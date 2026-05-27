Лампард е Мениджър на годината в Англия

Франк Лампард бе избран от колегите си за мениджър на годината в английския футбол, след като класира Ковънтри Сити във Висшата лига след четвърт век отсъствие. "Небесносините" завършиха на първо място в Чемпиъншип с 11 точки пред Ипсуич Таун.

Лампард изпревари дори шампиона с Арсенал Микел Артета в надпреварата за трофея, носещ името на Сър Алекс Фъргюсън. Легендарният шотландец сам поздрави бившия халф на Челси за постижението.

"Скъпи Франк, поздравявам те за това, че си избран за най-добър мениджър през изминалата година. Трябва да се гордееш от това, което ти и твоят отбор постигнахте. През целия сезон Ковънтри играеше чудесен футбол и го правеше с високо самочувствие. Бяхте наслада за гледане", пише Фъргюсън.

Артета стана най-добър мениджър във Висшата лига, а при дамите победител е Андрее Йеглертц от Манчестър Сити.