Всички сделки по незаконния град край Варна са в Агенцията по вписванията

31 Май, 2026 11:24, обновена 31 Май, 2026 10:58 2 838 27

Последната е от 15 май

Всички сделки по незаконния град край Варна са в Агенцията по вписванията
Снимка: bTV
Проверка на bTV разкрива историята на имотите на няколко фирми, свързани с украинския бизнесмен Олег Невзоров и компанията му „Куб Корпорейшън“. Най-много сделки има извършени през „Форест клуб Варна“ ООД, която е и фирмата собственик на незаконния град край Варна в местността „Баба Алино“.

Всички сделки са записани в Агенцията по вписванията, като последната е само преди дни – на 15 май.

Първата сключена сделка става на 9 февруари 2012 г. – или преди 14 години.

Тогава фирмата продавач е „Асперия“ ООД и отново се занимава със сделки в местността „Баба Алино“.

Първата сделка след преименуването на дружеството с настоящото име – „Форест клуб“, е за 20 хиляди евро и е сключена на 4 май 2023 г.

Само няколко месеца по-късно – на 16 август 2023 г., „Форест клуб“ купува имот в местността „Баба Алино“ на стойност 280 000 евро, а през 2024 г. започва продажбата на имотите, които се намират в същата местност.

В bTV Новините ви разказахме за собственици и притесненията им за съдбата на жилищата. Експерти обясняват, че имоти с удостоверение за търпимост могат да се продават и да се купуват, не могат обаче да бъдат преустройвани. Разрешение за строеж е нужно, за да получим ипотечен кредит.

„За да тръгнем да отпускаме кредит на етап в строеж, най-ранният етап е Акт 14, но за да отпусне банката такъв кредит, тя ще изиска документ за право на собственост на парцела, документ за право на разрешение за строеж, одобрен архитектурен план, актуална скица за УПИ, документ за ценообразуване, инвестиционен проект, данъчни оценки, кадастър. Банката няма как да се усъмни, когато представиш тези документи. Със сигурност хора, които са били на място, са проверили всички тези документи“, казва Елена Михайлова, кредитен консултант.

Бизнесменът Олег Невзоров, собственик на незаконния комплекс, е изкупувал и съседни имоти, част от гора. Това е ставало чрез други дружества – „Грийн Лайн Пропърти“ ЕООД и „Дъ Ентъртейнърс Ко“ ЕООД, която според предишни собственици на имотите в района е била в ролята на посредник между Невзоров и крайните купувачи.

Общата стойност на имотите е четвърт милион евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е значи е законен

    14 17 Отговор
    всичко е узаконено кво квичите

    11:00 31.05.2026

  • 2 хе хе

    24 2 Отговор
    АКо 250 хиляди Евро е общата стойност, това е колкото 1 (една!) гарсониера до метрото в София.

    Коментиран от #6

    11:03 31.05.2026

  • 3 име

    26 1 Отговор
    Сега да ги подгонят и за укриване на данъци, щото на всичкипни е ясно, че за 20 хиляди евро не можеж да си купиш имот 2023г. Лошото е, че много гaньoвци имат имоти по този начин, че и едно 30% от построеното по черноморието е незаконно. Т.е. гaньo няма да иска да разбутат коптора на съседа, щото и до него ще стигне.

    11:03 31.05.2026

  • 4 Анонимен

    31 0 Отговор
    Всичките им документи произлизат от "инвеститора". Това, че си взел, знаейки или не, фалшиви документи от строителя и си ги представил пред банката, не значи, че тя изобщо може да ги провери. При съмнение, от банката трябва да се свържат с полицията и оттам да ги проверят.
    Не ми въртете номера, че щом банката била отпуснала кредита, значи всичко е наред!

    11:05 31.05.2026

  • 5 Кой ще

    15 2 Отговор
    инвестира милиарди , ако не си е вързал гащите , както и клиентите , закупили апартаменти !

    11:06 31.05.2026

  • 6 добрата новина

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "хе хе":

    Ако строителя трябва да обезщетява собствениците, ще е по цените, дето са ги купили. 2023 си купил за 20 хил. евро, значи сега няма как да търси повече пари. Честито на алчните ceляндypи.

    11:06 31.05.2026

  • 7 Дориана

    25 0 Отговор
    Да се уволнят всички замесени служители от Агенцията по вписванията, които са допуснали незаконни строежи да бъдат вписвани. Това е мащабна корупция.

    Коментиран от #17

    11:06 31.05.2026

  • 8 Кирил

    18 0 Отговор
    Това може да се случи само там, където има българска администрация

    11:13 31.05.2026

  • 9 Гост

    23 0 Отговор
    Държавата на маймунките : НЕ ЗНАМ, НЕ ЧУХ, НЕ ВИДЯХ, но .....ВЗЕХМЕ РУШВЕТА!

    11:15 31.05.2026

  • 10 Ти да видиш

    18 2 Отговор
    Като продаваш защитена гора без право на строеж върху нея колко искате да струва, особено под натиск???

    А Коцев и Портних са издали право на строеж!!!

    Т.е Герб, и всичките им видове сглобки с педофили и дебили са в кюпа!

    11:18 31.05.2026

  • 11 баба Меца

    7 0 Отговор
    А кой даде на САЩ нереципрочни визи без интервю на БГ ??

    11:20 31.05.2026

  • 12 Да,бе

    15 1 Отговор
    А скоро уволниха директорката на агенцията по вписванията,която твърдеше,че нямала никакви нарушения...Наистина е нямало нарушения,а направо престъпления и докато няма таки а служители осъдени и по затворите,управия никойси път...

    11:20 31.05.2026

  • 13 Кметът

    13 2 Отговор
    Общинският съвет трябва да поиска оставката на кмета. После да го осъдят. Най-вероятно е бил вкаран в следствието точно за да покрият тази схема. Всичко е било театър.

    11:26 31.05.2026

  • 14 Питане

    12 0 Отговор
    Фигурират в Агенцията по вписванията, а имат ли нотариалния актове ?

    Коментиран от #15, #21

    11:29 31.05.2026

  • 15 Имат

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питане":

    Показаха ги. Значи и нотариусите са извършили престъпление. Но всичко тръгва от общината. Нанасянето им в кадастъра. Кметът не е упражнил контрол със службите, които с му подчинени. Общинският съвет не го е контролирал.

    Коментиран от #20

    11:34 31.05.2026

  • 16 Черна дупка

    9 0 Отговор
    Никой не знае какво се случва на българска територия от 100 декара ( 1км х 1 км ).
    Или пък всички знаят!?
    Браво!

    11:36 31.05.2026

  • 17 Другарят Коцев

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Още тази сутрин ги изволни, преди да си дадеш "мъдрият и ценен" съвет, на който цяла България разчита.
    Молим те, продължавай все така неуморно да ни казваш как да постъпваме, защото без твоята компетентност сме загинали

    Коментиран от #18, #19

    11:37 31.05.2026

  • 18 Мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Другарят Коцев":

    Коцев трябва да търка нара у кауша!
    Заедно с цялото ппдб, герб и дпс!

    Коментиран от #23

    11:40 31.05.2026

  • 19 Айде бе

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Другарят Коцев":

    А кой ще уволни другарят Коцев!???
    А да, той не може да бъде уволнен, защото е избран.....избран точно за тази цел!

    11:43 31.05.2026

  • 20 Питане

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Имат":

    На "победителите" - честито !!!
    Питам се - кога отново варненци вкупом ще излезат да защитят "другарят " Коцев и евентуално "другарят" баща му завладял голяма хапка от Морската градина и е горд собственик ???

    11:46 31.05.2026

  • 21 Знайко

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Питане":

    Имат актове. Плащат данъци и режийни. Немогат ги барна. Ще съдят и осъдят държавата на всички възможни инстанции във всички съдилища по света. И веднъж загубила милиони, ще изплати още едно КТБ обезщетения и хонорари на съдии, адвокати, вещи лица, собственици и прочие лапачи. Единствения правилен ход е да се издирят и осъдят общинските и държавни служители придвижили документите. И да ги осъдят нна много за назидание. За да не се повтаря. Всичко друго е загубена кауза.

    11:47 31.05.2026

  • 22 Васил

    7 0 Отговор
    Радев иска да махне визита от Сащ а в същото време държавата е инициатор на незаконни строежи излиза че Нап кадастъра кметството в са в кюпа и са взели тлъсти комисионни.

    11:49 31.05.2026

  • 23 Дали

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    ВСЕ УМИШЛЕНО ПРОПУСКАЙТЕ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА комунистическата партия, ВЕЧЕ ПРЕРОДЕНИ, ИЗМИТИ И ЛЪСНАТИ, но С МАНИЕРИТЕ И ПОХВАТИТЕ НА СТАРИТЕ КОМУНЯГИ

    Коментиран от #27

    11:51 31.05.2026

  • 24 Госあ

    7 0 Отговор
    Целата ни държава трябва да се прекръсти на Баба Алино ! Пълен бардак, с любезното съдействие на евроатлантическите ни партньори и техните слуги ! Превърнаха една от най старите цивилизации на континента в тоалетна ! Така, както дадоха Константинопол на анадолците.

    11:52 31.05.2026

  • 25 Първата сделка

    1 0 Отговор
    била през 2014 година, когато Коцев е бил проект за кмет, една гадателка на пазара във Варна изврачува

    12:56 31.05.2026

  • 26 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    .........Общата стойност на имотите е четвърт милион евро......
    /правете си сметка колко достоверни са фактите във "Факти"/
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    13:06 31.05.2026

  • 27 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дали":

    Глупак

    13:11 31.05.2026

