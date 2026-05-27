Военна делегация от Сърбия посети Министерството на отбраната

27 Май, 2026 17:06 657 5

Снимка: Министерство на отбраната
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов проведе среща с обучаеми от 15-ия випуск на стратегическия курс към Университета по отбрана на Република Сърбия. Групата, която е на посещение в България, включва висши военни, членове на Университета по отбрана в Белград, представители на Министерството на отбраната и Въоръжените сили и представители на институции на Република Сърбия, съобщиха от ведомството.

По време на срещата в Министерството на отбраната заместник-министър Любомир Монов отбеляза, че това е първа визита в подобен формат. Той акцентира върху развитието на двустранните отношения в сферата на сигурността и отбраната и възможностите на военното сътрудничество.

Пред гостите бяха представени основни акценти в отбранителната политика на България в рамките на общата политика за отбрана на Европейския съюз и НАТО.

Специално внимание бе отделено на възможностите на българското висше военно образование и висше медицинско образование за нуждите на въоръжените сили, политиките в областта на човешките ресурси в армията, научните звена в сферата на отбраната. В хода на дискусията бяха засегнати основни аспекти от модернизацията на българските Въоръжени сили, както и актуални въпроси за рисковете за сигурността в света и Европа.

В рамките на визитата в София програмата на сръбската делегация предвижда и посещение във Военната академия „Г. С. Раковски“, където ще се проведе среща с ръководството и представители на учебното заведение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    1 7 Отговор
    вместо евровизия, догодина русия ще зарадва столичани със заря

    Коментиран от #4

    17:08 27.05.2026

  • 2 1488

    6 1 Отговор
    сьбират информация и я предават на север

    17:08 27.05.2026

  • 3 1488

    5 0 Отговор
    сьбират информация като поп
    и я предават към москва

    17:10 27.05.2026

  • 4 За глупостите ти

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Вероятно на никой.

    17:14 27.05.2026

  • 5 Тези

    0 0 Отговор
    За сега са най-големият ни враг на Балканите. И в миналото и днес!

    17:47 27.05.2026

