Военни колони и техника на САЩ ще преминат през България на 1 и 2 юни

Военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа на 1 и 2 юни 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната, цитирани от bTV
Транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния е част от регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни формирования, които участват в операцията „Atlantic Resolve“ на американските въоръжени сили.
На територията на нашата страна автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.
„Atlantic Resolve“ е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка от 2014 г., която има за цел усилване на способностите за възпиране и отбрана, повишаване готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа.
1 обективен
Коментиран от #20
11:52 31.05.2026
2 Хаха
11:53 31.05.2026
3 Гробар
Коментиран от #7, #8, #36, #42
11:53 31.05.2026
4 Витанов
Коментиран от #26
11:54 31.05.2026
5 Гост
Коментиран от #10
11:55 31.05.2026
6 А тия колони
11:57 31.05.2026
8 Овчар
До коментар #3 от "Гробар":По време на бай Тошо България имаше 100.000 - армия и още толкова от запазва готови да се включат при нужда...!
Коментиран от #16
12:00 31.05.2026
9 авантгард
Че и парите на хората харчат за туризма си!
НИЩО непроизвеждащи търтеи!
12:03 31.05.2026
10 Тая
До коментар #5 от "Гост":лъжа я повтарят копейките от 2022ра. Докога копейки? Докога ще повтаряте тая лъжа?
Коментиран от #13, #40
12:07 31.05.2026
11 Мдаа!🤔
12:08 31.05.2026
12 Ганя Путинофила
Мунчо гледа умно и ще гони самолетите на Тръмп!
Коментиран от #31
12:08 31.05.2026
14 Петер Брьогел
Охаааа !
12:15 31.05.2026
15 Тези визи имат ли?
12:15 31.05.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Овчар":точно така- и ви изкарваха посреднощ с 1 джипка и запас-не като сега да си драскате простотиите денонощно
Коментиран от #38
12:16 31.05.2026
18 Американците Идват!!!
12:21 31.05.2026
19 Вале-каро
12:23 31.05.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "обективен":аз се притеснявам за оня на Дунава , дет чака руснаците с погача
12:25 31.05.2026
21 Ганьо съм
Коментиран от #22
12:29 31.05.2026
22 Ганьовица
До коментар #21 от "Ганьо съм":ИСКАМ ПАРИ!!
12:30 31.05.2026
23 "добър поздрав"
12:33 31.05.2026
24 Абе, Радев
Самолетите тук, сега укрепваме и румънците с военна техника?
И ти си същия като двата вола.
Продавш ни за едни визи, които никой няма да свали!
Ще оъезщетявате от наводненията . Не на твоя, а на моя и такива мен- среняци гръб!
Защо не подхванеш застрахователните дружества.
Чиста печалба. С участницитна народниьлюбимци от всички партии!
Пенсионните фондове със същото участие на същите бивши и настоящити.
Ако не започне масова сеч- умираме като народ!
Коментиран от #30
12:37 31.05.2026
25 Костадинка фон Максуда
12:42 31.05.2026
26 Те няма да допуснат
До коментар #4 от "Витанов":А ние ще спим ли?
Никаква техника. Самолетите вън. Край на базите! Вън НТО от свещената ни земя?
12:56 31.05.2026
28 Ф А к
13:07 31.05.2026
29 Механик
отново е робска земя.
...."
п.п.
Само да попитам тротнетките: "Колко пъти са минавали руски военни колони през България?"
Имам предвид по време на соца. Нали казвате, че сме били под руска окупация?
Та, колко колони, колко пъти и кога, драги розАви?
Коментиран от #39
13:08 31.05.2026
30 Компот
До коментар #24 от "Абе, Радев":Що ревеш на Радев? Като си си дал нещото под наем ще траеш! Искахте НАТО, ще търпите НАТО! Искахте евро, ще търпите евро! Каквото сте искали - имате го! Сега рев, Радев е виновен! Той да Ви оправи всичко!
13:11 31.05.2026
31 Бреййй
До коментар #12 от "Ганя Путинофила":колко си т@п,направо чупиш тапомера!
13:25 31.05.2026
32 Павел Пенев
13:27 31.05.2026
33 Точно на 1 юни
13:28 31.05.2026
34 Абе
13:28 31.05.2026
35 Факти
Коментиран от #37
13:29 31.05.2026
36 Факти
До коментар #3 от "Гробар":По времето на бай Тошо чуждата войска издигна свои паметници във всички градове в България и ние до ден днешен лазим в краката им.
13:32 31.05.2026
37 Фалос
До коментар #35 от "Факти":Баща ти да си беше сложил гумичка на бастуна!
13:32 31.05.2026
38 Сре тен,
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и теб ще изкарат,и най милите и най близките ти! Няма да тисе размине,ще ревеш докато у.реш!
13:32 31.05.2026
39 Факти
До коментар #29 от "Механик":Руските военни колони влязоха в България на 08.09.1944 г. и останаха до 1947 г. Разликата беше, че не ги бяхме канили. Други въпроси имаш ли?
Коментиран от #41
13:35 31.05.2026
40 Знаеш ли
До коментар #10 от "Тая":какво е мешка?! А шансов инструмент?!Ще научиш- бързо!А после- death! Дотам си с твоето"мислене"!
13:35 31.05.2026
42 Мишел
До коментар #3 от "Гробар":Сега не само минават чужди войски, а и остават.
13:38 31.05.2026
43 Нато са трийсе дуржави
13:39 31.05.2026
44 Нато са трийсе дуржави
13:41 31.05.2026