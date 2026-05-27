Коко Гоф на Ролан Гарос: Навън е горещо, но аз съм по-гореща (ВИДЕО)

27 Май, 2026 16:30 452 2

Световната номер 4 записа категорична победа над сънародничката си Тейлър Таунсенд

Коко Гоф на Ролан Гарос: Навън е горещо, но аз съм по-гореща (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Коко Гоф стартира по безапелационен начин участието си на Откритото първенство на Франция, но истински фурор предизвика нейна проява извън корта. Световната номер 4 записа категорична победа над сънародничката си Тейлър Таунсенд, давайки сериозна заявка за силно представяне на Ролан Гарос в Париж. Веднага след успеха обаче социалните мрежи бяха взривени от забавно видео с участието на младата звезда.

Двубоят се изигра при изключително тежки атмосферни условия и голяма жега, достигаща близо 34 градуса. Това обаче не попречи на Гоф да затвори мача след 6-4, 6-0 на корт Филип Шатрие. Голямата атракция дойде в тунела към съблекалните, където камерите уловиха шампионката да слиза по стълбите. С широка усмивка на лицето американката погледна към обектива и демонстрира огромно самочувствие с думите: "Навън е горещо. Но аз съм по-гореща."


  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    При тия е така, с 3 градуса са по горещи...

    Коментиран от #2

    16:46 27.05.2026

  • 2 Обаче само

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Отдолу
    Хахаха

    16:48 27.05.2026

