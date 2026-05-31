Всички сделки по незаконния град край Варна са в Агенцията по вписванията

Проверка на bTV разкрива историята на имотите на няколко фирми, свързани с украинския бизнесмен Олег Невзоров и компанията му „Куб Корпорейшън“. Най-много сделки има извършени през „Форест клуб Варна“ ООД, която е и фирмата собственик на незаконния град край Варна в местността „Баба Алино“.

Всички сделки са записани в Агенцията по вписванията, като последната е само преди дни – на 15 май.

Първата сключена сделка става на 9 февруари 2012 г. – или преди 14 години.

Тогава фирмата продавач е „Асперия“ ООД и отново се занимава със сделки в местността „Баба Алино“.

Първата сделка след преименуването на дружеството с настоящото име – „Форест клуб“, е за 20 хиляди евро и е сключена на 4 май 2023 г.

Само няколко месеца по-късно – на 16 август 2023 г., „Форест клуб“ купува имот в местността „Баба Алино“ на стойност 280 000 евро, а през 2024 г. започва продажбата на имотите, които се намират в същата местност.

В bTV Новините ви разказахме за собственици и притесненията им за съдбата на жилищата. Експерти обясняват, че имоти с удостоверение за търпимост могат да се продават и да се купуват, не могат обаче да бъдат преустройвани. Разрешение за строеж е нужно, за да получим ипотечен кредит.

„За да тръгнем да отпускаме кредит на етап в строеж, най-ранният етап е Акт 14, но за да отпусне банката такъв кредит, тя ще изиска документ за право на собственост на парцела, документ за право на разрешение за строеж, одобрен архитектурен план, актуална скица за УПИ, документ за ценообразуване, инвестиционен проект, данъчни оценки, кадастър. Банката няма как да се усъмни, когато представиш тези документи. Със сигурност хора, които са били на място, са проверили всички тези документи“, казва Елена Михайлова, кредитен консултант.

Бизнесменът Олег Невзоров, собственик на незаконния комплекс, е изкупувал и съседни имоти, част от гора. Това е ставало чрез други дружества – „Грийн Лайн Пропърти“ ЕООД и „Дъ Ентъртейнърс Ко“ ЕООД, която според предишни собственици на имотите в района е била в ролята на посредник между Невзоров и крайните купувачи.

Общата стойност на имотите е четвърт милион евро.