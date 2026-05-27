Елиът Андерсън предпочита да премине в Сити пред Юнайтед

27 Май, 2026 16:45 425 0

Ман Сити водят в надпреварата за 23-годишния халф

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Халфът на Нотингам Елиът Андерсън предпочита да премине в Манчестър Сити, а не в градския съперник Манчестър Юнайтед. Според информация на BBC, от Ман Сити водят в надпреварата за 23-годишния халф. Юнайтед пък не желае да влиза в наддаване и дълги преговори, което дава предимство на тима от "Етихад".

На този етап пречка за сделката е голямото разминаване между предлаганата от "гражданите" трансферна сума и това, което Нотингам иска да получи за своя футболист.

Сделката между да надхвърли рекорда за най-скъп британски футболист, който се държи от Деклан Райс. Арсенал плати за халфа на Уест Хем 105 млн. паунда.


