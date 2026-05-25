Аржентина има нов шампион, Ривър Плейт е на колене

Отборът на Белграно спечели първата си титла от шампионата Апертура в Аржентина. Невероятният триумф бе подпечатан след драматичен успех с 3:2 над сочения за абсолютен фаворит Ривър Плейт в грандиозния финал, провел се на стадион „Марио Кемпес“ в Кордоба – родния град на новите шампиони.

Срещата започна по-добре за „милионерите“, които откриха резултата в 18-ата минута чрез Факундо Колидио. Радостта им обаче бе кратка, тъй като символичните гости от Белграно възстановиха равенството само осем минути по-късно, благодарение на точния удар на Леонардо Моралес. При този резултат двата тима се оттеглиха на почивка.

След час игра столичани отново поведоха. Колидио влезе в ролята на асистент и комбинира с Томас Галван, който хладнокръвно прати топката в мрежата за 2:1. „Пиратите“, както е прословутият прякор на Белграно, обаче демонстрираха непримирим дух и организираха брутален обрат в заключителните минути, дирижиран от Николас Фернандес.

Нападателят първо хладнокръвно реализира отсъдената в 83-ата минута дузпа, а едва пет минути след това взриви трибуните с втория си гол в мача за пълния обрат 3:2. Късната драма тотално съкруши нервите в щаба на Ривър Плейт, което доведе до директен червен картон за наставника им Едуардо Кудет в добавеното време на срещата.

В оставащите секунди Белграно се отбраняваше самоотвержено, затвори мача и вдигна най-ценния трофей в своята клубна история.