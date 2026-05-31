Всички сделки по незаконния град край Варна са в Агенцията по вписванията

Проверка на bTV разкрива историята на имотите на няколко фирми, свързани с украинския бизнесмен Олег Невзоров и компанията му „Куб Корпорейшън“. Най-много сделки има извършени през „Форест клуб Варна“ ООД, която е и фирмата собственик на незаконния град край Варна в местността „Баба Алино“.
Всички сделки са записани в Агенцията по вписванията, като последната е само преди дни – на 15 май.
Първата сключена сделка става на 9 февруари 2012 г. – или преди 14 години.
Тогава фирмата продавач е „Асперия“ ООД и отново се занимава със сделки в местността „Баба Алино“.
Първата сделка след преименуването на дружеството с настоящото име – „Форест клуб“, е за 20 хиляди евро и е сключена на 4 май 2023 г.
Само няколко месеца по-късно – на 16 август 2023 г., „Форест клуб“ купува имот в местността „Баба Алино“ на стойност 280 000 евро, а през 2024 г. започва продажбата на имотите, които се намират в същата местност.
В bTV Новините ви разказахме за собственици и притесненията им за съдбата на жилищата. Експерти обясняват, че имоти с удостоверение за търпимост могат да се продават и да се купуват, не могат обаче да бъдат преустройвани. Разрешение за строеж е нужно, за да получим ипотечен кредит.
„За да тръгнем да отпускаме кредит на етап в строеж, най-ранният етап е Акт 14, но за да отпусне банката такъв кредит, тя ще изиска документ за право на собственост на парцела, документ за право на разрешение за строеж, одобрен архитектурен план, актуална скица за УПИ, документ за ценообразуване, инвестиционен проект, данъчни оценки, кадастър. Банката няма как да се усъмни, когато представиш тези документи. Със сигурност хора, които са били на място, са проверили всички тези документи“, казва Елена Михайлова, кредитен консултант.
Бизнесменът Олег Невзоров, собственик на незаконния комплекс, е изкупувал и съседни имоти, част от гора. Това е ставало чрез други дружества – „Грийн Лайн Пропърти“ ЕООД и „Дъ Ентъртейнърс Ко“ ЕООД, която според предишни собственици на имотите в района е била в ролята на посредник между Невзоров и крайните купувачи.
Общата стойност на имотите е четвърт милион евро.
4 Анонимен
Не ми въртете номера, че щом банката била отпуснала кредита, значи всичко е наред!
11:05 31.05.2026
6 добрата новина
До коментар #2 от "хе хе":Ако строителя трябва да обезщетява собствениците, ще е по цените, дето са ги купили. 2023 си купил за 20 хил. евро, значи сега няма как да търси повече пари. Честито на алчните ceляндypи.
11:06 31.05.2026
10 Ти да видиш
А Коцев и Портних са издали право на строеж!!!
Т.е Герб, и всичките им видове сглобки с педофили и дебили са в кюпа!
11:18 31.05.2026
15 Имат
До коментар #14 от "Питане":Показаха ги. Значи и нотариусите са извършили престъпление. Но всичко тръгва от общината. Нанасянето им в кадастъра. Кметът не е упражнил контрол със службите, които с му подчинени. Общинският съвет не го е контролирал.
17 Другарят Коцев
До коментар #7 от "Дориана":Още тази сутрин ги изволни, преди да си дадеш "мъдрият и ценен" съвет, на който цяла България разчита.
Молим те, продължавай все така неуморно да ни казваш как да постъпваме, защото без твоята компетентност сме загинали
18 Мнение
До коментар #17 от "Другарят Коцев":Коцев трябва да търка нара у кауша!
Заедно с цялото ппдб, герб и дпс!
19 Айде бе
До коментар #17 от "Другарят Коцев":А кой ще уволни другарят Коцев!???
А да, той не може да бъде уволнен, защото е избран.....избран точно за тази цел!
20 Питане
До коментар #15 от "Имат":На "победителите" - честито !!!
Питам се - кога отново варненци вкупом ще излезат да защитят "другарят " Коцев и евентуално "другарят" баща му завладял голяма хапка от Морската градина и е горд собственик ???
21 Знайко
До коментар #14 от "Питане":Имат актове. Плащат данъци и режийни. Немогат ги барна. Ще съдят и осъдят държавата на всички възможни инстанции във всички съдилища по света. И веднъж загубила милиони, ще изплати още едно КТБ обезщетения и хонорари на съдии, адвокати, вещи лица, собственици и прочие лапачи. Единствения правилен ход е да се издирят и осъдят общинските и държавни служители придвижили документите. И да ги осъдят нна много за назидание. За да не се повтаря. Всичко друго е загубена кауза.
22 Васил
23 Дали
До коментар #18 от "Мнение":ВСЕ УМИШЛЕНО ПРОПУСКАЙТЕ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА комунистическата партия, ВЕЧЕ ПРЕРОДЕНИ, ИЗМИТИ И ЛЪСНАТИ, но С МАНИЕРИТЕ И ПОХВАТИТЕ НА СТАРИТЕ КОМУНЯГИ
26 Тити на Кака
/правете си сметка колко достоверни са фактите във "Факти"/
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
27 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Дали":Глупак
