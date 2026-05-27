Вили Вуцов пое вината: Миньор изпадна заради мен!

27 Май, 2026 15:30 527 4

Балансът на Вуцов начело на "жълто-черните" е катастрофален - една победа и 6 загуби в последните 7 кръга

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Велислав Вуцов пое вината за изпадането на Миньор Перник от Mr Bit Втора лига след поражението от Дунав. След последния съдийски сигнал ултарсите на Миньор започнаха да чупят стадиона и да замерят футболистите. Напрежението се премести пред административната сграда на “Стадиона на Мира”, където привържениците на чуковете причакаха Вуцов и директора Велизар Димитров.

Балансът на Вуцов начело на "жълто-черните" е катастрофален - една победа и 6 загуби в последните 7 кръга.

В подкаста "Лига Вуцов" треньорът сподели следното: "Така се случи с Миньор. Когато човек се провали, нормално да си поеме последствията. Аз не отидох там с голяма уста. Аз отидох да върша работа, но не успях. В момента страдам и по тази причина не съм в толкова добра кондиция, защото така се случиха нещата.

Аз не бягам от отговорност. Заради мен Миньор изпадна. Нито ще обвинявам някого, нито ще се сърдя на някого."


  • 1 Ти ли Ги Учи ?

    4 1 Отговор
    Да се Пазят !

    От Топката ?

    15:38 27.05.2026

  • 2 пешо

    2 2 Отговор
    пълен некадърник за нищо не става

    Коментиран от #4

    15:50 27.05.2026

  • 3 мрежа

    2 0 Отговор
    Как ще обвинява някого и ще се сърди,нали " заради него Миньор е изпаднал".
    Крайно време е да разбере,че не става за треньор.

    15:55 27.05.2026

  • 4 А такааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    А, не си прав - в цирка ще го вземат веднага!

    15:57 27.05.2026

