Слави Трифонов към Демерджиев: Крайно време е да стане ясно какво се е случило на "Околчица" и "Петрохан"

26 Май, 2026 13:46

Предполагам, че сте запознат, но ще Ви напомня, че в този случай има ужасно много въпроси, които още не са намерили своя отговор официално и безапелационно, така както могат да го направят само институциите в България

Господин министър, крайно време е официално да дадете отговор на въпроси, които касаят случая „Петрохан“. Става въпрос за шест жертви, едната от които е дете. И какво точно се е случило вече би трябвало да е ясно на хората, които Вие ръководите. Крайно време е да стане ясно и на цялото българско общество. Това пише в писмо на Слави Трифонов до Иван Демерджиев.

Ето какво публикува във фейсбук лидерът на ИТН:

Днес изпратих писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Убеден съм, че трябва да го представя и на вашето внимание. Писмото е следното:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Вече близо три седмици сте министър на вътрешните работи и си позволявам да Ви обърна внимание, че има един случай, който потресе цялата наша общност. Неговата публичност и разрешаване сега са под Ваше ръководство и това е т.нар. случай „Петрохан“. Предполагам, че сте запознат, но ще Ви напомня, че в този случай има ужасно много въпроси, които още не са намерили своя отговор официално и безапелационно, така както могат да го направят само институциите в България. В случая, разбира се, това е Министерството на вътрешните работи, което Вие оглавявате.

Става въпрос за шест жертви, едната от които е дете. И какво точно се е случило вече би трябвало да е ясно на хората, които Вие ръководите. Крайно време е да стане ясно и на цялото българско общество.

Да не говорим, че една от камерите, изгоряла на местопрестъплението, беше изпратена на американските служби (доколкото имаше такава информация в публичното пространство) и резултатите от това изследване щяха да хвърлят много светлина върху случилото се. Изобщо не стана ясно дошли ли са резултатите от американските служби, има ли някаква яснота и въобще вижда ли се нещо на тази камера.

Господин министър, крайно време е официално да дадете отговор на този въпрос и на много други въпроси, които касаят случая „Петрохан“.

Изпращам копие на това писмо и до министър-председателя Румен Радев.

С уважение:

Станислав Трифонов


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    33 5 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    13:48 26.05.2026

  • 2 123

    31 2 Отговор
    тоя в ролята си на какъв пише до министъра?

    13:48 26.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Хижа Петрохан се продава за 1 млн евро в момента.Слави да я купи и да разследва.

    13:49 26.05.2026

  • 4 Отговор

    11 4 Отговор
    Да пита партньорите си ПП-ДБ .... те ще му кажат :
    Каквото се случи с ИТН...!!??
    Кои бяха ???

    13:49 26.05.2026

  • 5 Сталин

    16 2 Отговор
    Тоя гнусен червей като пукне трябва да бъде изхвърлен извън страната да не цапа земята на България

    13:49 26.05.2026

  • 6 Кой е този ?

    12 1 Отговор
    ????????

    13:50 26.05.2026

  • 7 Този

    15 1 Отговор
    Не беше ли в политиката , до преди няколко месеца. Бяха в управлението, не в опозиция.

    13:51 26.05.2026

  • 8 Кирил

    13 0 Отговор
    Да се обърне към своя лидер, защо задава въпрос към ново правителство?

    13:52 26.05.2026

  • 9 Ти като какъв

    13 1 Отговор
    Питаш и разпитваш. Не разбра ли, че си един спукан балон. На хората им се повръща от тебе и онова гнисно 73нещо Тошко, което аха, да замяза на човек, ама не било.

    13:52 26.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 възмутен

    13 1 Отговор
    Опростачителя на поне две поколения , пак се показа .Къъде беше за 24 ти Май , да отправиш поздрав , а ние да ти напомним ,как опорочи песните .Върви народе възроден от кой ли не осеменен .Това е твой текст .чалгопитек .

    13:53 26.05.2026

  • 12 нашмъркан чалгар

    12 0 Отговор
    ЧИБА!!!

    13:54 26.05.2026

  • 13 Сталин

    12 0 Отговор
    Значи тоя гнусен негодник беше на власт и криха какво е станало на Петрохан ,а сега задава тъпи въпроси

    13:54 26.05.2026

  • 14 народа

    11 0 Отговор
    Абсолютен тутманик

    13:55 26.05.2026

  • 15 12345

    10 0 Отговор
    Крайно е време да замълчиш безполезен човек,да потърсиш Тошко спе..та и да се махнете от екрана ,че сте противни хора

    13:55 26.05.2026

  • 16 Прав е Трифонов

    5 6 Отговор
    Защо да не искаме ОТГОВОР?!

    Или ще се потулва?
    От кого?

    Коментиран от #21

    13:56 26.05.2026

  • 17 Велиславка

    6 0 Отговор
    да пита в кревата, нали пак е министерка...

    13:56 26.05.2026

  • 18 Този

    5 1 Отговор
    трябва да се скрие до края на живота си. Да не си показва гнусната мутра.

    13:56 26.05.2026

  • 19 Цончо ганев педала

    5 2 Отговор
    ГОЛ ОХЛЮВ ЛЯГАЙ ДА СПИШ ПРЕДАТЕЛ ИТН🖕🖕🖕

    13:57 26.05.2026

  • 20 Ниастина

    7 2 Отговор
    Е много нагъл ! Даже отвратителен. И неговите подлоги дето излъгаха толкова много хора . Дали не могат да им намерят нещо заради което да ги вкарат за година ,две в затвора .

    13:57 26.05.2026

  • 21 Искайте!

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Прав е Трифонов":

    Отговорите трябва да са на много въпроси, защото колкото повече време минава, толкова повече неща излизат около тази секта.

    13:58 26.05.2026

  • 22 икономист

    7 0 Отговор
    Потресаващо е да видиш човек на когото парите , са му повече от акъла

    13:58 26.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Куция гол охлюв пак изпълзяла от дупката

    3 3 Отговор
    Разкажи нещо за първата брчна нощ, като невеста на тиквата и шиши

    Коментиран от #31

    13:59 26.05.2026

  • 25 Петроханските пепета

    3 3 Отговор
    Вият на умряло

    14:00 26.05.2026

  • 26 Как да стане ясно,

    5 3 Отговор
    като Демерджиев е любимият министър на ППДБ?
    А ПЪК ППДБ и сектата са едно.

    14:00 26.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 да бе

    6 0 Отговор
    Също и да се обявят резултатите от швейцарското разследване, кой източи КТБ. От години се крие резултата.

    14:00 26.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ехото

    0 0 Отговор
    На 27-те хиляди

    14:01 26.05.2026

  • 31 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Куция гол охлюв пак изпълзяла от дупката":

    Невестите са Кокора с розоф пенюар и Киро Тъпото с канадски дантели

    14:01 26.05.2026

  • 32 Правителството на Радев

    1 1 Отговор
    Отказа визи на руски журналисти за състезанието по гимнастика!
    Българските власти са мотивирали отказа с твърдението, че служителят на медията представлява „заплаха за сигурността“.

    В, българи?!

    КОЙ Е РАДЕВ?!!!!
    ,,

    Коментиран от #34

    14:01 26.05.2026

  • 33 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Мунчорадевите тролчета се хвърлиха на амбразурата в защита на Пловдивския адвокат подвизаващ се като министър на МВР заради напълно резонни въпроси свързани със случая Петрохан и Околчица.Напълно уместно питане на г-н Трифонов.

    14:02 26.05.2026

  • 34 България

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Правителството на Радев":

    е Шенген. Няма значение кой е Радев.

    Коментиран от #38

    14:03 26.05.2026

  • 35 Тома

    1 0 Отговор
    Славуца иска да разбере дали е имало проникване и ако е имало да почне да им завижда.

    14:03 26.05.2026

  • 36 Бихлюл

    2 1 Отговор
    Дългия с празната кратуна чалгар е прав, че трябва да се разбере. На тия ППто не им е чиста работата, а още повече оня кмета на София бил дал някви там 100 000 евра дарение за моторетки, щото видиш ли бил ходил на излет там и много му харесало. Кви са тия моторетки за 100 000 евра бе, и кво по точно му е харесало толко та да даде тия пари.

    14:03 26.05.2026

  • 37 А бе

    1 1 Отговор
    Има такива наглеци питай тошко - африкански и балабанков те бяха сглобката

    14:03 26.05.2026

  • 38 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "България":

    Защо квичиш тогава бе тюфлек розоф

    Коментиран от #39

    14:04 26.05.2026

  • 39 изглежда ти квичиш

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    България пази границата на Шенген. В Русия журналист се става за 15 минути срещу точни пари в брой.

    14:05 26.05.2026

