Отбранителни тайни! Москва продължава да краде западна технология

Руските разузнавателни служби засилиха усилията си за кражба на западни технологии и отбранителни тайни, тъй като санкциите все повече ограничават военната икономика на страната. АП съобщи това, позовавайки се на трима висши европейски разузнавателни служители.

Четири години на засилени международни санкции значително ограничиха възможността на Москва да закупува европейско оборудване, технологии и научни изследвания. В същото време войната на Русия срещу Украйна оказва нарастващ натиск върху ключови индустрии и тласка страната към потенциална финансова криза.

"Те наистина знаят от какво се нуждаят" и полагат "сериозни усилия" за придобиване на съвременни металорежещи машини, фабрично оборудване, научни изследвания и технологии с двойна употреба, заяви Кристофер Веделин, заместник-началник на операциите в Шведската служба за сигурност.

Според Веделин Русия е насочила вниманието си към шведската отбранителна промишленост и програмите за изследвания в областта на въоръжението, включително работата, свързана с изтребителя Saab JAS 39 Gripen.

Москва също така търси камери и лазерни технологии, разработени първоначално за граждански цели, които биха могли да бъдат интегрирани в руските оръжейни системи.

Според Юха Мартелиус Русия също се опитва да придобие технологии, които биха ѝ позволили да не изостава от Запада - или дори да спечели предимство пред него - през следващите десетилетия.

"Става дума за космически технологии, квантови... арктически технологии, морски технологии", каза той, като добави, че космическите технологии са нещо, от което Русия се нуждае "веднага", без да дава повече подробности. Страните използват такива технологии за сателитно картографиране, комуникации и навигация.

Мартелиус отбеляза също, че Русия търси компютърни технологии, които са обект на санкции, както и софтуерни актуализации за металообработващи машини.

Тъй като мрежите за доставки стават все по-сложни, западните компании трябва да са по-наясно, че могат несъзнателно да станат част от руската верига за доставки във военно време, предупреди Веделин.

"Всички служби за сигурност и разузнаване в Русия подпомагат усилията на държавата да постигне това. Те вече не се притесняват толкова много от потенциалното разкриване на авторството след своите действия, така че поемат по-големи рискове, за да постигнат целите си", каза той.

В сряда Ан Кийст-Бътлър, шеф на британската разузнавателна агенция, обвини Русия, че "тормози" Обединеното кралство и европейските му съюзници чрез кражба на технологии, саботажни заговори и планове за убийства.

Русия също така провежда кибератаки срещу европейски компании и критична инфраструктура, за да събира информация, която би могла да бъде използвана, когато се появят подходящи възможности и когато това съответства на целите на Москва, заяви Веделин.

Като пример той посочи кибератака от миналата година срещу шведски енергиен обект. Според Веделин, лица, свързани с Русия, са се опитали да "унищожат" обекта, но не са успели. Той заяви, че атаката е била отчасти насочена към подкопаване на западната подкрепа за Украйна.

Все по-агресивните тактики може би отразяват нарастващите опасения в Русия относно състоянието на икономиката ѝ, според Каупо Росин, шеф на естонската служба за външно разузнаване.

Около една трета от брутния вътрешен продукт на Русия в момента се изразходва за военни разходи. Войната и свързаните с нея санкции забавиха икономическия растеж и подхраниха упоритата инфлация.

Росин заяви, че оценките на разузнаването сочат, че настроението сред руските официални лица се е влошило през последните шест месеца, докато реториката за "пълна победа" в Украйна до голяма степен е изчезнала. Според разузнавателни доклади, цитирани от Росин, много руски официални лица насаме се питат: "За какво е всичко това?", поради липсата на значителен напредък на бойното поле и нарастващите икономически трудности.