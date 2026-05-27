Коко Гоф на Ролан Гарос: Навън е горещо, но аз съм по-гореща (ВИДЕО)

Американската тенисистка Коко Гоф стартира по безапелационен начин участието си на Откритото първенство на Франция, но истински фурор предизвика нейна проява извън корта. Световната номер 4 записа категорична победа над сънародничката си Тейлър Таунсенд, давайки сериозна заявка за силно представяне на Ролан Гарос в Париж. Веднага след успеха обаче социалните мрежи бяха взривени от забавно видео с участието на младата звезда.

Двубоят се изигра при изключително тежки атмосферни условия и голяма жега, достигаща близо 34 градуса. Това обаче не попречи на Гоф да затвори мача след 6-4, 6-0 на корт Филип Шатрие. Голямата атракция дойде в тунела към съблекалните, където камерите уловиха шампионката да слиза по стълбите. С широка усмивка на лицето американката погледна към обектива и демонстрира огромно самочувствие с думите: "Навън е горещо. Но аз съм по-гореща."

"It's hot outside. But I'm hotter"



