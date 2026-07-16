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България с тежка загуба в Лигата на нациите

България с тежка загуба в Лигата на нациите

16 Юли, 2026 06:34 707 2

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Отстъпихме на Полша с 0:3 гейма

България с тежка загуба в Лигата на нациите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по волейбол претърпя поражение с 0:3 гейма (19:25, 17:25, 17:25) от водача в световната ранглиста Полша. Срещата се изигра в зала Хофман Естейт в Чикаго, САЩ, като бе първа за тима ни от третата седмица в Група 8 от Лигата на нациите. Преди този мач двата тима имаха една среща в началото на годината за Силезия къп, спечелена убедително от поляците, макар тогава съставите да бяха без голяма част от водещите си фигури.

Срещата започна с добро отиграване на Алекс Грозданов, който спря с единичен блок Бартоломей Болондж за 3:1. Последва обаче грешка на Аспарух Аспарухов и Полша обърна до 3:5. Равенството бе възстановено при 5:5 след аут на Томаш Форнал, но силни сервиси на Бартоломей Лемански доведоха до два поредни аса за 11:7 в полза на съперника. Джанлоренцо Бленджини реагира с прекъсване, а Алекс Николов и Мартин Атанасов намалиха пасива ни до 10:13 след добри отигравания и пайп на Николов. Разликата се запази близка при 11:13 след добра защита на Дамян Колев, но нов ас на Болондж направи резултата 16:11. Блокада на Лемански срещу Грозданов увеличи преднината на поляците, а въпреки силните изяви на Аспарухов и Николов за 15:18, съперникът не изпусна водачеството. В игра влезе Денислав Бърдаров на мястото на Атанасов. Вилфредо Леон отбеляза ас за 23:17, а въпреки комбинацията между Стоил Палев и Бърдаров за 18:23, Форнал донесе геймбол. Грозданов намали до 19:24, но грешка от начален удар на Жасмин Величков затвори частта при 25:19.

Втората част стартира с ас на Мони Николов за 2:1 и аут на Леон за 3:1 в полза на България. Двоен блок на Аспарухов и Илия Петков направи 4:2, а Алекс Николов покачи до 5:3. Лемански обаче възстанови равенството с нов ас за 7:7. Играта вървеше точка за точка, като Мони Николов намери брат си в зона 2 за 8:8, а Аспарухов реализира пайп за 9:10. Полша направи разлика след троен блок срещу Бърдаров за 9:12, което принуди Бленджини да вземе таймаут. Бърдаров се разписа за 10:12, но поредна блокада на Лемански направи 16:11, което доведе до ново прекъсване за България. Последваха силни минути за Бърдаров с успешен пайп и атака от втора топка за 13:17. Блок на Мони Николов срещу Леон донесе 14:18, но в края поляците се откъснаха, като Борис Начев смени Илия Петков, а Форнал затвори гейма за 25:17.

Третият гейм тръгна с ас на Аспарухов за 4:3 и комбинация на Мони Николов с Грозданов за 5:3. Блок срещу Форнал направи резултата 7:4, а Никола Гърбич взе първо прекъсване за Полша. Съперникът обаче бързо се върна в гейма и след петия ас на Лемански за 11:8, Бленджини поиска почивка. Блокада на Шимон Якубишчак спря Бърдаров за 8:12, което наложи влизането на Атанасов на негово място. Атанасов се разписа за 9:13, но при 9:14 България взе нов таймаут. Ас на Леон покачи на 16:10, след което Борис Начев записа точка от центъра и ас за 12:16. Венислав Антов намали до 13:20, а Алекс Николов записа ас за 15:21. Въпреки атаките на Боландж за 22:15 и отговор от Мони Николов за 16:22, поляците стигнаха до мачбол при 24:16. Атанасов отрази една възможност с блок за 17:24, но при следващото разиграване бе спрян от противниковата защита и Полша затвори мача след 25:17.

Най-резултатен за българския тим беше Александър Николов, който завърши срещата с 8 точки, включително 1 ас. Аспарух Аспарухов се отличи със 7 точки, записвайки 1 ас и 1 блокада. За победителите от Полша Бартоломей Боландж реализира 13 точки с 1 ас и 1 блок, а Бартоломей Лещански добави 11 точки, от които 5 аса и 4 блокади.


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  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    Е, сега. Разберете ги момчетата - млади са, лудува им се, мислят за гаджета и морета. Няма кой през юли да се стяга и да играе яко. Пък и, ако вземат че победят трите мача, ще се наложи после да ходят до Китай, още мачове да играя и т.н.
    Сега е по-лесно - прибират се от САЩ след няколко дена и кой където му хване окото - свобода.
    Ще ми се напъват да играят, я ...

    07:35 16.07.2026

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