Football Meets Data: Левски ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите

Само един български отбор ще играе в същинската фаза на европейските клубни турнири през следващия сезон. И това е шампионът Левски.

Според статистическия портал Football Meets Data "сините" на Хулио Веласкес ще влязат в основната схема на третия по сила турнир на УЕФА - Лигата на конференциите. Нито един друг представител на страната ни - носителят на Купата на България - ЦСКА, сребърният медалист в първенството ЦСКА 1948 или пък победителят от баража за последната европейски квота - Лудогорец или Локомотив Пловдив, няма да стигне до основната фаза на състезанията.

Левски започва своето участие от първия кръг на Шампионската лига. "Сините" са непоставени в тази фаза и ще научат съперника си в средата на юни. Сред възможните съперници на столичани са "Шамрок Роувърс" (Ирландия), КуПС (Финландия), "Дрита" (Косово), "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар), "Борац" (Баня Лука) (Босна и Херцеговина), "Викингур" (Рейкявик) (Исландия), "Кайрат" (Алмати) (Казахстан), "Университатя" (Крайова) (Румъния), "Рига" (Латвия), "Клаксвик" (Фарьорски острови), "Флора" (Талин) (Естония), "Ларне" (Северна Ирландия), "Петрокуб" (Молдова) и ТНС (Уелс).