Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Football Meets Data: Левски ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите

Football Meets Data: Левски ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите

27 Май, 2026 16:00 705 6

  • левски-
  • футбол-
  • лига на конференциите-
  • football meets data

Нито един друг представител на страната ни няма да стигне до основната фаза на състезанията

Football Meets Data: Левски ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Само един български отбор ще играе в същинската фаза на европейските клубни турнири през следващия сезон. И това е шампионът Левски.

Според статистическия портал Football Meets Data "сините" на Хулио Веласкес ще влязат в основната схема на третия по сила турнир на УЕФА - Лигата на конференциите. Нито един друг представител на страната ни - носителят на Купата на България - ЦСКА, сребърният медалист в първенството ЦСКА 1948 или пък победителят от баража за последната европейски квота - Лудогорец или Локомотив Пловдив, няма да стигне до основната фаза на състезанията.

Левски започва своето участие от първия кръг на Шампионската лига. "Сините" са непоставени в тази фаза и ще научат съперника си в средата на юни. Сред възможните съперници на столичани са "Шамрок Роувърс" (Ирландия), КуПС (Финландия), "Дрита" (Косово), "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар), "Борац" (Баня Лука) (Босна и Херцеговина), "Викингур" (Рейкявик) (Исландия), "Кайрат" (Алмати) (Казахстан), "Университатя" (Крайова) (Румъния), "Рига" (Латвия), "Клаксвик" (Фарьорски острови), "Флора" (Талин) (Естония), "Ларне" (Северна Ирландия), "Петрокуб" (Молдова) и ТНС (Уелс).


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баш Левскар

    2 0 Отговор
    Вигингкур ще са дааму мееба!

    16:13 27.05.2026

  • 3 И какъв процент

    2 0 Отговор
    От прогнозите на този статистически портал се сбъдват

    В БГ статистика е мръна дума никой никога не познава за нищо

    И вече разбираемо никой не вярва в това

    16:21 27.05.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Олимпия Любляна

    16:27 27.05.2026

  • 5 антрашпиц

    0 0 Отговор
    Аз съм цесекистер,но съм убеден ,че Уевски ще мине първия кръг.Ам после...тоз портал има ли си напредтава,че има няколко кръга докът се стигне до ОСНОВНАТА ФАЗА !!!

    16:53 27.05.2026

  • 6 Тома

    0 0 Отговор
    Нямам излишни пари да залагам за тази прогноза защото съдиите ще са чужденци.

    17:14 27.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове