Собственикът на най-голямата верига оптики у нас купи първия роудстър MG Cyberster в България

31 Май, 2026 10:30 2 396 7

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Електрическата революция току-що получи своя най-ярък, шумен и безочливо секси посланик по родните пътища. Забравете за скучните и еднообразни "батерии на колела" – новият MG Cyberster нахлува на родна територия, за да докаже, че емоцията от шофирането под открито небе няма абсолютно никакво намерение да капитулира пред екологичните тенденции. Този изцяло електрически роудстър е същински магнит за погледи и вече официално предизвиква вълнение по софийските булеварди. Първият екземпляр у нас не остана дълго безстопанствен, тъй като собственикът на една от най-големите вериги оптики в България побърза да сложи ръка върху първата бройка, доставена в страната. И нека си признаем – изборът му е безупречен, защото тази кола е създадена именно за да бъде гледана с широко отворени очи.

Британската марка с вековна история, която днес процъфтява под шапката на китайския колос SAIC, е сътворила истинско технологично бижу. На преден план излизат зашеметяващите "ножични" врати, които се вдигат гордо към небето, напомняйки за екзотична суперила. Самият силует е класическо обяснение в любов към легендарните ретро роудстъри от миналото на бранда – дълъг преден капак, мускулести калници и къса, стегната задница. Сгъваемият текстилен гюрук се прибира автоматично за едва 10 секунди, дори и в движение при скорост до 50 км/ч, позволявайки на шофьора веднага да усети вятъра в косите си. Пътническата клетка предлага дигитален кокпит с три свързани екрана и премиум аудиосистема BOSE, а спортните Y-образни седалки буквално обгръщат тялото.

Онова, което наистина ще накара сърцето ви да прескочи удар, се крие под изваяните панели. Върховата модификация GT (Luxury) разполага с умопомрачителните 510 конски сили и брутален максимален въртящ момент от 725 Нм, разпределени между четирите колела. Благодарение на вградената система за Launch Control, това електрическо чудовище изстрелва водача от 0 до 100 км/ч за главозамайващите 3.2 секунди – динамика, способна да засрами редица бензинови икони с двойно по-висока цена. Базовата версия Comfort разчита на задно предаване и 340 конски сили, което също гарантира чисто и нефилтрирано удоволствие на пътя. С пробег до 507 километра по цикъла WLTP и възможност за бързо зареждане от 10% до 80% за 38 минути, моделът е напълно готов за дълги уикенд бягства.

У нас цената на този футуристичен спортист стартира от 63 400 евро и достига до 68 400 евро за най-мощното изпълнение, което го позиционира като безспорен флагман в гамата на марката. Сумата е изключително конкурентна на фона на динамиката от територията на суперавтомобилите, която MG Cyberster предлага. Едно е сигурно – първият български собственик вече притежава не просто превозно средство, а визуален и инженерен китайски шедьовър, който ще събира въздишки навсякъде, където се появи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Глей ти

    6 0 Отговор
    Повод за едно гости от НАП.

    10:35 31.05.2026

  • 2 И ако

    5 0 Отговор
    го питаш защо му е изобщо , при това по тези пътища ? Да се фука , смятащ , че някой ще му се възхити ! На акъла !

    Коментиран от #3, #5, #6

    10:38 31.05.2026

  • 3 Мишо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "И ако":

    ти каква кола караш ? някой възхищава ши ти се освен гаражните майстори

    10:50 31.05.2026

  • 4 и богатите

    1 0 Отговор
    почнаха да карат китайски коли, какви времена дойдоха

    10:58 31.05.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "И ако":

    Заради такива фукльовци вдигат застраховките. Като блъсне тази скъпа тенекия и сиромасите ще плащат. Вчера гледам един такъв ненормалник шари по магистралата и сменя ленти на скорост. Далече не стигат такива. Един път със стомна за вода, втори път със стомна за вода и на третия път се счупва.

    11:00 31.05.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "И ако":

    Това е среден клас кабриолет, дори ако изключим миатата е евтин. Градска кола, не за дълъг път. Едно Ауди S5 3.0 tfsi кабрио втора ръка е по-добра сделка, правиш му stage 1 и ставаш бияч, ама Ауди все правят коли с вид на сапуниерка.

    11:01 31.05.2026

  • 7 Дкфкф

    0 0 Отговор
    Е,дизелова Е-класа,базова,струва повече!Какво се хвали с тоя фазомер

    11:01 31.05.2026