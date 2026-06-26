Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Златан Ибрахимович не сдържа сълзите си: Триумфът на Босна и Херцеговина разтърси футболната легенда

Златан Ибрахимович не сдържа сълзите си: Триумфът на Босна и Херцеговина разтърси футболната легенда

26 Юни, 2026 17:22 748 6

  • златан ибрахимович-
  • босна и херцеговина-
  • световно първенство-
  • футбол-
  • емоции-
  • победа-
  • фенове-
  • катар-
  • fox sports-
  • сълзи-
  • триумф-
  • обединение

Емоционален изблик в ефир след историческата победа на Босна над Катар

Златан Ибрахимович не сдържа сълзите си: Триумфът на Босна и Херцеговина разтърси футболната легенда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща сцена се разигра в студиото на FOX Sports, когато Златан Ибрахимович, един от най-емблематичните нападатели на съвременния футбол, не успя да скрие сълзите си след драматичната победа на Босна и Херцеговина срещу Катар. Балканският тим надделя с 3:1 в Сиатъл, осигурявайки си място сред най-добрите 16 на Световното първенство – постижение, което разпали вълна от радост и гордост сред феновете.

Ибрахимович, чийто баща е от босненски произход, бе поканен като специален гост в студиото, но никой не очакваше, че ще стане свидетел на толкова силен емоционален момент. „Футболът е много повече от игра – той обединява, лекува и вдъхновява. За Босна, страна преминала през толкова изпитания, тази победа е символ на надежда и ново начало“, сподели развълнуваният Златан, докато сълзите се стичаха по лицето му.

Легендарният нападател подчерта, че най-голямото щастие за него е било да види как 70 000 души пеят в един глас, празнувайки успеха на своя отбор. „Босненските фенове вече са шампиони в сърцата си. Тяхната страст и обединение са най-голямата награда. Това ме кара да се чувствам изключително горд и щастлив“, призна Ибрахимович.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    6 0 Отговор
    Това е истински национален отбор. Всички са босненци. Вижте примерно Германия, Франция и т.н. какви натурални местни са.

    Коментиран от #3, #6

    17:32 26.06.2026

  • 2 Гранде Златан!

    3 0 Отговор
    Велик спортист, голям човек.
    Форца Милан!

    17:34 26.06.2026

  • 3 Франция

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    стана световна футболна сила благодарение на африканците. Докато играеха превъзходните бели бяха посредствен отбор ,който дори България не мажеше да победи . Франция и всички западни “демокрации” (крадци) са богати благодарение на африканците и техните ресурси . Надавам се по скоро да дойде времето ,когато да си връщат заграбеното .

    Коментиран от #5

    17:37 26.06.2026

  • 4 От каде сте

    0 0 Отговор
    От Шивеция сме , Шведи шведи .има клип от преди 15 години ! А тук и националноста си отговаря

    17:40 26.06.2026

  • 5 Аде, копейки, нема нужда...

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Франция":

    Най-силният отбор на "сборная", беше с девет ( 9 ) титуляри на Динамо Киев! Така, че по-кротко с бръщолевенията.

    17:48 26.06.2026

  • 6 И аз се радвам за

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Босна и Херцеговина (не само заради Джеко, който беше основен играч на нашата Рома и все още, като се появи на Олимпико, 70000 го аплодират), а заради това, че са корав отбор и играят до последния съдийски сигнал, без значение дали имат срещу себе си многократен световен и европейски шампион или отборът на най-могъщата страна на планетата.
    Затова - Дубиоза колектив и "USA"

    17:57 26.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове