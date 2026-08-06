Дело за убийство в Първомай влиза в съда

В Пловдивския окръжен съд днес започва ключовото разпоредително заседание по делото за бруталното убийство на Димитрина Грозева.

На подсъдимата скамейка застава 23-годишният студент в УНСС Ивелин Цветанов. Младежът е обвинен в извършването на предумишлено убийство с особена жестокост. Жертвата е 45-годишна съпруга на дългогодишен служител на Районното управление на МВР в Първомай.

Прокуратурата е внесла финалния обвинителен акт след близо една година разследване. Според събраните доказателства на Окръжна прокуратура – Пловдив, тежкото престъпление е извършено на 18 август миналата година. Около 4:00 часа сутринта Ивелин Цветанов пристигнал пред дома на семейството в Първомай. Той прескочил оградата, а Димитрина му отворила вратата, събудена от лай на куче. Младежът, който е бивш приятел на дъщерята на жертвата, я нападнал веднага с нож. Аутопсията доказва, че жената е намушкана общо девет пъти. Извършителят е избягал от местопрестъплението, но беше задържан дни по-късно в град София. По време на атаката съпругът полицай е бил на нощно дежурство.

Днешното заседание в Окръжния съд в Пловдив ще определи хода на процеса. Законът предвижда тежки наказания за това престъпление. Ивелин Цветанов е заплашен от присъда между 15 и 20 години затвор или доживотен затвор без право на замяна.