Собственици на имоти в "незаконния град" край Варна: Плащат данъци, имат партиди за ток и вода

Вече повече от седмица собственици на имоти в т.нар. „незаконен град“ край Варна, се чудят и не знаят какво да правят.
Чуват единствено и само през медиите как институциите си говорят и констатират, че всичко тук е незаконно, но от фирмата, от която са купили имотите, към момента нямат отговори.
„От година и осем месеца съм собственик в този комплекс. Плащам си всеки данък, плащам си такса смет, имам всички документи, нотариален акт. Взел съм жилището с ипотечен кредит, банката е проверила всички документи. Щом се е съгласила да отпусне кредит, следователно документите към имота би трябвало да са били валидни“, казва Димитър в ефира на bTV.
По думите му нотариусът не установява никакъв проблем сред документите.
„Как така в общината отиваш да си платиш данъка, те ти вземат парите, а след месец ти казват, че всичко е незаконно? Или отиваш в кадастъра да си извадиш скица и няма никакъв проблем, а сега изведнъж всичко е нелегално и незаконно“, посочва още той.
От „Куб Корпорация“ се очаква позиция в понеделник
„Това е документ от общината, че съм платил данъците за последните две години. Тук е нотариалният акт за покупка на недвижим имот“, посочва друг собственик на имот.
„Търсех жилище преди три години в района на „Ален мак“, в центъра апартаментите бяха доста скъпи. Много брокери ми казаха, че тук има нов комплекс с добро бъдеще, че ще има добри пътища, магазини и басейни. Помислих, че това е добър шанс“, споделя той.
Когато подписва нотариалния акт, той се среща със съпругата на Олег Невзоров. „Имаше и преводач на български език. Лично не го познавам и не съм го виждал“, разказва мъжът.
„Всичко мина през нотариуса. Смятах, че документите са гаранция, че всичко е наред. Може би съм сгрешил“, допълва той.
„Имам нотариален акт за покупко-продажба на апартамента, нотариален акт за паркомясто и документи за ипотечния кредит, защото взехме жилището с ипотека. Ние не купихме апартамента директно от „Куб“, а от друг собственик. Той го беше купил от „Куб“, а ние го взехме от него“, казва собственичка на имот.
„Получихме българско гражданство след началото на войната в Украйна и дойдохме тук. Три години живяхме под наем. Продадохме апартамент в Украйна, внесохме парите в банка за първоначална вноска и сега сме много притеснени. Не знаем какво да правим, ако се окаже, че всичко е незаконно“, разказва тя.
„Постоянно идва полиция. Проверяват документите, следят кой влиза и кой излиза. Не допускат работници. Ако има проблем с интернет или друга услуга и извикаме техник, не го пускат“, допълва жената.
Утре фирмата инвеститор би трябвало да даде отговори на хората, които се притесняват, че ако държавата събори построеното, ще останат на улицата.
10 Иначе. Къщите много модерни
До коментар #8 от "няма държава":Изпипана работа
Язък за терена
Аз к за надеждите
Язък за варненци
11:54 31.05.2026
16 Иии
До коментар #9 от "Р.Н":Кое му е неправилното на плащането бе, папагал?Правили са го на легитимни държавни и общински институции, не са хвърляли парите от балконите.
11:57 31.05.2026
17 авантгард
Банките са частни фирми и колко пълно проверяват нещо или не им служи за управление на риска, до там.
Отделно, партиди нямали, а плащали на т.нар. Куб сметките си, ха!
11:57 31.05.2026
19 ежко
До коментар #6 от "Васил":Известитора е излъгал още в началото и е строил с "удостоверение за търпимост".От тук първото нещо което трябва да се направи е да се блокират сметките му.След това купилите от него имоти да го съдят не частно-правен принцип.Толкова по въпроса.
11:58 31.05.2026
20 Мнение
До коментар #8 от "няма държава":Има в Испания. Доста примери и там но там поне на уволниха и прибраха много хора.
11:59 31.05.2026
22 Алин Баба и
До коментар #1 от "Българин":четиридесетте работници !
12:00 31.05.2026
24 Иван
До коментар #5 от "павела митова":Като нямаш нищо в главата по добре си мълчи
Коментиран от #34
12:02 31.05.2026
26 Мнение
Коментиран от #31
12:03 31.05.2026
29 Ти си
Все пак става въпрос за бутикови бежанци от Украйна .......
12:05 31.05.2026
30 Госあ
До коментар #2 от "Малеееее":Аааа към Борисов и шарлатаните от ПП/ДБ !
12:05 31.05.2026
31 Може
До коментар #26 от "Мнение":Да попитат и Данчо Ментата, който е купил имот с басейн.
Коментиран от #33
12:05 31.05.2026
32 Мурка
До коментар #3 от "Да,бе":ЩО БЕ ----ОМБРЕ -ДРЪТАТА ВАКСИНА ФОН МИНДЕР ДА Я ЗАБРАВИМ ЛИ?
12:07 31.05.2026
33 Госあ
До коментар #31 от "Може":А Коцев не може ли ?
Коментиран от #36
12:07 31.05.2026
34 стоян
До коментар #24 от "Иван":То пък в твоята куха петроханска тиква, много има.
12:09 31.05.2026
36 Може
До коментар #33 от "Госあ":Дори цяла седмица го питат.
Коментиран от #38
12:13 31.05.2026
38 Госあ
До коментар #36 от "Може":Регионалната дирекция по горите – Варна разкри, че проверките им на терен и първите сигнали за незаконна сеч започват още през октомври 2023 г., т.е. седмици преди Коцев да поеме управлението. По това време кмет все още е Иван Портних, а администрацията на ГЕРБ в район „Приморски“ вече е издала спорните „удостоверения за търпимост“ през лятото на 2023 г. Горското ведомство и ДНСК потвърдиха, че са изпращали многократни сигнали за разрастващото се незаконно строителство през цялата 2024 г. и началото на 2025 г.. През целия този период Благомир Коцев е действащ кмет на Варна.Тъй като Коцев е кмет от ноември 2023 г. насам, той е трябвало да реагира на десетките актове (над 20 съставени акта от горите) и сигнали, изпратени до общината в неговия мандат, вместо комплексът да набъбне от 20 сгради на 104 постройки.
Коментиран от #54
12:16 31.05.2026
39 Черна дупка
Или пък всички знаят!?
Нискочелият Мирчев няма ли да акостира там , за да разберем!?
12:18 31.05.2026
41 Т.КОЛЕВ
ТОВА Е ПОДОБЕН СЛУЧАЙ КАТО С ЦАРЕВО,ЕЛЕНИТЕ ХОТЕЛА И ЖИЛИЩА НАВОДНЕНИЕТО ДЕРЕТО. И ТИЯ ЩЕ ОСЪДЯТ СЕГА БЪЛГАРИЯ В СТАЗБУРГ.
ЗА НЯКОЛКО МИЛИОНА СЕГА В ЕВРО.
12:19 31.05.2026
42 Проверка
До коментар #1 от "Българин":Кадастърът дава информация за границите, площта и вида на имота, но не доказва собственост. За официален документ за собственост или проверка по име/ЕГН се прави справка в Имотния регистър.
Коментиран от #52
12:19 31.05.2026
44 Собственост и законност
А на тези които са станали собственици на незаконно строителство в конкретния случай да търсят добри юристи. И то юристи в областта на вещното право ! Гледайте да не попаднете на поредните измамници. И като осъдите Общината или държавата за бездействие или инвеститора за документни измами, пак няма гаранция, че ще ви върнат платеното !
12:24 31.05.2026
45 ясно е
Ясно е, че цялата отговорна номенклатура в общината е най-малко за административно наказание и дисциплинарно уволнение, ако не и за наказателно преследване.
Прецакалите се да си купят незаконни постройки и къщи, да се разправят с инвеститора и да си търсят средствата от него. Съгласно закона всичко трябва да бъде разрушено и залесено.
Ако държавата си затвори очите и ги остави, защото вече били построени, то това еднозначно ще означава изпълнение на плана на мошенниците. В това нагло престъпление всички трябва да си понесат последствията - иначе да затваряме държавата.
12:25 31.05.2026
50 хихи
Служителите от интситуциите допуснали с мълчаливо съгласие, бездействоие строителството с обещественополезен труд за сметка на отпусиките им да възстановят терена, средствата за сметка на институциите.
Осъдените(дай Боже)на място да изтърпяват наказанието.
12:32 31.05.2026
52 Не е баш така
До коментар #42 от "Проверка":Ти защо не отидеш в кадастъра и да извадиш скица за имота на комшията без той да те е упълномищил.
При новото строителство не рядко в кадастъра излиза собственост на някой по веригата - обезщетен собственик или някой друг. Ти си купил и промяната не е отразена. Отиваш за скица и се вкарваш в приключение ! В крайна сметка всичко се изчиства обаче с много ядове, разправии и представяне на допълнителни книжа.
В кадастъра е мазало ! Който не е ходил там той не знае ! От четири имота, два ми бяха пълни с неточности и цял месец брах ядове докато ги изчистя. И всеки втори твърди същото !
12:34 31.05.2026
53 Ти да видиш
Кой знае колко жилищни комплекси и сгради има построени по тази схема!? Кой знае колко политици и техни роднини имат жилища там!?
Ето това са виновниците:
ГЕРБ ДПС ПП ДБ ИТН БСП СДС !!!!
Коментиран от #71
12:35 31.05.2026
54 някой
До коментар #38 от "Госあ":се е усетил, че няма да му се размине и започна с кризисния ПР, но няма да успее да се извади ни лук ял, ни лук мирисал.
Благомирчо можеше и да е търкал нара в спорно обвинение, но сега му предстои съсвсем законно да си понесе отговорността. При размера на далаверата с този нов град в града, както и по груба оценка на нанесената щета за общината, то......нищо няма да му остане на тоя, поне ако се приложи закона, както си му е реда
Коментиран от #59
12:36 31.05.2026
56 Ха ха ха
До коментар #5 от "павела митова":Прочети закона за българското гражданство. Поне да не се излагаш.
12:37 31.05.2026
59 Най-вероятно
До коментар #54 от "някой":Е бил вкаран там, за да имат оправдания. Било е театър. Измама. То си личеше че има нещо съмнително, но едва сега се разбра причината. И този човек го готвеха за герой, и за бъдещ президент.
Коментиран от #72
12:40 31.05.2026
64 НРБ
УРА го$пода -другари!
УРААААААА!
66 Така требе
Как ша плащане данъци за нещо което е "незаконно"
Коментиран от #77
12:55 31.05.2026
67 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Строителни книжа нема
Коцев, кауша та зове
12:58 31.05.2026
68 Плащат данъци?
До коментар #1 от "Българин":Може.
А акт 16, нема?
12:58 31.05.2026
71 Фактолог
До коментар #53 от "Ти да видиш":Украинските боклуци изнасят подареното им от нас оръжие за Судан, Мали, Буркина Фасо, кюрдите в Ирак и Сирия, Либия, Сомаленд, Джибути, пращат там и инструктори да обучават терористите и после връщат комисионните под формата на апартаменти за нашите отрепки замесени в схемата, а те пък им осигуряват държавните разрешения.
Тежки военнотранспортни самолети на частни авиокомпании редовно летят от България за Джибути, виждат се на флайтрадар!
Перфектна престъпна и терористична схема!
Тая работа е много дебела и ще стане европейски и световен проблем. Нашите мишки ще гният и по чужди затвори, защото много държави са засегнати! Очаквам и много "самоубийства".
13:02 31.05.2026
72 Хмм
До коментар #59 от "Най-вероятно":преди десетина дни са се опитали да го узаконят в общинския съвет, но не станало, очевидно едва тогава кметът разбрал, че нещата са се променили, а и почнали проверки, въоръжената охрана изчезнали, останали само работниците, всички са се изнизали, а във Варна е било така и при социализма - вили по морето не са се строели лесно
13:03 31.05.2026
73 хаха
Че ми е интересно каква флашификация ще извадят тези плъхове.
13:05 31.05.2026
74 хаха
Брееееей! Дай да видим акт14/акт15/акт16 + разрешително за строеж... ХАХАХА!
13:08 31.05.2026
76 Гатанка
Коментиран от #78
13:20 31.05.2026
77 Най- интересното
До коментар #66 от "Така требе":е, че Енерго-про и вик не са ги присъединили. Вероятно са им направили партиди от космоса.
13:23 31.05.2026
78 Калин
До коментар #76 от "Гатанка":Само един!?....ти шегуваш ли се ...аз познавам поне десет.
Но те всички са от едно ОПГ на различни длъжности, а този когото ти вероятно визираш им е ковчежника. Но е без значение кой от тях го прави конкретно, защото всички от групировката стоят зад гърба му. Така че, всъщност си прав, това е едно лице, но с много лица.
13:26 31.05.2026
80 Дзак
Коментиран от #81
13:39 31.05.2026
81 Колю Паръмов
До коментар #80 от "Дзак":Основният въпрос са огромните суми за покупка, които са плащани и как е ставало това.
13:40 31.05.2026
