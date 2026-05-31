Собственици на имоти в "незаконния град" край Варна: Плащат данъци, имат партиди за ток и вода

31 Май, 2026 11:36 2 276 82

„Как така в общината отиваш да си платиш данъка, те ти вземат парите, а след месец ти казват, че всичко е незаконно? Или отиваш в кадастъра да си извадиш скица и няма никакъв проблем, а сега изведнъж всичко е нелегално и незаконно“, пита един от собствениците

Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вече повече от седмица собственици на имоти в т.нар. „незаконен град“ край Варна, се чудят и не знаят какво да правят.

Чуват единствено и само през медиите как институциите си говорят и констатират, че всичко тук е незаконно, но от фирмата, от която са купили имотите, към момента нямат отговори.

„От година и осем месеца съм собственик в този комплекс. Плащам си всеки данък, плащам си такса смет, имам всички документи, нотариален акт. Взел съм жилището с ипотечен кредит, банката е проверила всички документи. Щом се е съгласила да отпусне кредит, следователно документите към имота би трябвало да са били валидни“, казва Димитър в ефира на bTV.

По думите му нотариусът не установява никакъв проблем сред документите.

„Как така в общината отиваш да си платиш данъка, те ти вземат парите, а след месец ти казват, че всичко е незаконно? Или отиваш в кадастъра да си извадиш скица и няма никакъв проблем, а сега изведнъж всичко е нелегално и незаконно“, посочва още той.

От „Куб Корпорация“ се очаква позиция в понеделник

„Това е документ от общината, че съм платил данъците за последните две години. Тук е нотариалният акт за покупка на недвижим имот“, посочва друг собственик на имот.

„Търсех жилище преди три години в района на „Ален мак“, в центъра апартаментите бяха доста скъпи. Много брокери ми казаха, че тук има нов комплекс с добро бъдеще, че ще има добри пътища, магазини и басейни. Помислих, че това е добър шанс“, споделя той.

Когато подписва нотариалния акт, той се среща със съпругата на Олег Невзоров. „Имаше и преводач на български език. Лично не го познавам и не съм го виждал“, разказва мъжът.

„Всичко мина през нотариуса. Смятах, че документите са гаранция, че всичко е наред. Може би съм сгрешил“, допълва той.

„Имам нотариален акт за покупко-продажба на апартамента, нотариален акт за паркомясто и документи за ипотечния кредит, защото взехме жилището с ипотека. Ние не купихме апартамента директно от „Куб“, а от друг собственик. Той го беше купил от „Куб“, а ние го взехме от него“, казва собственичка на имот.

„Получихме българско гражданство след началото на войната в Украйна и дойдохме тук. Три години живяхме под наем. Продадохме апартамент в Украйна, внесохме парите в банка за първоначална вноска и сега сме много притеснени. Не знаем какво да правим, ако се окаже, че всичко е незаконно“, разказва тя.

„Постоянно идва полиция. Проверяват документите, следят кой влиза и кой излиза. Не допускат работници. Ако има проблем с интернет или друга услуга и извикаме техник, не го пускат“, допълва жената.

Утре фирмата инвеститор би трябвало да даде отговори на хората, които се притесняват, че ако държавата събори построеното, ще останат на улицата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    58 2 Отговор
    Време е да лежат по затворите всички до пренесли за това!

    Коментиран от #22, #42, #68

    11:40 31.05.2026

  • 2 Малеееее

    63 10 Отговор
    Горките хора трябва да се обърнат директно към герберските крадци, начело с Борисов. Цялата престъпна схема е започнала преди 12 години.

    Коментиран от #30

    11:41 31.05.2026

  • 3 Да,бе

    43 2 Отговор
    На финала за приза най-корумпирана територия останахме само ние и 404...но няма да се даваме без бой.

    Коментиран от #32

    11:42 31.05.2026

  • 4 ежко

    56 1 Отговор
    Простичко е.Незаконно е защото закона е нарушен.От инвеститора като декларира неверни данни.От администрацията ,която си затваря очите.Сега единственото нещо което може да се направи е да се конфискуват на инвестира останалите имоти ,а администрацията да се вкара в затвора!Същата картинка очаквам когато някой от Еврозоната обяви дефолт.Всички ще дигат руце, всички ще се тюхкат и никой няма д си рзмърда задника да сложи нещата в ред!Контрата ще е пак в наивниците.

    11:44 31.05.2026

  • 5 павела митова

    58 13 Отговор
    как е възможно укри да получават българско гражданство това е все едно на свиня да дадеш българско гражданство и паспорт - а за къщите - СЪБАРЯЙ

    Коментиран от #24, #56

    11:44 31.05.2026

  • 6 Васил

    49 3 Отговор
    Щом са си плащали данъци имат ток и вода значи държавата е съучастник в тази нелегална сделка. Излиза че държавата е най големият измамник ако някой обикновен човек вдигне и палатка веднага ще му пратят 100 адвоката Нап и всякакви инстанции а тези са ги покривали.

    Коментиран от #19

    11:46 31.05.2026

  • 7 Пич

    27 1 Отговор
    Както ви казах - сега "новите" ще изтръскат джобовете на украинците, и ще им дадат разрешително в ползу роду!!! Разбира, строго ще накажат двама геодезиста, един кмет глупак, и ще глобят украинската фирма четиридесет хиляди евро ( щото повече не били предвидени по закон)!!! Другата глоба ще бъде под масата!!!

    11:49 31.05.2026

  • 8 няма държава

    37 0 Отговор
    Такъв случай няма в световната история !! Може Холивуд да направи и филм по този сценарий , като Вълкът от Уолстрийд .

    Коментиран от #10, #20

    11:50 31.05.2026

  • 9 Р.Н

    29 2 Отговор
    Една от основните презумпции в Римското право е, че който не плаща правилно, плаща два пъти...

    Коментиран от #16

    11:53 31.05.2026

  • 10 Иначе. Къщите много модерни

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "няма държава":

    Изпипана работа
    Язък за терена
    Аз к за надеждите
    Язък за варненци

    11:54 31.05.2026

  • 11 Факт

    30 0 Отговор
    Държава няма, има престъпна клика легитмиращи се чрез политиката, затова когато дойдат избори ревът до небесата за кокала.

    11:54 31.05.2026

  • 12 шекелка

    24 6 Отговор
    Със сигурност са ги плащали на кмета на Варна и петроханците.

    11:54 31.05.2026

  • 13 Хмм

    27 0 Отговор
    вече и българско гражданство получили, за 2025 година йотова е дала гражданство на 14 хиляди души, как може веднага да получат гражданство, щом говорят с преводач те не знаят български, на какво основание, в Англия можеш да кандидатстваш едва след 10 години престой и работа, Радев не я издигай за кандидат президент, ще патиш

    11:56 31.05.2026

  • 14 Мнение

    39 0 Отговор
    Как са минали сделките през нотариус? Документ за търпимост издаден незаконно не е разрешение за строеж. Оказва се че корупцията е навсякъде. Енергото Как са ги вързали без необходимите актове, същото и за водата. Това е навсякъде. Еми почвайте да уволнявате.

    11:56 31.05.2026

  • 15 Гробар

    23 3 Отговор
    Кой е луд купува имоти в кочината. Никога няма да вложа и лев в имоти тук. Винаги ще бъдеш измамен. Първо с цената. После с времето следват приятните изненади.

    11:56 31.05.2026

  • 16 Иии

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "Р.Н":

    Кое му е неправилното на плащането бе, папагал?Правили са го на легитимни държавни и общински институции, не са хвърляли парите от балконите.

    11:57 31.05.2026

  • 17 авантгард

    26 1 Отговор
    Що за глупости, че банка била проверила и това било критерии за законност?!?!
    Банките са частни фирми и колко пълно проверяват нещо или не им служи за управление на риска, до там.
    Отделно, партиди нямали, а плащали на т.нар. Куб сметките си, ха!

    11:57 31.05.2026

  • 18 Феникс

    26 3 Отговор
    Глупости на търкалета, плащали данъци но нямали акт 16 ! Вие за дебили ли ни взимате?

    11:57 31.05.2026

  • 19 ежко

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Васил":

    Известитора е излъгал още в началото и е строил с "удостоверение за търпимост".От тук първото нещо което трябва да се направи е да се блокират сметките му.След това купилите от него имоти да го съдят не частно-правен принцип.Толкова по въпроса.

    11:58 31.05.2026

  • 20 Мнение

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "няма държава":

    Има в Испания. Доста примери и там но там поне на уволниха и прибраха много хора.

    11:59 31.05.2026

  • 21 Гост

    28 1 Отговор
    Като начало трябва веднага да спрат тока и водата на незаконните сгради. Така е по закон!

    11:59 31.05.2026

  • 22 Алин Баба и

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    четиридесетте работници !

    12:00 31.05.2026

  • 23 нелинда

    21 0 Отговор
    Абе вие български не знаете ли?! Какво е това КУИЗ? Защо просто не кажете ЗАГАДКА. И не е само тази дума.На сила ни карате да заменим българския с английски, а после празнувате 24 май . Това журналистите сте толеми дебили.

    12:01 31.05.2026

  • 24 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "павела митова":

    Като нямаш нищо в главата по добре си мълчи

    Коментиран от #34

    12:02 31.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнение

    15 2 Отговор
    Да отидат да попитат таварищ Портних и таварищ Бойка Методиев Барисаф . Те са им ги продали, те обичат да продават неща, които не им принадлежат

    Коментиран от #31

    12:03 31.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Еми

    10 5 Отговор
    Прав е човека, но това е страната Бангаранга

    12:04 31.05.2026

  • 29 Ти си

    13 6 Отговор
    Ще видите че нищо няма да се случи . Няма да има арестувани и разпитван държавни служители , няма да ина наказани и изгонени , няма да има съборени заради , няма да има нищо незаконно и накрая собствениците ще осъдят държавата и ние ще им платия за нанесени нематериални щети !
    Все пак става въпрос за бутикови бежанци от Украйна .......

    12:05 31.05.2026

  • 30 Госあ

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Малеееее":

    Аааа към Борисов и шарлатаните от ПП/ДБ !

    12:05 31.05.2026

  • 31 Може

    18 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мнение":

    Да попитат и Данчо Ментата, който е купил имот с басейн.

    Коментиран от #33

    12:05 31.05.2026

  • 32 Мурка

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    ЩО БЕ ----ОМБРЕ -ДРЪТАТА ВАКСИНА ФОН МИНДЕР ДА Я ЗАБРАВИМ ЛИ?

    12:07 31.05.2026

  • 33 Госあ

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "Може":

    А Коцев не може ли ?

    Коментиран от #36

    12:07 31.05.2026

  • 34 стоян

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Иван":

    То пък в твоята куха петроханска тиква, много има.

    12:09 31.05.2026

  • 35 665

    8 5 Отговор
    Благо е редно пак брада в ареста да пуска Но не само той а и мнооого други.

    12:10 31.05.2026

  • 36 Може

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Госあ":

    Дори цяла седмица го питат.

    Коментиран от #38

    12:13 31.05.2026

  • 37 Живеем в

    7 2 Отговор
    Абсурдистан...

    12:15 31.05.2026

  • 38 Госあ

    12 5 Отговор

    До коментар #36 от "Може":

    Регионалната дирекция по горите – Варна разкри, че проверките им на терен и първите сигнали за незаконна сеч започват още през октомври 2023 г., т.е. седмици преди Коцев да поеме управлението. По това време кмет все още е Иван Портних, а администрацията на ГЕРБ в район „Приморски“ вече е издала спорните „удостоверения за търпимост“ през лятото на 2023 г. Горското ведомство и ДНСК потвърдиха, че са изпращали многократни сигнали за разрастващото се незаконно строителство през цялата 2024 г. и началото на 2025 г.. През целия този период Благомир Коцев е действащ кмет на Варна.Тъй като Коцев е кмет от ноември 2023 г. насам, той е трябвало да реагира на десетките актове (над 20 съставени акта от горите) и сигнали, изпратени до общината в неговия мандат, вместо комплексът да набъбне от 20 сгради на 104 постройки.

    Коментиран от #54

    12:16 31.05.2026

  • 39 Черна дупка

    12 1 Отговор
    Никой не знае какво се случва на българска територия от 100 декара ( 1км х 1 км ).
    Или пък всички знаят!?

    Нискочелият Мирчев няма ли да акостира там , за да разберем!?

    12:18 31.05.2026

  • 40 Типично за

    2 0 Отговор
    Бай Ганьо вземат парите и кирията на хората редовно и се правят, на утрепани. Все някой трябва да ограбя и излъжат.

    12:18 31.05.2026

  • 41 Т.КОЛЕВ

    4 5 Отговор
    ДЪРЖАЕАТА ДА ИМ ВЪРНЕ ПАРИТЕ ВСИЧКИТЕ ОСЪВРЕМЕНЕНИ СА СЕГАШНО ВРЕМЕ + ДАНЪК ЗГРАДИ САМО ЗА СМЕТ НЕ. И ТОГАВА ДА БУТАТ ЗА РАЗБУТВСТ ДА КРАДЪТ ДА ЛЪЖАТ ДА ПРАВЯТ КАКВОТО ИСКАТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.
    ТОВА Е ПОДОБЕН СЛУЧАЙ КАТО С ЦАРЕВО,ЕЛЕНИТЕ ХОТЕЛА И ЖИЛИЩА НАВОДНЕНИЕТО ДЕРЕТО. И ТИЯ ЩЕ ОСЪДЯТ СЕГА БЪЛГАРИЯ В СТАЗБУРГ.
    ЗА НЯКОЛКО МИЛИОНА СЕГА В ЕВРО.

    12:19 31.05.2026

  • 42 Проверка

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Кадастърът дава информация за границите, площта и вида на имота, но не доказва собственост. За официален документ за собственост или проверка по име/ЕГН се прави справка в Имотния регистър.

    Коментиран от #52

    12:19 31.05.2026

  • 43 Зиденко

    13 2 Отговор
    Бутайте и връщайте тези нелюди обратно в украйна.

    12:22 31.05.2026

  • 44 Собственост и законност

    13 0 Отговор
    са две различни неща ! Това, че имате документи за собственост не прави обектите законни ! Най големия собственик на незаконни строежи е държавата. Само си спомнете колко километри пътища се строиха и построиха без всякакви надлежни документи. Мога да изреждам обекти до утре !
    А на тези които са станали собственици на незаконно строителство в конкретния случай да търсят добри юристи. И то юристи в областта на вещното право ! Гледайте да не попаднете на поредните измамници. И като осъдите Общината или държавата за бездействие или инвеститора за документни измами, пак няма гаранция, че ще ви върнат платеното !

    12:24 31.05.2026

  • 45 ясно е

    9 0 Отговор
    ще има доста прецакани от украинската мафия, разбирай олигарсите им. То и Киев гръмна корупционния скандал с подобен комплекс, строен от наркомана и компания. За тамошния комплекс вече е доказано, че е изграден от присвоени средства, предоставяни от балъците в ЕС. Като нищо и варненския комплекс ще да е от черната каса на войната.

    Ясно е, че цялата отговорна номенклатура в общината е най-малко за административно наказание и дисциплинарно уволнение, ако не и за наказателно преследване.
    Прецакалите се да си купят незаконни постройки и къщи, да се разправят с инвеститора и да си търсят средствата от него. Съгласно закона всичко трябва да бъде разрушено и залесено.

    Ако държавата си затвори очите и ги остави, защото вече били построени, то това еднозначно ще означава изпълнение на плана на мошенниците. В това нагло престъпление всички трябва да си понесат последствията - иначе да затваряме държавата.

    12:25 31.05.2026

  • 46 Те са плащали сметки

    7 0 Отговор
    На кой?.....ами ако този кой не е плащал по веригата за ток и вода... ВиК и енергото получили ли са плащания? Или трансформатора е зачислен към данъкоплатците...абсолютна корупция

    12:25 31.05.2026

  • 47 България

    10 0 Отговор
    незаконни строежи със законни ток и вода...

    12:26 31.05.2026

  • 48 Тиквата +Шиши =💩

    10 0 Отговор
    Конфискация на всички къщи и да се направи старчески дом.

    12:28 31.05.2026

  • 49 МВР служител

    6 1 Отговор
    Сега ще си платят и за една студена вода на арменския поп. Те си мислели, че България е лека, ама се оказа тежка

    12:32 31.05.2026

  • 50 хихи

    10 0 Отговор
    Събаряй и после питай!!!! Там невинни няма!!
    Служителите от интситуциите допуснали с мълчаливо съгласие, бездействоие строителството с обещественополезен труд за сметка на отпусиките им да възстановят терена, средствата за сметка на институциите.
    Осъдените(дай Боже)на място да изтърпяват наказанието.

    12:32 31.05.2026

  • 51 Анонимен

    9 0 Отговор
    Същата схема като с крадените коли. Хората купуват, регистрират без проблем,а после им вземат возилото, защото било крадено. В кого остава тръна..?

    12:32 31.05.2026

  • 52 Не е баш така

    11 0 Отговор

    До коментар #42 от "Проверка":

    Ти защо не отидеш в кадастъра и да извадиш скица за имота на комшията без той да те е упълномищил.
    При новото строителство не рядко в кадастъра излиза собственост на някой по веригата - обезщетен собственик или някой друг. Ти си купил и промяната не е отразена. Отиваш за скица и се вкарваш в приключение ! В крайна сметка всичко се изчиства обаче с много ядове, разправии и представяне на допълнителни книжа.
    В кадастъра е мазало ! Който не е ходил там той не знае ! От четири имота, два ми бяха пълни с неточности и цял месец брах ядове докато ги изчистя. И всеки втори твърди същото !

    12:34 31.05.2026

  • 53 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    Изнасяш оръжия за милиарди на украинските нацисти, част от тях те продават на други терористи и милионите връщаш обратно в България под формата уж на инвестиция с държавно покровителство. Военни те складове са напълно празни! Танкове, ракети , хеликоптери, гаубици, каквото се сетите, всичко замина, за стрелково оръжие и боеприпаси да не говорим.
    Кой знае колко жилищни комплекси и сгради има построени по тази схема!? Кой знае колко политици и техни роднини имат жилища там!?

    Ето това са виновниците:

    ГЕРБ ДПС ПП ДБ ИТН БСП СДС !!!!

    Коментиран от #71

    12:35 31.05.2026

  • 54 някой

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "Госあ":

    се е усетил, че няма да му се размине и започна с кризисния ПР, но няма да успее да се извади ни лук ял, ни лук мирисал.
    Благомирчо можеше и да е търкал нара в спорно обвинение, но сега му предстои съсвсем законно да си понесе отговорността. При размера на далаверата с този нов град в града, както и по груба оценка на нанесената щета за общината, то......нищо няма да му остане на тоя, поне ако се приложи закона, както си му е реда

    Коментиран от #59

    12:36 31.05.2026

  • 55 Тутууландия

    5 2 Отговор
    Цялата държава е незаконна, въпреки че се плащат данъци и сметки. Прилича на Украйна или Косово.

    12:37 31.05.2026

  • 56 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "павела митова":

    Прочети закона за българското гражданство. Поне да не се излагаш.

    12:37 31.05.2026

  • 57 Ще падне

    1 0 Отговор
    яко съдене

    12:37 31.05.2026

  • 58 Стига приказки

    2 7 Отговор
    Щом хората имат законни документи, плащат си данъците - всичко е законно.

    12:39 31.05.2026

  • 59 Най-вероятно

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "някой":

    Е бил вкаран там, за да имат оправдания. Било е театър. Измама. То си личеше че има нещо съмнително, но едва сега се разбра причината. И този човек го готвеха за герой, и за бъдещ президент.

    Коментиран от #72

    12:40 31.05.2026

  • 60 хаха

    2 0 Отговор
    Няма страшно дришък... да ти върнат парите от "данъците".

    12:41 31.05.2026

  • 61 Иван

    4 0 Отговор
    Тия от къде имат пари за такива имоти

    12:42 31.05.2026

  • 62 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Укрофашистите да отидат при Портних и БлагоКрал Коцев и да си искат парите от тях двамата !

    12:43 31.05.2026

  • 63 ....

    3 0 Отговор
    В България е незаконно да си законен. В България си законен само когато си нарушил закона. Да си вдигнат ръката всички, които живеят в несъвсем законно жилище, имат не съвсем законна септична яма, кладенец, сонда, "право на строеж" върху откраднат от комунистите нечий имот, промяна на фасадата, чрез остъкление, строеж в коритото на река... На практика е невъзможно да има законен имот в България. Ако някой твърди за някакъв имот, че е законен, значи лъже. Да ме остави да му направя една проверка аз и ще констатирам множество нарушения на закона. За частния бизнес нещата са още по-фрапиращи. Нито една фирма не е възможно да функционира законно, защото спазването на една наредба, често нарушава друга. И това е напълно съзнателно и умишлено създадена среда, за да сте под робство. Ако дръзнеш да се отваряш, веднага ще докажа, че нещо не ти е законно.

    12:44 31.05.2026

  • 64 НРБ

    3 2 Отговор
    НРБ-Н€законна Р€публика БанановЪ!
    УРА го$пода -другари!
    УРААААААА!

    12:46 31.05.2026

  • 65 Жилищата

    2 0 Отговор
    са с ипотека. Много българи също имат пари за имоти. Много българи са лъгани в годините от български инвеститори и са пили по една вода. Варненската мошенгия предстои да се разплита ако прогресивните не я заметат, защото нямат капацитет. Но без съд и плащане за нанесени имиджови и други щети няма да мине.

    12:53 31.05.2026

  • 66 Така требе

    1 1 Отговор
    Колективен иск на СОБСТВЕНИЦИТЕ на жилища в Баба Алино срещу общината.
    Как ша плащане данъци за нещо което е "незаконно"

    Коментиран от #77

    12:55 31.05.2026

  • 67 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    0 3 Отговор
    Нотариални актове има
    Строителни книжа нема
    Коцев, кауша та зове

    12:58 31.05.2026

  • 68 Плащат данъци?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Може.
    А акт 16, нема?

    12:58 31.05.2026

  • 69 Эфтим

    1 0 Отговор
    Че с колите не е ли същото?Купуваш кола,минаваш преглед,проверки,дават талон и караш.Обаче караш до тогава докато не те спрат и излезе,че колата е обявена за издирвана от ЕС.Отнемат я веднага.Държавата се прави на глуха и сляпа.Ако имаш пари купуваш друга.И тя не е сигурно дали един ден няма да я обявят.Та и тези нещастници с жилищата.Платили са си всичко.Кои са те,какви са не е важно.Важното е,че нямат защита на никакво ниво.Посещава ли са адвокати,нотариуси.И в един момент на улицата и без пари.Както с колата-без пари и ходиш пеш.

    13:00 31.05.2026

  • 70 Замислен

    2 4 Отговор
    Тепърва ще се сблъскваме с украинската мафия,само изчакайте и войната да приключи.А тук са дадени много пари и много гаранции за сигурност,и много хора от общината и бившите управляващи трябва сериозно да се замислят за охрана.Украинците ще си поискат парите.

    13:01 31.05.2026

  • 71 Фактолог

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ти да видиш":

    Украинските боклуци изнасят подареното им от нас оръжие за Судан, Мали, Буркина Фасо, кюрдите в Ирак и Сирия, Либия, Сомаленд, Джибути, пращат там и инструктори да обучават терористите и после връщат комисионните под формата на апартаменти за нашите отрепки замесени в схемата, а те пък им осигуряват държавните разрешения.
    Тежки военнотранспортни самолети на частни авиокомпании редовно летят от България за Джибути, виждат се на флайтрадар!

    Перфектна престъпна и терористична схема!

    Тая работа е много дебела и ще стане европейски и световен проблем. Нашите мишки ще гният и по чужди затвори, защото много държави са засегнати! Очаквам и много "самоубийства".

    13:02 31.05.2026

  • 72 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Най-вероятно":

    преди десетина дни са се опитали да го узаконят в общинския съвет, но не станало, очевидно едва тогава кметът разбрал, че нещата са се променили, а и почнали проверки, въоръжената охрана изчезнали, останали само работниците, всички са се изнизали, а във Варна е било така и при социализма - вили по морето не са се строели лесно

    13:03 31.05.2026

  • 73 хаха

    2 0 Отговор
    Дай да видим акт14, акт15 или акт16... ХАХАХА

    Че ми е интересно каква флашификация ще извадят тези плъхове.

    13:05 31.05.2026

  • 74 хаха

    4 0 Отговор
    "взел съм жилището с ипотечен кредит, банката е проверила всички документи. Щом се е съгласила да отпусне кредит, следователно документите към имота би трябвало да са били валидни"


    Брееееей! Дай да видим акт14/акт15/акт16 + разрешително за строеж... ХАХАХА!

    13:08 31.05.2026

  • 75 123

    2 2 Отговор
    Събаряй! Изобщо не са горки тези мафиоти! Както събаряха на Българи по една стаичка, така и тук да събарят, а собствениците да плащат разходите по събарянето! Нацистите Вън!

    13:12 31.05.2026

  • 76 Гатанка

    1 0 Отговор
    Има само един човек в държавата ,който може да бъде толкова нагъл и алчен , че да си позволи да строи в Натура 2000, разбира се чрез поставени украински лица. И през цялото време никоя институция да не го закача, защотто държавата му е бащиния. Няма нужда да цитираме имена.

    Коментиран от #78

    13:20 31.05.2026

  • 77 Най- интересното

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Така требе":

    е, че Енерго-про и вик не са ги присъединили. Вероятно са им направили партиди от космоса.

    13:23 31.05.2026

  • 78 Калин

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Гатанка":

    Само един!?....ти шегуваш ли се ...аз познавам поне десет.
    Но те всички са от едно ОПГ на различни длъжности, а този когото ти вероятно визираш им е ковчежника. Но е без значение кой от тях го прави конкретно, защото всички от групировката стоят зад гърба му. Така че, всъщност си прав, това е едно лице, но с много лица.

    13:26 31.05.2026

  • 79 Факт

    1 1 Отговор
    Във Варна е така.Първо се ос ират яко, после ревът.Град на лудодостта.

    13:32 31.05.2026

  • 80 Дзак

    0 0 Отговор
    Откъде са парите за тези имоти? Ясно, че са плащали такса смет и данък сгради, допуснато от общината.

    Коментиран от #81

    13:39 31.05.2026

  • 81 Колю Паръмов

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Дзак":

    Основният въпрос са огромните суми за покупка, които са плащани и как е ставало това.

    13:40 31.05.2026

  • 82 Българин

    0 0 Отговор
    Търсете си правата и парите от пирамидата "КУБ". Постройките трябва да бъдат съборени.Това е кражба на българска земя.Тази земя е българска.А вие всички марш в Украйна и на фронта.

    13:42 31.05.2026

