Собственикът на най-голямата верига оптики у нас купи първия роудстър MG Cyberster в България

Електрическата революция току-що получи своя най-ярък, шумен и безочливо секси посланик по родните пътища. Забравете за скучните и еднообразни "батерии на колела" – новият MG Cyberster нахлува на родна територия, за да докаже, че емоцията от шофирането под открито небе няма абсолютно никакво намерение да капитулира пред екологичните тенденции. Този изцяло електрически роудстър е същински магнит за погледи и вече официално предизвиква вълнение по софийските булеварди. Първият екземпляр у нас не остана дълго безстопанствен, тъй като собственикът на една от най-големите вериги оптики в България побърза да сложи ръка върху първата бройка, доставена в страната. И нека си признаем – изборът му е безупречен, защото тази кола е създадена именно за да бъде гледана с широко отворени очи.

Британската марка с вековна история, която днес процъфтява под шапката на китайския колос SAIC, е сътворила истинско технологично бижу. На преден план излизат зашеметяващите "ножични" врати, които се вдигат гордо към небето, напомняйки за екзотична суперила. Самият силует е класическо обяснение в любов към легендарните ретро роудстъри от миналото на бранда – дълъг преден капак, мускулести калници и къса, стегната задница. Сгъваемият текстилен гюрук се прибира автоматично за едва 10 секунди, дори и в движение при скорост до 50 км/ч, позволявайки на шофьора веднага да усети вятъра в косите си. Пътническата клетка предлага дигитален кокпит с три свързани екрана и премиум аудиосистема BOSE, а спортните Y-образни седалки буквално обгръщат тялото.

Онова, което наистина ще накара сърцето ви да прескочи удар, се крие под изваяните панели. Върховата модификация GT (Luxury) разполага с умопомрачителните 510 конски сили и брутален максимален въртящ момент от 725 Нм, разпределени между четирите колела. Благодарение на вградената система за Launch Control, това електрическо чудовище изстрелва водача от 0 до 100 км/ч за главозамайващите 3.2 секунди – динамика, способна да засрами редица бензинови икони с двойно по-висока цена. Базовата версия Comfort разчита на задно предаване и 340 конски сили, което също гарантира чисто и нефилтрирано удоволствие на пътя. С пробег до 507 километра по цикъла WLTP и възможност за бързо зареждане от 10% до 80% за 38 минути, моделът е напълно готов за дълги уикенд бягства.

У нас цената на този футуристичен спортист стартира от 63 400 евро и достига до 68 400 евро за най-мощното изпълнение, което го позиционира като безспорен флагман в гамата на марката. Сумата е изключително конкурентна на фона на динамиката от територията на суперавтомобилите, която MG Cyberster предлага. Едно е сигурно – първият български собственик вече притежава не просто превозно средство, а визуален и инженерен китайски шедьовър, който ще събира въздишки навсякъде, където се появи.