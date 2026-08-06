Новини
Крими »
Дело за убийство в Първомай влиза в съда

Дело за убийство в Първомай влиза в съда

6 Август, 2026 06:42, обновена 6 Август, 2026 06:48 459 2

  • убийство-
  • дело-
  • първомай

Разпоредително заседание за смъртта на Димитрина Грозева

Дело за убийство в Първомай влиза в съда - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Пловдивския окръжен съд днес започва ключовото разпоредително заседание по делото за бруталното убийство на Димитрина Грозева.

На подсъдимата скамейка застава 23-годишният студент в УНСС Ивелин Цветанов. Младежът е обвинен в извършването на предумишлено убийство с особена жестокост. Жертвата е 45-годишна съпруга на дългогодишен служител на Районното управление на МВР в Първомай.

Прокуратурата е внесла финалния обвинителен акт след близо една година разследване. Според събраните доказателства на Окръжна прокуратура – Пловдив, тежкото престъпление е извършено на 18 август миналата година. Около 4:00 часа сутринта Ивелин Цветанов пристигнал пред дома на семейството в Първомай. Той прескочил оградата, а Димитрина му отворила вратата, събудена от лай на куче. Младежът, който е бивш приятел на дъщерята на жертвата, я нападнал веднага с нож. Аутопсията доказва, че жената е намушкана общо девет пъти. Извършителят е избягал от местопрестъплението, но беше задържан дни по-късно в град София. По време на атаката съпругът полицай е бил на нощно дежурство.

Днешното заседание в Окръжния съд в Пловдив ще определи хода на процеса. Законът предвижда тежки наказания за това престъпление. Ивелин Цветанов е заплашен от присъда между 15 и 20 години затвор или доживотен затвор без право на замяна.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за такова убийство само до живот!!!

    1 0 Отговор
    момчето е готов за гербаджия ще излезе до 10г.

    06:52 06.08.2026

  • 2 До какви висоти

    1 0 Отговор
    стигна демокрацията…

    06:56 06.08.2026