Бивш шеф на Ferrari: “Това със сигурност е кола, която поне китайците няма да копират”

Последиците от грандиозната премиера в Маранело бързо прераснаха в пълномащабен хейт в интернет пространството, но и не само. Когато бившият дизайнерски цар на Apple Джони Айв и неговият творчески колектив LoveFrom се обединиха с главния дизайнер на Ferrari Флавио Манцони, те открито признаха, че тяхното творение ще предизвика традиционните естетически граници. Въпреки това нито дизайнерският екип, нито корпоративното ръководство на холдинга Exor биха могли да предвидят абсолютната ярост на обратната реакция директно от човека, който определи съвременното господство на Ferrari, Лука ди Монтедземоло.

Влизайки в общото събрание на Confindustria в Рим тази сутрин, легендарният мениджър, който ръководи марката през нейната златна ера от 1991 до 2014 година, беше видимо разтърсен от публичния дебют на автомобила в двореца „Киринал“. В изявление пред италианските медии ди Монтедземоло не само критикува автомобила, той отправи категорично инженерно и културно предупреждение към лифтбека от новото поколение. Според него пропорциите на петместния автомобил с преобладаващо стъкло напълно се отказват от скулптурната романтика, която е изградила глобалната мистика на Маранело, рискувайки пълното унищожаване на една автомобилна легенда. В унищожително остроумна заключителна реплика, която удря директно по настоящия климат в индустрията, бившият председател отбеляза, че поляризиращият дизайнерски език води до поне един положителен резултат. Това е форма, която е толкова фундаментално нетипична за Ferrari, че дори и прочутите с агресивността си производители-имитатори в Китай няма да си направят труда да я копират.

Макар дизайнерският колектив успешно да е запазил тактилното взаимодействие на водача с Ferrari, като е изпълнил кабината с прецизно изработени алуминиеви превключватели и физически бутони, този триумф на интериора е напълно засенчен от външния вид, който традиционалистите възприемат като абсолютна измяна на емблемата Cavallino Rampante.