Златан Ибрахимович не сдържа сълзите си: Триумфът на Босна и Херцеговина разтърси футболната легенда

Вълнуваща сцена се разигра в студиото на FOX Sports, когато Златан Ибрахимович, един от най-емблематичните нападатели на съвременния футбол, не успя да скрие сълзите си след драматичната победа на Босна и Херцеговина срещу Катар. Балканският тим надделя с 3:1 в Сиатъл, осигурявайки си място сред най-добрите 16 на Световното първенство – постижение, което разпали вълна от радост и гордост сред феновете.
Ибрахимович, чийто баща е от босненски произход, бе поканен като специален гост в студиото, но никой не очакваше, че ще стане свидетел на толкова силен емоционален момент. „Футболът е много повече от игра – той обединява, лекува и вдъхновява. За Босна, страна преминала през толкова изпитания, тази победа е символ на надежда и ново начало“, сподели развълнуваният Златан, докато сълзите се стичаха по лицето му.
Легендарният нападател подчерта, че най-голямото щастие за него е било да види как 70 000 души пеят в един глас, празнувайки успеха на своя отбор. „Босненските фенове вече са шампиони в сърцата си. Тяхната страст и обединение са най-голямата награда. Това ме кара да се чувствам изключително горд и щастлив“, призна Ибрахимович.
When you make Zlatan cry you did something special pic.twitter.com/t4ljXzE9dq— BiH Basketball (@BiHBasketball) June 25, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #3, #6
17:32 26.06.2026
2 Гранде Златан!
Форца Милан!
17:34 26.06.2026
3 Франция
До коментар #1 от "Браво":стана световна футболна сила благодарение на африканците. Докато играеха превъзходните бели бяха посредствен отбор ,който дори България не мажеше да победи . Франция и всички западни “демокрации” (крадци) са богати благодарение на африканците и техните ресурси . Надавам се по скоро да дойде времето ,когато да си връщат заграбеното .
Коментиран от #5
17:37 26.06.2026
4 От каде сте
17:40 26.06.2026
5 Аде, копейки, нема нужда...
До коментар #3 от "Франция":Най-силният отбор на "сборная", беше с девет ( 9 ) титуляри на Динамо Киев! Така, че по-кротко с бръщолевенията.
17:48 26.06.2026
6 И аз се радвам за
До коментар #1 от "Браво":Босна и Херцеговина (не само заради Джеко, който беше основен играч на нашата Рома и все още, като се появи на Олимпико, 70000 го аплодират), а заради това, че са корав отбор и играят до последния съдийски сигнал, без значение дали имат срещу себе си многократен световен и европейски шампион или отборът на най-могъщата страна на планетата.
Затова - Дубиоза колектив и "USA"
17:57 26.06.2026