Златан Ибрахимович не сдържа сълзите си: Триумфът на Босна и Херцеговина разтърси футболната легенда

Вълнуваща сцена се разигра в студиото на FOX Sports, когато Златан Ибрахимович, един от най-емблематичните нападатели на съвременния футбол, не успя да скрие сълзите си след драматичната победа на Босна и Херцеговина срещу Катар. Балканският тим надделя с 3:1 в Сиатъл, осигурявайки си място сред най-добрите 16 на Световното първенство – постижение, което разпали вълна от радост и гордост сред феновете.

Ибрахимович, чийто баща е от босненски произход, бе поканен като специален гост в студиото, но никой не очакваше, че ще стане свидетел на толкова силен емоционален момент. „Футболът е много повече от игра – той обединява, лекува и вдъхновява. За Босна, страна преминала през толкова изпитания, тази победа е символ на надежда и ново начало“, сподели развълнуваният Златан, докато сълзите се стичаха по лицето му.

Легендарният нападател подчерта, че най-голямото щастие за него е било да види как 70 000 души пеят в един глас, празнувайки успеха на своя отбор. „Босненските фенове вече са шампиони в сърцата си. Тяхната страст и обединение са най-голямата награда. Това ме кара да се чувствам изключително горд и щастлив“, призна Ибрахимович.

When you make Zlatan cry you did something special pic.twitter.com/t4ljXzE9dq — BiH Basketball (@BiHBasketball) June 25, 2026