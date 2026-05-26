Слави Трифонов към Демерджиев: Крайно време е да стане ясно какво се е случило на "Околчица" и "Петрохан"

Господин министър, крайно време е официално да дадете отговор на въпроси, които касаят случая „Петрохан“. Става въпрос за шест жертви, едната от които е дете. И какво точно се е случило вече би трябвало да е ясно на хората, които Вие ръководите. Крайно време е да стане ясно и на цялото българско общество. Това пише в писмо на Слави Трифонов до Иван Демерджиев.
Ето какво публикува във фейсбук лидерът на ИТН:
Днес изпратих писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Убеден съм, че трябва да го представя и на вашето внимание. Писмото е следното:
ДО
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОПИЕ
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Вече близо три седмици сте министър на вътрешните работи и си позволявам да Ви обърна внимание, че има един случай, който потресе цялата наша общност. Неговата публичност и разрешаване сега са под Ваше ръководство и това е т.нар. случай „Петрохан“. Предполагам, че сте запознат, но ще Ви напомня, че в този случай има ужасно много въпроси, които още не са намерили своя отговор официално и безапелационно, така както могат да го направят само институциите в България. В случая, разбира се, това е Министерството на вътрешните работи, което Вие оглавявате.
Става въпрос за шест жертви, едната от които е дете. И какво точно се е случило вече би трябвало да е ясно на хората, които Вие ръководите. Крайно време е да стане ясно и на цялото българско общество.
Да не говорим, че една от камерите, изгоряла на местопрестъплението, беше изпратена на американските служби (доколкото имаше такава информация в публичното пространство) и резултатите от това изследване щяха да хвърлят много светлина върху случилото се. Изобщо не стана ясно дошли ли са резултатите от американските служби, има ли някаква яснота и въобще вижда ли се нещо на тази камера.
Господин министър, крайно време е официално да дадете отговор на този въпрос и на много други въпроси, които касаят случая „Петрохан“.
Изпращам копие на това писмо и до министър-председателя Румен Радев.
С уважение:
Станислав Трифонов
Каквото се случи с ИТН...!!??
Кои бяха ???
16 Прав е Трифонов
Или ще се потулва?
От кого?
Коментиран от #21
13:56 26.05.2026
21 Искайте!
До коментар #16 от "Прав е Трифонов":Отговорите трябва да са на много въпроси, защото колкото повече време минава, толкова повече неща излизат около тази секта.
13:58 26.05.2026
24 Куция гол охлюв пак изпълзяла от дупката
Коментиран от #31
13:59 26.05.2026
25 Петроханските пепета
14:00 26.05.2026
26 Как да стане ясно,
А ПЪК ППДБ и сектата са едно.
14:00 26.05.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #24 от "Куция гол охлюв пак изпълзяла от дупката":Невестите са Кокора с розоф пенюар и Киро Тъпото с канадски дантели
14:01 26.05.2026
32 Правителството на Радев
Българските власти са мотивирали отказа с твърдението, че служителят на медията представлява „заплаха за сигурността“.
В, българи?!
КОЙ Е РАДЕВ?!!!!
,,
Коментиран от #34
14:01 26.05.2026
34 България
До коментар #32 от "Правителството на Радев":е Шенген. Няма значение кой е Радев.
Коментиран от #38
14:03 26.05.2026
38 Ха ХаХа
До коментар #34 от "България":Защо квичиш тогава бе тюфлек розоф
Коментиран от #39
14:04 26.05.2026
39 изглежда ти квичиш
До коментар #38 от "Ха ХаХа":България пази границата на Шенген. В Русия журналист се става за 15 минути срещу точни пари в брой.
14:05 26.05.2026