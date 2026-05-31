Отбранителни тайни! Москва продължава да краде западна технология
  Тема: Украйна

31 Май, 2026 09:20 1 715 101

Руските разузнавателни служби засилиха усилията си за кражба на западни технологии и отбранителни тайни, тъй като санкциите все повече ограничават военната икономика на страната. АП съобщи това, позовавайки се на трима висши европейски разузнавателни служители.

Четири години на засилени международни санкции значително ограничиха възможността на Москва да закупува европейско оборудване, технологии и научни изследвания. В същото време войната на Русия срещу Украйна оказва нарастващ натиск върху ключови индустрии и тласка страната към потенциална финансова криза.

Още новини от Украйна

"Те наистина знаят от какво се нуждаят" и полагат "сериозни усилия" за придобиване на съвременни металорежещи машини, фабрично оборудване, научни изследвания и технологии с двойна употреба, заяви Кристофер Веделин, заместник-началник на операциите в Шведската служба за сигурност.

Според Веделин Русия е насочила вниманието си към шведската отбранителна промишленост и програмите за изследвания в областта на въоръжението, включително работата, свързана с изтребителя Saab JAS 39 Gripen.

Москва също така търси камери и лазерни технологии, разработени първоначално за граждански цели, които биха могли да бъдат интегрирани в руските оръжейни системи.

Според Юха Мартелиус Русия също се опитва да придобие технологии, които биха ѝ позволили да не изостава от Запада - или дори да спечели предимство пред него - през следващите десетилетия.

"Става дума за космически технологии, квантови... арктически технологии, морски технологии", каза той, като добави, че космическите технологии са нещо, от което Русия се нуждае "веднага", без да дава повече подробности. Страните използват такива технологии за сателитно картографиране, комуникации и навигация.

Мартелиус отбеляза също, че Русия търси компютърни технологии, които са обект на санкции, както и софтуерни актуализации за металообработващи машини.

Тъй като мрежите за доставки стават все по-сложни, западните компании трябва да са по-наясно, че могат несъзнателно да станат част от руската верига за доставки във военно време, предупреди Веделин.

"Всички служби за сигурност и разузнаване в Русия подпомагат усилията на държавата да постигне това. Те вече не се притесняват толкова много от потенциалното разкриване на авторството след своите действия, така че поемат по-големи рискове, за да постигнат целите си", каза той.

В сряда Ан Кийст-Бътлър, шеф на британската разузнавателна агенция, обвини Русия, че "тормози" Обединеното кралство и европейските му съюзници чрез кражба на технологии, саботажни заговори и планове за убийства.

Русия също така провежда кибератаки срещу европейски компании и критична инфраструктура, за да събира информация, която би могла да бъде използвана, когато се появят подходящи възможности и когато това съответства на целите на Москва, заяви Веделин.

Като пример той посочи кибератака от миналата година срещу шведски енергиен обект. Според Веделин, лица, свързани с Русия, са се опитали да "унищожат" обекта, но не са успели. Той заяви, че атаката е била отчасти насочена към подкопаване на западната подкрепа за Украйна.

Все по-агресивните тактики може би отразяват нарастващите опасения в Русия относно състоянието на икономиката ѝ, според Каупо Росин, шеф на естонската служба за външно разузнаване.

Около една трета от брутния вътрешен продукт на Русия в момента се изразходва за военни разходи. Войната и свързаните с нея санкции забавиха икономическия растеж и подхраниха упоритата инфлация.

Росин заяви, че оценките на разузнаването сочат, че настроението сред руските официални лица се е влошило през последните шест месеца, докато реториката за "пълна победа" в Украйна до голяма степен е изчезнала. Според разузнавателни доклади, цитирани от Росин, много руски официални лица насаме се питат: "За какво е всичко това?", поради липсата на значителен напредък на бойното поле и нарастващите икономически трудности.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Глей ти

    40 8 Отговор
    Някой още не е изтрезнял от снощи.
    Бързо една шкембе чорба, бързо!

    09:22 31.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    34 13 Отговор
    Без САЩ ЕС не може да произведе и лък със стрели.Всички сложни механизми идват от САЩ.

    Коментиран от #15, #19, #50

    09:22 31.05.2026

  • 3 Ако денонощно и безспир

    54 8 Отговор
    бълват лъжи и пропаганда,значи истината е точно обратното.Най богата и силна държава е Русия. Факт неоспорим.

    Коментиран от #66

    09:22 31.05.2026

  • 4 Факти

    53 11 Отговор
    Запада , НЯМА хиперзвукови ракети и е изостанала технологично поне от 30 години! Тази статия е спам.

    Коментиран от #94

    09:23 31.05.2026

  • 5 Зайо Байо

    29 7 Отговор
    Щом може , нека да краде ! Това лошо ли е ?

    09:24 31.05.2026

  • 6 хехе

    41 8 Отговор
    щото западняците хич не крадат.

    Коментиран от #73

    09:25 31.05.2026

  • 7 Компот

    45 6 Отговор
    Тотално безсмислена статия!

    09:25 31.05.2026

  • 8 Дрън дрън

    30 6 Отговор
    Точно обратното.Няма нужда Русия да краде от запада.

    09:26 31.05.2026

  • 9 Щирлиц Ото фон

    35 6 Отговор
    А ЗАПАДА шпионира ли Русия и краде ли от нейните тайни ?

    09:26 31.05.2026

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    12 31 Отговор
    Татароменгяните са пияници,некадърници и нещастници

    Коментиран от #34, #72

    09:27 31.05.2026

  • 11 э абаротное

    36 10 Отговор
    Има ли все още хора , които продължават да си мислят , че РУСИЯ е злото , а САЩ са доброто ?

    09:27 31.05.2026

  • 13 Откакто се помня само китайска

    31 9 Отговор
    Каквиса тия Западни технологии, като аз на 30 години не съм виждал нищо друго освен китайски технологии? Може би само в производството на коли, ама те Западните не са нивото на Тойота дори.

    Ако Западът имаше технологии нмаше всичко да е китайско и да трябва да се внася.

    Коментиран от #30

    09:28 31.05.2026

  • 14 Мюмюн крадеца по законов ред

    15 4 Отговор
    В България всички крадат .

    09:29 31.05.2026

  • 15 дядо поп

    35 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Глупости , измислиха капачка на пластмасовите бутилки влизаща в носа на пиещия.

    Коментиран от #24

    09:31 31.05.2026

  • 16 Я пак тоя

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Готов за бой":

    Ти, Петканчо, прелисти букварчето на следващата страница и почни да сричаш стихчето за калинката.

    09:33 31.05.2026

  • 17 Курд Околянов

    10 20 Отговор
    През 2014 г. Украйна напусна ОНД и тогава Путин каза: Не мога да я пусна, в противен случай ще я унищожа. И създаде тандема с Китай, и получи най-новите технологии. Сега Русия е десетилетия пред Запада по отношение на въоръжението.

    09:34 31.05.2026

  • 18 Мюмю

    12 4 Отговор
    ми има още тоалетни за вземане, а те са все по-въременни

    09:34 31.05.2026

  • 19 Я пак тоя

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Японците са факирите на сложните механизми.
    А в сащ сложните механизми ги правят индийци, пакистанци и ги измислят германци и японци.

    Коментиран от #81

    09:35 31.05.2026

  • 20 Механик

    7 23 Отговор
    Руснакът не може да направи два еднакви пирона.

    09:35 31.05.2026

  • 21 Олга

    15 7 Отговор
    Ами, да краде, щом Тръмп е казал преди време,че Русия откраднала от тях чертежи за хиперзвукови ракети. Изглежда, че са ги намери в килера, щом започнали изпитание на свои хиперзвуковете (не толкова успешно). АП - американска медия знае.

    Коментиран от #25

    09:36 31.05.2026

  • 22 хехе

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Готов за бой":

    Пак ли те изпуснаха от лудницата?

    09:36 31.05.2026

  • 23 Хи хи

    16 10 Отговор
    Най новите технологии, от които Запада краде, са в комунистически Китай !! А Китай и Русия са в отлични отношения !!

    Коментиран от #40

    09:37 31.05.2026

  • 24 Ол1гофрен,

    1 11 Отговор

    До коментар #15 от "дядо поп":

    Тези капачки влизащи в носът ти са измислени от кореец.

    Коментиран от #54

    09:37 31.05.2026

  • 26 Хи хи

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Готов за бой":

    Тия дето напират на Запад първо тебе ще разстрелят !!

    09:38 31.05.2026

  • 29 Примитивната русофобия има обратен ефект

    18 3 Отговор
    Вие дори не знаете по какъв начин да пишете русофобни статии защото ви липсва интелект.

    Русия си има толкова много недостатъци, но за да се напише адекватен анализ са нужни задълбочени знания, които вие не можете да придобиете.

    Друг е въпроса защо постоянно пишете против Русия, а не критикувате недостатъците на ЕС, в които ние живеем и които недостатъци се отразяват на нашия живот и бъдеще.

    09:40 31.05.2026

  • 30 Стига сте се захласвали

    6 16 Отговор

    До коментар #13 от "Откакто се помня само китайска":

    по тоя Китай. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $145млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $33,3 трлн., а китайският е $19трлн.

    Коментиран от #39, #53, #56, #68

    09:41 31.05.2026

  • 31 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Тъпите затова са тъпи ,щото не могат да го разберат ,та кой от когато крадял

    09:43 31.05.2026

  • 32 Чисто детско любопитство

    11 3 Отговор
    От коя държава Русия може да краде космически технологии???

    Коментиран от #47

    09:45 31.05.2026

  • 33 Миролюб Войнов, историк

    6 8 Отговор
    "...Краде..."

    Мотото, веруюто и философията на руснака !!!
    За откраднатата Българска Азбука, Писменост, Език и 32 тона злато въобще нямам слова опиша ру3ката наглост и безочие. Запомнете го ☝️😁

    09:46 31.05.2026

  • 34 Всъщност

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Русия, от времето на Соца, създава самостоятелно мощна военна индустрия и развива добри традиции в нея. Оръжията с които смазва нацизма, танк Т-34, щурмов самолет Ил 2, реактивната артилерийска система Катюша са начлни символи на тази индустрия

    Коментиран от #38

    09:46 31.05.2026

  • 35 Въх чета и не успях до края

    6 4 Отговор
    Чета чета и изведнъж "Според Юха Мартелиус..." нещо за Русия после.
    Според мен трябва да питат какво мисли по въпроса Христо Грозев или Гари Каспаров. Вероятно жената на Алесей Навални сигурно знае повече - все пак е рускиня.

    Последната западна технология се казва Дискобабулатор и Тръмп я използва, за да отвлече Мадуро и да постави Родригес за президент. После твърдяха, че имат технология, която засича пулса на американски пилоти в иранската пустиня, обаче... доста нискотехнологично загубиха самолети и вертолети докато го търсят на 90 километра от самолета му. Явно е хванала пулса на чакащите в засада иранци. те са били повече и са "давали повече пулс".

    09:47 31.05.2026

  • 36 Знае ли някой

    7 3 Отговор
    изгасиха ли Кейп Канаверал? Имат ли САЩ резервен космодрум? РФ има три.

    09:48 31.05.2026

  • 40 Русия и Китай

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    не са във военен съюз и няма да бъдат. Другарят Си разбра колко е глупаво кремълското джудже - за да не "ограбят" западняците Сибир го хариза на Китай. РФ получаваше по $2млрд. на ден от търговията със ЕС и САЩ, сега не знам по колко им дават китайците, но определено по-малко. Китайците не създават работни места. В град Омск са купили химическия завод и са докарали 3000 китайчета да работят там, руснаците се оплакват, че са останали без работа. Китай не иска война, тъкмо си отхапа 1,5млн кв. км от Сибир(площ колкото 14 Българии), ще го дъвче поне няколко столетия - и сега какво, да спасява Путин от лошото НАТО ли?

    09:49 31.05.2026

  • 41 Дон Корлеоне

    4 7 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    Коментиран от #60

    09:50 31.05.2026

  • 42 Оркистан🤮🤮

    4 7 Отговор
    Останат ли без откраднатите технологии орковете остават без НИЩО,най вече безанологовите АО

    09:50 31.05.2026

  • 45 Няма как да ме

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Като ти чета глупостите,":

    обориш и затова си тръгнал да обиждаш.

    09:52 31.05.2026

  • 47 Македонската космическа станция

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Чисто детско любопитство":

    Много по-важни са земните технологии по-точно в пъти повече са важни от космоса така че за земните технологии е по-точно да се каже кои НЕ са откраднали

    09:53 31.05.2026

  • 48 Каква...

    2 8 Отговор
    Япония, Германия, С АЩ,..тия виждАле ли са...1 8 кг.. москалски таблет, сглобен със дърводелски винтове и памет за..4 песни?
    А .. Едноместен дървен ке неф със ве дро и снимка на педо фила на вратата?
    Виждали ли сте.. тоалетна чиния поставена като паметник в..кухнята, за да виждат гостите какво творение на технологиите..притежават?
    Аре ся...

    09:53 31.05.2026

  • 49 копейка с чалма

    2 11 Отговор
    Така е .
    Всички руснаци мислят че те са измисли водката.
    Както че китайците са измислили телефона

    Коментиран от #67

    09:53 31.05.2026

  • 50 Саша Грей

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Чувал ли си за ASML Holding N.V.?
    Това е нидерландската компания, без чиито машини не могат да се произведат съвременни чипове нито в Китай, нито в Щатите, нито в Тайван.
    Сложните инженерни проекти се правят от немци и японци. Кой не знае това?

    Коментиран от #55, #69

    09:54 31.05.2026

  • 51 Западняшки

    11 0 Отговор
    Крадецът вика "дръжте крадеца".

    09:54 31.05.2026

  • 52 Гориил

    11 2 Отговор
    За да направите откраднатите стоки полезни, трябва да сте лидер в научно-техническия прогрес.Дори Полша или Финландия да откраднат руски ракетни и ядрени технологии, те няма да станат лидери в тяхното научно и техническо приложение.

    Коментиран от #58

    09:54 31.05.2026

  • 53 Американското посолство

    13 1 Отговор

    До коментар #30 от "Стига сте се захласвали":

    Изяснете си какво значи "технология" - чужда дума е и не сте я разбрали.

    Всичко се произвежда в Китай. В САЩ дори населенито се произвежда от китайки (и месиканки).
    В България дори домати и картофи вече не може да се произведат. Българките едно дете не могат да направят, та разчитат на циганките. България дори вече не произвежда свои пари.

    Единственото, което българия бълва като за цял свят е УНИКАЛНИ ПОЛИТИЦИ. Дори един такъв не могат да произведат Китай и Индия взети заедно.

    09:56 31.05.2026

  • 54 То и

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ол1гофрен,":

    Вибраторите които ти влизат са измислили от кореец!

    10:02 31.05.2026

  • 55 Точно защото не е чувал никой

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "Саша Грей":

    "Западните технологии" са тези, за които никой вече не чува и не вижда, няма вече как да разбере, защото са потайни и секретни. Младите хора дори не подозират, че на Запад някога е имало инженери, тъй като всички са бизнесмени или се занимават с изява на пoлoвата си идентичност. В инженерните университети в Англия и Франция учат мургави и цветнокожи студенти. Това съм го видял лично с очите си и отговорът им на тия е, че там им е по-лесно ученето!?!? Аз говоря за строителното инженерство. Там бели вече няма, щото има по-яки неща, като всяка вечер да ходят сами по кръчмите, за "да се запознават с нови хора".

    10:02 31.05.2026

  • 56 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Стига сте се захласвали":

    Ето защо не бива да се бяга от часовете по история.
    Китай не бил постигнал нищо сам ли?
    Китай е бил велика империя в продължение на хиляди години!
    Чувал ли си за пътят на коприната и защо всички европейски страни са го искали?
    А какво беше САЩ преди 200 г? Един отбор, където всеки стреляше другия за чифт ботуши. Също, като Турция допреди 30 г.

    10:02 31.05.2026

  • 57 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Изключително комична статия като се има в напредвид че половината краварски технологии са крадени чрез шпионаш от руснаците. Бомби самолетни двигатели, ракетни двигатели, космически апарати в това число и сателити

    10:03 31.05.2026

  • 59 Гориил

    10 2 Отговор
    Какъв е смисълът, ако кучето ми открадне часовника?Дори този часовник да е златен, той няма да стопли или нахрани кучето.Разберете, имате работа с високотехнологичен гигант.

    Коментиран от #64

    10:05 31.05.2026

  • 60 Рижав пуяк

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дон Корлеоне":

    - Аз редовно ги качвам на луната.

    10:05 31.05.2026

  • 61 Я пак тоя

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Малии шо си проЗДТ":

    Няма украинец!
    Няма македонец!
    Това са територии и етноси на Русия и България.
    Като тракиец или добруджанец.

    Коментиран от #70

    10:07 31.05.2026

  • 62 виктория

    2 2 Отговор
    това се казва икономически шпионаж!!!! всяка държава го прави!!! а вие откривате топлата вода!!!

    10:08 31.05.2026

  • 63 Рижава гнида

    5 3 Отговор
    - Четете фейкове за откраднати технологии от Русия, за да не гледате как крада петрол и ресурси от по-малките страни.

    10:09 31.05.2026

  • 64 Последният софианец

    3 6 Отговор

    До коментар #59 от "Гориил":

    Ние видяхме БЕЗ аналоговите технологии на Могъщият Техно Гигант във войната със Сирия и Украйна!
    Без Аналоговото ПВО, Танкове, магарета, самальоти, подводници, корабли, дори как Ху Йло копаеше магистралите, мостовете и траншеи около мумията и кремля!
    Ха-ха-ха

    10:10 31.05.2026

  • 65 Хаха

    7 1 Отговор
    Пералните вече са минало, сега крадат фритюрници

    10:11 31.05.2026

  • 66 Да продължавай

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ако денонощно и безспир":

    Да си ги набиваш
    В Простата Кратуна.

    10:12 31.05.2026

  • 67 Петрохан систърс

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "копейка с чалма":

    Технологията не е измислянето на нещо. Измислянето е нещо като изобретяването. Затова в Щатите има патентни ведомства - там изобретателите си патентоват нещата и после искат пари от тези, които ги произвеждат.

    Технологията е моженето и знанието как да бъде произведено нещо. Има и други видове технологии, като терминът се е прехвърлил към други отрасли, продажби, доставки, софтуер, шоубизнес, политика, манипулации и т.н. Да откраднеш технология значи за разбереш как няко прави нещо и да почнеш и ти да го правиш, за да не плащаш на други.

    Китайците освен това подобрват технологиите и могат да произвеждат нещата много по-евтино. На практитка затова е трудно да се конкурира примерно Фолкцваген с китаските коли. Защото не може да ги произведе евтино. Съответно трябва правителството да му налива пари, за да компенсира разликата в цената, също да вдига митата на китайскитее коли или направо да ги забранява. Има и крайности - Тръмп арестува счетоводителката на Хуавей, или Макрон арестува собственика на Телеграм, или пък направо ги убиват разни дето имат успешни производства, например на дрехи. Тъжно, но това е капитализмът, каквото и да ви разправят е за пари.

    Коментиран от #84

    10:12 31.05.2026

  • 68 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Стига сте се захласвали":

    Факт е, че Западът извади Китай от комунистическото блато, в което го вкара Русия. По времето на Мао китайците буквално умираха от глад. След него те отвориха икономиката си за Запада и прегърнаха капитализма. Днешният Китай е продукт на западни технологии и инвестиции. Този процес обаче започна през далечната 1978 г. и Китай сам го инициира. Русия си остана затворена до разпада на СССР през 1991 г. а после имаше 10 години на хаос и бандитизъм. Чак през 2000 г. Путин последва примера на Китай и със западни инвестиции и технологии Русия тръгна нагоре. Това обаче продължи само 14 години до окупацията на Крим защото Путин е алчен. Виж ръста на БВП на Русия от 1999 до 2013 г. - от 196 милиарда на 2,3 трилиона - ръст 11 ПЪТИ и то с глобалната финансова криза по средата. Това са западните технологии и инвестиции в Русия. 2014 г. Путин окупира Крим, почнаха санкциите и БВП оттогава не е мръднал. 12 години застой. Ако Путин беше оставил Украйна на мира сега Русия щеше да е трета икономика в света след САЩ и Китай. Вместо това тя се бори за десетото място с Канада и Бразилия. Западните инвестиции и технологии щяха да направят руснаците богати, но Путин предпочете да се прави на завоевател, да ги държи бедни и да ги избива в окопите. Западът е най-големият приятел и на Китай и на Русия. Китай се възползва, а Русия ухапа ръката, която я хранеше.

    10:12 31.05.2026

  • 69 Малко хора знаят това.

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Саша Грей":

    Да те допълня. Новите чипове се разработват в САЩ - архитектура, дизайн, софтуер. Американците произвеждат ограничено количество чипове само за космоса, за военни цели които са силно устойчиви на температура, радиация, вибрации и ускорения. Чиповете за граждански цели не искат да произвеждат и затова ги дават на Тайван. За целта му са необходими фотолитографската система от ASML(Нидерландия) изработена с Карл-Цайс-ова оптика(Германия), свръх чисти химикали от Япония и форорезист, също японски. Китай купува тайвански микрочипове, японски(SONY) и южнокорейски екрани(LG) и прави техника която смятаме за китайска.

    Коментиран от #71

    10:14 31.05.2026

  • 70 Малии шо си проЗДТ

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Я пак тоя":

    Никога във историята на ВСЕЛЕНАТА не е имало...руски ЕТНОС!
    Ааааахахаха ФАКТ!!
    НЕ е имало такава държава/ република.. Русня! А ..."руския Език" съществува от...средата на 18 ВЕК!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #74, #77

    10:16 31.05.2026

  • 71 Гориил

    11 2 Отговор

    До коментар #69 от "Малко хора знаят това.":

    Нека ви напомня, че Русия се приближава до пълен суверенитет в производството на микрочипове. Русия отделя сто милиарда долара годишно, за да постигне това лидерство. В Русия вече има повече от хиляда такива предприятия (преди двадесет години имаше осемнадесет такива предприятия).Малко хора знаят и за това.

    Коментиран от #79

    10:21 31.05.2026

  • 72 Ха ХаХа

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Господ ти е Монголското куче Тангра. Бе татаромингянино

    10:21 31.05.2026

  • 73 Западът

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    няма какво да открадне от Русия и да иска. Какви технологични тайни има Русия? Производство на бояришник?

    Коментиран от #75

    10:22 31.05.2026

  • 75 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Западът":

    Какво ли да каже един кръгъл глупак?

    10:25 31.05.2026

  • 76 хаха

    2 2 Отговор
    Русия е похарчила стотици милиарди рубли за вътрешния си микроелектронен сектор, като по-голямата част от средствата са насочени към процесори като Елбрус (разработен от MCST). Правителството е отпуснало между 1 и 3,2 трилиона рубли (приблизително между $12 и $39 милиарда)

    Ама дека са ви ватнишките процесори бееее? ХАХАХА

    10:25 31.05.2026

  • 77 То и сега няма Русия.

    3 6 Отговор

    До коментар #70 от "Малии шо си проЗДТ":

    РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република" или "Московская Република".
    Републики в РФ:
    1. Адигея
    2. Алтай (република)
    3. Башкирия
    4. Бурятия
    5. Дагестан
    6. Ингушетия
    7. Кабардино-Балкария
    8. Калмикия
    9. Карачаево-Черкезия
    10. Карелия
    11. Коми
    12. Марий Ел
    13. Мордовия
    14. Якутия
    15. Северна Осетия – Алания
    16. Татарстан
    17. Тува
    18. Удмуртия
    19. Хакасия
    20. Чечения
    21. Чувашия
    22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
    Къде живеят руснаците? Нямат собствена република. Само в чужди, завладени земи.

    Коментиран от #83, #85

    10:26 31.05.2026

  • 78 Фактология

    3 4 Отговор
    Те едни пирони не могат да направят,навремето краднаха с помощта на италиански комунисти чертежи на фиат,и пак нищо ,направиха лада

    10:29 31.05.2026

  • 79 Сто милиарда долара

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Гориил":

    отделя за военни цели и дори не ѝ стигат. Имаше интервю с един руснак в ютуб където го питаха за професията. "Работник съм в едно предприятие" каза той с такъв тон, че стана ясно - работи във военен завод. Репортерът си направи майтап с него като го попита има ли нещо по него направено от техния завод. "Ами шапката ми е китайска, якето, ризата, маратонките, телефона и те са китайски. Дори чорапите и бельото ми са китайски. Запалката и цигарите също." Значи по теб няма нищо произведено в Русия, възкликна репортера! Така излиза, отвърна човека.

    10:31 31.05.2026

  • 81 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Я пак тоя":

    Беше преди 30 госдини..., че и повече сега го правят китайците

    10:34 31.05.2026

  • 82 Артилерист

    1 1 Отговор
    Матряла се основава на много "обективни" източници, особено този Росин, сънародник на естонката Кая...

    10:34 31.05.2026

  • 83 Пере

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "То и сега няма Русия.":

    Когато един човек е неук, той си остана винаги простак.
    Къде скри Руската република в Руската Федерация.
    Федерацията е също държава и е равносилно на Съединените Американски Щати които също са федерация.
    Разликата е че в РФ всяка нация си има територия, а в Щатите индианците са изклани и богатствата обрани, но щат управляван ат индианци няма.
    5 щата са анексирани от Мексико и Испания.
    Нали само Русия напада съседни държави?
    Ако не беше Русия в Кавказ и на Балканите нямаше да се чуе за арменци,грузинци,българи,гърци и сърби.

    Коментиран от #86, #98

    10:35 31.05.2026

  • 84 ЕС и САЩ

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Петрохан систърс":

    не могат да произвеждат автомобили на китайските цени. Ханс и Джон взимат $4000 заплати, а китайчо $500. Запада купува суровини на международни цени, а китайчо граби от харизаният му от Путин Сибир. Другарят Си субсидира някои производства. Същото и за другите стоки.

    Коментиран от #87

    10:37 31.05.2026

  • 85 Гориил

    7 3 Отговор

    До коментар #77 от "То и сега няма Русия.":

    Тези народи са част от Русия от хиляда години. Експериментите на Ленин с Украйна, Централна Азия и Закавказие завършиха неуспешно. Но те никога няма да избегнат руското влияние. Ако го направят, ще се изправят пред завръщане към феодализма, междуособните войни и бедността. Западът дълбоко греши, мислейки си, че може да придобие влияние в Армения. Малко хора знаят това, но Армения е страна на тотална корупция, която е проникнала в арменското общество.За да нахлуете в сферите на влияние на Русия, ще трябва да се борите стотици години срещу Русия, която разполага с неизчерпаеми ресурси, и непрекъснато да лъжете себе си за неосъществените си победи.

    10:37 31.05.2026

  • 86 Руснаците бяха 1/3

    4 4 Отговор

    До коментар #83 от "Пере":

    от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.

    Коментиран от #91

    10:39 31.05.2026

  • 88 Фактите са си факти

    2 2 Отговор
    Няма край руският позор.🤣🤣🤣

    10:43 31.05.2026

  • 89 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Ха ХаХа":

    Правиш ли духи?

    10:44 31.05.2026

  • 90 Морски

    3 4 Отговор
    Руските "бушмени " са застинали в 19 век.

    10:44 31.05.2026

  • 92 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:46 31.05.2026

  • 94 по-точно

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Западна европа, без САЩ със Силиконовата долина и други ноу-хау клъстери. А пък Русия може да краде, обаче от нея крадат не по-малко водещи технологии, но некои(като термоядрени реактори на синтез) сами ги дават малоумниците руски.....

    10:47 31.05.2026

  • 96 Гориил

    6 3 Отговор
    Руската фармацевтична индустрия е нараснала с четиридесет процента за пет години, докато китайската е нараснала само с три процента. Русия произвежда всички видове и класове авиационни двигатели за граждански самолети. Китай не произвежда нито един. Бих могъл да продължа списъка с няколкостотин научни и технологични продукти, от мощни газови турбини до ядрени ледоразбивачи.Европа обаче не е толкова значителен лидер в тези области на индустрията.Европа е унищожена от скъпото гориво и войната в Украйна.

    10:48 31.05.2026

  • 98 ру БЛАТА

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "Пере":

    Ескимосите от сибир камчатка и Аляска никога не са искали да бъдат част от блатото на маскалите но не са имали огнестрелни оръжия и голяма армия за да се възпротиват достатъчно на окупаторите

    10:49 31.05.2026

  • 100 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    Накратко:

    1. Планът на запада е да създаде информационна картина за пълния разпад и деградиране на РФ, вследствие на СВО.

    2. Това е част от т.н. стратегия на "мултидомейнната война", разработена в западните военни центрове за планиране.

    3. Всичко сочи, че западът залага на последен решителен скок срещу руснаците планиран за август/септември на 2026г., залагайки на "цветна революция" в Русия за сваляне на политическото й ръководство, защото на бойното поле не може да я победи.

    4. Затова в информационното поле западът налага наративът "Русия изнемогва", като с напредването на време опитът за промиване на мозъци само ще се засилва.

    10:54 31.05.2026

  • 101 Някой

    0 0 Отговор
    Запада това не го прави ли? Вижте как е създаден например Стелта, като са събирали съветски научни списания и чели. Като на учен Пьотр Уфемцев за отразяване от плоскости. После през посредници са накупили и съветски титан.
    Сега се опитват да им откраднат и Украйна.
    Отделно щеше ли да има САЩ без китайските изобретения като барута, компаса, становете, хартията и други?

    11:08 31.05.2026

