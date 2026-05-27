Манчестър Юнайтед се споразумя с бразилец

27 Май, 2026 16:15 505 0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Манчестър Юнайтед е постигнал споразумение с бразилския халф на Аталанта Едерсон, съобщава Фабрицио Романо. 26-годишният футболист се е разбрал за личните си условия с "червените дяволи" и към момента е поставил на пауза преговорите с други клубове, които искат да го привлекат.

Английският клуб води разговори и с "бергамаските", като се очаква сделката за Едерсон да бъде за около 45 млн. евро.

Към момента всичко е в ръцете на ръководството на Манчестър Юнайтед, откъдето трябва да решат дали искат да продължат трансфера и кога.

Договорът на Едерсон с Аталанта е за още един сезон.

През настоящата кампания бразилецът вкара три гола и направи две асистенции в 43 мача.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

