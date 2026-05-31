Военни колони и техника на САЩ ще преминат през България на 1 и 2 юни

31 Май, 2026 11:50 1 106 44

Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа на 1 и 2 юни 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната, цитирани от bTV

Транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния е част от регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни формирования, които участват в операцията „Atlantic Resolve“ на американските въоръжени сили.

На територията на нашата страна автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

„Atlantic Resolve“ е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка от 2014 г., която има за цел усилване на способностите за възпиране и отбрана, повишаване готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    30 6 Отговор
    Притеснявам се само руски дронове да не ни развалят златните магистрали !!

    Коментиран от #20

    11:52 31.05.2026

  • 2 Хаха

    15 27 Отговор
    Ей сега льотчика - зелен чорап ще излезе с голи гърди и ще ги спре и изгони. Ако дадат безвизов режим - ще ги пусне.

    11:53 31.05.2026

  • 3 Гробар

    44 10 Отговор
    По времето на бай Тошо не минаваха чужди войски през републиката който когато си иска.

    Коментиран от #7, #8, #36, #42

    11:53 31.05.2026

  • 4 Витанов

    23 6 Отговор
    Да се надяваме, че Възраждане няма да допуснат това да се случи.

    Коментиран от #26

    11:54 31.05.2026

  • 5 Гост

    28 10 Отговор
    Готвят Ганьо за голямата война!

    Коментиран от #10

    11:55 31.05.2026

  • 6 А тия колони

    29 3 Отговор
    С визи ли са? Или през Територията мина всеки решил да мине!?

    11:57 31.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчар

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    По време на бай Тошо България имаше 100.000 - армия и още толкова от запазва готови да се включат при нужда...!

    Коментиран от #16

    12:00 31.05.2026

  • 9 авантгард

    22 3 Отговор
    Маат гащи нагоре надолу.
    Че и парите на хората харчат за туризма си!
    НИЩО непроизвеждащи търтеи!

    12:03 31.05.2026

  • 10 Тая

    3 15 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    лъжа я повтарят копейките от 2022ра. Докога копейки? Докога ще повтаряте тая лъжа?

    Коментиран от #13, #40

    12:07 31.05.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    22 3 Отговор
    Повтаря се пролетта на 1941г. когато колони на Вермахта от Гърция преминават през съюзна България, на път за Румъния и Полша, за да нападнат СССР! Войниците са били доста омърлушени!

    12:08 31.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    3 15 Отговор
    Обкръжават маскалите отвсякъде!
    Мунчо гледа умно и ще гони самолетите на Тръмп!

    Коментиран от #31

    12:08 31.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Петер Брьогел

    8 2 Отговор
    Има ли опасност , партизани да нападнат колоните с американски воЙски ? Ами ако руснаци спуснат парашутисти с подривна цел ? А ?
    Охаааа !

    12:15 31.05.2026

  • 15 Тези визи имат ли?

    21 2 Отговор
    През колонията си минават всякакви чужди войски без да питат! По гражданските летища също си кацат чужди военни самолети и си стоят там докато им е кеф ,т.е. до края на терористичните им операции!

    12:15 31.05.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    точно така- и ви изкарваха посреднощ с 1 джипка и запас-не като сега да си драскате простотиите денонощно

    Коментиран от #38

    12:16 31.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Американците Идват!!!

    7 12 Отговор
    копейките РИВАТ!!!

    12:21 31.05.2026

  • 19 Вале-каро

    12 2 Отговор
    Много интересно.На втори юни в 12 часа колоните ще спрат ли?

    12:23 31.05.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    аз се притеснявам за оня на Дунава , дет чака руснаците с погача

    12:25 31.05.2026

  • 21 Ганьо съм

    1 2 Отговор
    Категорично съм против...това ще развали празника на дечицата ни, и утре вместо да си направят татуировка на кръст и черешово топче, ще станат роби. Освен това шума от военната техника издава вибрации, които са по-силни и по - опасни от 3-5 джи, което ще разруши силикона в утробата на Ганьовица и ще се затрие българският род.

    Коментиран от #22

    12:29 31.05.2026

  • 22 Ганьовица

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ганьо съм":

    ИСКАМ ПАРИ!!

    12:30 31.05.2026

  • 23 "добър поздрав"

    7 3 Отговор
    за деня на детето (за бъдещето на България) и за деня на Ботев (силата и духа на България).

    12:33 31.05.2026

  • 24 Абе, Радев

    6 4 Отговор
    Във война ли ни въвличаш?
    Самолетите тук, сега укрепваме и румънците с военна техника?
    И ти си същия като двата вола.
    Продавш ни за едни визи, които никой няма да свали!
    Ще оъезщетявате от наводненията . Не на твоя, а на моя и такива мен- среняци гръб!
    Защо не подхванеш застрахователните дружества.
    Чиста печалба. С участницитна народниьлюбимци от всички партии!
    Пенсионните фондове със същото участие на същите бивши и настоящити.
    Ако не започне масова сеч- умираме като народ!

    Коментиран от #30

    12:37 31.05.2026

  • 25 Костадинка фон Максуда

    4 4 Отговор
    Моята шефка Митрофанова ,ще ги гони . Ще си свали кюлотите . А,Цонка ще бозае на американците .

    12:42 31.05.2026

  • 26 Те няма да допуснат

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Витанов":

    А ние ще спим ли?
    Никаква техника. Самолетите вън. Край на базите! Вън НТО от свещената ни земя?

    12:56 31.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ф А к

    4 1 Отговор
    Световните терористи САЩ

    13:07 31.05.2026

  • 29 Механик

    6 3 Отговор
    "Земята на Ботев и Левски,
    отново е робска земя.
    ...."
    п.п.
    Само да попитам тротнетките: "Колко пъти са минавали руски военни колони през България?"
    Имам предвид по време на соца. Нали казвате, че сме били под руска окупация?
    Та, колко колони, колко пъти и кога, драги розАви?

    Коментиран от #39

    13:08 31.05.2026

  • 30 Компот

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Абе, Радев":

    Що ревеш на Радев? Като си си дал нещото под наем ще траеш! Искахте НАТО, ще търпите НАТО! Искахте евро, ще търпите евро! Каквото сте искали - имате го! Сега рев, Радев е виновен! Той да Ви оправи всичко!

    13:11 31.05.2026

  • 31 Бреййй

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    колко си т@п,направо чупиш тапомера!

    13:25 31.05.2026

  • 32 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Краварите да се изнасят, никой не ги е канил тук.

    13:27 31.05.2026

  • 33 Точно на 1 юни

    2 0 Отговор
    денят на Детето,и 2 юни- денят на Ботев! Много "патриотично"! Не можахте ли поне да я отложите с два дена?!А,на.упени неможачи!

    13:28 31.05.2026

  • 34 Абе

    2 1 Отговор
    Не е ли рано за гейпарад?

    13:28 31.05.2026

  • 35 Факти

    1 3 Отговор
    Путин харчи милиони за парад без техника, а ние ще гледаме безплатно парад на американската техника. Щастлив съм, че съм се родил българин, а не руснак.

    Коментиран от #37

    13:29 31.05.2026

  • 36 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    По времето на бай Тошо чуждата войска издигна свои паметници във всички градове в България и ние до ден днешен лазим в краката им.

    13:32 31.05.2026

  • 37 Фалос

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факти":

    Баща ти да си беше сложил гумичка на бастуна!

    13:32 31.05.2026

  • 38 Сре тен,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и теб ще изкарат,и най милите и най близките ти! Няма да тисе размине,ще ревеш докато у.реш!

    13:32 31.05.2026

  • 39 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Руските военни колони влязоха в България на 08.09.1944 г. и останаха до 1947 г. Разликата беше, че не ги бяхме канили. Други въпроси имаш ли?

    Коментиран от #41

    13:35 31.05.2026

  • 40 Знаеш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тая":

    какво е мешка?! А шансов инструмент?!Ще научиш- бързо!А после- death! Дотам си с твоето"мислене"!

    13:35 31.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Сега не само минават чужди войски, а и остават.

    13:38 31.05.2026

  • 43 Нато са трийсе дуржави

    0 0 Отговор
    Точно в малка земеделска и туристическа България ли намериха и то точно в дните на Ботев да правят учения. Не можаха ли да изчакат по е да мине жетвата за да не компрометират реколтата.

    13:39 31.05.2026

