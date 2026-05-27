Новини
Авто »
Бивш шеф на Ferrari: “Това със сигурност е кола, която поне китайците няма да копират”

Бивш шеф на Ferrari: “Това със сигурност е кола, която поне китайците няма да копират”

27 Май, 2026 16:59 782 5

  • ferrari-
  • дизайн-
  • електромобил

Критиките към първия електромобил на италианците продължават

Бивш шеф на Ferrari: “Това със сигурност е кола, която поне китайците няма да копират” - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Последиците от грандиозната премиера в Маранело бързо прераснаха в пълномащабен хейт в интернет пространството, но и не само. Когато бившият дизайнерски цар на Apple Джони Айв и неговият творчески колектив LoveFrom се обединиха с главния дизайнер на Ferrari Флавио Манцони, те открито признаха, че тяхното творение ще предизвика традиционните естетически граници. Въпреки това нито дизайнерският екип, нито корпоративното ръководство на холдинга Exor биха могли да предвидят абсолютната ярост на обратната реакция директно от човека, който определи съвременното господство на Ferrari, Лука ди Монтедземоло.

Бивш шеф на Ferrari: “Това със сигурност е кола, която поне китайците няма да копират”

Влизайки в общото събрание на Confindustria в Рим тази сутрин, легендарният мениджър, който ръководи марката през нейната златна ера от 1991 до 2014 година, беше видимо разтърсен от публичния дебют на автомобила в двореца „Киринал“. В изявление пред италианските медии ди Монтедземоло не само критикува автомобила, той отправи категорично инженерно и културно предупреждение към лифтбека от новото поколение. Според него пропорциите на петместния автомобил с преобладаващо стъкло напълно се отказват от скулптурната романтика, която е изградила глобалната мистика на Маранело, рискувайки пълното унищожаване на една автомобилна легенда. В унищожително остроумна заключителна реплика, която удря директно по настоящия климат в индустрията, бившият председател отбеляза, че поляризиращият дизайнерски език води до поне един положителен резултат. Това е форма, която е толкова фундаментално нетипична за Ferrari, че дори и прочутите с агресивността си производители-имитатори в Китай няма да си направят труда да я копират.

Макар дизайнерският колектив успешно да е запазил тактилното взаимодействие на водача с Ferrari, като е изпълнил кабината с прецизно изработени алуминиеви превключватели и физически бутони, този триумф на интериора е напълно засенчен от външния вид, който традиционалистите възприемат като абсолютна измяна на емблемата Cavallino Rampante.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    14 0 Отговор
    Китайците да копират и да не... този автомобил вече си е голям провал. Тогава за електрическа кола защо не бъде сменена черния кон с розов еднорог? Розовият еднорог си служи за електрически ферарита.

    17:09 27.05.2026

  • 2 Фен

    8 0 Отговор
    Срам за Ферари!

    17:13 27.05.2026

  • 3 Защото

    5 0 Отговор
    Тя копира китайските хахахах

    17:14 27.05.2026

  • 4 карчи

    5 0 Отговор
    Ми прав е човека на това недоразумение дори китайците няма да обърнат внимание🤣

    17:15 27.05.2026

  • 5 Автоценител

    1 0 Отговор
    Много такива марки на спортни коли вече пострадаха от електрификация и SUV дизайни, като Проше, Ягуар, Ламборгини, а този път и Ферари. Бъдещето съсипа целия автомобилен свят.

    17:38 27.05.2026