Новини
Спорт »
Бг футбол »
Страхотна новина за Любослав Пенев

Страхотна новина за Любослав Пенев

27 Май, 2026 17:15 766 4

  • любослав пенев-
  • футбол

Пенев се бори с коварна болест, но лечението му върви отлично и вече мисли за завръщане във футбола

Страхотна новина за Любослав Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Страхотна новина за Любослав Пенев! Легендата на българския футбол се чувства доста по-добре и дори обмисля да отиде в Бургас, за да посети събитието, което организира Стилиян Петров - "Мач на Надеждата", научи Gong.bg. Той ще се състои на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас.

Пенев се бори с коварна болест, но лечението му върви отлично и вече мисли за завръщане във футбола.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за:

- подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    4 0 Отговор
    Няма да спра да го нпиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност. Пожелайте му да оздравее и да заеме трона в БФС и да оправи футбола на Родината.КАЗАХ! (не съм цесекар, цецека умре).

    17:16 27.05.2026

  • 2 БУКО БАЛАМАТА

    1 0 Отговор
    Е това е хубава новина от която да си извади поука за ДУХАЙТЕ СУПАТА !!!!!!!

    17:38 27.05.2026

  • 3 БРАВО

    5 0 Отговор
    ХУБАВА НОВИНА

    17:38 27.05.2026

  • 4 Лични впечатления

    5 0 Отговор
    Любо е изключително точен и коректен човек само дето е малко наивен.Навремето през 90те се довери на мутрите и инвестира над 3 милиона евро в месокомбинат и мутрите го изиграха.Оттам тръгна надолу,последва развод с онази меркантилна манекенка и остана само с малцината си приятели и доброто име което остави за футбола в Испания.Желая му здраве и успех!

    17:44 27.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове