Манчестър Юнайтед се споразумя с бразилец

Манчестър Юнайтед е постигнал споразумение с бразилския халф на Аталанта Едерсон, съобщава Фабрицио Романо. 26-годишният футболист се е разбрал за личните си условия с "червените дяволи" и към момента е поставил на пауза преговорите с други клубове, които искат да го привлекат.
Английският клуб води разговори и с "бергамаските", като се очаква сделката за Едерсон да бъде за около 45 млн. евро.
Към момента всичко е в ръцете на ръководството на Манчестър Юнайтед, откъдето трябва да решат дали искат да продължат трансфера и кога.
Договорът на Едерсон с Аталанта е за още един сезон.
През настоящата кампания бразилецът вкара три гола и направи две асистенции в 43 мача.
🚨 Éderson has agreed personal terms with Manchester United and paused all talks wirh other clubs since last week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026
Atalanta and Man United have been in talks over €45m package deal for weeks. 🇧🇷
It’s up to Man United whether they want to proceed with the deal or not, and when. pic.twitter.com/1gzyOA7ifB
