Отбранителни тайни! Москва продължава да краде западна технология

Руските разузнавателни служби засилиха усилията си за кражба на западни технологии и отбранителни тайни, тъй като санкциите все повече ограничават военната икономика на страната. АП съобщи това, позовавайки се на трима висши европейски разузнавателни служители.
Четири години на засилени международни санкции значително ограничиха възможността на Москва да закупува европейско оборудване, технологии и научни изследвания. В същото време войната на Русия срещу Украйна оказва нарастващ натиск върху ключови индустрии и тласка страната към потенциална финансова криза.
"Те наистина знаят от какво се нуждаят" и полагат "сериозни усилия" за придобиване на съвременни металорежещи машини, фабрично оборудване, научни изследвания и технологии с двойна употреба, заяви Кристофер Веделин, заместник-началник на операциите в Шведската служба за сигурност.
Според Веделин Русия е насочила вниманието си към шведската отбранителна промишленост и програмите за изследвания в областта на въоръжението, включително работата, свързана с изтребителя Saab JAS 39 Gripen.
Москва също така търси камери и лазерни технологии, разработени първоначално за граждански цели, които биха могли да бъдат интегрирани в руските оръжейни системи.
Според Юха Мартелиус Русия също се опитва да придобие технологии, които биха ѝ позволили да не изостава от Запада - или дори да спечели предимство пред него - през следващите десетилетия.
"Става дума за космически технологии, квантови... арктически технологии, морски технологии", каза той, като добави, че космическите технологии са нещо, от което Русия се нуждае "веднага", без да дава повече подробности. Страните използват такива технологии за сателитно картографиране, комуникации и навигация.
Мартелиус отбеляза също, че Русия търси компютърни технологии, които са обект на санкции, както и софтуерни актуализации за металообработващи машини.
Тъй като мрежите за доставки стават все по-сложни, западните компании трябва да са по-наясно, че могат несъзнателно да станат част от руската верига за доставки във военно време, предупреди Веделин.
"Всички служби за сигурност и разузнаване в Русия подпомагат усилията на държавата да постигне това. Те вече не се притесняват толкова много от потенциалното разкриване на авторството след своите действия, така че поемат по-големи рискове, за да постигнат целите си", каза той.
В сряда Ан Кийст-Бътлър, шеф на британската разузнавателна агенция, обвини Русия, че "тормози" Обединеното кралство и европейските му съюзници чрез кражба на технологии, саботажни заговори и планове за убийства.
Русия също така провежда кибератаки срещу европейски компании и критична инфраструктура, за да събира информация, която би могла да бъде използвана, когато се появят подходящи възможности и когато това съответства на целите на Москва, заяви Веделин.
Като пример той посочи кибератака от миналата година срещу шведски енергиен обект. Според Веделин, лица, свързани с Русия, са се опитали да "унищожат" обекта, но не са успели. Той заяви, че атаката е била отчасти насочена към подкопаване на западната подкрепа за Украйна.
Все по-агресивните тактики може би отразяват нарастващите опасения в Русия относно състоянието на икономиката ѝ, според Каупо Росин, шеф на естонската служба за външно разузнаване.
Около една трета от брутния вътрешен продукт на Русия в момента се изразходва за военни разходи. Войната и свързаните с нея санкции забавиха икономическия растеж и подхраниха упоритата инфлация.
Росин заяви, че оценките на разузнаването сочат, че настроението сред руските официални лица се е влошило през последните шест месеца, докато реториката за "пълна победа" в Украйна до голяма степен е изчезнала. Според разузнавателни доклади, цитирани от Росин, много руски официални лица насаме се питат: "За какво е всичко това?", поради липсата на значителен напредък на бойното поле и нарастващите икономически трудности.
Бързо една шкембе чорба, бързо!
3 Ако денонощно и безспир
4 Факти
6 хехе
Коментиран от #73
7 Компот
10 Архимандрисандрит Бибиян
13 Откакто се помня само китайска
Ако Западът имаше технологии нмаше всичко да е китайско и да трябва да се внася.
Коментиран от #30
09:28 31.05.2026
До коментар #15 от "дядо поп":Тези капачки влизащи в носът ти са измислени от кореец.
До коментар #12 от "Готов за бой":Ти, Петканчо, прелисти букварчето на следващата страница и почни да сричаш стихчето за калинката.
19 Я пак тоя
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Японците са факирите на сложните механизми.
А в сащ сложните механизми ги правят индийци, пакистанци и ги измислят германци и японци.
21 Олга
22 хехе
До коментар #12 от "Готов за бой":Пак ли те изпуснаха от лудницата?
09:36 31.05.2026
23 Хи хи
09:37 31.05.2026
24 Ол1гофрен,
До коментар #15 от "дядо поп":Тези капачки влизащи в носът ти са измислени от кореец.
26 Хи хи
До коментар #12 от "Готов за бой":Тия дето напират на Запад първо тебе ще разстрелят !!
09:38 31.05.2026
29 Примитивната русофобия има обратен ефект
Русия си има толкова много недостатъци, но за да се напише адекватен анализ са нужни задълбочени знания, които вие не можете да придобиете.
09:40 31.05.2026
30 Стига сте се захласвали
До коментар #13 от "Откакто се помня само китайска":по тоя Китай. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $145млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $33,3 трлн., а китайският е $19трлн.
32 Чисто детско любопитство
33 Миролюб Войнов, историк
Мотото, веруюто и философията на руснака !!!
За откраднатата Българска Азбука, Писменост, Език и 32 тона злато въобще нямам слова опиша ру3ката наглост и безочие. Запомнете го ☝️😁
34 Всъщност
До коментар #10 от "Архимандрисандрит Бибиян":Русия, от времето на Соца, създава самостоятелно мощна военна индустрия и развива добри традиции в нея. Оръжията с които смазва нацизма, танк Т-34, щурмов самолет Ил 2, реактивната артилерийска система Катюша са начлни символи на тази индустрия
35 Въх чета и не успях до края
Според мен трябва да питат какво мисли по въпроса Христо Грозев или Гари Каспаров. Вероятно жената на Алесей Навални сигурно знае повече - все пак е рускиня.
Последната западна технология се казва Дискобабулатор и Тръмп я използва, за да отвлече Мадуро и да постави Родригес за президент. После твърдяха, че имат технология, която засича пулса на американски пилоти в иранската пустиня, обаче... доста нискотехнологично загубиха самолети и вертолети докато го търсят на 90 километра от самолета му. Явно е хванала пулса на чакащите в засада иранци. те са били повече и са "давали повече пулс".
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Русия и Китай
До коментар #23 от "Хи хи":не са във военен съюз и няма да бъдат. Другарят Си разбра колко е глупаво кремълското джудже - за да не "ограбят" западняците Сибир го хариза на Китай. РФ получаваше по $2млрд. на ден от търговията със ЕС и САЩ, сега не знам по колко им дават китайците, но определено по-малко. Китайците не създават работни места. В град Омск са купили химическия завод и са докарали 3000 китайчета да работят там, руснаците се оплакват, че са останали без работа. Китай не иска война, тъкмо си отхапа 1,5млн кв. км от Сибир(площ колкото 14 Българии), ще го дъвче поне няколко столетия - и сега какво, да спасява Путин от лошото НАТО ли?
До коментар #39 от "Като ти чета глупостите,":обориш и затова си тръгнал да обиждаш.
47 Македонската космическа станция
До коментар #32 от "Чисто детско любопитство":Много по-важни са земните технологии по-точно в пъти повече са важни от космоса така че за земните технологии е по-точно да се каже кои НЕ са откраднали
48 Каква...
А .. Едноместен дървен ке неф със ве дро и снимка на педо фила на вратата?
Виждали ли сте.. тоалетна чиния поставена като паметник в..кухнята, за да виждат гостите какво творение на технологиите..притежават?
Аре ся...
49 копейка с чалма
Всички руснаци мислят че те са измисли водката.
Както че китайците са измислили телефона
50 Саша Грей
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Чувал ли си за ASML Holding N.V.?
Това е нидерландската компания, без чиито машини не могат да се произведат съвременни чипове нито в Китай, нито в Щатите, нито в Тайван.
Сложните инженерни проекти се правят от немци и японци. Кой не знае това?
53 Американското посолство
До коментар #30 от "Стига сте се захласвали":Изяснете си какво значи "технология" - чужда дума е и не сте я разбрали.
Всичко се произвежда в Китай. В САЩ дори населенито се произвежда от китайки (и месиканки).
В България дори домати и картофи вече не може да се произведат. Българките едно дете не могат да направят, та разчитат на циганките. България дори вече не произвежда свои пари.
Единственото, което българия бълва като за цял свят е УНИКАЛНИ ПОЛИТИЦИ. Дори един такъв не могат да произведат Китай и Индия взети заедно.
54 То и
До коментар #24 от "Ол1гофрен,":Вибраторите които ти влизат са измислили от кореец!
55 Точно защото не е чувал никой
До коментар #50 от "Саша Грей":"Западните технологии" са тези, за които никой вече не чува и не вижда, няма вече как да разбере, защото са потайни и секретни. Младите хора дори не подозират, че на Запад някога е имало инженери, тъй като всички са бизнесмени или се занимават с изява на пoлoвата си идентичност. В инженерните университети в Англия и Франция учат мургави и цветнокожи студенти. Това съм го видял лично с очите си и отговорът им на тия е, че там им е по-лесно ученето!?!? Аз говоря за строителното инженерство. Там бели вече няма, щото има по-яки неща, като всяка вечер да ходят сами по кръчмите, за "да се запознават с нови хора".
До коментар #30 от "Стига сте се захласвали":Ето защо не бива да се бяга от часовете по история.
Китай не бил постигнал нищо сам ли?
Китай е бил велика империя в продължение на хиляди години!
Чувал ли си за пътят на коприната и защо всички европейски страни са го искали?
А какво беше САЩ преди 200 г? Един отбор, където всеки стреляше другия за чифт ботуши. Също, като Турция допреди 30 г.
60 Рижав пуяк
До коментар #41 от "Дон Корлеоне":- Аз редовно ги качвам на луната.
61 Я пак тоя
До коментар #58 от "Малии шо си проЗДТ":Няма украинец!
Няма македонец!
Това са територии и етноси на Русия и България.
Като тракиец или добруджанец.
Коментиран от #70
64 Последният софианец
До коментар #59 от "Гориил":Ние видяхме БЕЗ аналоговите технологии на Могъщият Техно Гигант във войната със Сирия и Украйна!
Без Аналоговото ПВО, Танкове, магарета, самальоти, подводници, корабли, дори как Ху Йло копаеше магистралите, мостовете и траншеи около мумията и кремля!
Ха-ха-ха
66 Да продължавай
До коментар #3 от "Ако денонощно и безспир":Да си ги набиваш
В Простата Кратуна.
До коментар #49 от "копейка с чалма":Технологията не е измислянето на нещо. Измислянето е нещо като изобретяването. Затова в Щатите има патентни ведомства - там изобретателите си патентоват нещата и после искат пари от тези, които ги произвеждат.
Технологията е моженето и знанието как да бъде произведено нещо. Има и други видове технологии, като терминът се е прехвърлил към други отрасли, продажби, доставки, софтуер, шоубизнес, политика, манипулации и т.н. Да откраднеш технология значи за разбереш как няко прави нещо и да почнеш и ти да го правиш, за да не плащаш на други.
Китайците освен това подобрват технологиите и могат да произвеждат нещата много по-евтино. На практитка затова е трудно да се конкурира примерно Фолкцваген с китаските коли. Защото не може да ги произведе евтино. Съответно трябва правителството да му налива пари, за да компенсира разликата в цената, също да вдига митата на китайскитее коли или направо да ги забранява. Има и крайности - Тръмп арестува счетоводителката на Хуавей, или Макрон арестува собственика на Телеграм, или пък направо ги убиват разни дето имат успешни производства, например на дрехи. Тъжно, но това е капитализмът, каквото и да ви разправят е за пари.
68 Факти
До коментар #30 от "Стига сте се захласвали":Факт е, че Западът извади Китай от комунистическото блато, в което го вкара Русия. По времето на Мао китайците буквално умираха от глад. След него те отвориха икономиката си за Запада и прегърнаха капитализма. Днешният Китай е продукт на западни технологии и инвестиции. Този процес обаче започна през далечната 1978 г. и Китай сам го инициира. Русия си остана затворена до разпада на СССР през 1991 г. а после имаше 10 години на хаос и бандитизъм. Чак през 2000 г. Путин последва примера на Китай и със западни инвестиции и технологии Русия тръгна нагоре. Това обаче продължи само 14 години до окупацията на Крим защото Путин е алчен. Виж ръста на БВП на Русия от 1999 до 2013 г. - от 196 милиарда на 2,3 трилиона - ръст 11 ПЪТИ и то с глобалната финансова криза по средата. Това са западните технологии и инвестиции в Русия. 2014 г. Путин окупира Крим, почнаха санкциите и БВП оттогава не е мръднал. 12 години застой. Ако Путин беше оставил Украйна на мира сега Русия щеше да е трета икономика в света след САЩ и Китай. Вместо това тя се бори за десетото място с Канада и Бразилия. Западните инвестиции и технологии щяха да направят руснаците богати, но Путин предпочете да се прави на завоевател, да ги държи бедни и да ги избива в окопите. Западът е най-големият приятел и на Китай и на Русия. Китай се възползва, а Русия ухапа ръката, която я хранеше.
69 Малко хора знаят това.
До коментар #50 от "Саша Грей":Да те допълня. Новите чипове се разработват в САЩ - архитектура, дизайн, софтуер. Американците произвеждат ограничено количество чипове само за космоса, за военни цели които са силно устойчиви на температура, радиация, вибрации и ускорения. Чиповете за граждански цели не искат да произвеждат и затова ги дават на Тайван. За целта му са необходими фотолитографската система от ASML(Нидерландия) изработена с Карл-Цайс-ова оптика(Германия), свръх чисти химикали от Япония и форорезист, също японски. Китай купува тайвански микрочипове, японски(SONY) и южнокорейски екрани(LG) и прави техника която смятаме за китайска.
70 Малии шо си проЗДТ
До коментар #61 от "Я пак тоя":Никога във историята на ВСЕЛЕНАТА не е имало...руски ЕТНОС!
Ааааахахаха ФАКТ!!
НЕ е имало такава държава/ република.. Русня! А ..."руския Език" съществува от...средата на 18 ВЕК!
Ааааахахаха
71 Гориил
До коментар #69 от "Малко хора знаят това.":Нека ви напомня, че Русия се приближава до пълен суверенитет в производството на микрочипове. Русия отделя сто милиарда долара годишно, за да постигне това лидерство. В Русия вече има повече от хиляда такива предприятия (преди двадесет години имаше осемнадесет такива предприятия).Малко хора знаят и за това.
До коментар #10 от "Архимандрисандрит Бибиян":Господ ти е Монголското куче Тангра. Бе татаромингянино
73 Западът
До коментар #6 от "хехе":няма какво да открадне от Русия и да иска. Какви технологични тайни има Русия? Производство на бояришник?
75 Ха ХаХа
До коментар #73 от "Западът":Какво ли да каже един кръгъл глупак?
76 хаха
Ама дека са ви ватнишките процесори бееее? ХАХАХА
10:25 31.05.2026
77 То и сега няма Русия.
До коментар #70 от "Малии шо си проЗДТ":РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република" или "Московская Република".
Републики в РФ:
1. Адигея
2. Алтай (република)
3. Башкирия
4. Бурятия
5. Дагестан
6. Ингушетия
7. Кабардино-Балкария
8. Калмикия
9. Карачаево-Черкезия
10. Карелия
11. Коми
12. Марий Ел
13. Мордовия
14. Якутия
15. Северна Осетия – Алания
16. Татарстан
17. Тува
18. Удмуртия
19. Хакасия
20. Чечения
21. Чувашия
22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
Къде живеят руснаците? Нямат собствена република. Само в чужди, завладени земи.
79 Сто милиарда долара
До коментар #71 от "Гориил":отделя за военни цели и дори не ѝ стигат. Имаше интервю с един руснак в ютуб където го питаха за професията. "Работник съм в едно предприятие" каза той с такъв тон, че стана ясно - работи във военен завод. Репортерът си направи майтап с него като го попита има ли нещо по него направено от техния завод. "Ами шапката ми е китайска, якето, ризата, маратонките, телефона и те са китайски. Дори чорапите и бельото ми са китайски. Запалката и цигарите също." Значи по теб няма нищо произведено в Русия, възкликна репортера! Така излиза, отвърна човека.
81 Това
До коментар #19 от "Я пак тоя":Беше преди 30 госдини..., че и повече сега го правят китайците
83 Пере
До коментар #77 от "То и сега няма Русия.":Когато един човек е неук, той си остана винаги простак.
Къде скри Руската република в Руската Федерация.
Федерацията е също държава и е равносилно на Съединените Американски Щати които също са федерация.
Разликата е че в РФ всяка нация си има територия, а в Щатите индианците са изклани и богатствата обрани, но щат управляван ат индианци няма.
5 щата са анексирани от Мексико и Испания.
Нали само Русия напада съседни държави?
Ако не беше Русия в Кавказ и на Балканите нямаше да се чуе за арменци,грузинци,българи,гърци и сърби.
84 ЕС и САЩ
До коментар #67 от "Петрохан систърс":не могат да произвеждат автомобили на китайските цени. Ханс и Джон взимат $4000 заплати, а китайчо $500. Запада купува суровини на международни цени, а китайчо граби от харизаният му от Путин Сибир. Другарят Си субсидира някои производства. Същото и за другите стоки.
85 Гориил
До коментар #77 от "То и сега няма Русия.":Тези народи са част от Русия от хиляда години. Експериментите на Ленин с Украйна, Централна Азия и Закавказие завършиха неуспешно. Но те никога няма да избегнат руското влияние. Ако го направят, ще се изправят пред завръщане към феодализма, междуособните войни и бедността. Западът дълбоко греши, мислейки си, че може да придобие влияние в Армения. Малко хора знаят това, но Армения е страна на тотална корупция, която е проникнала в арменското общество.За да нахлуете в сферите на влияние на Русия, ще трябва да се борите стотици години срещу Русия, която разполага с неизчерпаеми ресурси, и непрекъснато да лъжете себе си за неосъществените си победи.
86 Руснаците бяха 1/3
До коментар #83 от "Пере":от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.
89 Град Козлодуй
До коментар #87 от "Ха ХаХа":Правиш ли духи?
98 ру БЛАТА
До коментар #83 от "Пере":Ескимосите от сибир камчатка и Аляска никога не са искали да бъдат част от блатото на маскалите но не са имали огнестрелни оръжия и голяма армия за да се възпротиват достатъчно на окупаторите
1. Планът на запада е да създаде информационна картина за пълния разпад и деградиране на РФ, вследствие на СВО.
2. Това е част от т.н. стратегия на "мултидомейнната война", разработена в западните военни центрове за планиране.
3. Всичко сочи, че западът залага на последен решителен скок срещу руснаците планиран за август/септември на 2026г., залагайки на "цветна революция" в Русия за сваляне на политическото й ръководство, защото на бойното поле не може да я победи.
4. Затова в информационното поле западът налага наративът "Русия изнемогва", като с напредването на време опитът за промиване на мозъци само ще се засилва.
101 Някой
Сега се опитват да им откраднат и Украйна.
Отделно щеше ли да има САЩ без китайските изобретения като барута, компаса, становете, хартията и други?
