят първо хладнокръвно реализира отсъдената в 83-ата минута дузпа, а едва пет минути след това взриви трибуните с втория си гол в мача за пълния обрат 3:2. Късната драма тотално съкруши нервите в щаба на Ривър Плейт, което доведе до директен червен картон за наставника им Едуардо Кудет в добавеното време на срещата.

В оставащите секунди Белграно се отбраняваше самоотвержено, затвори мача и вдигна най-ценния трофей в своята клубна история.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове