Веласкес след 1:0 над Кайрат: Можехме да победим с повече

Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от успеха на своя тим над Кайрат с 1:0. Той обаче призна, че „сините“ са можели да спечелят с по-голяма голова разлика.

„Истината е, че съм много доволен от отбора. Направихме голям мач, много хубав. По мое мнение спечелихме заслужено. Считам, че е видно за всички, че можеше да приключим срещата с по-добър резултат. Но противникът идва от Шампионската лига през миналия сезон. Още един ден, в който се чувствам изключително горд от моите играчи. Благодаря за тази прекрасната атмосфера на феновете. Вече мислим за мача от първенството и как да се възстановим“, каза испанецът.

„В живота никога не съжалявам за нищо. Винаги съм позитивен и съм с такава нагласа. И няма как – с тези играчи, с тази публика и с тази игра. Играчите ни донесоха прекрасна европейска вечер“, завърши Веласкес.